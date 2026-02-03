CaixaBank entrega a seis restaurantes de Castellón las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026

CaixaBank, entidad de referencia en el sector de la gastronomía, ha sido la encargada de entregar a 60 restaurantes de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026. Entre los reconocidos se encuentran seis de la provincia de Castellón. El evento, celebrado en CaixaForum Valencia, reunió a más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales federaciones y asociaciones profesionales del sector de la restauración, la gastronomía y el turismo.

Restaurantes de Castellón recomendados por la Guía Michelin 2026 Alessandro Maino (Castelló)

Anhelo (Castelló)

Tasca del Puerto (Grau de Castelló)

Vinatea (Morella)

Le Vin Rouge Maître-Cavista (Oropesa del Mar)

La Suculenta (Benicàssim)

El acto ha comenzado con la bienvenida de Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, quien ha reconocido el mérito de los 60 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural”. Olga García ha señalado que, para los grandes retos que afronta en el futuro próximo, “CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, nuestra división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración”.

En el evento ha participado, además, Ricard Camarena, uno de los cocineros de más relevancia en la zona y propietario de Ricard Camarena Restaurant y cuatro conceptos más en la ciudad de Valencia, y quien, tras un diálogo con Olga García, ha señalado que “el sector necesita actualizar su marco laboral y fiscal para adaptarse a la realidad actual. Han cambiado los hábitos de consumo y las expectativas de los profesionales, y mantener normas antiguas solo genera tensión para equipos, empresas y clientes. No se trata de reducir derechos, sino de modernizar herramientas: más flexibilidad, claridad y capacidad para gestionar picos de trabajo sin precarizar. Solo así podremos mantener una hostelería de calidad y sostenible”, ha matizado Camarena.

En la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

Entrega de las placas en el acto. / Mediterráneo

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en ambas comunidades se ha visto recompensado con un total de 60 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar a ambas comunidades como destinos gastronómicos de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.

Acuerdo CaixaBank y Michelín

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía.

Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregaran las prestigiosas placas, siendo el de hoy de Valencia el primero de todos ellos. Estos actos congregarán a todos los restaurantes recomendados en las diferentes zonas del país y contarán con presencia de perfiles de prestigio en el ámbito de la gastronomía local y nacional.

Foto de familia en el acto. / Mediterráneo

Tras la entrega de las placas, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos pues está previsto que gestores de la entidad especializados en el ámbito de la restauración acompañen a los restaurantes también en este momento tan especial.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.

CaixaBank, entidad de referencia en el ámbito de la gastronomía

Esta colaboración refuerza el apoyo que CaixaBank presta al sector de la gastronomía y la restauración. La entidad cuenta con un área especializada en el sector, Food&Drinks, a través de la que CaixaBank pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria.

El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Además, CaixaBank completa su apuesta y apoyo al sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas a través de importantes acuerdos como el de elBullifoundation, que cumple ya 10 años de vida y se centra en mejorar la gestión de los negocios de restauración; Madrid Fusión; Basque Culinary Center; y la gran mayoría de asociaciones de hostelería a nivel nacional y territorial, entre otros. En el caso de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, este apoyo se sustenta en otros acuerdos de colaboración locales como por el ejemplo con el certamen Gastrónoma, la feria gastronómica del mediterráneo que se celebra anualmente en Valencia. Ferran Adrià es también embajador de GastroXperience, un programa de experiencias únicas y contenidos digitales exclusivos para sus clientes.