Rototom

Llega un año más el Rototom Sunsplash a Benicàssim para los amantes del REGGAE. Destacamos a Alpha Blondy, Busy Signal, Alborosie, The Wailers, Dub Inc, Black Uhuru, Groundation y Skip Marley. Este festival no solo es conocido por su impresionante cartel de artistas de reggae, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y la cultura de paz. Además de la música, el festival ofrece una amplia gama de actividades, como talleres de artesanía, debates sobre temas sociales, y una excelente selección de gastronomía internacional. Es un evento que atrae a personas de todas partes del mundo, creando un ambiente multicultural y vibrante.

📅 Viernes 16 al miércoles 21 | 📍 Benicàssim | Entradas y más información

Som Festival

Que levante la mano por aquí todos esos nostálgicos que echan de menos la música de antes… 🙋‍♀️🙋‍♀️ Si eres de esos, nos vemos en el Souvenir Retro Fest 🔥 en el recinto del SOM FESTIVAL. Si no tienes plan para este finde, la fiesta REMEMBER más importante Oro Viejo by Dj Nano te espera en Castelló.

📅 Sábado 17 | 🕒 16:00 | 📍 Real Club Náutico de Castelló | 🎟️ 14,50-48 €

XXVIII Mostra de Productes Artesans d’Eslida i de la Serra d’Espadà

Un punto de encuentro para aquellas personas que amantes de la tierra, de nuestra gastronomía, la artesanía y la cultura local.

Música

The Lizzters: Concierto en Burrifornia Surf Café, Burriana. The Lizzters nos van a hacer bailar y vibrar a todos con su Rhythm and Blus Swing Rock and Roll en nuestros conciertos de Vermut a las 12:00 del mediodía.

📅 Jueves 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

El Marcapasos de Marta + La Era del Pez + Five + Quinto Elemento + N’Rockat + Discochemels & Pub El Molí: Concierto en Plaza Fontseca de Sueras.

📅 Jueves 15 | 🕒 13:00 | 📍 Plaza Fontseca de Sueras | 🎟️ Entrada libre

Rumba Sound: Concierto en Playa Norte de Peñíscola.

📅 Jueves 15 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Norte de Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Concierto profesores del X Concurso Internacional de Música de Benicàssim: Concierto en Espacio de la Música Mestre Vila, Benicàssim.

📅 Jueves 15 | 🕒 22:30 | 📍 Espacio de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Azero + Insershow: Concierto en Vilafranca - Carpa fiestas, Vilafranca.

📅 Viernes 16 | 🕒 00:30 | 📍 Carpa fiestas, Vilafranca | 🎟️ 5 €

Concierto alumnos del X Curso Internacional de Música de Benicàssim: Concierto en Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim.

📅 Viernes 16 | 🕒 22:30 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Belladona y discomóvil: Concierto en Frontón de Betxí, Betxí.

📅 Sábado 17 | 🕒 00:00 | 📍 Frontón de Betxí | 🎟️ 8 €

Crancs. Son una banda de la terreta que lleva ya 5 años pero sus miembros vienen tocando de otros grupos desde bien jovenzuelos y su denominador común es que a todos sus miembros lo que les pirra es el Rock. Crancs es íntegramente un grupo de versiones, básicamente de rock clásico. Sus influencias van desde los clásicos sesenteros y setenteros (Beatles, Creedence, Lone Star, etc.) hasta cosas algo más contemporáneas (Blur, Dover, Fito…), pasando por todo lo que hay entre medio.

📅 Sábado 17 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Desandar: Concierto en Falla Benicarló, Benicarló.

📅 Sábado 17 | 🕒 16:30 | 📍 Falla Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Chen Jiménez: Concierto en Palanques.

📅 Sábado 17 | 🕒 19:00 | 📍 Palanques | 🎟️ Entrada libre

Tributo a Julio Iglesias con Diego Ramos: Concierto en Parque de la Artillería, Peñíscola.

📅 Sábado 17 | 🕒 22:30 | 📍 Parque de la Artillería, Peñíscola | 🎟️ 30 €

Concierto grupos de cámara y orquestas del X Curso Internacional de Música de Benicàssim: Concierto en Espacio de la Música Mestre Vila, Benicàssim.

📅 Sábado 17 | 🕒 22:30 |📍 Espacio de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Supermagic: Concierto en Plaza San Roque de l’Alcora.

📅 Domingo 18 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza San Roque de l’Alcora | 🎟️ Entrada libre

Pep de la Tona: Concierto en Espacio Ferial de Morella.

📅 Domingo 18 | 🕒 00:00 | 📍 Espacio Ferial de Morella | 🎟️ 10 €

Udelgrau. Banda burrianera de rock con reminiscencias pop, con influencias que van desde los 60 a los 2.000. Cuentan con dos discos en el mercado cuyos temas sonarán este sábado junto con alguna que otra versión de temas clásicos.

📅 Domingo 18 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Coral de la Gent Gran: Concierto en Capella del Mucbe, Benicarló.

📅 Domingo 18 | 🕒 12:00 | 📍 Capella del Mucbe, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Twin’s: Concierto en Pista jardín de l’Alcora.

📅 Domingo 18 | 🕒 15:30 | 📍 Pista jardín de l’Alcora | 🎟️ Entrada libre

Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc de Castelló: Concierto en Algimia d’Almonacid.

📅 Domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Algimia d’Almonacid | 🎟️ Entrada libre

Pimienta Molida: Concierto en Plaça del Mercat de Benicarló.

📅 Domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça del Mercat de Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Coral Polifònica Benicarlanda: Concierto en Auditorio de Benicarló.

📅 Domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio de Benicarló

Dj Michel Senar + Valiente Bosque + Defectos: Concierto en Plaça de la Constitució de Benicàssim, Benicarló.

📅 Domingo 18 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de la Constitució de Benicàssim, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

La Oreja de Van Gogh: Concierto en Espacio Ferial de Morella.

📅 Domingo 18 | 🕒 23:30 | 📍 Espacio Ferial de Morella | 🎟️ 28-34 €

Teatro

‘Motorpunk’ por La Fam: Obra de teatro en La Pobla de Benifassà.

📅 Jueves 15 | 🕒 19:00 | 📍 La Pobla de Benifassà | 🎟️ Entrada libre

Festival de Teatre i Biblioteca del Mar: ‘Rob’ por Teatre de L’Abast: Obra de teatro en el Teatre Municipal de Benicàssim.

📅 Jueves 15 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

‘Viaje a la luna’ de Jankovic-Estudio de Artes Visual: Obra de teatro en Algimia de Almonacid.

📅 Viernes 16 | 🕒 22:00 | 📍 Algimia de Almonacid | 🎟️ Entrada libre

Balambambú: Obra de teatro en Xert.

📅 Sábado 17 | 🕒 19:00 | 📍 Xert | 🎟️ Entrada libre

‘El gran viaje de Tinta y Cinta’: Obra de teatro en Alcudia de Veo.

📅 Sábado 17 | 🕒 19:00 | 📍 Alcudia de Veo | 🎟️ Entrada libre

Cine

‘Gravity’ (Alfonso Cuarón, Estados Unidos, 2013): Proyección en el Planetario de Castelló.

📅 Viernes 16 | 🕒 18:00 | 📍 Planetario de Castelló, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘¡Shazam!’ (David F. Sandberg, Estados Unidos, 2019): Proyección en el Parc Litoral-Camp de futbol Javier Marquina.

📅 Viernes 16 | 🕒 22:15 | 📍 Parc Litoral-Camp de futbol Javier Marquina, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

