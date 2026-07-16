Esta sí es la verdadera selección ganadora del Mundial

En un verano de conversación mundialista, aún no sabemos si la Roja acabará levantando la copa. Lo que sí está claro es que Casa Gourmet ya tiene su propia selección ganadora. La nueva Selección Gourmet Caviaroli & Vermouth Padró & Co. reúne innovación gastronómica, tradición vermutera y productos de aperitivo con carácter en una propuesta valorada en 78 €, disponible por 39 €.

La selección combina el universo creativo de Caviaroli Drops by Albert Adrià, el perfil mediterráneo de Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico y una cuidada despensa de productos salados pensados para compartir: salchichón loncheado Casa Riera Ordeix, chips Smoky Paprika Sal de Ibiza, taralli tradicionales Danieli y salsa de oliva verde con piparra Olíquida, también de Caviaroli. Un aperitivo completo, cómodo y con vocación de mesa de verano.

La Selección Gourmet Caviaroli & Vermouth Padró & Co. reúne ocho productos para disfrutar de un aperitivo completo por 39 €. / Casa Gourmet

Caviaroli, la innovación que conquistó Casa Gourmet

El gran nombre gastronómico de esta selección es Caviaroli, reconocida en 2025 con el Premio Casa Gourmet a la Innovación Tecnológica por haber desarrollado una técnica propia, patentada y pionera capaz de encapsular aceites y otros líquidos en esferas comestibles.

Su propuesta ha transformado un ingrediente esencial de la dieta mediterránea en un recurso de alta cocina: pequeñas esferas que estallan en boca, aportan textura, intensidad y una nueva manera de presentar el sabor. En esta selección, Casa Gourmet incorpora tres referencias de Caviaroli Drops by Albert Adrià: olivas verdes, olivas picantes y olivas negras.

Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico y Caviaroli Drops by Albert Adrià, dos referencias premiadas para elevar la hora del vermut. / Casa Gourmet

Las primeras reinterpretan el sabor de la aceituna verde en formato esférico, con una textura líquida y sorprendente. Las picantes añaden un matiz más intenso, ideal para quienes buscan un aperitivo con carácter. Las negras aportan profundidad, contraste y un perfil más sabroso, perfecto para acompañar embutidos, panes crujientes y bocados salados.

Padró Rojo Clásico, un vermut con palmarés

El maridaje líquido lo firma Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico, un vermut mediterráneo, especiado y equilibrado que rinde homenaje al vermut tradicional de las bodegas de despacho y los domingos al mediodía.

Elaborado a partir de macabeo y xarel·lo de viñedos propios, este vermut reposa entre nueve y doce meses en botas que habían contenido vinos de Jerez. El resultado es un perfil aromático muy expresivo, con notas de canela, clavo, fruta pasificada y un final herbal de plantas mediterráneas ligeramente amargas.

Vermouth Padró & Co. Rojo Clásico, un vermut mediterráneo elaborado con macabeo y xarel·lo y reconocido con numerosos premios internacionales. / Vermouth Padró & Co.

Su prestigio también se mide en premios. El Rojo Clásico de Padró ha sido reconocido, entre otros galardones, con la Gran Medalla de Oro en Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, Medalla de Oro en ISW Meininger’s International Spirits Awards, Oro Gilbert & Gaillard, Bacchus de Oro, Vinari d’Or y 92 puntos en la Guía Peñín. Un palmarés que refuerza su papel como uno de los vermuts imprescindibles para quienes buscan calidad, tradición y personalidad en la copa.

Ocho productos para un aperitivo completo

La selección se completa con productos pensados para construir una mesa de aperitivo sin complicaciones. El salchichón loncheado Casa Riera Ordeix aporta la intensidad de una de las casas históricas de Vic, con un embutido de perfil elegante y corte cómodo. Las chips Smoky Paprika Sal de Ibiza suman un punto crujiente, ahumado y especiado, ideal para abrir boca.

El salchichón loncheado Casa Riera Ordeix completa la selección con el sabor tradicional de una de las casas históricas de Vic. / Casa Riera Ordeix

Los taralli tradicionales Danieli, típicos del sur de Italia, funcionan como base salada y crujiente para acompañar vermut, esferificaciones y embutido. Y la salsa de oliva verde con piparra Olíquida de Caviaroli añade un toque ácido, vegetal y ligeramente picante que puede utilizarse como aliño, dip o complemento para pequeños bocados.

El resultado es una propuesta pensada para disfrutar sin cocina, pero con intención gastronómica. Una mesa lista para compartir, con productos que dialogan entre sí: el amargor elegante del vermut, la potencia de las esferificaciones, el punto graso del embutido, el crujiente de las chips y taralli, y la chispa vegetal de la salsa.

Caviaroli Drops by Albert Adrià convierte la aceituna en una esfera líquida de alta gastronomía, pensada para aportar sabor, textura y creatividad al aperitivo. / Casa Gourmet

Una selección para brindar, picar y ganar

Casa Gourmet plantea esta selección como un aperitivo de verano con espíritu ganador: por el premio a la innovación de Caviaroli, por el palmarés internacional de Padró y por una combinación de productos que convierte el vermut en una experiencia completa.

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La Selección Gourmet Caviaroli & Vermouth Padró & Co. está disponible en Casa Gourmet por 39 €, con un 50 % de descuento sobre su valor real de 78 €.

Fuente: El Periódico