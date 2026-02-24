Los 60 mejores restaurantes de Castellón según la Guía Macarfi: Esto cuesta comer en ellos
En total son 16 las poblaciones de la provincia representadas en la lista. Castelló, con 23 establecimientos, lidera el ránking sobre Benicarló (7), Alcossebre (4) y Benicàssim (4)
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió la XI Gala Macarfi, que ha actualizado la lista de los que -a su juicio- son los mejores restaurantes del país. Los restaurantes Disfrutar, el Celler de Can Roca, Diverxo y Asador Etxeberri fueron distinguidos como los 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi por liderar sus clasificaciones durante tres años consecutivos. En lo que respecta a la provincia de Castellón, son 60 los restaurantes de referencia repartidos en 16 poblaciones, de los que 23 se encuentran en Castelló.
Creada en 2015 por Manuel Carreras como un proyecto para destacar a los restaurantes más interesantes de Barcelona, la Guía Macarfi ha evolucionado hasta cubrir por primera vez toda la España peninsular, y seguirá creciendo para incluir todas las islas en 2027. El funcionamiento de la guía se basa en un sistema de valoración colectiva que analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores.
Los mejores restaurantes de Castellón
- Atalaya — Alcossebre — 100€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "Un viaje creativo a través de la cocina mediterránea con vistas al mar. Sus tres menús degustación ofrecen desde un recorrido por los productos del mar y la huerta locales hasta la posibilidad de explorar la tradición castellonense de los arroces a un precio poco común en un restaurante de su categoría. Una carta de vinos extensa y bien cuidada y un ambiente y servicio muy agradables completan una gran experiencia dirigida por dos jóvenes chefs con mucho recorrido por delante".
- Cal Paradís — La Vall d'Alba — 115€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "Uno de los más claros ejemplos de cómo fusionar tradición y modernidad. En una sala elegante con vistas a la montaña conviven un servicio impecable y diversos menús degustación. Las recetas, inspiradas en la cocina mediterránea y elaboradas con productos locales, destacan por su creatividad y sabor."
- Alessandro Maino — Castelló de la Plana — 60€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "Uno de los pocos lugares de la Comunitat Valenciana que fusiona la alta cocina italiana con un toque de creatividad mediterránea. Destacan platos singulares como el jamón cocido al hueso con trufa negra, las alcachofas confitadas con guanciale y parmigiano o los raviolis de bogavante con salsa de pescado de roca. Opción de menú degustación y de mediodía, este último a muy buen precio. La carta de vinos combina etiquetas italianas y locales. El local cuenta con tres ambientes y decoración sofisticada y elegante. Una propuesta diferente que no hay que perderse."
- Raúl Resino — Benicarló — 105€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "Conocido como el chef pescador, Raúl Resino ofrece un menú degustación para veinte comensales centrado únicamente en productos del mar y de la huerta cercana. Hace guiños a la cocina tradicional de la zona y recupera "alls i pebres", "suquets" o zarzuelas."
- La Farola — Altura — 40€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "Situado en un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, este restaurante ofrece una propuesta gastronómica de nivel. Su cocina de mercado con base mediterránea permite escoger a la carta guisos como el "suquet de peix" o un completo menú que sorprende por su extensión y precio. Apuesta por productos de proximidad con elaboraciones curiosas como gyoza de embutido o tartar de fresas valencianas. Imprescindible para una escapada si todavía no se ha descubierto ya que es distinto a lo que se suele encontrar en la zona."
- Llavor — Oropesa del Mar — 80€
Así hablan en la guía sobre este restaurante: "En lo alto de Oropesa, este elegante restaurante con terraza y vistas al mar rinde homenaje a la tradición castellonense desde una mirada contemporánea. Los jóvenes chefs Jorge Lengua y Adrián Peralta trabajan con producto local y de temporada para dar forma a dos menús degustación que recorren mar, huerta y montaña."
- Le Vin Rouge Maître-Cavista — Orpesa — 70€
- Anhelo Restaurante — Castelló de la Plana — 55€
- Nadiu — Vinaròs — 50€
- Casa Lola — Grau de Castelló — 60€
- Vinatea — Morella — 50€
- Izakaya Tasca Japonesa — Castelló de la Plana — 45€
- A Fuego Lento — Vinaròs — 40€
- El Vasco Restaurante — Vila-real — 50€
- Instinto Carnívoro — Castelló de la Plana — 60€
- Ciento 2 Taberna — Benicàssim — 60€
- Pairal — Castelló de la Plana — 35€
- Casa Silvestre — Vila-real — 40€
- Font de Sant Pere — El Ballestar — 45€
- Arre — Castelló de la Plana — 30€
- El Colmado — Castelló de la Plana — 35€
- El Pinar — Alcossebre — 45€
- Can Roig — Alcossebre — 45€
- Casa Jaime — Peñíscola — 60€
- Selma Restaurante — Benicàssim — 45€
- Ruben Miralles — Vinaròs — 45€
- Propi — Onda — 40€
- La Suculenta — Benicàssim — 45€
- Le Bistrot Gastronómico — Castelló de la Plana — 50€
- Trenkaclosques — Castelló de la Plana — 40€
- El Pixaví — Castelló de la Plana — 35€
- El Asador de Ángel — Castelló de la Plana — 60€
- Mediterráneo Restaurante — Grau de Castelló — 40€
- Restaurant Chuanet — Benicarló — 50€
- Casa Roque — Morella — 35€
- La Cuina de Fernando — Borriol — 40€
- Tràngol — Benicarló — 30€
- La Llenega — Castelló de la Plana — 40€
- Can Somni — Alcossebre — 45€
- Barriga — Castelló de la Plana — 35€
- Gastroadictos — Segorbe— 30€
- Ataula Gastrobar. Hotel Jaime I — Castelló de la Plana — 30€
- Cor de Carxofa — Benicarló — 30€
- Sopa de Lletres — Castelló de la Plana — 35€
- Temprado 19 — Castelló de la Plana — 40€
- El Ceramista — Vila-real — 45€
- Casa Pilar — Artana — 40€
- Mesón del Pastor — Morella — 35€
- Tasca del Puerto — Grau de Castelló — 50€
- Trattoria Mone Amuní — Castelló de la Plana — 25€
- Pau Restaurant — Benicarló — 30€
- Restaurante Macadan — Borriana — 40€
- L'Espart — Castelló de la Plana — 30€
- La Pescadería de Sergio — Benicàssim — 25€
- Can Ros Restaurant — Borriana — 40€
- Mar Blava — Benicarló — 35€
- Terra Milles — Grau de Castelló — 30€
- Restaurant Sant Gregori — Benicarló — 25€
- Ta Casa — Castelló de la Plana — 30€
- Bar Las Planas — Grau de Castelló — 15€
