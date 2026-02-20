Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: "Sinceramente..."

Jennifer Baldini ha encendido las redes tras su última experiencia gastronómica. La influencer de Betxí compartió con sus seguidores su experiencia en el restaurante de Dabiz Muñoz, DiverXO, y su conclusión no ha dejado a nadie indiferente.

“Sinceramente, me parece excesivamente caro 900 euros, teniendo en cuenta que no soy muy fan de las especias, mi opinión”, expresó Baldini tras la comida. Un comentario que reabre el debate sobre el precio de la alta cocina y la experiencia gastronómica de lujo.

Imágenes compartidas por Jennifer Baldini en su perfil en redes. / Instagram

Durante el propio servicio, eso sí, Baldini dejó constancia de su sorpresa ante algunos de los platos. “Es que WAO cada plato es mejor que el anterior”, publicó en redes, evidenciando que la visita le estaba impactando.

¿Qué incluye el menú de Dabiz Muñoz?

Para entender el contexto hay que mirar a la propuesta de DiverXO. El restaurante madrileño, único en la capital con tres estrellas Michelin, no ofrece carta, sino un único menú degustación: La cocina de los cerdos voladores, compuesto por una docena de platos marcados por notas cítricas y el uso de alrededor de 20 tipos distintos de chiles. El precio del menú sólido es de 450 euros por persona.

Imágenes compartidas por la influencer de Betxí en redes sociales. / Instagram

A esta experiencia se suma ahora ‘Metamorfosis 2026’, el nuevo menú líquido. Por otros 450 euros, propone una cocina líquida con identidad propia que, en palabras de Dabiz Muñoz, “convive de forma orgánica con la cocina sólida”. No se trata de un simple maridaje, sino de una sucesión de pases líquidos entre los que destacan creaciones como el chufa sake, la kombucha húmeda de shiitake o el champán de mantequilla con aliño spritz concebido como consomé.

El menú sólido puede disfrutarse sin el líquido, pero quienes buscan una experiencia más completa pueden optar por distintos maridajes: de 300, 600 y hasta 900 euros por persona. Sin duda, unas cantidades no aptas para todos los bolsillos.