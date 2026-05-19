El catering de Castellón que tiene dos récords de España: Tortilla de patata para 13.500 personas y mejillones en escabeche para 1.800

Jorge Pérez fundó el catering La Bambina en la Vall d’Uixó en el 2009. Con experiencia anterior como gerente en una empresa de distribución de alimentos se ha especializado en la organización de grandes eventos y lo cierto es que ha dado de comer a miles de comensales en media Europa y la práctica totalidad del territorio español: “Todos los años recorro unos 140.000 kilómetros con mi furgoneta porque en los eventos más grandes me gusta estar. Estamos entre las 20 empresas más fuertes del sector a nivel nacional”.

Algunas imágenes de los eventos a los que ha acudido La Bambina, un catering para 'gigantes' de Castellón /

La Bambina ha estado presente en Italia, Alemania o Francia, pero es en España principalmente donde tiene la mayor parte de su actividad. De hecho puede presumir de dos récords de España: “Preparamos la tortilla de patata más grande en una sola sartén; fue en Villanueva de la Serena en 2015 y comieron 6.000 personas. También tenemos el récord de España de mejillones en escabeche, que los preparamos en la Plaza de Toros de Bilbao e hicimos 1.800 raciones en un solo caldero”.

Estas cifras hablan por sí solo de la envergadura de una empresa que contrata a decenas de personas para este tipo de acontecimientos sociales. “En el Family Day de Mercedes en Vitoria contratamos a 135 personas. Ese fue de los eventos más grandes en los que hemos estado y fuimos dos veces. La primera hicimos tortillas de patata para 13500 personas. Tuvimos que comprar 20.000 huevos y más de 1.800 kilos de patata pelada. Las preparamos en cuarto sartenes y como no le podemos dar la vuelta por lo grandes que son ponemos planchas con carbón encima y quedan perfectas. El segundo año que fuimos a Vitoria dimos de comer a 25.000 personas”.

Sin duda estamos hablando de unas cifras que asustan a cualquier cocinero, por lo que sería de esperar que Jorge fuera quien llevara los fogones en su casa. Todo lo contrario. “En mi casa no me dejan entrar en la cocina. Solo sé cocinar a lo bestia”, bromea.

Entre los eventos más curiosos en los que ha acudido La Bambina, recuerda el empresario, se encuentra “un entierro en Moncofa. La persona que falleció dejó 20.000 euros para que los que acudieran a su funeral no les faltara de nada e hicimos algo grande en un chiringuito”.

La agenda de Jorge, eso sí, no puede estar más repleta: “El domingo por la noche preparamos 1.500 bocadillos de calamares y 1.500 tapas de bravas en Ciempozuelos, pero es que al mediodía hicimos un cocido completo para 1.000 personas en ollas gigantes en Arroyomolinos. El pasado 1 de mayo también preparamos 6.200 raciones de migas en Badalona”. Este miércoles repartirán la friolera de 34.000 bollitos de pan envasados y bendecidos en Puertollano, mientras que el jueves, también en Puertollano, el protagonista será la caldereta de ternera, con 9.000 raciones en 31 ollas de 100 litros cada una. Ya el viernes cocinará en ‘la terreta’, concretamente en Vila-real, donde preparará paella para 1.800 personas.

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Hablando de paellas, Jorge recuerda una que sirvió a 14.800 personas en la Jamborinada de Tàrrega: “Tuvimos que llevar 1800 kilos de arroz”. Casi nada. Preguntado por el resultado de sus guisos, se lo toma con humor: “Tiene que salir buena porque no hemos salido a gorrazos de ningún sitio y come todo el mundo”. ¡Habrá que probarlo!