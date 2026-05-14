Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: "Desde cuándo hemos normalizado…"

El influencer Cenando con Pablo no ha dejado a nadie indiferente tras su reciente visita a un restaurante de hamburguesas situado en Castelló. El vídeo ha abierto un debate habitual en este tipo de contenidos: cuánto debe costar una hamburguesa y dónde está el límite entre una propuesta “premium” y un precio que muchos usuarios consideran excesivo.

Durante la visita, el creador de contenido probó varias elaboraciones del local, que se presenta como un “restaurante de burgers” y no una hamburguesería. Entre las propuestas que degustó estaba una hamburguesa de wagyu australiano, de 18 euros, con 180 gramos de carne y yema de huevo curada rallada al momento. “Esto no es una hamburguesa, es un hamburguesón”, aseguró tras probarla. También valoró otras opciones de precios similares de la carta.

Aunque el tono general de la reseña de Instinto Burger -nombre del local-, fue positivo, Pablo también introdujo matices. De una de las hamburguesas dijo que la carne le parecía “un pelín prensada”, mientras que en otra consideró que “con un poquito menos de setas ganaría en equilibrio”. Aun así, terminó señalando como favorita la de wagyu con pepinillos, que, según comentó, entiende que sea una de las más vendidas del restaurante.

El vídeo, sin embargo, no tardó en llenarse de comentarios divididos. En Instagram, el usuario alabajo00 resumió una de las grandes críticas al escribir: “Desde cuándo hemos normalizado que una hamburguesa valga 20 pavos?”. En la misma línea, jose_javier_40 comentó: “Una hamburguesa 20 pavos?... estamos locos o qué madre mía!..”. También hubo quien reaccionó con entusiasmo ante las imágenes: “PINTAZA!!!!” o “Buen provecho Pablo”, se podía leer.

En Facebook, el debate fue todavía más ácido. Ximo Mira Gregori ironizó: “18€ una hamburguesa y lo mejor es el pepinillo. No sé, Rick...”. Javier Varela puso el foco en la ubicación del local: “Muy premium será el sitio, pero está en un polígono...”. También aparecieron críticas al pan, a la maduración de la carne y al lenguaje utilizado en la reseña. Alberto Gomez apuntó que “la hamburguesa estará muy buena pero falla el pan”, mientras que Alfonso Navia Osorio escribió: “Y dale con la maduración...”.

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La publicación vuelve a evidenciar el poder de los creadores gastronómicos para convertir una comida en conversación pública. En este caso, la experiencia en Castellón ha dejado dos lecturas muy distintas: para unos, una propuesta carnívora de alto nivel; para otros, el ejemplo de cómo las hamburguesas gourmet han disparado precios que hasta hace no tanto parecían impensables.