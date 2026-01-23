Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork
Listado de la plataforma líder de reservas online en Europa
Un año más, TheFork, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, presenta una nueva edición de su Top100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del 2025.
En esta octava edición el listado cuenta con una amplia representación territorial con la inclusión de 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; la Valenciana, con 16; Baleares, con 8; y en quinto lugar, Andalucía, con 7.
Un representante de Castellón
Y entre estos 100 restaurante se sitúa uno de Castellón, además en buena posición, el 38º. Se trata de Le Vin Rouge Maître-Cavista, situado en Orpesa y que cuenta también con recomendación tanto de la Guía Repsol como de la Michelin.
¿Cómo es este coqueto establecimiento y por qué está entre los mejores de España? Su especialidad es la cocina francesa más clásica: boeuf bourguignon, pichón, raya a la mantequilla negra, lenguado a la meunière... También es clásico el servicio, en el mejor de los sentidos. Carlos García Lozano, propietario del restaurante junto a su mujer, Silvia Mompó, recupera artes ya casi olvidados en la restauración actual, como los flambeados, el despiece de del pichón o la elaboración al momento del steak tartar, todo ello enfrente del cliente.
Capítulo aparte merece su bodega, un sueño para todo aquel que ame el vino francés. Borgoña, Jura, Ródano, Champagne... Todas las regiones están representadas en la enorme cava de Carlos, que con su enorme sabiduría sabe siempre aconsejar cuál es la etiqueta adecuada para cada comensal.
El listado completo
Este es el listado completo de The Fork (en negrita los restaurantes de la Comunitat Valenciana):
- Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Casa Bangla – Barcelona, Cataluña.
- Zaytun – Barcelona, Cataluña.
- Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Speakeasy – Barcelona, Cataluña.
- El Callejón de Álvarez Gato – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Âme Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Prodigi – Barcelona, Cataluña.
- Casa Mia Italia – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Santoku La Barra – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Japo Santa Catalina – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Finca de Susi Díaz – Elx, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Artean Barra Abierta – Donostia, Guipuzcoa, País Vasco.
- Terra d'Escudella – Barcelona, Cataluña.
- El Xato – La Nucia, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante, Comunitat Valenciana.
- El Alimentario – Torre del Mar, Málaga, Andalucía.
- La Taberna de Paula – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Guagua Blanca – Maspalomas, Las Palmas, Canarias.
- Harajuku Gastro Sushi – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Marmita Alicantina – Alicante, Comunitat Valenciana.
- RiFF – Valencia, Comunitat Valenciana.
- La Llorería – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Plats – Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cataluña.
- Brasa Gaucha Grill – Barcelona, Cataluña.
- Zahara – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña.
- Rangoli – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Daikiya – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Sushi Flower – Málaga, Andalucía.
- Lina – Madrid, Comunidad de Madrid.
- El Bohio – Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha.
- Piano B – Barcelona, Cataluña.
- El Quinto Sabor – Villaviciosa de Odón, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Red Fenix Hotpot – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón, Comunitat Valenciana.
- Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Palm Court – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Hungry Gastro Food Bar – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Bar Verat – Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Cataluña.
- Poemas By Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias.
- Cráter - Identidad Canaria – Adeje, Tenerife, Canarias.
- El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Kaizen – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Mengem – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Viana – Barcelona, Cataluña.
- La Estrella 1924 – Barcelona, Cataluña.
- The Alchemix – Barcelona, Cataluña.
- Almo de Juan Guillamón – Murcia.
- Pementa Rosa – Carballo, A Coruña, Galicia.
- Kangnam – Barcelona, Cataluña.
- Ménade – Caleta de Vélez, Málaga, Andalucía.
- Ginnan – Barcelona, Cataluña.
- Celler 1923 – Peralada, Girona, Cataluña.
- Chicos del Mar – Peguera, Mallorca, Baleares.
- Oceanika Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante, Comunitat Valenciana.
- Alborz – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Fishology – Barcelona, Cataluña.
- Fiorito – Barcelona, Cataluña.
- El Caldero – Alicante, Comunitat Valenciana.
- Llucasaldent Gran – Alaior, Menorca, Baleares.
- Palodú – Málaga, Andalucía.
- Lasarte by Martín Berasategui – Barcelona, Cataluña.
- Mafrens – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Es Pati de Montuiri – Montuiri, Mallorca, Baleares.
- Javier Martín – Cáceres, Extremadura.
- La Era de los Nogales – Sardas, Huesca, Aragón.
- Nikkó – Vigo, Pontevedra, Galicia.
- Meat Market – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Candeal – Marbella, Málaga, Andalucía.
- Bolboreta – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Material – Malpica, A Coruña, Galicia.
- El Racó d'en Cesc – Barcelona, Cataluña.
- El Secreto de Chimiche – Granadilla, Tenerife, Canarias.
- Erre & Urrechu Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Arrozante Fuengirola – Fuengirola, Málaga, Andalucía.
- AH-UN – Barcelona, Cataluña.
- Suculent – Barcelona, Cataluña.
- La Vinoteca – Santander, Cantabria, Cantabria.
- Mosaico – Madrid, Comunidad de Madrid.
- A Viaxe – Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.
- Aula – Barcelona, Cataluña.
- Cau de l'Ateneu – Manresa, Barcelona, Cataluña.
- Ikoya Izakaya – Barcelona, Cataluña.
- Bembi – Barcelona, Cataluña.
- Megami Ramen Sabadell – Sabadell, Barcelona, Cataluña.
- La Esquina del Real – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Sala de Farners – Santa Coloma De Farners, Gerona, Cataluña.
- Hofmann – Barcelona, Cataluña.
- Cal Tapa Gastrobar – Mollet Del Vallès, Barcelona, Cataluña.
- La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia, Comunitat Valenciana.
- Mi Niña Lola – Málaga, Andalucía.
- El Doncel – Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha.
- Milongas Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Le Chinois – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Saran Indian cuisine – Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- . Can Boleta – Calella, Barcelona, Cataluña.
