La capital celebra las Fiestas del Orgullo bajo el lema 'Educació, drets i pau: orgull que transforma', comenzará a las 19:00 horas con una manifestación. A las 20:30 horas se leerá el manifiesto. Finalmente, La Gala Orgull Castelló, conducida por Tracy Pop, ofrecerá actuaciones de Charo Reina, Drag Queen Eco Delantro, La Niña Delantro, Ander Troys, Daniel Tejera y las dj’s Lisaa Quer y Charo Xixis.

📅 Sábado 15 | 🕒 21:00 horas | 📍 La plaza Borrull, Castelló

El municipio de Soneja será la capital de la diversidad en el Alto Palancia con la segunda edición del Orgullo Rural, celebrando el Orgullo LGTBIQ+ y destacando la situación de esta comunidad en entornos rurales. El evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio.

📅 Viernes 14 y sábado 15 | 🕒 19:00 horas | 📍 Soneja | Más información

Concerts al Pinar

El festival Concerts del Pinar llega liderado por los ingleses The Toy Dolls, junto con un montón más de artistas como El Último Ke Zierre, La Élite, Lèpoka, Crim, New York Ska Jazz Ensemble, Juantxo Skalari, Pirat's Sound Sistema, Comanche y Kawak & Blackbird Trio. El festival destaca por su apoyo a talento local y grupos consolidados nacional e internacionalmente.

📅 Viernes 14 y sábado 15 | 🕒 18:00 horas | 📍 Parque El Pinar, Castelló | Entradas

El Festival de los 80s 90s

Un festival de más de 7 horas en las que se contará con cantantes y bailes en directo con la música que más te gusta de los 80 y los 90. Habrá homenajes al cine, a las grandes bandas sonoras que hoy se han convertido en himnos, canciones de la niñez de Parchís, Enrique y Ana y por supuesto, especial atención a la Ruta del Bacalao con DJ Casal, número uno en los 90. Foodtracks, concurso de karaoke, juegos... una fiesta continua.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 horas | 📍 Real Club Náutico, Castelló | 💰 30 €

50 Aniversario de UFO's

Nudo Beach acogemos el 50 aniversario de UFO’s, la fiesta mítica con la que revivir lo mejor de la música de los 80, 90 y 2000. Más de 10 horas con los mejores DJ's. Diego Cuevas, Vicente Añó, DJ Josel, Dario Simoncini, DJ Xano y un montón de míticos pinchadiscos.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 horas | 📍 Nudo Beach, Castelló | 💰 20 € con copa

Concurs de Gossos de Rabera

Este fin de semana, Ares del Maestrat acogerá la XVII edición del Concurs de Gossos de Rabera (perros pastores), con 14 participantes de diversas regiones de España. Además, habrá una feria de productos artesanales y un concurso de fotografía. Los mejores pastores y perros de pastoreo se ponen a prueba en Ares del Maestrat.

📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 10:00 horas | 📍 Ares del Maestrat | Más información

Música

Texicana es una banda que mezcla sonidos de música tejana con influencias modernas. Actuarán en Jinete Pálido de Benicàssim.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 horas | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 💰 Taquilla Inversa

La incombustible Leticia Sabater viene a Castelló a presentar su nuevo espectáculo 'Innfamous'. ¡Petardeo y diversión asegurados!

📅 Jueves 13 | 🕒 23:59 horas | 📍 Wallabys, Castelló | 💰 8-10 €

Cinema + Juanita Dinamita traen su energía única a Because en Castelló.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 horas | 📍 Because Pop'N'Roll, Castelló | 💰 8-10 €

Crancs + Indi.ós actuarán en la Fiesta de la Afición en el Estadi de la Cerámica, Vila-real, con entrada gratuita.

📅 Viernes 14 | 🕒 21:15 horas | 📍 Estadi de la Cerámica, Vila-real | 💰 Gratis

Zapoitixo & Manu Fusta actuarán en el Pub Terra, Castelló, con taquilla inversa.

📅 Viernes 14 | 🕒 23:00 horas | 📍 Pub Terra, Castelló | 💰 Taquilla Inversa

HorrorWolf son una tremendísima banda de Rock and Roll Horror Gótico al estilo de los míticos Misfits. ¡Fiesta asegurada!

📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 horas | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 💰 Gratis

Back To The Hills el ROCK con mayúsculas asegurado en La Playa de Castelló, con entrada gratuita.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 horas | 📍 Chiringuito La Playa, Castelló | 💰 Gratis

La Orquesta de la Comunidad Valenciana & Coro de la Generalitat Valenciana se presentarán en Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 horas | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 💰 10-15-20 €

Verchili, junto a Alfonso Pachés y María Iturralde, música electrónica de calidad. Farlise, liderado por el guitarrista Juanki Tomás, ofrece una propuesta instrumental retro y surfer, conocida por los singles “Marmelade” y “Hasta”, llenos de capas sonoras.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 horas | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 💰 Gratis

Almalafa Combo pondrán sus 35 años de experiencia al poder de la 'Salsa' en Because. Imposible no mover el esqueleto.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 horas | 📍 Because Pop'N'Roll, Castelló | 💰 8 €

Singin’ in the cave 2024: Maria de la Flor es una violinista, compositora y cantante cuya música, caracterizada por melodías encantadas y sonoridades populares, refleja una personalidad única. Ideal para disfrutar de les Coves de Sant Josep.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 horas | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 💰 35 €

Summer Ends traen su PowerPop valenciano a la mañana del domingo, perfecto para disfrutar con un buen vermut.

📅 Domingo 16 | 🕒 12:00 horas | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 💰 Gratis

Teatro

Un año más es un musical que celebra la alegría y los desafíos de un nuevo año, presentado en el Auditorio Rafael Beltrán Moner.

📅 Sábado 15 | 🕒 18:00 horas | 📍 Auditorio Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 💰 5 €

Xavi Castillo presenta su monólogo '30 anys fent el moniato!', una divertida reflexión sobre sus tres décadas de carrera artística.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 horas | 📍 Auditori La Vall d’Uixó, La Vall d'Uixó | 💰 10-12-15 €

Nalia Palmero, Marcos Usó y Jessica Castellón presentan una innovadora pieza de danza en la Sala San Miguel.

📅 Domingo 16 | 🕒 19:30 horas | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 💰 Gratis | Más información

'Spavil' es teatro improvisado que se representa en el Pub Terra, explorando temas contemporáneos con una perspectiva única y divertida.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 horas | 📍 Pub Terra, Castelló | 💰 Taquilla Inversa

Cine

'Slow' de Marija Kavtaradze es una obra que explora la lentitud y la belleza de las pequeñas cosas en la vida cotidiana.

📅 Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 | 🕒 19:30 horas | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 💰 3 €

'Like Someone In Love' de Abbas Kiarostami es una película que narra la relación entre una joven estudiante y un anciano profesor. Este filme destaca por su estilo poético y observacional.

📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 19:00 horas | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 💰 2-3 €

'Vestida de Azul' de Antonio Giménez Rico es un documental español de 1983 que aborda la vida de varias mujeres transexuales en la España de la transición.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:00 horas | 📍 Cúmul, Castelló | 💰 Evento con entrada libre

'Nebraska' de Alexander Payne es una película que narra la historia de un anciano que cree haber ganado un premio millonario y su viaje con su hijo para reclamarlo.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 horas | 📍 Ruralnostra de Betxí | 💰 Evento con entrada libre

Gastronomía

Último fin de semana para disfrutar de las Jornadas del pulpo y la sepia en el Grau de Castelló. El distrito marítimo ofrece al público menús especiales en los que el pulpo y la sepia serán los principales protagonistas.12 restaurantes del Grau participan y el precio ronda los 38-40 euros.

