Ya ha empezado el evento musical más esperado del año en Benicàssim. Cuenta con un cartel de más de 50 invitados, Black Eyed Peas, The Libertines, Royal Blood, Yungblud, Wade, Jess Glynne, Arde Bogotá, The Vaccines, Miles Kane, Milky Chance, Andrés Calamaro, A-Track B2B The Magician Sam, Ryder, Lori Meyers, La La Love You, Dorian, Sen Senra, Xoel López, Carlos Sadness, EllaEyre, Pale Waves, Sundara Karma, Varry Brava y The Amazons, entre otros.

📅 Del jueves 18 al sábado 20 | 📍 Recinto de conciertos, Benicàssim | Horarios

XIII festival Early Music Morella

Early Music Morella es un Curso y Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista especializado en el patrimonio musical de los siglos X a XVI. El festival contará con Capella de Ministrers, Laia Blasco, Françoise Atlan, Pablo Márquez, Acadèmia CdM, Eduardo Egüez, entre otros.

📅 Domingo 21 | 📍 Arcipestral de Santa María, Morella | 💶 10 € | Programación completa

Moncofa, el nostre orgull

La localidad celebrará este sábado el Día del Orgullo LGTBIQ+. La jornada, que lleva por lema ‘Moncofa, el nostre orgull’, culminará con el pregón a cargo de José Mola y, para finalizar, la actuación de Rita Amores, Cristal Lozano y DJ Zoraida Towers.

📅 Sábado 20 | 🕙 18:00 horas | 📍 Plaza dels Cucs, Moncofa

Espigol Fest

Festival de cinema de Herbers es un proyecto de sensibilización e inclusión social, un espacio de encuentro para debates, reflexión alrededor de la diversidad, biodiversidad, integración y despoblamiento. Casi un treintena de películas y cortos para disfrutar.

📅 Del jueves 18 al domingo 21 | 📍 Herbers | ℹ️ Programación completa

Festival Internacional de Títeres a la Mar

'Principito', por Rebombori, se presentará dentro del festival de títeres.

📅 Viernes 19 | 🕗 20:00 y 22:00 horas | 📍 Jardines del Faro de Oropesa | 🎟️ Entrada libre previa inscripción

'Insectes', por La Pinzón. Se hará un recorrido desde la playa de La Concha a la Plaza Mallorca (Playa Morro de Gos)

📅 Sábado 20 | 🕗 20:00 horas | 📍 Playa de la Concha de Oropesa | 🎟️ Gratuito

'Ferdinando' por Pàmpol Teatre se presentará dentro del festival de títeres.

📅 Sábado 20 | 🕙 22:00 horas | 📍 Plaza Mallorca- Playa Morro de Gos, Oropesa | 🎟️ Evento con entrada libre

'Versos en tu ventana', por Proyecto Caravana, se representará en Oropesa.

📅 Domingo 21 | 🕙 22:00 horas |📍 Playa de la Concha de Oropesa | 🎟️ Gratuito

Música

La Kinky Band tocará en el Frontón de Artesa.

📅 Viernes 19 | 🕛 00:30 horas | 📍 Frontón de Artesa | 🎟️ Evento con entrada libre

Remolins Sona a Reggae contará con Solar Vibes Sound System, Sure Vibes, Nytto Dread, Stereotone y Countryside Rockers Hifi.

📅 Viernes 19 y domingo 21 | 🕡 18:30 horas | 📍 Mirador de Remolins de Borriol | 🎟️ Evento con entrada libre

Rosio Cano actuará en el Museo de Etnología de Castelló.

📅 Viernes 19 | 🕗 20:00 horas | 📍 Museo de Etnología de Castelló | 🎟️ Evento con entrada libre

Figueroles Riu Fest con Méter, Jotastep & Chama-Ska, Tubarro, Why Not, Tu Ex y Línea Maginot.

📅 Sábado 20 | 🕚 Desde las 11:00 horas | 📍 Figueroles | 🎟️ Gratuito

Julio Sepelaco Rock Band. Es una banda de Rock de los años 80 de Onda que retomaron en 2019 nuevamente la actividad. Son una banda Pop Rock que cantan en Valenciano.

📅 Sábado 20 | 🕚 12:00 horas | 📍 Benifornia Surf Café Burriana | 🎟️ Evento con entrada libre

Hit Parit y Rumba 13 tocarán en Atzeneta.

📅 Sábado 20 | 🕔 17:00 horas | 📍 Atzaneta | 🎟️ Evento con entrada libre

Holler Creek Band en Jinete Pálido.

📅 Sábado 20 | 🕖 19:00 horas | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla Inversa

Trobadorets actuarán en la Plaça del Parc.

📅 Sábado 20 | 🕖 19:00 horas | 📍 Plaça del Parc de la Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito

Lola Bou en el Chiringuito de Argelita.

📅 Sábado 20 | 🕡 19:30 horas | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Gratuito

Billy & the Crazy Dogs. Walter y Ariel dos músicos Italo-Argentinos, Gatos Salvajes del Neo Rockabilly con muchos conciertos a sus espaldas durante años , se han juntado con Jose bateria de Los Dalton mitica banda de la terreta para ofrecernos un conciertazo de puro R'n'Roll frenetico años 50's y Rockabilly Salvaje. No te los puedes perder, imposible estarse parado sin bailar con estos Rockers.

📅 Domingo 21 | 🕚 12:00 horas | 📍 Benifornia Surf Café Burriana | 🎟️ Evento con entrada libre

Jamaican Jazz Dúo en Argelita.

📅 Domingo 21 | 🕛 13:00 horas | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Gratuito

Teatro

'Neures i manies' será presentada por Tragapinyols.

📅 Viernes 19 | 🕡 19:30 horas | 📍 Plaça de l'Hereu de Borriol | 🎟️ Gratuito

'Sonata Circus' será presentada por La Troupe Malabó.

📅 Viernes 19 | 🕥 22:30 horas | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Evento con entrada libre

Festival de Teatro Clásico de Peñíscola presentará 'Las bingueras de Eurípides', por Las Niñas de Cádiz.

📅 Sábado 20 | 🕥 22:30 horas | 📍 Patio de Armas, Peñíscola

'El jorobado de Notre Dame', por Amimic Teatre, se representará en Almenara.

📅 Domingo 21 | 🕗 20:00 horas | 📍 Parc Municipal de Almenara | 🎟️ Gratuito

Cine

'Atmósfera cero' (Peter Hyamas, Reino Unido, 1981) será proyectada en el Planetario de Castelló.

📅 Viernes 19 | 🕕 18:00 horas | 📍 Planetario de Castelló | 🎟️ Evento con entrada libre

'Spiderman: Cruzando el Multiverso' (No recomendada para menores de 12 años). Cine en la playa.

📅 Viernes 19 | 🕕 22:30 horas | 📍 Parque Litoral (detrás del campo de fútbol Javier Marquina), Grau de Castelló | 🎟️ Evento con entrada libre

'Barbie' (Greta Gerwig, Estados Unidos, 2023) será proyectada en Betxí.

📅 Viernes 19 | 🕥 22:30 horas | 📍 Av. Primer de Maig de Betxí | 🎟️ Gratuito

'Barbie' (Greta Gerwig, Estados Unidos, 2023). Cine en la playa.

📅 Domingo 21 | 🕙 22:00 horas | 📍 Playa Les Amplàries, Oropesa | 🎟️ Evento con entrada libre

