El secreto del mejor carajillo: Tres días de maceración y 15 minutos de fuego en este bar de Castellón

El carajillo es uno de los productos más demandados en los bares de Castellón, pero en poco sencontraremos un contador de conotabilice cuántos se piden los clientes. En la Vall d'Uixó, concretamente en el Racó Casa Tere, Javier Navarro y su mujer, Loli, llevan la cuenta de una de las bebidas más populares de la provincia, hasta el punto de que cada fin de semana pueden servir alrededor de 300.

El éxito viene respaldado por una receta afinada a base de prueba y error durante años. “Hicimos varios experimentos hasta que dimos con el que más nos gusta”, explica Javi. El proceso arranca en una cubitera de acero inoxidable, donde mezcla un kilo y cien gramos de azúcar, cáscara de naranja y limón, junto a dos botellas de ron añejo. La mezcla se quema entre 15 y 20 minutos antes de iniciar una maceración de tres días con más cítricos y canela. El resultado, ya listo para servir, ha encontrado “el punto” que engancha a la clientela.

Los resultados hablan por sí solos: consumen al menos nueve litros de ron cada fin de semana. Y el público responde. “La gente repite. Algunos hasta tres o cuatro se pueden llegar a tomar”, asegura. Aunque parte del alcohol se quema durante la preparación, el ritual y el sabor siguen siendo protagonistas de una experiencia que ha convertido este carajillo en uno de los más conocidos de Castellón.

Pero el Racó Casa Tere es mucho más que una bebida. Es un negocio familiar con raíces profundas. Abierto en 1989 por Tere, madre de Loli, lleva ya 26 años en manos de Javier y su mujer. Hoy, además, empieza a vivir un relevo generacional. Su hijo, formado en Marketing y Empresas, ya asume parte de la gestión del local, mientras que el otro, programador especializado en Inteligencia Artificial, ayuda siempre que puede antes de su próxima etapa laboral en Canadá.

Javier Navarro, preparando la bebida estrella del bar que regenta junto a su esposa Loli. / Mediterráneo

Cultura del esmorzaret

El bar mantiene una identidad clara: especialización en almuerzos y comidas, con una oferta contundente y reconocible. Manitas de cerdo, callos, calamares, huevos con jamón o bacon y una tortilla de patata y cebolla de la que pueden salir entre 10 y 12 unidades solo los sábados forman parte de su día a día. Todo ello, acompañado de una amplia variedad de bocadillos.

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Ubicación del Restaurante Racó Casa Tere en Google Maps.

El ritmo de trabajo es intenso y estructurado: cierran domingo por la tarde y todo el lunes, mientras que martes y miércoles se centran en almuerzos y comidas. De jueves a sábado, el servicio se amplía también a las cenas. Con siete empleados fijos y refuerzos en momentos puntuales, el equipo sostiene un negocio que sigue creciendo apoyado también en una terraza “privilegiada”.