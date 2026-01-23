Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork

Un año más, TheFork, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, presenta una nueva edición de su Top100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del 2025.

En esta octava edición el listado cuenta con una amplia representación territorial con la inclusión de 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; la Valenciana, con 16; Baleares, con 8; y en quinto lugar, Andalucía, con 7.

Un representante de Castellón

Y entre estos 100 restaurante se sitúa uno de Castellón, además en buena posición, el 38º. Se trata de Le Vin Rouge Maître-Cavista, situado en Orpesa y que cuenta también con recomendación tanto de la Guía Repsol como de la Michelin.

¿Cómo es este coqueto establecimiento y por qué está entre los mejores de España? Su especialidad es la cocina francesa más clásica: boeuf bourguignon, pichón, raya a la mantequilla negra, lenguado a la meunière... También es clásico el servicio, en el mejor de los sentidos. Carlos García Lozano, propietario del restaurante junto a su mujer, Silvia Mompó, recupera artes ya casi olvidados en la restauración actual, como los flambeados, el despiece de del pichón o la elaboración al momento del steak tartar, todo ello enfrente del cliente.

Capítulo aparte merece su bodega, un sueño para todo aquel que ame el vino francés. Borgoña, Jura, Ródano, Champagne... Todas las regiones están representadas en la enorme cava de Carlos, que con su enorme sabiduría sabe siempre aconsejar cuál es la etiqueta adecuada para cada comensal.

El listado completo

Este es el listado completo de The Fork (en negrita los restaurantes de la Comunitat Valenciana):

