Cinco hamburguesas de Castellón buscan ser la mejor de España: estas son las propuestas y dónde probarlas

Castellón vuelve a estar muy presente en el panorama gastronómico nacional con cinco hamburguesas que compiten por alzarse con el título en la sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Tres de las propuestas participantes proceden de Castelló, mientras que las otras dos llegan desde Vila-real y Onda, reflejando el peso creciente de las hamburgueserías de la provincia en este certamen.

Para esta edición, los establecimientos participantes se han preparado especialmente para la competición, renovando sus propuestas a través de técnicas más precisas, una cuidada selección de producto y la búsqueda de nuevos sabores y equilibrios, con el objetivo de ofrecer hamburguesas diferenciales capaces de conquistar al jurado y al público.

Votación hasta el 1 de marzo

La votación popular estará activa hasta el 1 de marzo. Cuatro días más tarde se darán a conocer las hamburguesas finalistas y será el 10 de marzo cuando tenga lugar la gran final. Para votar una hamburguesa que hayas probado, deberás introducir más abajo el código que te haya proporcionado el establecimiento en el momento de la compra.

Estas son las propuestas 'made in Castellón':

Royal – Urban Bistrot (Castelló)

Ingredientes: Pan brioche de patata, queso ahumado, carne, salsa de autor, manzana verde encurtida y crujiente de chicharrón ibérico.

Descripción: Royal nace como una reinterpretación contemporánea de la hamburguesa clásica, concebida para un público que valora la alta cocina aplicada al formato casual. La propuesta busca elevar la experiencia sensorial a través de contrastes de textura, acidez controlada y profundidad aromática.

La carne, seleccionada y trabajada con precisión, se cocina de forma controlada para garantizar jugosidad y sabor. La manzana verde encurtida aporta frescura y equilibrio, mientras que la teja de chicharrón introduce un crujiente diferencial. Todo se cohesiona con una salsa de autor exclusiva, diseñada para unificar los sabores sin enmascararlos. El resultado es una hamburguesa con identidad propia, sofisticada y memorable.

Icon – El Temple Smash Burger (Castelló)

Ingredientes: Carne de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar americano, papada cocinada a baja temperatura y glaseada con BBQ, cebolla frita, encurtidos, Texas BBQ en la base del pan y mayonesa de ajo en el pan superior.

Descripción: Icon es una de las hamburguesas más gourmet y equilibradas creadas en Temple Smash Burger. Destaca por su carne de vaca rubia gallega madurada, cocinada al estilo Fat Smash, logrando un exterior crujiente y un interior jugoso.

El cheddar americano fundido se integra con la papada glaseada en BBQ, aportando intensidad y melosidad. La cebolla frita suma textura crujiente, mientras que los encurtidos equilibran el conjunto con un toque fresco. El remate de Texas BBQ y mayonesa de ajo completa una hamburguesa potente y armónica.

The Goat – Delicious Burger Street Food (Onda)

Ingredientes: Pan potato, bacon jam, sauce Walker, vaca gallega, cheddar rojo ahumado, salsa Goat, cebolla cristalizada y lluvia de parmesano.

Descripción: The Goat comienza con la suavidad de un pan potato artesanal untado con la sauce Walker, sobre el que se asienta una base de bacon jam dulce y salada que abraza la jugosidad de la carne de vaca gallega.

El queso cheddar rojo ahumado fundido eleva la intensidad, equilibrada por la salsa Goat y la textura de la cebolla cristalizada. El toque final lo pone una lluvia de parmesano que corona una hamburguesa con una jerarquía de sabores perfectamente definida.

The King – Dublin House Castellón (Castelló)

Ingredientes: Carne de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar ahumado, cecina, mayonesa de cecina, un toque fresco y pan de molde dorado con mantequilla.

Descripción: The King es la hamburguesa más destacada creada hasta la fecha por Dublin House Castellón. Una propuesta que sobresale por su sabor a carne madurada, su equilibrio y su sencillez.

La combinación de estilos aprendidos en numerosos viajes por Estados Unidos se fusiona con las mejores carnes de España, dando como resultado una burger directa y reconocible. El cheddar ahumado, la cecina y su mayonesa aportan intensidad, mientras que el pan de molde dorado con mantequilla completa una propuesta sólida y bien definida.

La Firma – Pizzería Cristal (Vila-real)

Ingredientes: Pan artesanal de masa fermentada, patty de vaca madurada de 220 g, mayonesa de ajo negro, cogollo a la brasa, provola ahumada, crema de parmesano 36 meses, guanciale con reducción de vino, salsa de tomate San Marzano y chalota, y polvo de parmesano.

Descripción: Una hamburguesa que une la técnica de la masa fermentada con el carácter de una burger creada para competir. Su pan artesanal, elaborado mediante fermentación lenta, aporta ligereza, aroma y la estructura perfecta para sostener una receta intensa y equilibrada.

La mayonesa de ajo negro introduce profundidad y suavidad, mientras que el cogollo a la brasa añade un contrapunto vegetal y ahumado que equilibra la carne de vaca madurada. La provola ahumada fundida se combina con una crema umami de parmesano 36 meses y anchoa, aportando un golpe de sabor muy marcado. El guanciale glaseado con reducción de vino y la salsa de tomate San Marzano confitada completan una hamburguesa intensa, equilibrada y con una identidad muy definida.