La ruta de tapas que solo dura hasta el 31 de mayo en Castellón: 11 bocados espectaculares por menos de 8 euros

Tapas d’Ací vuelve a llenar los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana de producto local, cocina de temporada y sabor mediterráneo. La iniciativa, impulsada por la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad Valenciana (Conhostur) con la colaboración de Turismo Comunitat Valenciana-L’Exquisit, se celebra del 11 al 31 de mayo de 2026 y propone tapas elaboradas con ingredientes autóctonos acompañadas de una cerveza o una copa de vino valenciano.

La campaña recorre Alicante, Valencia y Castellón, pero la provincia castellonense cuenta con una lista propia de locales participantes que convierten el tapeo en una excusa perfecta para descubrir recetas tradicionales reinterpretadas, productos de proximidad y propuestas pensadas para todos los públicos.

Las 11 propuestas de Castellón de Tapas d’Ací 2026:

Can Ros — Burriana

C. Fray Terencio Huguet, s/n

Tapa: Tronc de la plana

Precio: 7 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Una versión en formato bocado de la olla de la Plana, con patata, acelgas, judía verde, calabaza, alubias, careta y manitas de cerdo. Incluye copa de vino.

Horario: de lunes a viernes, de 13.30 a 15.30 horas.

Restaurante Náutico Burriana — Burriana

C/ Zona de Servicios s/n

Tapa: Capricho Ibérico de Pepe

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Tosta de pan con salsa de foie, carrillada ibérica, cebolla glaseada, jamón ibérico a la plancha y patatas crujientes.

Horario: del 14 al 31 de mayo, jueves a domingo de 11.30 a 13.00 horas; viernes y sábados también de 19.00 a 20.30 horas.

Restaurante D’Maria — Burriana

Avda. Mediterránea, 11

Tapa: Brioche de fuet encurtido

Precio: 5 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Pan brioche con fuet, pepinillo, cebolleta, aceituna y mahonesa kimchi.

Horario: de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 20.30 a 22.00 horas, del 14 al 31 de mayo.

Lo Sarao — Canet lo Roig

Carretera La Jana s/n

Tapa: Ximo de Castelló + copa Clotàs

Precio: 7 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Interpretación del ximo de Castelló en formato tapa, con royal del relleno tradicional, yema de huevo frita en tempura y lámina de atún curado en salmuera.

Horario: viernes de 20.00 a 22.00 horas; sábado de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas; domingo de 13.00 a 15.00 horas.

Barrita — Castelló de la Plana

Calle Mayor, 36

Tapa: Mediterrani en Coca

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Coca de aceite hecha a mano con pimiento asado, queso curado de oveja, tierra de aceituna negra, anchoa de Vinaròs y tomillo limón. Incluye cerveza o vino de Dominio de Rodeno.

Horario: del 11 al 31 de mayo, de martes a domingo.

Lino Gastronomic — Castelló de la Plana

Pl. Porta del Sol, 1

Tapa: Ximo de gamba roja del Grao

Precio: 8 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Propuesta incluida en los snacks de su menú degustación “Sabores de la Corona”, también disponible como tapa con caña o vino de la casa.

Horario: de martes a viernes, de 13.30 a 15.30 horas, del 11 al 31 de mayo.

Rústico — Castelló de la Plana

Avda. Casalduch, 28

Tapa: Tiradito de pulpo de lonja

Precio: 6,50 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Tiradito de pulpo de lonja con brandada de all i oli y ajito frito sobre tosta crujiente de trigo.

Horario: martes y miércoles de 12.00 a 14.00 horas; jueves, viernes y sábado de 12.00 a 14.00 y de 20.00 a 21.00 horas; domingo de 12.00 a 14.00 horas.

Taberna La Comarca — Castelló de la Plana

Plaza España, 1

Tapa: Alcachofa en tempura con virutas

Precio: 6,50 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Tapa con copa de vino, cerveza o refresco, elaborada con alcachofas de Benicarló, jamón de Villahermosa, aceite de oliva y miel de azahar de la Sierra de Espadán.

Horario: todos los días de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

Restaurante El Cid — Onda

Pasaje Algueró, 13

Tapa: “Pilota de frare” de raya

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Una tapa salada inspirada en el dulce típico de Castellón, con masa y guiso de raya del Mediterráneo. Incluye cerveza.

Horario: comidas de lunes a sábado y cenas de viernes y sábado, bajo petición.

Camping Spa Natura Resort — Peñíscola

C/ Villarroyos s/n

Tapa: Lingote Peñíscolano

Precio: 8 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Lingote de pescado y marisco con reducción de vino, mayonesa, tierra de aceitunas y flores.

Horario: fines de semana, de 18.00 a 22.00 horas.

Asador Aguilar — Segorbe

Avenida Mediterráneo s/n

Tapa: Brioche revuelto Güeña Segorbe

Precio: 6,50 €

Tapa ofrecida por el restaurante dentro del certamen Tapas d'Ací. / Mediterráneo

Revuelto de güeña, el embutido típico de Segorbe, con ajoaceite artesano del Alto Palancia en pan brioche.

Horario: del 11 al 31 de mayo, de lunes a viernes, de 12.30 a 15.30 horas.

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Tapas d’Ací se consolida así como una ruta para saborear Castellón a través de sus productos: pescado de lonja, gamba roja del Grao, alcachofa de Benicarló, aceite de la Sierra de Espadán, embutidos de Segorbe, anchoa de Vinaròs y elaboraciones que miran tanto a la tradición como a la cocina actual.