Un chef de Castellón gana la Mejor Tapa de Madrid: así es la propuesta que ha conquistado al jurado

El castellonense Carlos Domínguez, de 33 años, ha logrado ganar el Campeonato de Tapas y Pinchos de la Comunidad de Madrid gracias a Rock & Callos, una propuesta atrevida y muy técnica con la que ha conquistado al jurado y que, además, le abrirá las puertas del campeonato nacional de tapas de Madrid Fusión, que se celebrará en enero y en el que representará a la Comunidad de Madrid.

Domínguez, que desde hace unos meses reside en Madrid, es actualmente jefe de cocina de Lavagú, un restaurante de cocina mediterránea situado en el corazón del parque de La Vaguada. Su llegada a la capital también ha estado marcada por motivos personales, ya que su pareja estudia allí. Sin embargo, su trayectoria en los fogones venía de mucho antes y está estrechamente ligada a Castelló.

Rock & Callos, la tapa ganadora de Carlos Domínguez / Hostelería Madrid

Durante cerca de diez años, Carlos trabajó junto a sus padres en Café Centro, el conocido establecimiento situado en la plaza Santa Clara de la capital de la Plana. El negocio familiar estuvo en manos de sus padres durante alrededor de cuatro décadas, hasta que finalmente fue traspasado. Fue allí donde el chef forjó buena parte de su experiencia y donde empezó a destacar en el mundo de la gastronomía en miniatura.

Cinco veces ganador de la Tapa en Castelló

De hecho, Domínguez no es nuevo en este tipo de certámenes. En Castellón ya había demostrado su nivel al imponerse en cinco ocasiones en concursos de tapas. Por eso, aunque el éxito en Madrid supone un salto importante en su carrera, no llega por casualidad, sino respaldado por años de oficio, creatividad y competición.

El cocinero castellonense ha reconocido que este premio le produce un orgullo especial, sobre todo porque Rock & Callos era una apuesta “muy arriesgada”. Según explica, se trataba de una tapa que podía causar un gran impacto en el jurado o, por el contrario, no gustar en absoluto. Finalmente, el resultado no ha podido ser mejor.

La receta ganadora

Sobre la tapa ganadora, Domínguez destaca que es “un guiño a Madrid, a su cultura, a la movida, canalla, diferente...”. Se trata de una elaboración con mucha técnica, en la que intervienen moldes, procesos de congelación y varias frituras para lograr el resultado final.

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La receta parte de un sofrito elaborado con cebolla, zanahoria, ajo y tomate, al que se incorporan garbanzos y callos a la madrileña cocidos con chorizo y morcilla. Esa mezcla constituye la base principal del relleno. Para dar forma al bocado, el chef utiliza una masa tipo buñuelo hecha con harina, miel y huevo, que envuelve el guiso antes de pasar por fritura. El acabado se completa con una salsa elaborada con el propio jugo del guiso, enriquecida con mantequilla y cacao, y el conjunto se remata con ralladura de lima y almendras. Todo ello cuenta ocn un emplatado acorde que impacta pues sobre una base de garbanzos sobresale una mano en forma de cuernos (tipo Rock & Roll).