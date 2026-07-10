Lo que se beberá este 2026: el coctelero castellonense Pascual Fernández nos revela las tendencias de este verano

"Ha cambiado la forma de entender y disfrutar la coctelería". Así resume el mejor coctelero de la Comunitat Valenciana la evolución de un sector en el que los combinados 'low alcohol', los mocktails y la experiencia que rodea cada servicio están desplazando el protagonismo de las recetas tradicionales.

El verano ya se deja sentir en la provincia y, con él, aumenta la demanda de cócteles frescos para hacer frente al calor extremo y disfrutar de las largas noches estivales. El peñiscolano Pascual Fernández nos cuenta sobre las mejores bebidas refrescantes para afrontar el verano.

La experiencia importa tanto como el sabor

Según el experto, la principal tendencia este año es la apuesta por los cócteles low alcohol. Pascual comenta que se trata de combinados con una graduación alcohólica más baja y que, para conseguirlo, lo más habitual es utilizar licores en lugar de destilados o recurrir a técnicas como el clarificado: "Esta técnica permite obtener cócteles con sabores muy marcados, poca graduación alcohólica y un aspecto limpio y cristalino que invita mucho a consumirlos".

Acompañando esta nueva era, está reinando la tendencia de crear cócteles sin alcohol conocidos como mocktails. Estas bebidas son mucho más elaboradas, dejando atrás las típicas mezclas de zumos y siropes.

El ganador del primer premio al mejor coctelero de la Comunitat Valenciana enfatiza sobre la importancia que se le otorga a la experiencia alrededor del cóctel: "Cada establecimiento busca su propia manera de hacer que el cliente disfrute: algunos utilizan recipientes llamativos, otros crean historias alrededor de sus cartas y sus cócteles, otros trabajan con ingredientes poco habituales o incorporan técnicas propias de la alta gastronomía."

Spritz, Mojito y Porn Star Martini lideran la demanda

Este verano, el Spritz y todas sus variantes se han ganado el corazón de muchos, especialmente el Hugo Spritz, comenta Fernández. Se prepara con licor de flor de saúco, menta, soda y prosecco. La combinación perfecta para afrontar una ola de calor.

Hugo Spritz, el cóctel por excelencia este 2026 / Gemini

Como cada verano, la piña colada y el mojito siguen arrasando en el ranking de bebidas. "Son clásicos que nunca pasan de moda durante el verano. Son una apuesta segura y siguen siendo de los más consumidos", asegura el experto.

Los cócteles que cada verano vuelven: el Mojito y la Piña Colada / Gemini

Según Pascual, el cóctel cuyo éxito ha sido una sorpresa para él es el Porn Star Martini, el cual va acompañado de vodka de vainilla, maracuyá, limón y vino espumoso, una combinación que "resulta muy apetecible cuando lo lees en una carta".

El cóctel sorpresa: Porn Star Martini / Gemini

Instagram y TikTok convierten algunos cócteles en virales

Las redes sociales también desempeñan un papel importante en la difusión de nuevas tendencias, aunque el experto matiza que su impacto suele ser temporal. "Las redes sociales sí marcan tendencias, aunque suelen ser pasajeras y, al final, la mayoría de los clientes vuelve a sus cócteles habituales", explica.

En este sentido, asegura que muchos clientes llegan al local preguntando por combinaciones que han visto en plataformas como Instagram o TikTok, o que han popularizado influencers y artistas. Uno de los ejemplos más claros es el Moscow Mule, cuya demanda se disparó tras aparecer mencionado en una conocida canción de Bad Bunny.

Más allá de las recetas, el coctelero considera que las redes han cambiado la forma de consumir estos combinados. "Cuanto más vistoso y extravagante sea un cóctel, mejor, porque así pueden hacer una foto y compartirla en sus perfiles", afirma. Sin embargo, reconoce que en muchas ocasiones quienes piden una bebida por haberse hecho viral descubren después que ese perfil de sabor no encaja con sus gustos.

"Los clásicos nunca deberían pasar de moda"

Frente al auge de las nuevas técnicas y las propuestas más innovadoras, el profesional reivindica el valor de la coctelería clásica. A su juicio, la búsqueda constante de novedades ha llevado en ocasiones a dejar de lado recetas que han demostrado su equilibrio y calidad con el paso del tiempo.

"Más que recomendar un cóctel concreto que merezca mayor reconocimiento, creemos que quienes realmente lo merecen son los cócteles clásicos en general. Son recetas sencillas, equilibradas y realmente deliciosas, que siguen demostrando con el paso del tiempo por qué nunca deberían pasar de moda", sostiene.

Como ejemplo de ese equilibrio entre tradición y las nuevas preferencias por bebidas de menor graduación alcohólica, destaca el Milano-Torino (Mi-To), elaborado con Campari y vermut rojo. Aunque se trata de una receta sencilla, subraya que la elección de un buen vermut resulta fundamental para conseguir un resultado de calidad.

Mi-To (Milano - Torino), el cóctel clásico que merece reconocimiento / Gemini