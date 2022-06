Lonely Planet ha anunciado su selección anual de los mejores países, ciudades y regiones para visitar el próximo año en su esperado ranking Best in Travel 2022. Best in Travel 2022 es la 17ª recopilación anual de Lonely Planet, que recoge los mejores destinos del mundo y las experiencias más interesantes para el próximo año. En esta edición ha apostado con particular énfasis por las mejores experiencias de viaje sostenibles, procurando que los viajeros ejerzan un impacto positivo allí donde elijan viajar.

El primer puesto como mejor país para visitar en el 2022 lo ocupan las remotas y orgullosamente independientes Islas Cook, uno de los países más pequeños del mundo. Noruega se coloca en segunda posición y Mauricio en la tercera. La región número uno para el año 2022 según Lonely Planet son los Westfjords, en Islandia, una región ajena al turismo de masas de esta nación insular cuya comunidad trabaja para proteger y promocionar sus espectaculares paisajes. Virginia Occidental, en EE UU, ocupa el segundo puesto, seguida de Xishuangbanna, en China. Por su parte, la ciudad número uno, Auckland, en Nueva Zelanda, ha sido escogida por su floreciente panorama cultural, que pone el foco en la creatividad local, mientras que Taipéi, en Taiwán, es la número dos, seguida de Friburgo, en Alemania, como número tres. Cada año la lista Best in Travel de Lonely Planet arranca con las nominaciones de la amplia comunidad de editores, documentalistas, lugareños e influencers de Lonely Planet, y se cierra con el veredicto del equipo de jueces. El resultado es un listado ecléctico de destinos que destaca los 10 países, 10 ciudades, 10 regiones y 10 destinos con mejor relación calidad-precio para visitar. Cada destino es seleccionado por su interés actual, por las experiencias únicas que ofrece, por su capacidad para sorprender y por su compromiso con la práctica del turismo sostenible. Según el vicepresidente de Lonely Planet, Tom Hall, el lanzamiento de la lista anual de Lonely Planet con sus mejores destinos y experiencias no puede llegar en mejor momento: «Tras un parón forzoso ha llegado el momento de recuperar los planes de viaje pospuestos y hacerlos realidad», declara. «Esta lista es un homenaje al mundo y a su maravillosa y cautivadora diversidad», añade Hall. «Desde las lagunas y bosques de las islas Cook hasta las cascadas y montañas de los Westfjords islandeses, pasando por las delicias naturales y urbanas de Auckland». Como siempre, el Best in Travel de Lonely Planet aborda destinos tan populares como Noruega y Dublín (Irlanda) y a la vez descubre joyas tan poco conocidas como Shikoku (Japón), la bella región australiana de The Scenic Rim y la que quizá sea la ciudad más sostenible de Alemania, Friburgo.