El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles

La Salzadella se viste de gala los próximos 30 y 31 de mayo para celebrar la esperada XVI Fira de la Cirera, Art i Tradició. Este año la fiesta es doble, ya que coincide con el 75º aniversario de la Plaza México, rindiendo un especial homenaje a la memoria de los maestros Indianos de la localidad con una colorida temática mexicana que inundará cada rincón. ¡Un fin de semana diseñado para ir directamente al grano del disfrute!

Programa oficial ¿Qué pasa y a qué hora?

Sábado 30 de Mayo: ¡Arranca el Espectáculo!

10:30h | Gran Inauguración. Apertura oficial de la feria en la Plaza México, amenizada por la Unió Musical de la Salzadella. Acto seguido, se inaugurará el nuevo Espai Mèxic (Centro de Interpretación) en la antigua Casa Abadía.

Apertura oficial de la feria en la Plaza México, amenizada por la Unió Musical de la Salzadella. Acto seguido, se inaugurará el nuevo Espai Mèxic (Centro de Interpretación) en la antigua Casa Abadía. 10:30h | Apertura de stands. El momento perfecto para adquirir cerezas frescas de máxima calidad, productos derivados y disfrutar de demostraciones de artesanía y oficios en vivo.

El momento perfecto para adquirir cerezas frescas de máxima calidad, productos derivados y disfrutar de demostraciones de artesanía y oficios en vivo. 11:00h | Motor y Teatro. Exhibición de coches antiguos a cargo de "Alt Maestrat motor club" en la Calle Mayor y el inicio de las visitas turísticas teatralizadas por la Plaza México (con pases también a las 18:00h y 19:00h, saliendo desde el stand del Ayuntamiento).

Exhibición de coches antiguos a cargo de "Alt Maestrat motor club" en la Calle Mayor y el inicio de las visitas turísticas teatralizadas por la Plaza México (con pases también a las 18:00h y 19:00h, saliendo desde el stand del Ayuntamiento). 12:00h | Ritmo en las calles. Actuación itinerante de los vibrantes Mariachi Reyes del Mediterráneo.

Actuación itinerante de los vibrantes Mariachi Reyes del Mediterráneo. 17:00h | Charla de arte. Conferencia "El Color en el Arte Mexicano, tradición e innovación" en la ermita del Calvario.

Conferencia "El Color en el Arte Mexicano, tradición e innovación" en la ermita del Calvario. 20:00h | Farra Mexicana. Cierre de la jornada por todo lo alto con la actuación musical de Los Rancheros del Norte.

Domingo 31 de mayo: Postres, tradición y espectáculos

10:00h | Reapertura. Los stands vuelven a abrir sus puertas al público.

Los stands vuelven a abrir sus puertas al público. 10:30h y 11:30h | Rutas matinales. Nuevos pases de la visita turística teatralizada por la Plaza México.

Nuevos pases de la visita turística teatralizada por la Plaza México. 11:00h | Dos clásicos. Exhibición de motos antiguas con el "Moto Club Classic Benlloc" en la Calle Mayor y el dulce XVI Concurso de Postres elaborados con cerezas de la Salzadella en la Plaza México.

Exhibición de motos antiguas con el "Moto Club Classic Benlloc" en la Calle Mayor y el dulce XVI Concurso de Postres elaborados con cerezas de la Salzadella en la Plaza México. 12:00h | Historias y surrealismo. Charla sobre Frida Kahlo y las artistas surrealistas en la ermita del Calvario junto a una rondalla infantil narrada por Felip Kervarec.

Charla sobre Frida Kahlo y las artistas surrealistas en la ermita del Calvario junto a una rondalla infantil narrada por Felip Kervarec. 17:00h | Gimnasia rítmica. Exhibición infantil ePower Gymshow inspirada en la temática mexicana.

Exhibición infantil ePower Gymshow inspirada en la temática mexicana. 18:00h | Broche de oro. Actuación musical "Tan Panchas, versiones desconocidas de los panchos" a cargo de la Cia Jimena Cavalletti.

Lo que no te puedes perder ningún día

Vengas el día que vengas, la feria contará de forma permanente con:

Gastronomía | Venta directa de cerezas frescas de calidad y productos derivados como pastissets, licores, mermeladas y bunyols. Los restaurantes locales también ofrecerán platos típicos y recetas elaboradas con cereza.

Venta directa de cerezas frescas de calidad y productos derivados como pastissets, licores, mermeladas y bunyols. Los restaurantes locales también ofrecerán platos típicos y recetas elaboradas con cereza. Animación continua | Talleres demostrativos de artesanía, espectáculos urbanos y un stand de maquillaje con temática mexicana.

Talleres demostrativos de artesanía, espectáculos urbanos y un stand de maquillaje con temática mexicana. Exposiciones culturales | Acceso libre al Museo de la Cereza (en la ermita del Calvario) , la exposición del concurso de fotografía en el stand del Ayuntamiento y el Espai Mèxic en la Casa Abadía.

Acceso libre al Museo de la Cereza (en la ermita del Calvario) , la exposición del concurso de fotografía en el stand del Ayuntamiento y el Espai Mèxic en la Casa Abadía. Espacio para niños | Zona Infantil Caza y Natura abierta para el entretenimiento de los más pequeños.

Curiosidades de las cerezas Dulces pero muy ligeras | A pesar de ese sabor tan dulce debido a la fructosa, ¿sabías que su aporte calórico es sorprendentemente bajo? De hecho, es similar al de una manzana, una pera o una mandarina.

A pesar de ese sabor tan dulce debido a la fructosa, ¿sabías que su aporte calórico es sorprendentemente bajo? De hecho, es similar al de una manzana, una pera o una mandarina. Aliadas contra el colesterol | Son increíblemente ricas en agua y fibra, una combinación que no solo mejora la regularidad intestinal, sino que también ayuda a reducir las cifras de colesterol en sangre.

Son increíblemente ricas en agua y fibra, una combinación que no solo mejora la regularidad intestinal, sino que también ayuda a reducir las cifras de colesterol en sangre. Ideales para embarazadas y niños | Contienen cantidades muy significativas de provitamina A, vitamina C y ácido fólico, lo que las convierte en una fruta estrella para estas etapas.

¿Vienes en coche? Zonas de aparcamiento

Para que tu llegada sea rápida y sin complicaciones, el recinto cuenta con espacios delimitados para estacionar que podrás localizar fácilmente en el plano de situación de la feria:

Parking general | Zonas acondicionadas para dejar tu vehículo cerca del recinto.

Zonas acondicionadas para dejar tu vehículo cerca del recinto. Parking para personas con movilidad reducida | Espacios reservados y adaptados exclusivamente como parking para minusválidos para garantizar una total accesibilidad.

PRESENTACIÓN XVI FIRA DE LA CIRERA / Ayuntamiento de La Salzadella

¿Dónde comer y dormir en la Salzadella?

Para comer | Elige entre el Bar-Restaurante Prats, Bar-Cafetería Crisplendor, Pub La Ferreria, el Restaurante Montull (solo el domingo) o la zona de food trucks en el recinto de la feria (Lidón Catering, Porcellet, Juan Luis Benavides). Para un antojo dulce, visita las panaderías locales , o explora los restaurantes de Sant Mateu.

Elige entre el Bar-Restaurante Prats, Bar-Cafetería Crisplendor, Pub La Ferreria, el Restaurante Montull (solo el domingo) o la zona de food trucks en el recinto de la feria (Lidón Catering, Porcellet, Juan Luis Benavides). Para un antojo dulce, visita las panaderías locales , o explora los restaurantes de Sant Mateu. Para dormir | Alójate en las acogedoras casas rurales locales (Cal Matiner, Ca La Tita, Casa Indalecio) o en los hoteles de Sant Mateu.

PROGRAMACIÓN DE ACTOS / Ayuntamiento de La Salzadella

PRESENTACIÓN XVI FIRA DE LA CIRERA / Ayuntamiento de La Salzadella

Más información disponible en la web oficial del Ayuntamiento: www.lasalzadella.es