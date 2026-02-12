¿Dónde comer la mejor calçotada en Castellón? 8 paradas obligatorias de Les Useres al Grau
Cada vez más restaurantes de la provincia reivindican el gran ritual gastronómico del invierno con menús cerrados, romesco casero y reservas que vuelan
Desde que arranca el año y hasta finales de marzo hay un ritual gastronómico que se repite alrededor del fuego. Los calçots, esas cebollas tiernas y alargadas que nacieron casi por accidente en Valls (Tarragona), viven su momento álgido cuando el frío aprieta y las brasas empiezan a crepitar.
La tradición cuenta que fue un agricultor, Xat de Benaiges, quien descubrió su potencial tras chamuscar unas cebollas y pelarlas para comprobar que por dentro seguían tiernas y dulces. Desde entonces, el gesto de calzar la tierra alrededor del tallo para que crezca blanco y alargado dio nombre a uno de los festines más celebrados del invierno.
En Castellón, la fiebre por la calçotada no entiende de fronteras. De interior a costa, cada vez son más los restaurantes que reivindican este menú de temporada con brasas, romesco casero y largas sobremesas. Estas son ocho paradas imprescindibles para rendirse a la llamada del fuego.
Bodegas Barón d’Alba, en Les Useres: “El secreto está en el sarmiento”
En plena tierra de viñas, la experiencia va más allá del plato. María José lo resume en un pack completo: visita a la bodega, cata de los vinos de Clos d’Esgarracordes y menú completo de calçotada por 45 euros.
El menú incluye aperitivo, calçots y carne a la brasa, y se sirve los fines de semana desde diciembre hasta abril. Llevan cinco o seis años organizándolo y cuelgan el cartel de completo con facilidad.
Aquí hay dos claves: los calçots, cultivados por un agricultor de Cabanes y traídos recién cogidos, y las brasas, alimentadas con sarmiento de la vid de la última cosecha de la bodega de Les Useres. Tradición agrícola llevada directamente a la mesa.
Pinarlandia, en Benicàssim: “La calçotada que arrastra a toda la provincia”
José María, su propietario, lleva 14 años apostando por este menú que sirve viernes, sábado y domingo hasta finales de marzo. Este restaurante fue de los pioneros en la provincia y la respuesta es contundente: reservas con mucha antelación y mesas de hasta 20 personas.
El menú (38 euros con postre casero) arranca con embutidos catalanes y pan de hogaza tostado, sigue con calçots y romesco casero, y culmina con una parrillada generosa: chuletas, butifarra, morcilla, panceta, alcachofa, patata al horno y mongetes. El porrón de vino no falta en la mesa.
Bar-Restaurante L’Abeller, en Borriol: “120 comensales por servicio y lista de espera”
Óscar, su propietario, habla de cifras que impresionan: 120 personas el sábado y otras 120 el domingo. Trabajan bajo reserva y actualmente están completos hasta después de Magdalena.
Llevan ocho años celebrando la temporada, desde principios de año hasta Pascua. Los calçots los adquieren en el Mercado de Abastos de Castelló y los preparan a la parrilla, igual que la carne.
La salsa es uno de los orgullos de la casa: casera, elaborada por Mónica, la cocinera, con tomate asado, ajo, especias, almendra, avellana y cacahuetes, todo bien tostado para lograr ese punto profundo y ligeramente ahumado.
La Carrasca, en Culla: “De la huerta a la mesa (literalmente)”
Aquí el kilómetro cero no es una etiqueta: es el huerto de casa. Cati explica que los calçots los cultiva su marido Miguel y que a mitad de marzo suelen acabarse, porque el calor los hace espigar y pierden calidad.
Los sirven principalmente en menú, aunque también están disponibles en carta. Todo se hace a la brasa y con salsa casera preparada con producto de proximidad en estado puro como avellanas o aceite, acompañados de pan de Culla. Casi nada.
Abrieron hace 20 años y llevan 14 celebrando calçotadas, una iniciativa que les ha permitido llenar el restaurante en meses que antes eran más tranquilos.
Restaurante Chiva, en Castelló: “Hasta los de Tarragona vienen a probarlos”
Rosa, su propietaria, los ofrece durante toda la semana. El menú parte de 35 euros (puede subir si se elige entrecot u otras piezas) e incluye calçots —medio manojo por persona, unos 10 o 12— y parrillada de carne con alcachofa.
Todo a la brasa y con salsa casera. La anécdota lo dice todo: clientes llegados desde Tarragona, cuna de la tradición, que acudieron tras escuchar que aquí se preparaban especialmente bien.
Mas de Doblons, en Almassora: “Una calçotada para vivir de pie”
Durante enero, febrero y marzo organizan sus jornadas de calçots, pensadas para disfrutar en grupo. Laura explica el ritual: a las 13.30 abren puertas y a las 14.00 empieza la calçotada de pie, junto con alcachofas.
Después se pasa a la parrillada, el postre y el café. La bebida está incluida durante la comida. Una propuesta dinámica y pensada para compartir en familia o con amigos.
Barriga, en Castelló: “La opción ‘urbanita’ para disfrutar sin mancharse”
Aquí hay calçots durante todo febrero como propuestas fuera de carta. La filosofía es clara: disfrutar sin complicaciones.
En Barriga se sirven ya pelados, eliminando guantes, baberos y ceniza. La salsa romesco es casera, pero con un giro propio: el pimiento se asa lentamente y el jugo que desprende se reduce hasta caramelizarse antes de incorporarlo, aportando profundidad y un dulzor tostado que marca la diferencia.
Ideal para quienes quieren vivir la temporada sin renunciar a la estética ni al ritual más práctico.
Sant Pau, en el Grau de Castelló: “Tradición frente al mar”
En Sant Pau Playa las calçotadas se elaboran con calçots de la zona, cocinados a la brasa junto a carne y embutidos, y servidos directamente a la mesa.
Como manda la tradición, se acompañan de vino y cava, y están disponibles de enero a marzo. Una opción perfecta para combinar brasas y brisa marina.
Consejos para disfrutar de una calçotada
- Respeta la temporada: de enero a marzo suelen estar en su mejor momento, más tiernos y dulces.
- No temas mancharte: se pelan retirando la capa exterior quemada y se elevan con la mano para sumergirlos en romesco antes de dejarlos caer en la boca.
- La salsa es sagrada: pan, aceite, frutos secos, ajo y pimiento seco son la base tradicional. Cada casa tiene su secreto.
- Comparte mesa larga: la calçotada es, ante todo, una excusa para reunirse. Cuantos más seáis, mejor sabrá.
- Reserva con antelación: muchos locales cuelgan el completo semanas antes, especialmente en fin de semana.
¿Conoces algún otro rincón en Castellón donde preparen una calçotada de diez? ¡Cuéntanoslo!
Puedes enviarnos un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter, o escribirnos por correo electrónico a rfabian@epmediterraneo.com. Si te resulta más cómodo, también puedes contactar con nosotros vía WhatsApp o Telegram en el número de teléfono 680 55 85 77. ¡Esperamos tus recomendaciones!
