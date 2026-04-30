Un bar de Castellón prepara el mejor cremaet del mundo: "Lo preparamos con miel de la Serra d’Espadà y mucho cariño"
Les Cholines de Alfondeguilla consigue el primer premio en Xeraco en el Concurso Internacional de Cremaets: "Gastamos 20 botes de miel de dos kilos cada 15 días; preparamos muchísimos"
El cremaet valenciano ya tiene nuevo rey... y como no podía ser de otra forma es de Castellón. Les Cholines, el popular bar de Alfondeguilla regentado por las hermanas Tere y Belinda Bou Salvador, se ha proclamado ganador del premio al mejor cremaet tradicional en el Concurso Internacional de Cremaets de Xeraco, celebrado dentro del FIESCREM.
El certamen, que cada año gana más protagonismo como escaparate de una de las elaboraciones más queridas del almuerzo valenciano, ha reunido este jueves a diez finalistas repartidos en dos modalidades: tradicional y creativa. En la categoría tradicional, Castellón contó con doble representación, ya que acudieron Les Cholines, de Alfondeguilla, y el Restaurante Paquita, de Eslida.
Finalmente, la gloria viajó hasta Alfondeguilla. Les Cholines se impuso en la modalidad tradicional y Mil Grullas, de València, hizo lo propio en la categoría creativa. Esta es la primera ocasión por cierto en la que gana un establecimiento de la provincia de Castellón, pese a que en todas las ediciones anterior también se habían presentado negocios de Castellón, Valencia y Alicante.
Para Tere Bou, una de las responsables de Les Cholines, el reconocimiento ha supuesto una enorme satisfacción. “Ha sido una gran alegría ganar porque es como el Mundial, ya que concursos de este estilo de cremaet, con esta importancia, no se celebra en otros sitios”, explica.
La victoria llega después de varias participaciones en un concurso en el que había mucha competencia. “Nos han convocado cuatro veces de las cinco ediciones del concurso y esta es la primera vez que ganamos. Había mucho nivel”, señala Tere.
El secreto de Les Cholines combina producto de proximidad, oficio y una receta que forma parte del día a día del bar. “Lo preparamos con limón, café, ron, miel de la Serra d’Espadà y sobre todo con mucho cariño”, resume Tere Bou.
El secreto del mejor cremaet
La miel es, precisamente, una de las señas de identidad del establecimiento. El bar ya era conocido por el protagonismo que este producto tiene en sus carajillos y cremaets. Ahora, tras el premio conseguido en Xeraco, ese detalle cobra todavía más relevancia. “En Les Cholines preparamos una barbaridad. Gastamos unos 20 botes de miel de dos kilos cada 15 días”, afirma Tere.
La elaboración en el concurso, además, obligó a adaptarse a unas normas distintas a las habituales del bar. En Les Cholines, el cremaet se prepara tradicionalmente en recipiente de barro, pero en Xeraco tuvieron que hacerlo de otra manera. “Siempre lo hago en el bar en cazuela de barro, pero aquí las normas era prepararlo en vaso de cristal”, explica.
Les Cholines, situado en la Plaça Castro, 1 de Alfondeguilla, es uno de los bares más populares de la provincia para almorzar. El establecimiento está gestionado por las hermanas Tere y Belinda Bou, herederas de una historia familiar ligada desde hace décadas a la hostelería del municipio. Su madre, María Teresa Salvador, fue quien trabajó primero en el bar y quien acabó quedándose con el negocio que hoy se ha convertido en una referencia.
El nombre del local también tiene raíces familiares. Según ha contado Tere, a su bisabuela la conocían en el pueblo como “La Cholina”, un mote relacionado con la forma de silbar a las ovejas. De ahí nació el nombre de un bar que, con el tiempo, se ha convertido en parada habitual para vecinos, senderistas, ciclistas y amantes del esmorzaret.
Ubicado en plena Serra d’Espadà, Les Cholines destaca por sus almuerzos contundentes, sus tortillas hechas al momento, sus paellas, sus cenas de fin de semana y sus populares hamburguesas. Pero si hay una elaboración que ha terminado por darle un reconocimiento internacional dentro del universo gastronómico valenciano, esa es el cremaet.
El triunfo en Xeraco refuerza el papel de Castellón dentro de una tradición profundamente vinculada al almuerzo valenciano. El cremaet no es solo un café con alcohol quemado: es un ritual con azúcar, cítricos, especias, llama, conversación y bar. En Les Cholines, además, lleva miel de la Serra d’Espadà y una receta que ahora ya puede presumir de ser la mejor en la modalidad tradicional del Concurso Internacional de Cremaets.
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