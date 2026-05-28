Un castellonense gana el Campeonato de España de cata de vinos a ciegas y participará en el Mundial

La Rioja Alavesa reunió este pasado fin de semana a los mejores catadores del país con la celebración, en Bodegas Baigorri, de la 7.ª edición del Campeonato de España de Cata a Ciegas por Equipos.

El equipo valenciano compuesto por Yana Markos, el burrianense David Selma, Eaason Chan —tres apasionados del mundo del vino— y Marco Pasi, sumiller de SerralungaWine Bar, se proclamó campeón con una puntuación de 100 puntos sobre un máximo de 224 posibles. Selma ya ganó, junto a Yana Markos y otros dos compañeros, la edición de 2023.

Al podio del Campeonato de España de Cata se auparon también los equipos formados por Silvia Pedrazzi, jefa de operaciones de Vivino; Marivi García, sumiller en Taberna Sifón y formadora homologada de Jerez; la valenciana Yolanda Morán, propietaria de la madrileña tienda DeVinosLa Palma; y Elena Robles, sumiller y delegada comercial de la distribuidora Wine Merchant, quienes, con 87 puntos, se llevaron la plata en su primera participación.

El tercer puesto fue para los gandienses RubénMoreno, propietario del restaurante Vins i Més; Carmelo Escolano; Carlos Estruch; y Rafael Royo, también vinculados al mundo del vino, que lograron 84 puntos.

Protagonismo de la Comunitat

De esta forma la Comunitat acaparaba el protagonismo en el podio y da continuidad a una tradición de éxitos en esta disciplina de cata, logrando cuatro de los siete títulos disputados. Los cuarenta equipos participantes, de entre tres y cuatro integrantes, tuvieron que descubrir la variedad de uva, país, denominación de origen, productor y añada de los ocho vinos que se cataron a ciegas.

El campeonato, organizado por Philippe y Lara Cesco (Arrabal 18), José Luis Aragunde (Ribeira de Fefiñans), y el burrianense Daniel Monsonís (EclècticVins), se consolida como una de las citas señaladas para todos los aficionados y profesionales del vino, agotando las inscripciones en escasos minutos.

Los campeones representarán a España en la final mundial del Championnat du monde de dégustation, que se celebrará en el Palacio Papal de Aviñón los próximos 16 y 17 de octubre, título que España tratará de revalidar tras lograrlo en 2015.

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Los vinos seleccionados

En esta ocasión, entre los ocho vinos seleccionados y servidos en copas Spiegelau Hi-Lite Universal predominó el eclecticismo, con un champagne monovarietal de pinotnoir de Adrian Renoir; un alvarinho de Vinho Verde, de Luis Seabra; una listán blanca canaria, de Suertes del Marqués; un riesling del Palatinado, de Lukas Hammelmann; una pinot noir austríaca, de Claus Preisinger; una malbec mendocina, de Rocamadre; un sangiovese de Predappio, de Chiara Condello; y, finalmente, una tinta fina de Mariano García, Aalto, en la Ribera del Duero.