Diversity València, el Festival internacional que celebra la diferencia, se ha presentado oficialmente en una rueda de prensa celebrada en el Centre del Carme Cultura Contemporània de la capital valenciana. La presentación ha contado con la asistencia del director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; del secretario autonómico de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer; del director del Festival Diversity València, Jesús Lumbreras; de la directora de Comunicación del evento, Mar Gallego; y de la brand manager local de Vibra Mahou, Joana Alonso Dal Monte.

Del 21 al 23 de julio, la Ciutat de les Arts i les Ciències será testigo de una programación sin precedentes que acogerá a artistas de renombre y shows exclusivos en España. Tres grandes escenarios y varios clubs del interior del espectacular recinto recogen el compromiso para dar a València una ventana de acceso a fenómenos musicales internacionales en esta gran cita.

El festival pretende ser, además, un lugar para la concienciación social y la diversidad como eje transversal a través de la música. Así lo ha confirmado el director del Festival, Jesús Lumbreras, quien ha destacado la importancia de los festivales como herramienta natural de inclusión y transformación social y cómo el eje de la diversidad permite incidir en ello desde la manifestación cultural, artística y musical.

Así, Diversity València Festival abordará en futuras ediciones otras disciplinas que se incorporarán a este cóctel festivo de concienciación social que irá más allá de la celebración musical.

Lumbreras ha destacado el carácter heterogéneo y singular de un Festival que apuesta por un concepto diferente. La propia excusa de la diversidad, apunta, lleva a romper las reglas habituales en las que se inscriben eventos de estas características.

En la misma línea se ha pronunciado la directora de Comunicación del evento, Mar Gallego, quien ha vuelto a incidir en la heterogeneidad de los géneros musicales presentes y que ha descrito el line up como transgresor, comprometido, icónico e intergeneracional; sin perder nunca de vista la apuesta por la máxima calidad musical.

Por su parte, el secretario autonómico de Turisme de la Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, ha destacado que “el éxito de un festival siempre viene alineado con la ciudad que lo acoge, su imagen y las personas que lo organizan, y aquí han sabido acertar para dar con las emociones adecuadas”. Además, ha hecho hincapié en la importancia de los festivales musicales. En esta línea, ha resaltado que “el mundo sin los festivales sería un espacio más triste y tedioso” y en este sentido ha señalado que “el mundo será un lugar más amable y feliz después del Diversity, porque este es un festival con valores, que nace con autenticidad, amor, libertad y belleza”.

Asimismo, el director del Centre del Carme Cultura Contemporània, Jose Luis Pérez Pont, ha destacado que desde la institución quieren “dar voz a todas aquellas iniciativas que fomenten la diversidad y la pluralidad en cualquiera de sus ámbitos”. “Nos caracterizamos por apoyar propuestas jóvenes y transgresoras capaces de hacer reflexionar al público, por eso nos encanta ser parte del Festival Diversity acogiendo su presentación”, ha añadido.

En el evento también ha estado presente la Brand Manager Local de Vibra Mahou, Joana Alonso Dal Monte. Como marca patrocinadora del Festival internacional, Alonso ha destacado que para Mahou los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor. En este sentido, su Brand Manager ha apuntado que Vibra Mahou -la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas-, se suma a la gran fiesta de la diversidad, acercando a artistas y público e impulsando experiencias únicas para vivir encuentros inolvidables en torno a la música en directo.

Måneskin, Iggy Pop, Christina Aguilera y más

La programación completa contempla actuaciones tan esperadas como la de la banda de moda Måneskin, que protagonizará uno de los pocos conciertos completos que el grupo italiano dará en nuestro país este 2022. El legendario padrino del punk, Iggy Pop, más Black Eyed Peas, H.E.R. (en su primera vez en España con una actuación exclusiva para el Festival), OZUNA, Nicki Nicole, Armin van Buuren, Martin Garrix y AURORA son algunas de las presencias internacionales más esperadas de la gran cita.

También en exclusiva el concierto de Koffee, cantante, rapera y Dj jamaiquina. Ganadora del Grammy al mejor álbum de reggae. La única mujer de la historia y la persona más joven en conseguir este galardón.

Además de las actuaciones en los escenarios principales, 18 DJs protagonizarán varios vivos y Dj Sets de electrónica con presencias internacionales y nacionales que tendrán lugar en dos de los clubs internos que alberga el Festival. Los espacios MYA CLUB y MYA EXPERIENCE contarán desde las 19:00h hasta las 02:00 de la madrugada con actuaciones alternas de las Diversity Up Sessions. Entre ellas, los Dj Sets de Gary Powell (de The Libertines), Dave Rowntree (de Blur) o Simon Rix y Nick 'Peanut' Baines (de Kaiser Chiefs).

En total, una programación con más de 50 shows musicales durante 3 días y 3 shows exclusivos que se completará, según ha anunciado el equipo del Festival, con la nueva confirmación que se hará pública en los próximos días y que consistirá en un concierto único de una estrella internacional.

Avapace Tribute

También en la presentación del Festival se ha dado a conocer el Tributo a AVAPACE que protagonizará dentro del evento la banda valenciana Dekúbito Prono and the Supinos. Un breve concierto homenaje a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral que en 2022 está de celebración por su 50 cumpleaños tras una extensa trayectoria siendo compañía y soporte de muchísimas personas.

Para ello, se incorpora al line up la iniciativa más musical que la Asociación tiene en estos momentos en la que personas con parálisis cerebral se unen en forma de banda bajo el nombre Dekúbito Prono and the Supinos.

Una breve pero calurosa actuación en el mismo escenario donde desfilarán las Rising Stars (artistas de la Comunitat) y las actuaciones de diferentes DJs de transición. La música y el encuentro como vías de expresión y sanación en el Festival que celebra las diferencias.

El acto de presentación ha finalizado con una actuación de la artista valenciana Sandra Monfort -quien también actuará en el Festival- y con un aperitivo cortesía de Vibra Mahou.