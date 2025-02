Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2025

Castellón se prepara para un año repleto de eventos musicales con una amplia oferta que incluye conciertos de todo tipo de géneros y festivales de gran envergadura. A continuación, se detalla la agenda confirmada para 2025, ordenada por fecha:

28 de junio: Avant Fest, actuarán La Raíz, El Drogas y Marala Trio (más bandas por confirmar), en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló.

10 al 2 de julio: Feslloc 2025. Artistas confirmados: La Fúmiga, Fillas de Cassandra, Zetak, Auxili, Flashy Ice Cream, La Maria, Quinto, Abril, Nina, Bernia.

THE BLACK KEYS, Thirty Seconds to Mars, Residente, Bloc Party, Olly Alexander, Viva Suecia, Love of Lesbian y Tom Meighan, Shinova, Siloé, Iván Ferreiro, Ginebras, Ca7riel & Paco Amoroso, Ojete Calor, La Casa Azul, Soft Play, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Ella Eyre, Califato 3/4 y Judeline, Elyella, La Élite, La Habitación Roja, Hinds, Samantha Hudson, Dillom, Shego, Chica Sobresalto, Los Punsetes, Barry B, Margarita Quebrada y Mala Gestión.

30 de julio al 3 de agosto: Arenal Sound (15.º Aniversario). Artistas confirmados: Jhayco, Melendi, Bad Gyal, Rels B, Steve Aoki, Cano, Omar Courtz, Omar Montes, Beret, Gonzy, Yan Block, Pole, Belén Aguilera, Chanel, Juancho Marqués, Marlon, Lucho RK, Malmö 040, Walls, Depol, Besmaya, Alvama Ice, Figa Flawas, La Fúmiga, Hey Kid, Despistaos, Nikone, Henry Mendez, Diegote, Parkineos, Mafalda. Cardenal, Paula Koops, Michenlo, Kiddo, The Whistlers, Disobey, Amygdala, Gea, Metrika.

16 al 23 de agosto: Rototom Sunsplash 2025. Celebración del 30 aniversario del mayor festival de reggae de Europa, con una edición especial llena de sorpresas.

30 de agosto: Íntims al Castell de Onda: Israel Fernández, en el Castell d'Onda.

5 de septiembre: Los Pecos, en su gira “Dos voces y una historia”, actuarán en la Plaza de Toros de Castellón.

6 de septiembre: Íntims al Castell d'Onda: Mikel Erentxun dentro de su gira 40º aniversario Duncan Dhu, en el Castell d'Onda.

3 de octubre: Night Train to Paradise, tributo a Guns N' Roses, a las 21.00 horas, en la Sala Zeppelin Club.

4 de octubre: Capla Festival. Con Fangoria, La La Love You, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are Not DJ’s, Valiente Bosque + artista por confirmar.