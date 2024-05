La mejor excusa para callejear y disfrutar de un total de 15 compañías es la 36ª edición del Festival Internacional de Teatro de Calle (FitCarrer) de Vila-real. Estas compañías provienen de diferentes lugares de España, así como de otros países como Francia, Noruega, Italia, Dinamarca y México.

📆 Del viernes 3 al domingo 5 | 📍 Vila-real | 💰 Entrada libre | Más información

I Feria de la oveja y la cabra

Para los más curiosos llega una novedad en la provincia, la I Feria de la oveja y la cabra en Vilafranca. Habrá actividades que resalten la tradición ganadera y quesera local, como exhibiciones de perros de rabera, degustaciones de quesos de pasto y un taller de lana para mostrar sus usos textiles. Para ambientar la jornada, se hará un concierto y una comida. Esta última consistirá en un menú de pastor, que adentrará al público en la vida de un pastor con la comida típica de su trabajo.

📆 Sábado 4 y domingo 5 | 📍 Vilafranca | 💰 Entrada libre

La Trobà de Oropesa

El encuentro de oficios, costumbres, tradiciones y productos artesanales dinamizará la localidad con alrededor de 200 casetas. El cartel para este año incluye talleres de vidrio soplado, torno de alfarero, piruletas, pintura cerámica, trabajos en cuero, labores de tejer, cerámica técnica Rakú, música, los cuidados de animales de granja y titelles, entre otros.

📆 Del viernes 3 al domingo 5 | 📍 Oropesa | 💰 Entrada libre | Más información

Lan Party

Para los jugadores más competitivos, se celebra una Lan Party en el Colegio Consolación, donde habrá torneos de Fifa, Fortnite, Just Dance, entre otros juegos. Puedes llevar tu propio ordenador o consola, aunque no es necesario, ya que habrá disponibles en el evento. Habrá conexión a internet para todos y pantallas gigantes para seguir los torneos. ¡No te lo pierdas!

📆 Del viernes 3 al domingo 5 | 📍 Colegio Consolación Castelló | 💰 Entrada libre | Más información

Música

El Sábado en los Surf and Roll Vermuts The Handsomes Wagon con su American Music de raíces Country y Rock and Roll 60's y 70's como bien saben hacerlo ellos y nos harán bailar a todos los presentes.

📆 Sábado 4 | 🕜 12:00 horas | 📍 Burrifornia Surf Café Burriana | 💰 Entrada libre

‘We love remember’ Paco Pil, Tina Cousins, Miguel Serna, José Coll, Dany BPM, Batiste... más de 40 artistas y 12 horas de música ininterrumpida.

📆 Sábado 4 | 🕜 15:30 horas | 📍 Recinto Multiusos Onda | 💰 Entrada 12 € Entrada + autobús 22 € | Más información

La experiencia única escuchar un concierto en les Coves de Sant Josep gracias a Singin' in the Cave con un entorno mágico y un evento en vivo exclusivo para unos pocos privilegiados. Esta vez es Russian Red, que causó un impacto sin precedentes en la escena musical española con su álbum debut "I Love Your Glasses" en 2008. La combinación de talento innato para componer, voz privilegiada y carisma natural de Lourdes Hernández que regresa con 'Volverme a enamorar' (2024), un minielepé de 8 canciones.

📆 Domingo 5 | 🕜 20:00 horas | 📍 Coves de Sant Josep la Vall | 💰 35 €

Teatro

El actor y cómico malagueño Miguel Ángel Martín presenta 'Más tranquilo' un monólogo que surgió del confinamiento, durante el que se hizo viral en las redes al reflexionar sobre temas cotidianos desde su casa.

📆 Viernes 3 | 🕜 20:30 horas | 📍 La Bohemia Castelló | 💰 14 €

Trash! es un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.

📆 Sábado 4 | 🕜 19:00 horas | 📍 Casa de la Cultura Almassora | 💰 10 €

El show de Llaves 'Un viaje por su mente'. Llaves, es un joven artista castellonense con un espectáculo en el que se fusionan números de magia grande y visual, magia participativa con el público, música y canción en directo y mucha comedia. Para todas las edades.

📆 Sábado 4 y domingo 5 | 🕜 20:00 y 18:00 horas | 📍 Teatre del Raval Castelló | 💰 12 €

'La importancia de llamarse Ernesto' es una comedia escrita por Oscar Wilde que trata sobre dos amigos que usan el nombre "Ernesto" como alias para sus aventuras amorosas. La obra aborda temas como la identidad, el amor y la hipocresía social de manera ingeniosa y satírica. Con Pablo Rivero, Silvia Marsó, Ferran Vilajosana, Paula Jornet, Gemma Brió, Albert Triola y Júlia Molins. Dirigida por David Selvas

📆 Domingo 5 | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Principal Castelló | 💰 3-20 €

Cine

'Anatomía de una caída' de Justine Triet. La película ganadora de la última Palma de Oro de Cannes es una sugerente exploración de la verdad como concepto relativo.

📆 Sábado 4 y domingo 5 | 🕜 19:00 horas | 📍 Palacio de Congressos de Peñíscola | 💰 3 €

'El viento nos llevará' es una película iraní dramática de 1999 dirigida y escrita por Abbas Kiarostami. Un equipo de rodaje llega al pueblo de Siah Dareh, en el Kurdistán iraní. Los habitantes del lugar se muestran desconcertados, especialmente cuando se adentran en el cementerio, lo que les lleva a pensar que están buscando un tesoro.

📆 Sábado 4 y domingo 5 | 🕜 19:00 horas | 📍 Paranimf Castelló| 💰 2-3 €

Gastronomía

Último fin de semana para disfrutar de la XVI Ruta de la Tapa en Vila-real que cuenta con 14 locales participantes. El evento busca promover la gastronomía local y estimular el consumo en el sector. Hasta el domingo 5 de mayo.

Una nueva iniciativa ha nacido con Tapas d’Ací. Una iniciativa en la que participan establecimientos por toda la provincia de Castellón. Por 5 euros se puede degustar una tapa y una bebida o copa de vino de la Comunitat. Del 26 de abril al 12 de mayo.

Entre las propuestas participantes de Castelló se encuentran las Croquetas de Pulpo y Alcachofa, que firma el restaurante Casa Aljaro; la Lasaña de Anchoas Frescas Marinas, del Restaurante el Pairal; la Croqueta de Ximo de El Colmado. También participan locales de Burriana, Benicàssim, Onda, Eslida, Fuentes de Ayódar, Morella, la Pobla de Benifassà, Culla y Sant Mateu. Toda la información aquí 👇🏻

III Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor. El evento se celebra en Alcossebre y destacará los productos y empresas de ‘Castelló Ruta de Sabor’, ofreciendo zona de exposición para adquirir productos agroalimentarios y platos elaborados, espacios para degustación, información gastronómica, áreas de descanso, barras de bebidas, showcookings, zona infantil y entretenimiento musical.

Y que mejor que un buen carajillo para disfrutar de 'La Ruta del Carajillo' que se celebra en Castelló del hasta el 25 de mayo. Un total de 76 restaurantes y bares de la ciudad ofrecen al público las diferentes versiones de preparación del carajillo con el fin de poner en valor este emblemático brebaje típico de la capital de Plana. Durante 100 días el público puede valorar y votar los distintos carajillos a concurso.

Para los seguidores de los bous al carrer:

No te pierdas nigún festejo, aquí tienes todos los pueblos que hacen algún evento.

Para los más deportistas

Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón.

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!