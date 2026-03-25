Vandalizan un restaurante con estrella Michelin en Castellón: "Es alguien que quiere jodernos"

El chef Rubén Miralles ha denunciado públicamente el ataque vandálico sufrido por su restaurante de Vinaròs durante la madrugada del martes al miércoles, cuando varias placas y distintivos del local aparecieron cubiertos con pintura roja.

En un vídeo difundido en redes sociales, el cocinero muestra la fachada del establecimiento y enseña los daños causados en varios de los reconocimientos colocados en la entrada. Entre ellos, la reciente placa de Michelin por su estrella y otras distinciones visibles en el exterior. En la puerta principal también puede verse una gran cruz roja pintada sobre uno de los elementos.

Indignación

Las imágenes reflejan la indignación del cocinero, que va señalando uno a uno los desperfectos provocados. En el vídeo también se puede ver a una persona del equipo de Miralles que ya ha empezado a limpiar parte de la pintura de uno de los distintivos afectados.

"Hay mucho 'hate', pero esto se pasa"

Rubén Miralles ha atendido a Mediterráneo tras los hechos y señala que estar tan presentes y tener influencia en las redes sociales “te hace tener haters, que dicen todo tipo de barbaridades”. No obstante, para él este hecho “pasa lo que es un hate”.

“Creemos que es alguien que quiere jodernos, ya que ha pintado todas las placas y el cristalito del office. No puede ser un chaval que quiere hacer una tontería, ya que pintaría alguna cosa en la fachada y punto”, sentencia Miralles.

Reciente estrella Michelin

Los hechos se producen pocos meses después de que el restaurante Rubén Miralles lograra su primera estrella Michelin, un reconocimiento que sitúa al local entre las referencias gastronómicas de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana.

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Por ahora no han trascendido detalles sobre la autoría de los hechos. El vídeo, en cualquier caso, deja constancia del alcance de los daños y del golpe sufrido por un restaurante que atraviesa uno de sus mejores momentos.