Qué hacer en Castellón este fin de semana: El espíritu de Michael Jackson llega a Castelló

Castellón se llena de música, teatro y cine con un fin de semana para no parar. Bestialc toma l’Alcora con quince horas de rock sin descanso, mientras el Auditori revive a Michael Jackson con He’s Back. En Culla, la Noche Romántica invita a pasear, brindar y compartir instantes únicos.

Sid Simons actúa en el Terra, Ángel Martín presenta monólogo en Onda y Las que gritan sacude el escenario de Vila-real. El domingo, cine en la plaza de toros con Tardes de soledad y Roca Rey como protagonista. Y como siempre, catas, talleres, conciertos, rutas y vermuts para todos los gustos.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻

He's Back: tributo a Michael Jackson

El rey del pop revive con todo su espectáculo. No te pierdas "Michael Is Back" y disfruta de una noche donde la leyenda cobra vida una vez más. Únete para rendir homenaje al mayor ícono de la música.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 36-40 €

La Noche Romántica en Culla

Fotografías, obsequios, gastronomía y paseos entre murallas en uno de los pueblos más bonitos de España.

📅 Sábado 21 | 🕒 Todo el día | 📍 Oficina de Turismo y casco histórico, Culla | 🎟️ Entrada libre

Programación 17.30 | Estimar-te: Juegos divertidos para jugar en pareja o en familia 18.00 | Visita guiada tematizada por el casco antiguo, con personajes históricos de Culla que te contaran cosas curiosas 19.30 -21.00 | En la plaza del Terrat, con su precioso mirador, cata de cervezas artesana y degustación de tapas creadas para la ocasión, y música en directo (puedes comprar tu tique en la oficina de Turismo de Culla. Precio 16€) Y para acabar la noche puedes cenar en cualquiera de sus restaurantes, que ofrecen menús especiales para la noche romántica.

Bestialc

28 años de música a lo grande en l'Alcora: bandas nacionales e internacionales, y estilos para que nadie se quede sin mover el esqueleto. Artistas destacados: Stone Leek (Japón), Ian Kay (Francia/Barcelona), James Oliver Band (Reino Unido), Mean Devils (Portugal), Malevaje, Reina Vudú, Buffanders, Pelufo, La Foya, Chiva Flor, Johnny Wivels Band & TEA Rock, Erika and the Ravers, Crooked Copse. Cierre con Cinnamon DJ, Capitán Surfocker y Sr. Mezcal. (15 horas de música ininterrumpida)

📅 Sábado 21 | 🕒 16:30 | 📍 Pista Jardín, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Bestialc / Instagram

Bestialc 2025 – Sábado 21 de junio 16:30 – Johnny Wivels Band & TEArock

– Johnny Wivels Band & TEArock 17:20 – Buffanders

– Buffanders 18:10 – Erika and the Ravens

– Erika and the Ravens 19:00 – Chiva Flor

– Chiva Flor 19:50 – Crooked Copse

– Crooked Copse 20:40 – Malevaje

– Malevaje 21:25 – Pelufo

– Pelufo 22:15 – Reina Vudú

– Reina Vudú 23:05 – Ian Kay

– Ian Kay 00:10 – James Oliver Band

– James Oliver Band 01:15 – Stone Leek

– Stone Leek 02:20 – Mean Devils

Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere Vinaròs / Mediterráneo

Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere Vinaròs

Vinaròs se convierte en el epicentro festivo del Baix Maestrat con las celebraciones de Sant Joan i Sant Pere 2025. Una programación intensa, con gastronomía, música en directo, cultura popular, espectáculos, fuegos, charangas, pasacalles y mucho más para dar la bienvenida al verano como se merece. ¡Viu Vinaròs, viu la festa!

Programa de fiestas VIERNES 20 18:00 | Apertura del Vermut de Festes. Tardeo con Generación Z + DJ Frederic Rok | 📍Pérgola del paseo de Colón 19:15 | Cohete inaugural y traca infantil. Pasacalle de autoridades y Colla de Nanos i Gegants | 📍Plaza Parroquial y centro de la ciudad 20:00 | Proclamación de reinas, damas y caballeros. Bienvenida a Mari Carmen Juan Roig. Actuación musical e inauguración del Real de la Feria | 📍Carpa de Festes y Real de la Feria 23:00 | Traca por las calles de costumbre. Pasacalle con charanga juvenil Bé i A Band | 📍Recorrido: Major, Safón, Socors, Jovellar y Parroquial 24:00 | Verbena con el grupo Liverpool | 📍Escenario Carpa de Festes 24:00 | Garden con Alex Giménez + Marc Padilla | 📍Chill Out - Garden SÁBADO 21 09:30 | Tirada social Compak Sporting (50 platos) | 📍Campo de tiro 10:30-13:30 | Mostra y taller de muixerangues de Vinaròs | 📍Pérgola del paseo de Blasco Ibáñez 12:00 | Apertura del Vermut de Festes. Actuación de Valencai + DJ Álex Ibarra | 📍Pérgola del paseo de Colón 12:00-14:30 | 16ª Regata de Cruceros | 📍Club Náutico de Vinaròs 17:00 | Espectáculo “Regreso a Howarts” | 📍Auditorio Municipal 18:00 | Apertura del Vermut de Festes. Actuación de Valencai + DJ Álex Ibarra | 📍Pérgola del paseo de Colón 18:30-20:30 | Correbars | 📍Calle Sant Pasqual 19:00 | Novillada sin picadores – Trofeo Plaça Marinera 2025 | 📍Plaza de toros 23:00 | Traca por las calles de costumbre. Pasacalle con charanga juvenil Bé i A Band | 📍Recorrido: Major, Safón, Socors, Jovellar y Parroquial 23:15 | Concierto de fiestas Banda Sinfónica La Aliança | 📍Espai Cultural l’Amera 24:00 | Nit Electrònica con Delaswing, Lucca Doncelli y DJs | 📍Zona portuaria 24:00 | Garden con Lito + Olga Foguet | 📍Chill Out - Garden 24:00 | Verbena con la orquesta Miami Show y DJ Martorell | 📍Escenario Carpa de Festes DOMINGO 22 10:00-13:00 | Finales del Torneo de Fiestas de Tenis | 📍Club de Tenis Vinaròs 12:00 | Apertura del Vermut de Festes. Actuación de Rockolas + DJ Vicentemazo | 📍Pérgola del paseo de Colón 12:00-14:30 | Festivalín: talleres, juegos y concierto familiar | 📍Espai Cultural l’Amera 15:30 | Concurso de guiñote de la Penya Barça | 📍Sede de la Penya Barça 18:00 | Apertura del Vermut de Festes. Actuación de Rockolas + DJ Vicentemazo | 📍Pérgola del paseo de Colón 18:00-21:00 | Holi Colours Festival con DJ’s invitados | 📍Zona portuaria 20:00 | Carrera 1.500 metros urbanos | 📍Av. Jaume I 20:00 | Solemne procesión del Corpus Christi | 📍Recorrido: Parroquial, Jovellar, Socors, Safón y Parroquial 20:30 | XXX Festival de fin de curso “¡Siente!” del Gimnasio Gentsana | 📍Carpa de Festes 23:00 | Traca por las calles de costumbre. Pasacalle con charanga juvenil Bé i A Band | 📍Recorrido: Major, Safón, Socors, Jovellar y Parroquial

Les Alqueries

La localidad también celebra sus fiestas patronales y este viernes 20 de junio arrancan los actos taurinos, uno de los platos fuertes de la programación. Aquí tienes más información y todo el programa de actos. 👇🏻

Sid Simons + Back To The Hills. Rock independiente con esencia americana.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Sid Simmons hace parada en Castelló dentro de su nueva gira. Actuará en el Terra. / MEDITERRÁNEO

Cantaes de Sant Joan. Tradición sonora con acento de barrio marinero.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Centre Cultural La Marina - carrers del Grau de Castelló, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Trece + Vulturna. Dosis de metal y energía emergente.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Cicle Arrels: Lia Pamina con Juanjo Clausell. Pop melódico con raíces locales.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concert de l’Orquestra Simfònica UMSCO. Sinfonías para una noche mágica.

📅 Viernes 20 | 🕒 22:30 | 📍 Auditori UMSCO, Onda | 🎟️ Entrada libre

Laura Roselló & Neusín. Canciones íntimas a mediodía con aportación voluntaria.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa €

II Concurso de Canto SAMVO (Gran final). Talento vocal en directo con emoción asegurada.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Retro Sound. Con sus versiones de rock and roll, clásicos infalibles de los 50s, 60s y 70s. Tres voces Pin Up al frente y un sonido que respira rock and roll.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa €

Retro Sound. / Instagram

Texicana. Rock fronterizo con esencia del desierto.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Circuito Playa de Moncofa. DJs Stivi, Josel y Paco Moliner hacen vibrar la arena hasta la madrugada.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 a 02:30 | 📍 Plaça dels Cucs, Platja de Moncofa | 🎟️ Entrada libre

‘Pop Ladies’ Sinfónica (dentro del Concurso SAMVO)

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre con gestión previa

Fiesta presentación Rabo Lagartija. Concierto festivo para calentar motores.

📅 Sábado 21 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto Banda Municipal de Castelló. Repertorio popular en un entorno al aire libre.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:00 | 📍 Templete Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Proyección de “Tardes de soledad”. Cine al aire libre con Roca Rey como protagonista en una pantalla gigante en pleno ruedo.

📅 Domingo 22 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de toros, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Queer' (Luca Guadagnino, Italia, 2024). Deseo, alienación y rebeldía en clave íntima.

📅 Viernes 20 y sábado 21 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

VIII Gala Benéfica Ciudad de Castellón: Entrelazadas. Acrobacias espectaculares con fin solidario a favor de la Fundación Alzheimer Salomé Moliner.

📅 Sábado 21 | 🕒 17:00 y 20:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 6-12 € | Comprar entradas

VIII Gala Benéfica Ciudad de Castellón: Entrelazadas. / Instagram

'Lara Jones i l’Atlàntida', por Row. Aventuras circenses con acrobacias y misterio.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de Pere Conell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Las que gritan'. Cuatro mujeres, muchas risas y algo de caos.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real, Vila-real | 🎟️ 18 €

Soledad Mallol, Eva Isanta, Mariona Terés y Rocío Marín protagonizan esta obra de teatro en Vila-real. / Pentación Espectáculos

Íntims a Castell: Ángel Martín. Humor ácido y confesiones en un entorno único.

📅 Sábado 21 | 🕒 22:30 | 📍 Castillo de Onda, Onda | 🎟️ 20 € | Más información

Miki Dkai. Monólogo gamberro con mucho arte y acento.

📅 Domingo 22 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Grau, Grau de Castelló | 🎟️ 13 €

Cata de 8 quesos. Un viaje sensorial por quesos artesanos de Castellón en una sesión guiada.

📅 Viernes 20 | 🕒 18:00 | 📍 964 Tasting Shop, El Baix Maestrat | 🎟️ 20 € (reserva 10 €)

Visita a la bodega L’Estanquer + cata de 4 vinos + aperitivo. Vinos singulares del Maestrat, maridados con historia, trucos de cata y productos artesanos.

📅 Sábado 21 | 🕒 Por la mañana | 📍 Celler L’Estanquer, Canet lo Roig | 🎟️ 22 €

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2025. El festival de fotografía contemporánea convierte Castelló y su entorno en un gran mapa visual. Ocho exposiciones en diversos espacios abordan desde lo documental hasta lo experimental. Incluye talleres, charlas y propuestas en la calle que invitan a mirar de otro modo.

📅 Del 8 de mayo a finales de junio | 🕒 Inauguración: jueves 8 a las 19:00 | 📍 Llotja del Cànem, Castelló + otros espacios | 🎟️ Entrada libre

‘Vagando por el laberinto’, de Dis Berlín. Geometrías y símbolos en un viaje visual entre lo abstracto y lo onírico.

📅 Del jueves 19 de junio al domingo 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Visita teatralizada al parque Ribalta. Un paseo escénico entre historia y naturaleza.

📅 Viernes 20 | 🕒 11:00 | 📍 Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada: Refugio antiaéreo. Descubre los secretos subterráneos de la Guerra Civil.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Toques de campanas por la víspera del Corpus

📅 Viernes 20 | 🕒 19:30 y 20:00 | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castelló | 🎟️ Reserva previa obligatoria

Bailes regionales por El Forcat. Folclore en movimiento con sabor autóctono.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Grupo Perpetuo Socorro, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada EACC: 'L'exploratori'. Un recorrido comentado por los universos creativos del centro.

📅 Sábado 21 | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Laboratori d'escriptura a l'EACC. Ejercicios creativos para despertar la imaginación.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Baile por la fiesta del Corpus. Tradición en movimiento bajo el cielo castellonense.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:30 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ball dels nanos + Banda Municipal. Ritmo popular y música en directo.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:30 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada nocturna “Burriana Medieval”. Callejuelas, leyendas y torres iluminadas en una ruta bajo las estrellas.

📅 Sábado 21 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Major, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Taller 'Folio de cuatro caras'. Creatividad en papel con una propuesta educativa y divertida.

📅 Domingo 22 | 🕒 11:00 | 📍 Planetario de Castellón, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Deportes

Beach Volley Tour Comunitat Valenciana en Oropesa del Mar. Más de 200 jugadores de élite y amateurs compiten en La Concha por el ranking nacional.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 Desde las 9:00 | 📍 Playa de la Concha, Oropesa del Mar

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!