Qué hacer en Castellón este fin de semana: San Valentín bailando en el EMAC y corriendo en el Maratón de Castelló

Llega San Valentín, esa noche en la que el amor está en el aire… y las reservas en los restaurantes están agotadas. Parejas de todo tipo saldrán a celebrarlo: unos con una cena romántica, otros con un baile apasionado, y los más valientes con una copa de más y declaraciones de amor que mañana negarán haber hecho.

Pero hay quienes llevan el compromiso a otro nivel: nada de flores ni bombones, ¡mejor demostrar el amor corriendo juntos un maratón! Porque si sobreviven a 42 kilómetros sin discutir, eso sí que es amor verdadero. 💘

EMAC.2025 – Música, Arte y Cultura en Burriana

El festival EMAC vuelve a Burriana con tres días de música en directo, arte y actividades culturales. Una cita imprescindible para los amantes de la escena alternativa, con conciertos, DJs, talleres y propuestas innovadoras en un espacio único. Tres días de música en directo, actividades artísticas y un ambiente único en La Mercè de Burriana. ¡No te lo pierdas!

📅 Del 14 al 16 de febrero | 📍 La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Programación Emac [object Object] 🟠 Viernes 14 🕒 17:30 | EMAC:Tormix & Friends + Anticiclón & Borrasca + Sickboy + Les Amigues 🕒 22:00 | EMAC:Gavina.mp3 + Tarta Relena + Ízaro 🟠 Sábado 15 🕒 12:00 | EMAC:Exilio + Indiyei + iBrañas + Jardí b2b Restinga + Menta Showcase + Faixa DJ Set + Juanino + Malaka 🕒 16:00 | EMAC:Sanspok + Amor Líquido + Mundo Prestigio + Paco Pecado + Rezelo + Blu Boi + Ciervoss + Metrika + Gazzi 🟠 Domingo 16 🕒 12:00 | EMAC:Char Lee DJ + Podenco Live! + Char Lee DJ ---------------------------------------------- ARTE Y OTRAS ACTIVIDADES 🎨 🟠 Sábado 15 🕒 12:00 | EMAC.Kids Formiguer:"Te retrato" / "Te paso mi dibujo" (Actividad para niños) 🟠 Domingo 16 🕒 12:00 | EMAC.Kids Formiguer:"Animales Fantásticos" ---------------------------------------------- DJ SESSIONS & ELECTRÓNICA 🎧 📍 Edén Music Club – Sesiones electrónicas en el marco del EMAC 🕒 Sábado 15 - 00:30 | EMAC:Disfonia DJs

Marató bp Castelló: La gran fiesta del running

El Marató bp Castelló es la prueba reina del atletismo en la ciudad, un evento deportivo de referencia que cada año reúne a más de 3.000 corredores en un recorrido que atraviesa los puntos más emblemáticos de Castelló. Con un circuito rápido y homologado, la prueba es una oportunidad única para atletas de élite y aficionados que buscan superar sus marcas personales en un ambiente inigualable.

Junto al maratón, el 10K Facsa Castelló ofrece una distancia más accesible sin renunciar a la emoción de la gran cita. Además, la carrera cuenta con un programa de actividades paralelas, como la Expo-Maratón, el Marató Infantil y el Breakfast&Run, consolidando a Castelló como un referente del running a nivel nacional e internacional.

Eventos Paralelos 🎪 Expo-Maratón: Ubicada en Sala El Grau, abrirá el viernes 14 (17:00-20:00) y el sábado 15 (desde las 10:00), con charlas de Martín Fiz, Fabián Roncero y Alejandra Massa sobre deporte inclusivo y entrenamiento. 👟 Marató Infantil CC Salera: Más de 600 niños participarán en esta prueba diseñada para los más pequeños. 🥐 Breakfast&Run: Entrenamiento ligero el sábado por la mañana, guiado por Martín Fiz y Fabián Roncero, seguido de un desayuno grupal. 💙 Carácter solidario: La carrera mantiene su compromiso con causas benéficas, reforzando su impacto en la comunidad.

📅 Domingo 15 | 📍 Calles de Castelló | 🎟️ Más información en la web oficial

Este mes, 32 Millas ofrece una programación variada que abarca desde conciertos en directo y sesiones de DJ hasta eventos especiales y espectáculos culturales. Un espacio donde la música y el entretenimiento se unen para crear noches inolvidables.¡Ve a vivirlo en 32 Millas!

Agenda de 32 Millas VIERNES 14 🕕 18:00 | La Previa del Finde – Sesión de apertura 🎟️ Entrada libre 🕗 20:00 | Vudú – Concierto en directo 🎟️ Entrada 🕘 21:00 | Nocheo con Jaume BM DJ – Sesión remember 🎟️ Entrada libre SÁBADO 15 🕔 17:00 | El Tardeo – Música y ambiente festivo 🎟️ Entrada libre 🕕 18:00 | The Mash – Concierto 🎟️ Entrada 🕤 21:30 | Las Noches del 32 – Lamaar Music Duo y Fiesta 🎟️ Reserva/Entrada 🕚 23:00 | Nocheo con Pasquman DJ – Sesión especial 🎟️ Entrada libre DOMINGO 16 🕛 12:00 | Fiesta Ochentera Solidaria – A beneficio de la Unió Musical de Paiporta, con 440 Música y Artes 🎟️ Donativo 5€ 🕔 17:00 | Sesión 80s – Amateurs

📅 Viernes, sábado y domingo | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre / Entrada según evento

Porco Bravo + Insolentes. Rock potente sin concesiones.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 13-16 €

Porco Bravo + Insolentes / Instagram

Wayward Saints. Rock en directo con gran energía y potencia sonora.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Because Pop ‘N’ Roll, Castelló | 🎟️ 15-18 € | Entradas en Because pop 'n' roll

Suena el Bembé. Fusión de música afrolatina con jazz, flamenco, rock, reggae y folclore latino, con la colaboración especial de Jorge Pérez.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:30 | 📍 Moll de Costa, Grau de Castelló | 🎟️ 12 € Compra aquí tu entrada

Suena el Bembé. / Instagram

Senderos de Leyenda – Tributo a Héroes del Silencio. Revive los grandes éxitos de la mítica banda zaragozana.

📅 Viernes 14 | 🕒 21:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10-12 € | Compra aquí tus entradas

Capitán Mercury – Tributo a Queen. Un recorrido por los grandes éxitos de la legendaria banda británica.

📅 Viernes 14 | 🕒 23:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 €

Capitán Mercury – Tributo a Queen. / Instagram

El Zeppelin Club se viste de rojo para celebrar el amor y la pasión por la música con una fiesta única. DJ Adrivi y DJ Domenech pondrán la banda sonora de la noche con una selección de temas remember, techno y groove, creando el ambiente perfecto para bailar, cantar y disfrutar con tu pareja o amigos. Déjate llevar por el ritmo y vive una noche especial en Zeppelin Club. ¡No faltes!

📅 Viernes 14 de febrero | 🕒 Hasta el amanecer | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Culebra. Banda de rock con raíces punkrockers que fusiona garage, hardrock y stoner, con influencias de Turbonegro, The Hellacopters y Black Sabbath. Directo potente y enérgico.

📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

52º Aniversario de El Bar del Mercat

El Bar del Mercat celebra su 52 aniversario con una jornada festiva repleta de música en directo y un concierto solidario a favor de Ame Africa. Una cita ineludible en el corazón de Castelló que reunirá a bandas locales y DJs en un ambiente inmejorable.

📅 15 de febrero | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

52º Aniversario de El Bar del Mercat / Instagram

Fusa Project en L’Ovella Negra 🎸 , disfruta de un vermut musical con Fusa Project, un dúo formado por Paco Silvestre y Salva García, que fusiona influencias y sonidos envolventes en un concierto especial. Música en directo para acompañar el mejor vermut. ¡No te lo pierdas!

📅 Sábado 15 de febrero | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Los Indi.os. Rock en vivo con un sonido enérgico y directo.

📅 Sábado 15 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taranto. Concierto de flamenco fusión con toques contemporáneos.

📅 Sábado 15 | 🕒 17:30 | 📍 Av. País Valencià, Sant Joan de Moró | 🎟️ Entrada libre

Soundtrack Pop Band. Interpretación en directo de los grandes éxitos del pop-rock.

📅 Sábado 15 | 🕒 18:30 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La Desbandada + Antítesis. Doble concierto con rock estatal y letras cargadas de mensaje.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 € | Entradas en Because pop 'n' roll

La Desbandada + Antítesis / Instagram

La Joya + Montefuj. Concierto de rock alternativo con sonidos envolventes y potentes guitarras.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-13 €

Barreja. Proyecto musical que fusiona diferentes géneros y estilos.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Venko + Lady Mambo. Concierto de música en directo con ritmos latinos y urbanos.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Cor Tutte Voci. Concierto coral con un repertorio de música clásica y contemporánea.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Capella Episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Pepa Aniorte & Orquesta SAMVO – Concierto Solidario. Espectáculo sinfónico a beneficio de los afectados por la DANA. Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a los afectados. 💛 Fila 0 – Donaciones: Bizum al 38383 (Delwende).

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, Castelló | 🎟️ 10€ / 12€ / 15€

Pepa Aniorte & Orquesta SAMVO / Mediterráneo

We Love Queen – Yllana. Espectáculo tributo a Queen.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 15-20 €

Miguel Costas (Ex-Siniestro Total). Un repaso a los grandes éxitos de su carrera con temas icónicos como Bailaré sobre tu tumba o Camino de la cama.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 18-22 € | Compra aquí tu entrada

Miguel Costas (Ex-Siniestro Total) / Instagram

Los Barones. Concierto de rock con la mítica banda española.

📅 Sábado 15 | 🕒 23:00 | 📍 Japan, Vila-real | 🎟️ 18-22 €

Belle de Z. Actuación en directo con repertorio de rock y pop alternativo.

📅 Sábado 15 | 🕒 23:00 | 📍 L'Antic de Vila-real | 🎟️ Entrada por confirmar

Punk Grau DJ. Sesión de punk y rock alternativo en Zeppelin.

📅 Sábado 15 | 🕒 23:55 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Trofeo. Power trio que mezcla punk rock y sonidos underground de los 80's y 90's, con letras cargadas de existencialismo, amor crudo y resiliencia.

📅 Domingo 16 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Volcanics. Rock garage australiano con un sonido potente y directo.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 € | Entradas en Because pop 'n' roll

THE VOLCANICS, / Instagram

Singin’ in the Cave 2025 presenta a: Santi Balmes & Julián Saldarriaga de Love of Lesbian. Concierto acústico exclusivo en el río subterráneo de las Coves de Sant Josep.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d’Uixó | 🎟️ 50 €

'Flow, un mundo que salvar'. Película de animación sobre conciencia medioambiental.

📅 Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2 €

'Flow, un mundo que salvar' / Mediterráneo

'Les vacances de Mara'. Cine independiente español con la firma de Elena Escura.

📅 Viernes 14, sábado 15 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Bird' (Andrea Arnold, UK, 2024). Drama británico sobre relaciones humanas y evolución personal.

📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'La infiltrada' (Arantxa Echevarria, España, 2024). La ganadora del Goya a mejor película.

📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

La infiltrada / Mediterráneo

'Pinocho' + 'Radical'. Sesión doble con cine infantil y drama inspirador.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 Casa Social de Vilafranca, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

'El maestro que prometió el mar'. Drama basado en hechos reales sobre la Guerra Civil española.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Txalaparta' – Kukai Dantza. Espectáculo innovador con danza y percusión.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8-10 €

'Danza y…'. Muestra del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Cinc Minuts' – Jerónimo Cornelles. Obra de teatro sobre las relaciones humanas y el paso del tiempo.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

'Mi primera vez' – Ken Davenport, dirigida por Gabriel Olivares. Comedia sobre las experiencias más importantes de la vida.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Auditorio La Vall d'Uixó | 🎟️ 10-15 €

'Punt de fuga'. Espectáculo teatral con Marta Vicent, Lola Bou, Paula Escamilla y Manel Brancal, explorando nuevas narrativas.

📅 Domingo 16 | 🕒 12:00 | 📍 Museu Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Liga de Improvisación Teatral. Un espectáculo dinámico donde la creatividad y la improvisación son las protagonistas.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Patxi Zubeldia. "Con lo que yo he sido". Comedia con un estilo fresco e irónico sobre la vida cotidiana.

📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 €

Patxi Zubeldia. / Instagram

'¡Qué bien se come en El Ventorro!'. Un monólogo humorístico sobre la gastronomía y la vida rural.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

XIV Jornadas de la Galera en el Grau de Castelló. Disfruta de menús especiales donde la galera es la protagonista, con platos elaborados con producto local y tradición marinera. ¡Una oportunidad única para saborear lo mejor del Mediterráneo!

📅 Del 1 al 28 de febrero | 📍 Grau de Castelló | 🍽️ Mira los menús

XIV Jornadas Gastronómicas de la Galera / Mediterráneo

Benicarló se llena de sabor con sus Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús especiales en los que nuestra joya gastronómica es la gran protagonista. Restaurantes de la ciudad han preparado recetas que van desde lo tradicional hasta lo más sorprendente, siempre con el toque especial de nuestra tierra. Déjate llevar por una explosión de sabores y vive una experiencia única en cada bocado. ¡Bienvenidos al gran festín de la 'carxofa'!

📅 Del 27 de enero al 2 de marzo | Descárgate aquí el libro de la Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa

Fiesta de la Alcachofa / Mediterráneo

Conferencias y exposiciones

Taller 'Pequellibre'. Actividad infantil en la Biblioteca de Segorbe.

📅 Viernes 14 | 🕒 18:00 | 📍 Biblioteca de Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Luz en la piel' – Enrique Santamaría. Apertura de la muestra en Geldo.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Palacio Duques de Medinaceli, Geldo | 🎟️ Entrada libre

'El Everest más inclusivo: superando límites con la fuerza de la diversidad' – Mayte Serrat. Historia de superación y diversidad.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Verbena RECICLOS. Música, humor y reciclaje con Taranto, DJ, animadores y el show de Cabra Fotuda. Zumos gratuitos para quienes descarguen la app RECICLOS.

📅 Sábado 15 | 🕒 11:00 - 14:00 | 📍 Plaza de las Aulas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Verbena RECICLOS. / Mediterráneo

'Rompiendo el techo de cristal: el avance de las mujeres en la ciencia, qué hacemos en el CSIC'. Charla sobre el papel de las mujeres en la ciencia.

📅 Sábado 15 | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taller 'Les científiques ocultes: Mary Anning'. Actividad didáctica para conocer la historia de la paleontóloga Mary Anning.

📅 Sábado 15 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Mercat, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Taller básico de relojes de sol: 'Comprenderlos y construirlos'. Aprende sobre estos instrumentos de medición del tiempo.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pregón del Carnaval de Vinaròs 2025. Inma Castell dará inicio a la 43ª edición con un discurso emotivo y vibrante.🎭 Carnaval de Vinaròs: Del 15 de febrero al 3 de marzo.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Parroquial, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Pregón del Carnaval de Vinaròs 2025. Inma Castell / Instagram

'Salir corriendo de la adicción' – Xavi Moya. Reflexión sobre el proceso de recuperación y superación.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

La festividad de Sant Antoni sigue presente en la provincia de Castellón, aunque ya ha finalizado en la mayoría de localidades. Este fin de semana es el turno de Portell del 14 al 16 de febrero, y Todolella cerrará el calendario festivo del 21 al 23 de febrero.

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!