Ya puedes descargar, gratis, la guía de los ‘55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana’

Cintillo 55 restaurantes 2025. / ED

Los amantes de la gastronomía están de enhorabuena. Desde hoy, ya pueden descargar de forma gratuita la guía de los ‘55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana’, un proyecto conjunto de los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo— que se presentó al público el pasado 10 de noviembre en una gala especial que tuvo lugar en el edificio Veles e Vents de València.

Este manual recoge, a lo largo de 160 páginas a todo color, un ránking con los mejores 55 restaurantes de la Comunitat Valenciana, según el crítico gastronómico de este periódico, Santos Ruiz. Una de las principales novedades en esta décima edición de la revista es, precisamente, la ausencia en el listado del restaurante que ha dominado durante las nueve ediciones anteriores el ránking de los mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana: Quique Dacosta Restaurante, que no ha sido evaluado este año pero mantiene un espacio privilegiado en la guía.

🍽️ Descarga gratis la guía '55 Mejores Restaurantes de la Comunitat Valenciana' >>AQUÍ<<

Asimismo, la guía cuenta una vez más con una amplia sección de restaurantes ‘Imprescindibles’ que incluye una selección con más de 300 establecimientos que el crítico gastronómico recomienda a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. En este apartado, el autor sale de los restaurantes de autor y los Estrellas Michelin para dar protagonismo a otros tipos de restaurantes y bares más informales, sin perder nunca la calidad que esta guía garantiza.

Otro de los espacios más esperados dentro de la guía es el que está dedicado a las jóvenes promesas de la cocina valenciana. Como cada año, el autor nos descubre los cinco jóvenes chefs —de entre 25 y 35 años— que empiezan a despuntar dentro de la cocina valenciana; de igual forma lo hace con las cuatro promesas de sala.

Del mismo modo, el apartado dedicado a la trayectoria culinaria este año se centra en las figuras de Carlo D’Anna y Adela Crispino, quienes gestionaron durante tres décadas la Trattoria Napoletana Da Carlo en València.

Por último, la parte final de la revista incluye un listado con los ‘55 vinos imprescindibles’, elegidos minuciosamente por Vicente Morcillo, que representan la gran variedad de vinos que se elaboran en las distintas zonas del territorio, dejando claro que la Comunitat Valenciana es tierra de vinos.