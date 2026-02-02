¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón

Gerard Piqué no guardará muy buen recuerdo de Castalia. ‘Su’ Andorra cayó derrotado frente a un Castellón lanzado que gracias a esta victoria se aúpa a la segunda posición en la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, lo que sí recordará con mejor sabor de boca -nunca mejor dicho-, fue de su paso por dos de los restaurantes más conocidos de Castellón. Hablamos del Restaurante Pairal de la capital de la Plana, donde acudió a cenar este pasado sábado, y de la Tasca del Puerto, donde comió ayer domingo.

Al Pairal acudió acompañado de su pareja, Clara Chía. Hemos hablado con el jefe de sala del establecimiento, Juan Antonio Zafra, propietario también del restaurante junto al cocinero Santiago Chiva. “Son majísimos, muy cercanos y educados. Se hacen de querer. Cuando se fueron nos prometieron que a la próxima vez que vinieran a Castelló repetirían”, recuerda Juan.

El presidente del Andorra, Gerard Piqué, y el del Castellón, Bob Voulgaris, con otras autoridades en el palco. / GABRIEL UTIEL

Sobre lo que comió y bebió la pareja, Juan destaca en primer lugar la bebida: “No probaron ni una gota de alcohol. Solo agua y agua con gas. Se nota que se cuidan mucho. Piqué me sorprendió lo delgado que está”, reconoce Juan. Para comer, la mediática pareja escogió lo siguiente: “Una ensalada de bogavante con guacamole, un ravioli de espinaca con vieira, nuestra terrina de foie, buñuelos de bacalao y como principal, una lubina al horno con patatas”.

Apuesta por el producto local

El domingo, Piqué y Clara Chía acudieron a la mesa de la Tasca del Puerto. “Llamaron por la mañana y aunque suelo tener lleno intento guardarme alguna mesa por sorpresas como esta”, admite Nacho Boix, gerente de la Tasca del Puerto. Al igual que pasó en el Pairal, en este restaurante la pareja destacó por su amabilidad: “Se hicieron fotos con todos los que se lo pidieron”.

En este caso la pareja acudió acompañada por los padres de Piqué y por un amigo de la pareja. A la hora de pedir, recuerda Nacho, “se dejaron aconsejar por mí. Todas las sugerencias que les hice me las aceptaron. Tomaron todo al medio, ocho o diez aperitivos”. Entre ellos destacaron, como no podía ser de otra forma tratándose del distrito marítimo de Castelló, de productos del mar: “Pidieron navajas, espardenyas, langostinos, erizos de mar, sashimi de atún y raviolis con langostino y crema de trufa”. Como postre, una tarta al medio y las típicas tejas de este establecimiento: “Les gustaron tanto que repitieron”.

El dueño y máximo responsable del FC Andorra desde diciembre de 2018 no pudo irse de Castellón con nada positivo de su visita a Castalia, pero como vemos sí saboreó algunos de los placeres de la ‘terreta’. Nacho admite que “el fútbol trae mucha gente. Tanto el Villareal como el Castellón hacen que tengamos más clientes los días de partido”.