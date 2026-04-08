Chefs top juzgarán el plato de las castellonenses finalistas del Premio Promesas de la Alta Cocina

Le Cordon Bleu Madrid ha anunciado la composición del jurado encargado de elegir la semana que vienen en Madrid el plato ganador del XIV Premio Promesas de la alta cocina entre los diez estudiantes finalistas seleccionados entre los que se encuentran, Clara Ibarra Rey, del CIPFP Costa de Azahar y Martina Puig Tormo, del CIPFP Benicarló, se enfrentarán a otros 8 candidatos en la gran final nacional. Por parte de la Comunidad Valenciana también participarán en la final Andreu Berenguer Gandía, estudiante del CIPFP Batoi de Alicante y Luis María Casado González, del IES Guillem d’Alcalà de Valencia.

El jurado estará presidido por uno de los referentes de la alta cocina del país, el chef madrileño Paco Roncero (dos estrellas Michelin), al que acompañarán el chef jerezano Rafael Bedoya (con dos estrellas Michelin en el restaurante Aleia y ganador de la IV edición del Premio Promesas) y el director de Gastronomía de SpainMedia, Adrián Delgado. Este jurado se completará con el equipo de chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid, que también evaluarán la ejecución y los platos de los finalistas.

El chef Paco Roncero es uno de los referentes de la gastronomía nacional desde hace varias décadas. Se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid y desarrolló su carrera en el Casino de Madrid. Es conocido por su cocina de vanguardia, influida por la investigación gastronómica y técnicas innovadoras que le valieron el Premio Nacional de Gastronomía en el año 2006. Chef Ejecutivo y director de Paco Roncero Restaurante (anteriormente La Terraza del Casino) desde hace más de 30 años, cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Además, forma parte de la prestigiosa guía internacional 50 Best Discovery, creado por la organización de The World’s 50 Best Restaurants. También destaca por proyectos de I+D culinaria y experiencias gastronómicas inmersivas como Sublimotion.

El segundo integrante del jurado será el chef jerezano Rafael de Bedoya, considerado uno de los cocineros emergentes más destacados de la alta gastronomía española. De familia hostelera, se inició desde niño en la cocina y se formó en el País Vasco en la Escuela de Hostelería AIALA, desde donde decidió participar en la IV Edición del Premio Promesas de Le Cordon Bleu Madrid, resultando ganador de la beca de formación que le permitió especializarse en alta cocina. Ha trabajado en restaurantes de gran prestigio como Azurmendi, Cenador de Amós o El Celler de Can Roca. Actualmente es el chef de Aleia Restaurant, abierto en 2021, donde plantea una fusión entre sus raíces andaluzas y producto mediterráneo, que le ha valido la segunda estrella Michelin. Además, ha sido distinguido por The Best Chef Awards, que reconoce a los chefs más influyentes del mundo.

Para completar el jurado principal, la Escuela contará con la presencia de Adrián Delgado, director de Gastronomía del grupo editorial SpainMedia. Adrián es un periodista con más de 15 años de trayectoria y una de las voces más respetadas del periodismo culinario en España. En la actualidad, dirige y coordina los proyectos editoriales gastronómicos del grupo, al que pertenecen cabeceras como Tapas y Forbes, tras una trayectoria de más de 14 años en el diario ABC.

La final del Premio Promesas:

En la final del 14 de abril, los 10 finalistas viajarán a Madrid para competir en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, en una final en directo de 4 horas de duración, en la que tendrán que demostrar sus habilidades con la elaboración de un plato, con una propuesta original a partir de una base común: “Pollo y bogavante” en la que tendrán también la oportunidad de destacar mediante técnicas y guarniciones libres e ingredientes que demuestren la destreza y creatividad de cada aspirante.

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Los finalistas de esta edición son Laura Gil Saracho, del CPIFP Almeraya de Almería; Óscar Moreno Gutiérrez, del CFP La Inmaculada de Granada; Gabriel Navarro Oliveros, del CIFP Zonzamas de Lanzarote; Aina Perelló Rojas, del Jesuites Sarria-Sant Ignasi de Barcelona; Marc Atroche Beleta, del CETT Barcelona; Andreu Berenguer Gandía, del CIPFP Batoi de Alicante; Clara Ibarra Rey, del CIPFP Costa de Azahar de Castellón; Martina Puig Tormo, del CIPFP Benicarló de Castellón; Luis María Casado González, del IES Guillem d’Alcalà de Valencia y Ana González Carrillo, del IES La Flota de Murcia.