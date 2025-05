Ruta gastronómica por Castellón: del almuerzo al carajillo, pasando por tapas, vino y pulpo

Para los amantes de la buena mesa, proponemos una ruta gastronómica con parada y fonda en distintos puntos de la provincia. La mayoría de planes se pueden disfrutar durante varias semanas, así que no hace falta darse el atracón en un solo día. Solo la feria del vino en Les Useres tiene lugar exclusivamente este fin de semana, así que si quieres brindar allí, no lo dejes pasar. El recorrido arranca con un almuerzo como toca en Segorbe, sigue con un carajillo en Castelló, tapas en Burriana, una copa en Les Useres y remata con comida marinera en el Grau. No es un plan exprés ni para hacer con prisa: hay que saborearlo a ritmo lento, aunque toque hacer unos cuantos kilómetros. Pero merece la pena: Estas cinco paradas lo demuestran.

I Ruta del Almuerzo de Segorbe / Mediterráneo

1. Segorbe: el almuerzo más completo

La localidad de Segorbe se suma por primera vez con la I Ruta del Almuerzo, en la que nueve bares y restaurantes ofrecen un menú completo por 7,5 €, que incluye bocadillo, bebida, picada y café. Además, quienes completen el recorrido con el ‘salvoconduto’ pueden votar por el mejor almuerzo de la campaña.

📅 Hasta el 1 de junio

🎟️ Almuerzo: 7,5 €

👉 Consulta el llibret

Ruta del Carajillo de Castellón 2025 / Mediterráneo

2. Castelló: el arte del carajillo

Hasta el 15 de junio, Castelló busca la mejor versión de su bebida más emblemática con una nueva edición de la Ruta del Carajillo. Participan 80 bares y restaurantes, que presentan tanto la versión clásica como innovadoras interpretaciones de este café con licor tan característico.

📅 Hasta el 15 de junio

👉 Descarga la guía con todos los carajillos y locales participantes

Ruta de la Tapa de Burriana 2025 / Instagram

3. Burriana: tapa y bebida por 5 euros

Hasta el 1 de junio, catorce bares y restaurantes participan en la Ruta de la Tapa de Burriana 2025, donde ofrecen propuestas originales acompañadas de bebida por solo 5 €. La ruta puede seguirse tanto en formato físico como a través de la app Rutappa, que incluye información detallada sobre ingredientes, horarios y alérgenos.

📅 Hasta el 1 de junio

🎟️ Tapa + bebida: 5 €

👉 Descarga el llibret con todos los locales y sus tapas

XI Fira del Vi de les Useres 2025 / Mediterráneo

4. Les Useres: vino, música y tradición

Los días sábado 17 y domingo 18 de mayo, la localidad de Les Useres celebra la XI Fira del Vi, con catas de vinos de cinco bodegas locales (Les Useres, Flors, El Mollet, Barón d’Alba y Vinya Natura), además de productos autóctonos, juegos infantiles, música en directo y exposiciones. El Museu dels Pelegrins también abre sus puertas para visitas.

📅 Sábado 17 y domingo 18 de mayo

👉 Programa y más información disponible

XI Jornadas Gastronómicas del Pulpo y la Sepia / Mediterráneo

5. El Grao de Castellón: sabor a mar con pulpo y sepia

Del 16 de mayo al 15 de junio, el Grau acoge las XI Jornadas Gastronómicas del Pulpo y la Sepia, con menús especiales que tienen como protagonistas estos dos productos del Mediterráneo. Los restaurantes participantes ofrecen entrantes, arroces y postres elaborados con producto local. Una excelente oportunidad para disfrutar del sabor del mar en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

📅 Del 16 de mayo al 15 de junio

🎟️ Precio según local participante

👉 Descarga el llibret con todos los menús

Una ruta para todos los paladares

Desde una tapa de autor a un arroz con sepia, pasando por almuerzos tradicionales o vinos con denominación de origen, esta ruta es una invitación a recorrer la provincia de Castellón a través de sus sabores. Una oportunidad perfecta para conocer el territorio, apoyar la gastronomía local y dejarse sorprender por la variedad y calidad de las propuestas.