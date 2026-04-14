"El arroz más famoso de Castellón no es la paella"; este es el elegido por los 'influencers' de la cocina

Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales sobre curiosidades de Castellón publicado por el perfil @jajajers ha vuelto a abrir el debate sobre uno de los grandes preguntas de la gastronomía de la provincia: ¿Cuál es el arroz más típico de Castellón? Entre referencias a la Romería de les Canyes, El Fadrí, el Desierto de las Palmas, la cerámica o Tombatossals, Alexis Martínez y Jorge García dan su rotunda opinión: “El arroz más famoso de Castellón no es la paella”.

Ese plato al que aluden es el arroz a banda, una receta profundamente ligada a la costa castellonense y que dos de los perfiles gastronómicos más conocidos de la provincia reivindican sin dudar. Sergio Gallén, conocido en redes como @comeydisfruta, lo tiene claro: “Es el que más me gusta”. En su caso, además, la elección tiene una clara carga sentimental. “Mi padre era marinero, se jubiló en 2015, así que lo comíamos en casa todas las semanas. Me encanta y le tengo un cariño especial”, explica.

Gallén lo describe desde la tradición más familiar: “Por un lado el pescado, con patata y alioli, por otro el arroz con el caldo del pescado”. Añade que se le puede poner “unos tropezones como un poco de sepia o unas galeras, pero poco”, y recuerda cómo se hacía en su casa: “Ponía los pescados que había, desde gallineta, caballa… Es exquisito”.

Sin embargo, lamenta que siga siendo menos habitual de lo que merece: “El que más se prepara diría que es la paella valenciana y el señoret. En restaurantes tendrían que apostar por él porque no es muy común que lo preparen y está buenísimo”.

La defensa del arroz a banda también la comparte Raúl, de @arrocesconestilo, una de las cuentas de arroz más populares en redes sociales. “Es una pena que la gente lo confunda con el señoret, pero donde esté un buen arroz a banda…”, señala. Para él, la clave está en respetar la esencia del plato: “El auténtico se sirve a banda, es decir, al margen el arroz y el pescado, con pulpo, patata y alioli”. También pone el foco en el producto: “Entre el pescado la clave es que quede entero para servir antes que el arroz. Que sean pescados frescos como mújol o hasta dorada, y luego una buena pata de pulpo”.

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En cuanto al arroz, apuesta por no recargarlo: “Puede tener alguna gambita, pero me gusta que esté lo más limpio posible para disfrutar del sabor del caldo”. Y subraya además que en Castelló ciudad y muchos pueblos “es difícil encontrarlo en restaurantes”, siendo sobre todo típico en el Grau. Eso sí, Raúl también deja espacio para otro clásico muy reconocible de la provincia. “Mi favorita, de todas formas, es la paella de Castellón con costilla y pimiento rojo, aunque algunos se indignan cuando me ven que pongo eso a la paella y hasta me dejan de seguir”, afirma entre sonrisas.