Los dos bocadillos de Castellón que podrían coronarse como los mejores de España: "Se ha puesto de moda en Argentina"

Si pensamos en los productos típicos de la gastronomía de Castellón difícilmente pensaremos en el bocata, pero lo cierto es que dos de sus establecimientos están inmersos en la carrera por hacerse con el título al Mejor Bocadillo de España 2026. Se trata del Boca-taska La Pikada, con su propuesta El SeKreto, y La loca | Tasca Argentina, que compite con El de La Cancha. Ambos se encuentran en la capital de la Plana e intentarán conquistar al público y al jurado del campeonato durante los 26 días de la competición.

En Boca-taska La Pikada, situada en la calle Cervantes, el concurso lo afrontan con un bocadillo de sabor potente y elaborado. El SeKreto está hecho con secreto ibérico confitado durante 12 horas, acompañado de pimientos verdes fritos, bastones de berenjena en tempura y una salsa artesana RomesKo, descrita por el propio local como “ligeramente pikante”, todo ello dentro de un pan crujiente.

Imagen del bar que compite por el mejor bocata. / Mediterráneo

El establecimiento, según explican sus responsables, Salva y Noelia, está especializado en almuerzos y bocatas gourmet y este año cumple tres años abierto. En su oferta conviven los bocadillos clásicos con otros especiales. El más vendido se llama Benjamín, una receta que, según cuentan, les dio un cliente y que lleva lomo, bacon, queso y mojo picón canario. Su precio es de 9,50 euros, mientras que el bocadillo con el que compiten en el certamen cuesta 14. Y, como buen local de almuerzos en Castellón, subrayan que los carajillos no faltan.

Mapa de ubicación de La piKada Boca-Taska.

Especializados en milanesa

La otra apuesta castellonense llega desde La loca | Tasca Argentina, en la calle Maestro Ripollés. Su candidatura, El de La Cancha, se sirve en pan de chapata tostado y combina rúcula, tomate, salsa Loca, bondiola de cerdo -una carne similar a la cabeza de lomo- cocinada a baja temperatura durante más de ocho horas, queso mozzarella y panceta ibérica italiana.

Pía, con el bocata que compite a nivel nacional. / Mediterráneo

La propietaria, Pía, explica que el bocadillo forma parte de la carta del local y que su nombre hace referencia a un tipo de bocata que “se ha puesto de moda en Argentina para los aficionados del fútbol que lo llevan al campo”. Cuenta además que se apuntaron al campeonato en cuanto se lo propusieron: “Nos apuntamos a todo”.

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Fachada del restaurante argentino ubicado en el centro de Castelló. / Mediterráneo

Pía define su negocio como un restaurante argentino de fusión, con “muchos toques de aquí”. Mantienen recetas típicas que ya hacía la abuela argentina de la propietaria, aunque también apuestan por la innovación con propuestas como empanadas de oreja o de chipirón en su tinta. En su carta también figuran la parrillada de carne y la milanesa, una de sus especialidades. El local lleva igualmente tres años abierto y su propietaria asegura que va cambiando la carta.

Ubicación de La loca | Tasca Argentina en Google Maps.