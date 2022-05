Aunque el naturismo y el nudismo sean ideas diferentes, muchos nudistas se consideran a sí mismos naturistas, dado que uno de sus propósitos es estar en contacto con la naturaleza. “Considerado desde este punto de vista, las dos voces son igualmente aplicables, pues ambas definen la actitud que estos tienen”, según la Fúndeu. De hecho, desde la Federación Española de Naturismo (FEN) se consideran naturistas, por lo que, en este caso, serían sinónimos. ¿Pero qué playas de Castellón son de tradición nudista? Justamente en este artículo descubrirás las playas donde podrás desnudarte externa e internamente y pasar un rato tranquilo, disfrutando de la naturaleza y el entorno, pero antes has de saber unas cuantas cuestiones acerca del naturismo.

Ser o no ser, esa es la cuestión

¿Las personas nudistas son de creencia nudista o practicantes? Paco Estellés, secretario de la Associació Naturista Valenciana (ANVA), en la que hay alrededor de 10 socios en Castellón y muchos más en otros lugares de la Comunitat Valenciana, considera que cada persona lo vive según su sistema de valores.

“En mi caso, es una mezcla de las dos, mi filosofía de vida es muy peculiar, me gusta ir desnuda por las montañas y en algún evento de trabajo personal. Me hace quererme, es una forma de reivindicar mi persona, mi honestidad, mi claridad, mi personalidad y, en resumen, mi ser”, desvela Maribel Soler, socia castellonense de la asociación. Por la parte del socio castellonense Toni Valiente: "Hago nudismo en la playa, pues me siento a gusto desnudo dentro del agua. No me gusta tener los pantalones mojados, es muy incómodo”. En pocas palabras, para el socio es una práctica por comodidad.

“Una vez, una profesora iba con el alumnado a una playa de tradición nudista y no lo supo hasta que vio al 80 % de personas totalmente desnudas”, explica el socio de la asociación valenciana. Y es que esto suele pasar cuando no se indica en ningún cartel que es una playa de tradición nudista. “Cuando acudo a mi playa habitual, hago de socorrista”, añade. De hecho, salvó a un joven hace tiempo y, de no ser por él, este chico ahora no estaría con vida.

“Las playas están muy limpias gracias a la gente nudista que acude cada semana a las mismas, hacemos de basureros porque es nuestra segunda casa y somos una familia, queremos vivir en un entorno natural, saludable y bien cuidado, no nos gustaría que se edificara a nuestro alrededor, hay que respetar la naturaleza siempre”, reivindica Soler. Igualmente, el colectivo castellonense ha solicitado contenedores y duchas para la playa Bellver, sin embargo, "no está permitido, pues la playa es salvaje".

Discriminación a la vista

“Se nos puede calificar de guarros o pervertidos, casi siempre mencionándose en presencia de un grupo infantil, cuando en realidad los niños lo aceptan con total naturalidad. Pero la realidad es que el nudismo parece estar aceptado por una gran parte de la sociedad”, expresa de forma sincera Estellés.

En septiembre del año pasado, cuando se propuso catalogar la playa de Bellver oficialmente como naturista, vinieron las críticas y las quejas de algunas personas del vecindario. “Eran despreciativas, pensaban que era un acto de corrupción, no sentimos que se nos valorara”, declara Soler de forma defraudada. “Queremos igualdad”, añade Estellés.

Razones para ser naturista, según la Federación Española de Naturismo

Estar desnudo es a menudo más confortable y práctico que estar vestido.

El Naturismo promueve la salud mental, la sexual y la física, así como la de la familia.

El Naturismo es socialmente constructivo.

El Naturismo es especialmente consistente con el feminismo y la lucha por los derechos de la mujer.

El Naturismo es más natural que la vestimenta obligatoria.

El Naturismo está creciendo en aceptación.

La Cristiandad apoya al Naturismo.

Pese a que hay personas que pueden vivir el nudismo de forma diferente, hay factores comunes como “la sensación de libertad, la comodidad, el sentimiento de que todos los cuerpos son distintos, pero igualmente hermosos, la mayor autoconfianza que da el descubrir que los cuerpos perfectos no existen, el comprender que el nudismo es beneficioso para todas las personas, incluidos los niños...”, confiesa Paco Estellés, secretario de la Associació Naturista Valenciana.

De hecho, revela Estellés que para muchas mujeres esto es “un plus de autoconfianza personal, alejado de la hipersexualización del cuerpo femenino que impera en nuestra sociedad”. Aun así, recuerda el secretario de dicha asociación que lo más seguro es que otras sensaciones positivas sentirán otras personas, ya que esta práctica o forma de vida se diversifica y se comprende de muchas maneras.

En Castellón hay numerosas playas de tradición nudista para empezar a ser practicante o convertirlo en una forma de vida o en caso de ser naturista, descubrir playas nuevas, ya que en numerosas zonas naturales te sentirás totalmente libre física e incluso moralmente. Estos lugares nudistas se caracterizan mayormente por estar compuestos por piedras, pero en alguna prevalece la arena. En algunos, puede haber fauna, como en el caso de las playas cercanas al parque Natural de la Serra d'Irta.

Las playas de tradición nudista en Castellón

Playa de las Fuentes, Alcossebre. Las playas de Alcalá de Xivert-Alcossebre, municipio situado entre la Costa del Azahar y el Maestrat interior, se ubican en la pedanía de Alcossebre. “Las fuentes de agua dulce que manaban en las cercanías de la playa hicieron famosa la zona. El puerto deportivo de Alcalá de Xivert conserva ese nombre”, confiesa la FEN. Es una playa tranquila de arena dorada, con duchas y socorrista.

Cala Argilaga, entre Peñíscola y Alcossebre. Esta cala se sitúa a lo lejos de Peñíscola, entrando ya en Alcossebre. Es solitaria y se dice desde la FEN, que a veces de ambiente hippie. "Existe una ruta de senderismo, de algo más de tres horas con una dificultad moderada, desde Alcossebre subiendo a la Serra d'Irta hasta el pico Campanilles, y bajando por el barranco de la Parra hasta la Cala Argilaga", explica la FEN. Durante esta ruta disfrutarás de la naturaleza y podrás bañarte una vez llegado a tu destino, en calma y libertad.

Cala L’Arjub, Peñíscola. Esta parte de la costa de Peñíscola es de dimensiones reducidas, ya que mide de largo 50 metros y 10 de ancho. Normalmente, viene poca gente durante la etapa estival a esta cala compuesta de grava y arena dorada. Puedes acceder en coche desde la N-340 y aparcar, ya que hay alrededor de 50 plazas, tal y como asegura la federación.

Playa de Torre la Sal y playas del parque natural del Prat de Cabanes – Torreblanca. En cuanto a la playa cercana a la Torre la Sal, que da nombre a la playa de Cabanes y está rodeada por un pequeño bosque de eucaliptos, "hay un Centro de Investigaciones Biológicas Marinas", según establece la FEN. Además, a lo lejos le sigue la playa Natural, que se encuentra cerca del parque Natural y a kilómetro y medio, el camping de la playa nudista del Cudolá y la playa del Cuartell Vell "también ideal para el paseo en desnudez", así describe las playas la federación naturista. Cabe señalar que contiene arena en pocas zonas, pero sí socorrista y duchas.

Cala Ribamar y Cala Mundina, Serra d'Irta. La playa de Ribamar está compuesta por guijarros, rocas y grava del municipio de Alcalà de Xivert, comarca del Baix Maestrat. Esta limita al norte con la Peñíscola y al sur con la cala Mundina (también de uso nudista). No obstante, es perteneciente al área de protección de Serra d'Irta. "Se llega desde Las Fuentes por el camino que va al camping Ribamar. Se aparca en las cercanías del camping o al borde del camino", manifiesta la fundación.

Playa El Russo, Serra d'Irta. Esta playa es una de las pocas compuestas por arena del parque Natural de la localidad que va destinada a las personas nudistas. Su nombre proviene de un teniente ruso que se alojó en ella hace mucho tiempo. Para ir, has de desplazarte por una pista forestal de 4´5 kilómetros, con dificultad alta para acceder. Como está a 7 km del pueblo también podrás visitarlo y pasar el día en él.

Playa Beniesma, Moncofa. Desde hace tan sólo cuatros años, esta playa se aceptó como nudista. Está en el margen derecho del río Belcaire donde cerca hay una zona de picnic junto a los apartamentos. Hay carteles oficiales indicando cómo se llega a la playa compuesta de bolos y grava con agua muy limpia. "No apta para niños", advierte ANVA. Hay duchas y socorrista. Además, hay muy pocas personas paseantes textiles y hay muy buen ambiente nudista.

Playa del Riu de la Sénia, Viraròs. Por el Barranco la Sènia es donde empieza la playa nudista y va hacia Benicarló, pero solamente es un trocito de playa. “Está catalogada como nudista”, confiesa Paco Estellés. “Esta extensa playa virgen, poco concurrida y situada en una zona aislada del resto del litoral, representa un lugar de descanso y sosiego donde la práctica del nudismo es habitual”, tal y como asegura Turisme Vinaròs.

