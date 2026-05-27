Descubre la tapa 'made in Castellón' que se ha coronado como la mejor de la Comunitat Valenciana

Detrás de la mejor tapa de la Comunitat Valenciana 2026 hay una idea sencilla: reinventar un clásico castellonense sin perder su esencia. El encargado de hacerlo ha sido Jesús Milián, chef de Lino Gastronòmic, el restaurante de Castelló que se ha alzado con el primer premio del VII Concurso a la Mejor Tapa de la Comunitat Valenciana gracias a su creación 'Ximo de gamba roja del Grao de Castellón'.

La propuesta, presentada durante la final celebrada en el Centre de Turisme de València (CdT), consiguió destacar entre algunos de los mejores cocineros especializados en gastronomía en miniatura de toda la Comunitat. El jurado valoró especialmente la creatividad, la técnica y el vínculo de la tapa con el producto local.

Un clásico de Castellón llevado a la alta cocina

La idea del plato nació dentro del propio restaurante. Según explica Jesús, todo comenzó a raíz de una sugerencia de Lino, propietario del establecimiento, quien le propuso versionar el tradicional bocadillo de ximo, una de las elaboraciones más típicas de las fiestas de la Magdalena.

“Un día empezamos a darle vueltas a cómo podíamos modernizarlo manteniendo la esencia original”, cuenta el chef.

A partir de ahí comenzó el proceso creativo. El equipo mantuvo la base tradicional del ximo, pero transformó varios elementos para convertirlo en una tapa contemporánea. El pan fue sustituido por un buñuelo, mientras que el guiso original del relleno se concentró para potenciar todavía más su sabor.

El toque diferencial llegó con la incorporación de gamba roja del Grau de Castelló.

“Queríamos darle la importancia que se merece a la gamba roja de aquí”, explica Jesús. “Muchas veces la gamba roja de Dénia tiene más protagonismo, pero en Castellón también contamos con un producto espectacular”.

Una final marcada por la presión y los nervios

La competición reunió a seis finalistas procedentes de las tres provincias valencianas. Aunque el resultado terminó siendo el mejor posible, el chef reconoce que la preparación previa fue intensa.

“Hicimos muchísimas pruebas antes de presentarnos. Queríamos tener cada paso perfectamente controlado”, explica. A eso se sumó la presión propia de una final gastronómica. “Sabíamos que los nervios podían jugarnos una mala pasada, aunque por suerte salió todo como esperábamos”.

El jurado estuvo formado por reconocidos profesionales del sector gastronómico, entre ellos la crítica culinaria Cuchita Lluch, además de chefs y especialistas del ámbito hostelero.

Próxima parada: Madrid Fusión

El triunfo autonómico no supone el final del camino para el equipo de Lino Gastronòmic. Gracias a esta victoria, el restaurante representará a la Comunitat Valenciana en el Campeonato Oficial de Hostelería de España de Tapas y Pinchos, que se celebrará durante Madrid Fusión 2027.

Jesús ya tiene la mirada puesta en ese próximo reto. “Tenemos muchas ganas de llegar a la final nacional y demostrar que en Castellón tenemos productos de muchísimo valor”, asegura.

Mientras tanto, su 'Ximo de gamba roja del Grao de Castellón' ya se ha convertido en una de las tapas más reconocidas del panorama gastronómico valenciano y en un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden convivir en un solo bocado.