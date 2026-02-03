Esto cuesta comer en los mejores restaurantes de Castellón en relación calidad-precio según la Guía Michelin 2026

La reciente gala de la Guía Michelin 2026 ha situado a Castellón en el foco de la gastronomía nacional con la entrega de las placas y chaquetillas que acreditan a los restaurantes distinguidos con el Bib Gourmand. Esta distinción, creada en 1997, reconoce a aquellos establecimientos que ofrecen cocina de alta calidad a precios razonables, convirtiéndose en una referencia para quienes quieren disfrutar de una experiencia cuidada sin que la cuenta se dispare.

En esta edición, siete restaurantes de la provincia en cuatro municipios diferentes han logrado mantener o sumar este reconocimiento, consolidando la diversidad y riqueza de la oferta gastronómica castellonense. Los chefs coinciden al expresar su orgullo por este sello, que no solo avala el nivel de su cocina, sino que refuerza a Castellón como destino gastronómico. Y, sobre todo, lo hace con una pregunta clave para el público: ¿cuánto cuesta realmente comer en los Bib Gourmand de la provincia?

Arre (Castelló): menús desde 38 euros y degustaciones de hasta 70

La última incorporación a la lista Bib Gourmand en Castellón es Arre, ubicado en pleno centro de la capital. Su chef y propietario, Pedro Salas, explica que el restaurante cuenta con varios menús, pensados para distintos perfiles de comensal. El menú más económico es Senda, por 38 euros (bebida aparte). Es una fórmula flexible, “casi como un menú a la carta”, que incluye tres aperitivos, un primer plato a elegir y un segundo también a elección, con opciones que pueden ir desde pescados y carnes hasta arroces. Además, incorpora prepostre y postre, con guiños de temporada gracias a su huerto.

Pedro Salas y su restaurante Arre, la novedad en esta edición de los Bib Gourmand de Castellón. / Mediterráneo

En el mismo rango de precio está el Vía Verde, también por 38 euros, con enfoque vegetariano. Para quienes buscan una experiencia más larga, Arre ofrece menús más completos como Ramal (56 euros) o Vía Augusta (70 euros). El restaurante, con capacidad para unos 42 comensales, ha notado un incremento de público desde su entrada en la guía y, especialmente, tras la entrega de placas. “Es una guía internacional, atrae mucho público extranjero y nos da visibilidad”, resume Salas.

Le Bistrot Gastronómico (Castelló): menús a ciegas desde 38,5 euros

Le Bistrot Gastronómico fue el primer Bib Gourmand de Castellón, al lograr esta distinción en 2020, y continúa como uno de los grandes referentes de la capital. Su propietaria y chef, Silvia Vives, defiende una cocina de fusión con sentido y basada en el mercado, donde el comensal se deja llevar por una experiencia pensada al detalle.

Las propuestas gastronómicas de Silvia no dejan a nadie indiferente en Le Bistrot. / Mediterráneo

Actualmente, el restaurante ofrece dos menús a ciegas:

Menú de 7 platos: 38,5 euros por persona

Menú de 11 platos: 47,50 euros por persona

“Te pones en mis manos”, resume Vives, que solo pide conocer alergias, intolerancias o ingredientes que no gusten. Su propuesta se renueva aproximadamente cada tres meses, adaptándose a la temporada con productos como boniato, trufa o platos de cuchara en los meses fríos de la actualidad. Le Bistrot trabaja con un equipo pequeño —“una familia muy bien engranada”, en palabras de la chef— y con una filosofía clara: no repetir por rutina. “No mantengo ni un plato desde el inicio”, asegura.

Izakaya Tasca Japonesa (Castelló): menús por debajo de 40 euros y opción premium de 120

En Castelló también destaca Izakaya Tasca Japonesa, que mantiene el sello Bib Gourmand con una oferta muy amplia y una organización milimétrica. Su propietario y chef, Sergio Ortega, recuerda que una de las claves del reconocimiento es poder ofrecer un menú por debajo de 45 euros, lo que obliga a equilibrar producto, técnica y viabilidad.

Sergio Ortega, en la fachada de su restaurante de Castelló. / Mediterráneo

En su caso, Izakaya cuenta con 12 menús, y 10 de ellos están por debajo de los 40 euros, con un precio habitual de 38,5 euros (bebida aparte). Su formato más representativo es un menú de 8 platos, con una estructura cerrada que permite mantener calidad sin disparar costes. Ortega explica que para sostener ese nivel hay ingredientes que no se pueden incluir de forma constante: “No puedo poner bogavante, pero sí en ocasiones alguna ostra o algo de atún rojo”. Aun así, el restaurante también ofrece una opción para quienes buscan lo mejor del producto: el menú Itamae, con propuestas como lubina, wagyu de Kobe, bacalao o atún Balfegó, por 120 euros.

Además, Izakaya organiza su oferta por días: jueves vegetariano, viernes centrado en carne, sábado en pescados y domingo mixto, manteniendo el menú Bib Gourmand dentro de los márgenes del reconocimiento.

Daluan (Morella): el menú de la trufa por 70 euros

En la histórica ciudad de Morella, Daluan ofrece una propuesta gastronómica que combina tradición, territorio y creatividad, con especial atención a productos de proximidad y de temporada. Actualmente, su propuesta más destacada es el Menú degustación de la Trufa, que tiene un precio de 70 € (bodega no incluida) y recorre desde aperitivos con ventresca de atún y croissants trufados hasta guisos de bacalao, marmitako, arroces y carnes melosas, todo ello acompañado por postres delicados que completan la experiencia sensorial.

Avelino Ramón, cocinero en Daluan. / Javier Ortí

Además, los comensales pueden optar por una carta variada, con entrantes, pescados, carnes, arroces y postres caseros, permitiendo crear un recorrido gastronómico a medida. Según el chef Avelino Ramón, Daluan busca ofrecer una experiencia honesta y auténtica, donde cada plato refleja la riqueza del territorio y la pasión por la cocina contemporánea.

Mesón del Pastor (Morella): desde 23 euros hasta el menú trufa de 65

En Morella, El Mesón del Pastor ha celebrado este 2025 sus 50 años de historia combinando tradición y modernidad bajo la dirección de la chef Raquel Ferrer. El restaurante ofrece cuatro menús adaptados a distintos comensales: el Menú de la Casa (23 €) con entrante, primero, segundo, postre y bebida; el Menú Típico de la Comarca (32 €) con recetas tradicionales de Els Ports; el Castelló Ruta del Sabor (40 €) con platos destacados y una gama amplia para la libre elección del comensal; y el Menú degustación de la Trufa (65 €, bodega no incluida), que recorre un completo itinerario gastronómico: aperitivo de mini-desayuno morellano y queso trufado, entrantes como sardina ahumada, croquetas y gnocchi, platos clásicos y de mar y carne, y postres con cítricos, trufa y pistacho.

La chef Raquel Ferrer dirige los fogones de Mesón del Pastor. / Javier Ortí

Según Raquel Ferrer, el restaurante combina la tradición de medio siglo con cocina de primer nivel y precios muy competitivos, ofreciendo una experiencia auténtica y fiel al espíritu Bib Gourmand.

Pau Restaurant (Benicarló): menús desde 32 euros y la alcachofa como protagonista por 43

En Benicarló, Pau Restaurant, bajo la dirección del chef Roberto Pau, ofrece una cocina mediterránea donde los productos del mar y los arroces se transforman en auténticos manjares, destacando especialmente la alcachofa de Benicarló, a la que el chef eleva a otra dimensión. La propuesta combina platos tradicionales con técnicas modernas, ofreciendo alta calidad a precios contenidos.

El chef Roberto Pau, en la reciente gala de Michelin. / Mediterráneo

El restaurante ofrece tres menús: el Menú Mediterráneo (32 €) con entrantes, selección de arroces y postre; el Castelló Ruta del Sabor, que recorre una amplia variedad de entrantes y arroces acompañados de postres de altura; y el Menú Alcachofa 2026 (43 €, sin bodega), diseñado en torno a este producto de temporada, que incluye Foir Minuit con alcachofa D.O. Benicarló, carpaccio de bacalao con alcachofa, crema suave de marisco, alcachofa rellena de gamba y vieira, huevos con alcachofa, parmentier trufada, arroz mar y montaña con alcachofa y una torrija con helado de leche merengada como cierre.

La Farola (Altura): menú de 32 euros entre semana y ticket medio de 40-50 el fin de semana

En Altura, La Farola mantiene el sello Bib Gourmand con una propuesta cercana, honesta y pensada para que el comensal disfrute sin sorpresas. Su responsable, José Vicente, explica que de miércoles a viernes al mediodía ofrecen un menú de cuatro entrantes, un principal y postre por 32 euros.

José Vicente y María, cocineros y copropietarios de La farola. / Mediterráneo

En fin de semana, el restaurante trabaja principalmente a la carta, con una fórmula muy enfocada a compartir. El ticket medio suele situarse entre 40 y 50 euros, dependiendo de la bebida. “Intentamos que no se sientan engañados por la cantidad ni por el precio”, remarca.