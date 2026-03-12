Mitad paella, mitad mascletà: El polémico arroz con Peta Zetas que se ha viralizado por Fallas y Magdalena

Dre Pao, el creador de contenido canadiense que en los últimos meses ha saltado a las redes por sus particulares versiones de la paella, vuelve a la carga con ocasión de las fiestas más conocidas de Valencia y Castellón como son las Fallas y la Magdalena. Lo ha hecho con una nueva receta que amenaza con reabrir el debate entre quienes la ven como una broma gastronómica y quienes la consideran una provocación en toda regla. Tras sus ya conocidas elaboraciones con Kit Kat, Bifrutas o incluso un roscón de Reyes, el influencer ha presentado ahora su llamada “paella de mascletá”.

El propio creador la define como una receta inspirada en Peta Zetas. “Las paellas de Valencia en tu boca”, afirma en su presentación, antes de describirla como “la primera paella que es ácida, dulce, picante, crujiente y que explota en tu boca”. En su explicación, insiste en que cada bocado “sabe a fuegos artificiales” y que se trata de “una explosión de sabor”.

Según su relato, el plato está “dedicado al sonido”, en alusión directa a la mascletá, uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas locales. Para ello, mezcla ingredientes “inspirados en Valencia” con un “toque extra” y añade hot peppers para llevar “el verdadero fuego de la lengua” al plato. Aun así, asegura que mantiene “la esencia de la paella” con ingredientes como pollo, garrofón y judía verde.

La receta va todavía más allá con la incorporación de una salsa especial de jengibre y teriyaki, además del elemento que presenta como “the star of the show”, en referencia al ingrediente efervescente que convierte cada cucharada en una experiencia sonora. “Cada bocado sonará como una mascletá en tu boca”, asegura antes de rematar la preparación con un guiño final a las luces y los fuegos artificiales.

No es la primera vez que Dre Pao utiliza la paella como base de sus vídeos virales. En anteriores publicaciones ya había causado revuelo con una paella de Kit Kat, elaborada con arroz cocinado sobre leche y distintos productos de la marca de chocolate, o con una paella de Bifrutas, que también encendió los ánimos en redes. Más tarde llegó incluso a versionar el roscón de Reyes en formato paella, una creación que también generó una oleada de críticas.

Noticias relacionadas

Su última propuesta no ha tardado en recibir reacciones en Instagram. Entre los comentarios que ha provocado esta nueva “paella de mascletá” figuran mensajes como “Tendrían que denunciarte” o “la próxima como mínimo tendrá que andar sola”.