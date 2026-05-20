La ruta de tapas que solo dura hasta el 31 de mayo en Castellón: 11 bocados espectaculares por menos de 8 euros
Vuelve la ruta 'Tapas d’Ací' a la provincia con propuestas gourmet y producto local en Castelló, Burriana, Peñíscola, Onda, Segorbe y Canet lo Roig
Tapas d’Ací vuelve a llenar los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana de producto local, cocina de temporada y sabor mediterráneo. La iniciativa, impulsada por la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad Valenciana (Conhostur) con la colaboración de Turismo Comunitat Valenciana-L’Exquisit, se celebra del 11 al 31 de mayo de 2026 y propone tapas elaboradas con ingredientes autóctonos acompañadas de una cerveza o una copa de vino valenciano.
La campaña recorre Alicante, Valencia y Castellón, pero la provincia castellonense cuenta con una lista propia de locales participantes que convierten el tapeo en una excusa perfecta para descubrir recetas tradicionales reinterpretadas, productos de proximidad y propuestas pensadas para todos los públicos.
Las 11 propuestas de Castellón de Tapas d’Ací 2026:
Can Ros — Burriana
C. Fray Terencio Huguet, s/n
Tapa: Tronc de la plana
Precio: 7 €
Una versión en formato bocado de la olla de la Plana, con patata, acelgas, judía verde, calabaza, alubias, careta y manitas de cerdo. Incluye copa de vino.
Horario: de lunes a viernes, de 13.30 a 15.30 horas.
Restaurante Náutico Burriana — Burriana
C/ Zona de Servicios s/n
Tapa: Capricho Ibérico de Pepe
Tosta de pan con salsa de foie, carrillada ibérica, cebolla glaseada, jamón ibérico a la plancha y patatas crujientes.
Horario: del 14 al 31 de mayo, jueves a domingo de 11.30 a 13.00 horas; viernes y sábados también de 19.00 a 20.30 horas.
Restaurante D’Maria — Burriana
Avda. Mediterránea, 11
Tapa: Brioche de fuet encurtido
Precio: 5 €
Pan brioche con fuet, pepinillo, cebolleta, aceituna y mahonesa kimchi.
Horario: de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 20.30 a 22.00 horas, del 14 al 31 de mayo.
Lo Sarao — Canet lo Roig
Carretera La Jana s/n
Tapa: Ximo de Castelló + copa Clotàs
Precio: 7 €
Interpretación del ximo de Castelló en formato tapa, con royal del relleno tradicional, yema de huevo frita en tempura y lámina de atún curado en salmuera.
Horario: viernes de 20.00 a 22.00 horas; sábado de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas; domingo de 13.00 a 15.00 horas.
Barrita — Castelló de la Plana
Calle Mayor, 36
Tapa: Mediterrani en Coca
Coca de aceite hecha a mano con pimiento asado, queso curado de oveja, tierra de aceituna negra, anchoa de Vinaròs y tomillo limón. Incluye cerveza o vino de Dominio de Rodeno.
Horario: del 11 al 31 de mayo, de martes a domingo.
Lino Gastronomic — Castelló de la Plana
Pl. Porta del Sol, 1
Tapa: Ximo de gamba roja del Grao
Precio: 8 €
Propuesta incluida en los snacks de su menú degustación “Sabores de la Corona”, también disponible como tapa con caña o vino de la casa.
Horario: de martes a viernes, de 13.30 a 15.30 horas, del 11 al 31 de mayo.
Rústico — Castelló de la Plana
Avda. Casalduch, 28
Tapa: Tiradito de pulpo de lonja
Precio: 6,50 €
Tiradito de pulpo de lonja con brandada de all i oli y ajito frito sobre tosta crujiente de trigo.
Horario: martes y miércoles de 12.00 a 14.00 horas; jueves, viernes y sábado de 12.00 a 14.00 y de 20.00 a 21.00 horas; domingo de 12.00 a 14.00 horas.
Taberna La Comarca — Castelló de la Plana
Plaza España, 1
Tapa: Alcachofa en tempura con virutas
Precio: 6,50 €
Tapa con copa de vino, cerveza o refresco, elaborada con alcachofas de Benicarló, jamón de Villahermosa, aceite de oliva y miel de azahar de la Sierra de Espadán.
Horario: todos los días de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.
Restaurante El Cid — Onda
Pasaje Algueró, 13
Tapa: “Pilota de frare” de raya
Una tapa salada inspirada en el dulce típico de Castellón, con masa y guiso de raya del Mediterráneo. Incluye cerveza.
Horario: comidas de lunes a sábado y cenas de viernes y sábado, bajo petición.
Camping Spa Natura Resort — Peñíscola
C/ Villarroyos s/n
Tapa: Lingote Peñíscolano
Precio: 8 €
Lingote de pescado y marisco con reducción de vino, mayonesa, tierra de aceitunas y flores.
Horario: fines de semana, de 18.00 a 22.00 horas.
Asador Aguilar — Segorbe
Avenida Mediterráneo s/n
Tapa: Brioche revuelto Güeña Segorbe
Precio: 6,50 €
Revuelto de güeña, el embutido típico de Segorbe, con ajoaceite artesano del Alto Palancia en pan brioche.
Horario: del 11 al 31 de mayo, de lunes a viernes, de 12.30 a 15.30 horas.
Tapas d’Ací se consolida así como una ruta para saborear Castellón a través de sus productos: pescado de lonja, gamba roja del Grao, alcachofa de Benicarló, aceite de la Sierra de Espadán, embutidos de Segorbe, anchoa de Vinaròs y elaboraciones que miran tanto a la tradición como a la cocina actual.
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