Qué hacer en Castellón este fin de semana: ¡Al abordaje! Llega Escala a Castelló

Castelló se despide de las vacaciones de Pascua con una variada programación de actividades pensadas para todos los públicos. Talleres, juegos infantiles, visitas guiadas, espectáculos, conciertos y propuestas al aire libre se reparten por distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Grau de Castelló, la plaza Santa Clara o el Palau de la Festa.

Además, la agenda festiva se amplía con la Feria de Abril y la Ruta de la Tapa en Vila-real, un festival en Burriana y el tradicional Transbetxí en Betxí.

Vuelve al Moll Costa el festival marinero por excelencia, Escala a Castelló con la histórica Nao Santa María como gran protagonista y un récord de 13 embarcaciones, cuatro de ellas nuevas. La octava edición del festival marinero ofrecerá visitas gratuitas, espectáculos, talleres, mercado marinero y una variada programación para todos los públicos. Entre las principales novedades destacan el I Encuentro de Navegantes con influencers y creadores de contenido, un mercado náutico, una experiencia de navegación a bordo del velero Santa María el lunes 28 y, el sábado 27 a las 10.30 horas, el reparto de un bocadillo gigante de sepia de 200 metros de largo con carajillo popular.

Feria del Libro de Castelló

La plaza Santa Clara acoge una nueva edición de esta cita literaria con 120 actividades y la presencia de destacados autores como Eloy Moreno, Javier Sierra, Luz Gabás o Blue Jeans, además de escritores locales como Pere Cervantes y Julio César Cano.

📅 Del 25 de abril al 4 de mayo |📍Plaza Santa Clara, Castelló | Más información, firmas de autores y toda la programación

El Mago Yunke | Hangar 52

Últimos días para disfrutar de un gran espectáculo del ilusionista, tres veces campeón del mundo, en un montaje de gran formato con efectos especiales y viajes mágicos desde el Antiguo Egipto hasta el futuro. ¡No te lo pierdas!

📅 Del 4 al 27 de abril | 📍 Palau de la Festa, Castelló | 🎟️ Entradas en yunke.es

Sarao Fest en Burriana

Sarao Fest. Burriana celebra la segunda edición de este festival gratuito con música en directo, DJs y ambiente festivo junto al mar. Actúan Taranto, Uña y Carne, Quimbala, La Meligrana, Patxi Ojana, Pascual Herrera, Clare Apir y DJ Xay. El domingo, Sarao Kids ofrecerá actividades para el público infantil.

📅 Del viernes 26 al domingo 28 | 📍 Explanada frente al Club Náutico, Puerto de Burriana | 🎟️ Entrada libre

Feria de Abril de Vila-real

El parque de la Mayorazga acoge la 11ª edición de esta cita organizada por la asociación cultural flamenca andaluza. El programa incluye encendido del alumbrado, música en directo, showcookings, desfiles, concursos y baile.

📅 Del viernes 25 al domingo 27 | 📍 Parque de la Mayorazga, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Rally Transbetxí 2025

Betxí acoge la 35ª edición del rally más singular de la Comunitat Valenciana, con motocultores como protagonistas y participación internacional. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la prueba combina deporte, tradición agrícola y espectáculo.

📅 Del viernes 25 al domingo 27 | 📍 Betxí | 🎟️ Entrada libre | Más información

Els Pelegrins de les Useres

Rogativa dels Pelegrins de les Useres. La histórica peregrinación parte este viernes desde Les Useres hacia el santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Trece peregrinos recorrerán a pie más de 35 kilómetros acompañados por cantores, cargos religiosos y vecinos, en una tradición reconocida por su valor espiritual y cultural.

📅 Viernes 25 y sábado 26 | 📍 Les Useres – Sant Joan de Penyagolosa | Más información

VIERNES 25 (Itinerario ) • 7:00 h: Misa en la iglesia de la Transfiguració del Senyor • 8:00 h: Salida dels Pelegrins • 12:00 h: Llegada a Sant Miquel de les Torrecelles • 18:30 h: Paso por la Font dels Possos (Xodos) • 21:00 h: Llegada al santuario de Sant Joan de Penyagolosa 🅿️ Zonas de aparcamiento recomendadas en Les Useres

Gaming Experience en Almassora

Almassora celebra la primera edición de este evento dedicado a la juventud, con talleres creativos, actividades sociales y una completa Gaming ExperienceC con videojuegos, simuladores y torneos.

Con videojuegos de Nintendo, Play Station, realidad virtual, Just Dance y torneos de Fifa y Mario Kart,

📅 Sábado 26 | 🕒 11:00–14:00 y 16:00–20:00 | 📍 Espai Mercat y Plaça Espanya, Almassora | 🎟️ Entrada libre | 🖊️ Inscripción

Gaming Experience en Almassora / Mediterráneo

Patxi Ojana. Concierto en formato acústico y repertorio de autor.

📅 Viernes 25 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça de l’Ajuntament, Sant Jordi | 🎟️ Entrada libre

‘España en un suspiro’, con Juanra Castillo, Juananth Figueroa y el Ballet Español Embrujo.

📅 Viernes 25 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 15–18 €

Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, dirigida por Ricardo Casero.

📅 Viernes 25 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6–16 €

Fulcanelli + Michael Jaume BM, dentro del ciclo Indiespensables.

📅 Viernes 25 | 🕒 20:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 5 €

Rebeca Jiménez con Toni Brunet. Concierto íntimo con raíces soul, folk y americana.

📅 Viernes 25 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15 €

Rebeca Jiménez. / Instagram

Dolores y Mazmorras – En Familia Tour + Nibiru Fam. Rap, humor y crítica en un directo contundente.

📅 Viernes 25 | 🕒 21:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15–18 €

Gestión Privada + Doc Jaus. Fusión de rap y electrónica en un cartel doble.

📅 Viernes 25 | 🕒 21:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15 €

Parqvesur. Proyecto de indie rock con sonido fresco y potente.

📅 Viernes 25 | 🕒 22:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12 €

The Handsomes Wagon. Concierto de country-rock con sabor norteamericano.

📅 Viernes 25 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

I Segorama. Festival en Segorbe con actuaciones de David Hernández, Juanino Sesión Vinilo, Rave on Road, Ñoño, Sr. Miller y más.

📅 Sábado 26 | 🕒 11:30 | 📍 Segorbe | 🎟️ 25 €

Segorama / Instagram

Lampiäo e Maria Bonita, por Mosaico Cultural. Concierto con raíces brasileñas y tradición.

📅 Sábado 26 | 🕒 12:30 | 📍 Plaça Major, Morella | 🎟️ Entrada libre

Ricard Tàpera, Helga Ambak y Alfons Pérez Daràs. Tarde musical en la Fira del Llibre de Castelló.

📅 Sábado 26 | 🕒 17:30 | 📍 Plaça Santa Clara, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rockolas. Concierto en directo con versiones y clásicos del rock.

📅 Sábado 26 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Carpa Sonora en Onda. Actúan Grupo La Senda, Dj Don Flúor y Me Fritos and The Gimme Cheetos.

📅 Sábado 26 | 🕒 17:30 | 📍 Onda | 🎟️ 6 €

La Clave. Grupo de fusión en concierto.

📅 Sábado 26 | 🕒 18:30 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Carles Benavent Trío & Antonio Serrano & Raynald Colom. Fusión de flamenco y jazz.

📅 Sábado 26 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 15 €

Orquesta Sinfónica del Conservatorio Amaniel de Madrid. Concierto sinfónico.

📅 Sábado 26 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

King Sapo. Rock directo y crudo en formato eléctrico.

📅 Sábado 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15–18 €

King Sapo. / Instagram

Leavs + Libra!. Doble cartel de música alternativa.

📅 Sábado 26 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10–13 €

Benito Kamelas. Punk con letras directas y energía en escena.

📅 Sábado 26 | 🕒 21:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 20–25 €

Rebeldes 79. Presentando “Al Este del Edén”. En esta ocasión acompañados por artistas invitados Miguel Ángel Escorcia y Los Dalton. Rock and roll con historia en una cita imprescindible!!

📅 Sábado 26 | 🕒 22:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 22–50 €

Rebeldes 79 / Instagram

Recital 'Músiques llatinoamericanes', por Mosaico Cultural y La Matatena.

📅 Sábado 26 | 🕒 23:00 | 📍 Morella | 🎟️ Entrada libre

Trobadorets. Concierto para público infantil y familiar.

📅 Domingo 27 | 🕒 12:30 | 📍 Plaça dels Hostals, Cabanes | 🎟️ Entrada libre

Patxi Ojana. Cierra su gira del fin de semana con una última actuación.

📅 Domingo 27 | 🕒 19:30 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre

Proyección de la serie completa Cromaescope, de Álvaro Beltrán.

📅 Viernes 25 | 🕒 19:30 | 📍 Cines Sucre, Vila-real | 🎟️ A consultar

'Wish, el poder de los deseos'. Cine familiar de animación.

📅 Viernes 25 | 🕒 19:30 | 📍 Espai Cultura, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

'El hombre elefante' (David Lynch, 1980). Clásico del cine en versión original.

📅 Sábado 26 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2–3 €

'Los aítas' (Borja Cobeaga, 2025). Cine español actual en pantalla grande.

📅 Sábado 26 y domingo 27 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 3 €

'Cazafantasmas: el imperio helado' (Gil Kenan, 2024). Cine familiar de aventuras.

📅 Sábado 26 | 🕒 19:30 | 📍 Espai Cultura, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

'El hombre elefante' (David Lynch, 1980). Proyección en versión original subtitulada.

📅 Domingo 27 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2–3 €

'Menudes històries', por Varanda Teatro y La Matatena. Muestra de títeres en calle con varias piezas breves.

📅 Viernes 25 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Don Blasco, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

'Lampiäo e Maria Bonita', por Mosaico Cultural. Títeres con sabor brasileño y tradición popular.

📅 Viernes 25 | 🕒 12:30 | 📍 Plaça del Ajuntament, Cinctorres | 🎟️ Entrada libre

'La vida secreta de los pañales', por Andi Rubinstein. Un montaje de humor y ternura con títeres.

📅 Viernes 25 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal, Morella | 🎟️ Entrada libre

Mago Jandro. Campeón de España de Magia Cómica, combina efectos sorprendentes con su humor inconfundible. Tras triunfar en Las Vegas y en programas como El hormiguero, llega a Peñíscola para deslumbrar en directo.

📅 Viernes 25 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 16 € ▶️ A partir de 6 años

'Menudes històries', por Varanda Teatro y La Matatena. Teatro de títeres con narración y humor.

📅 Sábado 26 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Colom, Morella | 🎟️ Entrada libre

'El loco show de Manolo Costa y Mindanguillo'. Espectáculo de humor para todos los públicos.

📅 Sábado 26 | 🕒 12:00 | 📍 Sala El Grau, Grau de Castelló | 🎟️ 10 €

'Dreaming Bubbles'. Espectáculo visual con pompas de jabón y magia.

📅 Sábado 26 | 🕒 18:00 | 📍 Sala El Grau, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El niño de arena', por Omar Álvarez. Espectáculo de títeres para público familiar.

📅 Sábado 26 | 🕒 18:30 | 📍 Convent d'En Blai Berga, Forcall | 🎟️ Entrada libre

‘Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca’, por Grup El Cresol. Obra basada en el drama social del siglo XIX.

📅 Sábado 26 y domingo 27 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

David Domínguez – 'El raro de los 90'. Monólogo cómico sobre generaciones, nostalgia y costumbres.

📅 Sábado 26 | 🕒 21:00 | 📍 Sala El Grau, Grau de Castelló | 🎟️ 15 €

II Trobada Titellaire (profesionales). Encuentro especializado en teatro de títeres.

📅 Sábado 26 | 🕒 22:00 | 📍 Morella | 🎟️ Entrada libre

'El niño de arena', por Omar Álvarez. Teatro de títeres para todos los públicos.

📅 Domingo 27 | 🕒 12:30 | 📍 Teatre Municipal de Morella | 🎟️ Entrada libre

'La vida secreta de los pañales', por Andi Rubinstein. Marionetas con humor y ternura.

📅 Domingo 27 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Carles Pons, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Mostra 'Menudes històries', por Varanda Teatro y La Matatena. Función de marionetas al aire libre para todos los públicos.

📅 Domingo 27 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça de l’Església, La Mata | 🎟️ Entrada libre

'Foto de familia', por La Manta al Coll. Comedia costumbrista dentro de la Mostra de Teatre Amateur.

📅 Domingo 27 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Pensionistas, con Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito. Comedia sobre la vida en una residencia.

📅 Domingo 27 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de la Vall d’Uixó | 🎟️ 15–20 €

Mandje Melina. Humor y sátira en un espectáculo de comedia en vivo.

📅 Domingo 27 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10–12 €

'Spavil', por Improplana. Teatro improvisado con humor en formato libre.

📅 Domingo 27 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

XVII Ruta de la Tapa, Vila-real acoge una nueva edición de su popular Ruta de la Tapa, con 22 establecimientos participantes que ofrecerán un total de 40 tapas, combinando tradición, innovación y productos locales. Cada local presentará dos creaciones: una de libre elección y otra con la naranja como ingrediente principal (dulce o salada).

📅 Del 17 de abril al 4 de mayo | Mira el 'llibret' con todas las tapas

XVII Ruta de la Tapa Vila-real / Mediterráneo

Ruta del Carajillo. Castelló busca la mejor versión de su emblemática bebida en una nueva edición de este concurso, con 80 bares y restaurantes ofreciendo sus mejores preparaciones en categoría clásica e innovadora.

📅 Del 8 de marzo al 15 de junio | 📍 Castelló | Descarga aquí la guía con todos los carajillos y locales participantes

Conferencias y exposiciones

Día del Libro en Segorbe. Firmas, encuentros, entrega de premios y talleres infantiles en diferentes espacios de la ciudad.

📅 Sábado 26 | 🕒 Desde las 10:30 | 📍 Librerías, Plaza del Agua Limpia y Salón de los Alcaldes, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Visitas guiadas: 'Una imatge i mil paraules' y 'El que cap en una llanda'.

📅 Sábado 26 | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Plantada del bestiari i cabuts. Espectáculo tradicional con talleres, cuentacuentos y pasacalles.

📅 Domingo 27 | 🕒 Desde las 00:00 y 12:00 | 📍 Plaça del Casal Jove, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Plantada del bestiari i cabuts. / Instagram

