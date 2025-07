Qué hacer en Castellón este fin de semana: Camela hace bailar a Sant Pere

Mientras las salas de la ciudad cierran por verano, la banda sonora se traslada al mar: reggae, electrónica, rock, flamenco y mucha arena. El Festival de Jazz trae clase y swing frente al mar en Peñíscola; y en la Vall d’Uixó, Daniel Diges revive el glamour crooner con aires de Sinatra.

El Grau revienta con Sant Pere: vaquillas, DJs, paellas y casi 200 actos. Camela canta el sábado y tú lo sabes...

También hay rock, reggae, electrónica, ciencia, teatro, tributos, fiestas moteras, festivales en Borriol y Betxí y hasta rumba mexicana con The Sonoras y Tito Ramírez. Si no sales… es porque no has leído esto.

Festival Internacional de Jazz de Peñíscola 2025

Del swing clásico al jazz más contemporáneo, Peñíscola vibra del 2 al 6 de julio con ocho conciertos, artistas de renombre y dos escenarios con alma: la Plaza Santa María y el Palau de Congressos. 📌 Abono 5 conciertos Palau: 60 € 📲 Más info y entradas

Viernes 4 | 22:30 | Alexey León’s Continental Quintet feat. Perico Sambeat.📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 15 € Sábado 5 | 19:30 | SAIO + Jam Session.📍 Plaza Santa María, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre Sábado 5 | 22:30 | Mozes Rosenberg – Paulus Schäfer Trio & Costel Nițescu.📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 15 € Domingo 6 | 19:30 | Julio Montalvo & The Cuban Collective – “Amics de Sempre”.📍 Plaza Santa María, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre Domingo 6 | 22:30 | Marc Copland / Stéphane Kerecki / Fabrice Moreau.📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 15 €

Camela actuará el 5 de julio en el Carrer de la Sardina del Grau de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Disfruta de la mítica banda Camela en el marco de las Fiestas de Sant Pere del Grau. Prepárate para cantar y bailar sus grandes éxitos en una noche llena de ritmo y diversión, un evento imperdible para los amantes de su particular estilo.

📅 Sábado 5 de julio | 🕒 23:30h | 📍 Carrer de la Sardina, Grau de Castelló | 🎟️ 8 euros

Sant Pere

El Grau de Castelló celebra las fiestas de Sant Pere de este año con casi 200 actos hasta el 6 de julio, segun refleja la programación de actos. Música, actos infantiles, pirotecnia y toros son la base de estas festividades en honor al santo marinero.

VIERNES 4 DE JULIO 09:30 h | II Concurso de almuerzo (modalidad salsa de gatet)📍 C/ Canalejas, 35 · Organiza Colla La Clau

(modalidad salsa de gatet)📍 C/ Canalejas, 35 · Organiza Colla La Clau 11:00 h | Día de las Paellas 🥘📍 Paseo Buenavista · Inscripción previa · Organiza Tenencia de Alcaldía

🥘📍 Paseo Buenavista · Inscripción previa · Organiza Tenencia de Alcaldía 12:00 h | DJ Pixo - sesión de música comercial📍 Escenario Panderola · Organiza BFB

- sesión de música comercial📍 Escenario Panderola · Organiza BFB 12:30 h | Encierro + prueba de vacas (Ganadería Hnos Belles) 🐮📍 Recinto taurino · Organiza Mayorales · Patrocina PMF

(Ganadería Hnos Belles) 🐮📍 Recinto taurino · Organiza Mayorales · Patrocina PMF 17:00 h | DJ set “Retrospective Paellas Grao 2025” con Micky Rubert, Freddy, Santi DJ, Toni Rico, Diego Cuevas y Alfonso Cavero📍 Escenario Panderola

con Micky Rubert, Freddy, Santi DJ, Toni Rico, Diego Cuevas y Alfonso Cavero📍 Escenario Panderola 17:00 h | Remember 90s 📍 C/ Barceló, 4 · Peña l’Hamet

📍 C/ Barceló, 4 · Peña l’Hamet 17:00 h | Flamenco “De Triana al Rocío” 📍 C/ Magallanes, 2 · Peña Si t’Agarre t’Espatarre + Colla Sense Pausa

📍 C/ Magallanes, 2 · Peña Si t’Agarre t’Espatarre + Colla Sense Pausa 17:00 h | Rumba 13 📍 C/ Gravina · Filá Mora d’Entrilles

📍 C/ Gravina · Filá Mora d’Entrilles 17:00 h | Showman del Serrucho 📍 C/ Ibiza · Colla Tots per la borda

📍 C/ Ibiza · Colla Tots per la borda 17:00 h | Simago Lemons 📍 C/ Álvaro de Bazán, 5 · Peña El Norai

📍 C/ Álvaro de Bazán, 5 · Peña El Norai 17:30 h | XXXVII Concurso de ganaderías – 6ª jornada (Hnos Belles)📍 Recinto taurino · Organiza Mayorales · Patrocina PMF

– 6ª jornada (Hnos Belles)📍 Recinto taurino · Organiza Mayorales · Patrocina PMF 18:00 h | Tardeo flamenco y música : Fabián Sánchez (18:00 h), Patxi Ojana (20:00 h), Efraín y Los Piratas del Flamenco (22:00 h)📍 C/ Gravina, 13 · Bar La Concha

: Fabián Sánchez (18:00 h), Patxi Ojana (20:00 h), Efraín y Los Piratas del Flamenco (22:00 h)📍 C/ Gravina, 13 · Bar La Concha 18:00 h | Jaume Blasco DJ + Pasquman DJ📍 Bar La Pacheca

+ Pasquman DJ📍 Bar La Pacheca 18:00 h | Efraín 📍 C/ Marina Española, 10 · Colla La Pepa

📍 C/ Marina Española, 10 · Colla La Pepa 19:00 h | Entrada de toros 🐂 (Marqués de Albaserrada y Partido de Resina)📍 Desde C/ Churruca hasta el recinto taurino

🐂 (Marqués de Albaserrada y Partido de Resina)📍 Desde C/ Churruca hasta el recinto taurino 19:00 h | Llar Sounds + Unicornies Llampaes 📍 C/ Canalejas, 79 · Morralla Espai Popular

📍 C/ Canalejas, 79 · Morralla Espai Popular 19:30 h | Rumbas callejeras 📍 C/ Almirante Cervera, 11 · Peña Los Delinkuentes

📍 C/ Almirante Cervera, 11 · Peña Los Delinkuentes 20:00 h | Tardeo con Marisma 📍 Plaza Pintor Porcar · Colla Sense Remei

📍 Plaza Pintor Porcar · Colla Sense Remei 22:00 h | Green Ribbon 📍 Bar La Pacheca

📍 Bar La Pacheca 22:30 h | Fiesta flamenca: Fabián Sánchez y su banda📍 Plaza Pintor Porcar, 5 · Colla Los Enteraos

Fabián Sánchez y su banda📍 Plaza Pintor Porcar, 5 · Colla Los Enteraos 23:00 h | Jarana + discomóvil 📍 C/ Álvaro de Bazán, 5 · Peña El Norai

📍 C/ Álvaro de Bazán, 5 · Peña El Norai 23:30 h | Techno-flamenco night 📍 Muelle de Costa · Organiza Comisión de Fiestas

📍 Muelle de Costa · Organiza Comisión de Fiestas 23:30 h | DJ Javi Valero 📍 C/ Magallanes, 11 · Peña El Congre

📍 C/ Magallanes, 11 · Peña El Congre 00:00 h | Quimbala + DJ Peta 📍 Plaza Pintor Porcar · Colla Sense Remei

📍 Plaza Pintor Porcar · Colla Sense Remei 00:00 h | 25 aniversario il·legal con DJ Quim 📍 C/ Monturiol esq. Alcalá Galiano · Colla Els Il·legals

📍 C/ Monturiol esq. Alcalá Galiano · Colla Els Il·legals 00:00 h | Embolada de los toros de la tarde 📍 Recinto taurino

SÁBADO 5 DE JULIO 12:00 h | Actuación de Aerotuerto 📍 Bar La Pacheca

📍 Bar La Pacheca 12:30 h | Encierro y prueba de vacas (Raúl Izquierdo) + Partida de pelota valenciana 📍 C/ Canalejas, 79

y prueba de vacas (Raúl Izquierdo) + Partida de pelota valenciana 📍 C/ Canalejas, 79 17:00 h | RememberFest 2.0 con DJ’s Batiste, Abel Kaña, Diego Cuevas, Pindi, Peku, Noe y Txomin 📍 Escenario Panderola

con DJ’s Batiste, Abel Kaña, Diego Cuevas, Pindi, Peku, Noe y Txomin 📍 Escenario Panderola 17:00 h | Tardeo DJ Ivanmi 📍 C/ Alcocebre, 44

📍 C/ Alcocebre, 44 17:30 h | XXXVII Concurso de ganaderías – 7ª jornada (Raúl Izquierdo) 📍 Recinto taurino

– 7ª jornada (Raúl Izquierdo) 📍 Recinto taurino 19:00 h | Entrada del toro (Sergio Centelles) 📍 Desde C/ Churruca al recinto taurino

(Sergio Centelles) 📍 Desde C/ Churruca al recinto taurino 20:00 h | Tardeo Sarao 📍 Plaza Pintor Porcar

📍 Plaza Pintor Porcar 20:00–04:00 h | Fiesta latina con DJ Eduardo el Che de la Salsa 📍 C/ Gravina, 13

con DJ Eduardo el Che de la Salsa 📍 C/ Gravina, 13 22:00 h | Actuación de Los Makys 📍 Paseo Buenavista, 17

📍 Paseo Buenavista, 17 22:00 h | Los Marqueses de Sanahuja + Apología Animalistic 📍 C/ Canalejas, 79

+ Apología Animalistic 📍 C/ Canalejas, 79 22:00 h | Puzzle Cósmico DJs 📍 Bar La Pacheca

📍 Bar La Pacheca 22:30 h | Grupo FIVE 📍 C/ Gravina

📍 C/ Gravina 23:00 h | Frente al mar vol.2 con DJ’s Sergio Porcar, Eliash Posh, Paul Treef y DJ Pixo 📍 Muelle de Costa

con DJ’s Sergio Porcar, Eliash Posh, Paul Treef y DJ Pixo 📍 Muelle de Costa 23:00 h | Fiesta “Penyes al Grau , DJs del Grau” con El Norai, l’Arrastre y El Congre 📍 C/ Álvaro de Bazán, 5

, DJs del Grau” con El Norai, l’Arrastre y El Congre 📍 C/ Álvaro de Bazán, 5 23:00 h | XXIV Encuentro de demonios por San Juan y San Pedro 📍 Recorrido: Av. Puerto → Buenavista → Serrano Lloberas → Canalejas → Av. Puerto (Casal Jove)

por San Juan y San Pedro 📍 Recorrido: Av. Puerto → Buenavista → Serrano Lloberas → Canalejas → Av. Puerto (Casal Jove) 23:30 h | Concierto de Camela 📍 C/ de la Sardina

📍 C/ de la Sardina 23:30 h | Macrodiscomóvil con DJ Rubén KST 📍 C/ Torrenostra

con DJ Rubén KST 📍 C/ Torrenostra 00:00 h | Paguifest 📍 Plaza Pintor Porcar

📍 Plaza Pintor Porcar 00:00 h | DJ Fresquer 📍 C/ Magallanes, 2

📍 C/ Magallanes, 2 00:00 h | Embolada del toro de la tarde 📍 Recinto taurino

del toro de la tarde 📍 Recinto taurino 00:30 h | Patxi Ojana 📍 C/ Tripulantes de la Paca

DOMINGO 6 DE JULIO 07:00 h | Vacas enfundadas (Ganadería Daniel Sánchez) 📍 Recinto taurino

(Ganadería Daniel Sánchez) 📍 Recinto taurino 10:00 h | Mañana acuática infantil 📍 Parque de la Panderola (junto a las pistas de baloncesto)

📍 Parque de la Panderola (junto a las pistas de baloncesto) 12:00 h | Concurso de paellas (con consumición gratis) 📍 Plaza Pintor Porcar y C/ Baleares

(con consumición gratis) 📍 Plaza Pintor Porcar y C/ Baleares 20:00 h | Entrega de premios 📍 Explanada del Casal Jove

📍 Explanada del Casal Jove 22:00 h | Pasacalle final de fiestas + espectáculo “Visca Sant Pere” 📍 Desde Hotel Turcosa → Av. Puerto → C/ Canalejas → C/ Gravina → Paseo Buenavista → Tenencia de Alcaldía

Music Festival Juan Gual Esteve. Concierto de los alumnos en honor al compositor.

📅 Viernes 4 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Juan Varea, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Sesión reggae y buen ambiente junto al mar.

📅 Viernes 4 | 🕒 18:00 | 📍 Chiringuito Solé Playa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

DJ set en La Pinguina. Música electrónica para animar la puesta de sol.

📅 Viernes 4 | 🕒 19:00 | 📍 Chiringuito La Pinguina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Alba Lamar y Joan Carretero en el cicle Arrels. Música con raíz y voz poderosa.

📅 Viernes 4 | 🕒 20:00 | 📍 Museu Etnològic, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Terraneo Motor Fest / Instagram

Terraneo Motor Fest. Motos, playa, food trucks y música en directo a solo 300 m del mar.

📅 Viernes 4 y sábado 5 | 🕒 20:00 | 📍 Platja de Xilxes, Xilxes | 🎟️ 15-18 €

Viernes 4 | 🕒 20:00 | M-Plan (Tributo a M-Clan). Clásicos del rock nacional con todo el espíritu de los murcianos. Viernes 4 | 🕒 22:00 | Cod Routers. Rock cañero y actitud gamberra sobre el escenario. Viernes 4 | 🕒 00:00 | The Lorian Band. Rock enérgico con sonido actual para cerrar la noche. Sábado 5 | 🕒 20:00 | Manolos Plateados. Rumbas y versiones fiesteras para levantar el ánimo. Sábado 5 | 🕒 22:00 | Rock & Ríos (Tributo a Miguel Ríos). Potente homenaje a una leyenda del rock español. Sábado 5 | 🕒 00:00 | La Ruta de Valencia: Los Gemelos, DJ Maffia y Paco Moliner. Sesión remember con los clásicos de la Ruta del Bakalao.

Bachatazo con DJ y animación. Ritmos latinos para bailar sin parar.

📅 Viernes 4 | 🕒 20:00 | 📍 Chiringuito Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

DJ session en Bocana. Sesión veraniega de música electrónica.

📅 Viernes 4 | 🕒 20:00 | 📍 Chiringuito Bocana, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Helena Roca + Indocentes. Concierto en la arena con voz femenina y rock enérgico.

📅 Viernes 4 | 🕒 22:30 | 📍 Chiringuito LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Besarse de risa' por Pacoenlaluna. Humor y música en clave de cantautor.

📅 Viernes 4 | 🕒 22:30 | 📍 Torre de la Mar, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Los Calis. Noche de rumba callejera con sabor clásico.

📅 Sábado 5 | 🕒 00:00 | 📍 Barrio El Progreso, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Synthesis. Fiesta electrónica en plena naturaleza.

📅 Sábado 5 | 🕒 00:30 | 📍 Montalba | 🎟️ Entrada libre

Burrifornia Surf Café, Burriana / Instagram

The Sonoras. Surf instrumental y western psicodélico directo desde Ciudad de México en un mediodía de pura adrenalina sonora.

📅 Sábado 5 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Reggae y vibraciones positivas junto al mar.

📅 Sábado 5 | 🕒 18:00 | 📍 Chiringuito Rototom, Castelló | 🎟️ Entrada libre

DJ TARDE. Sesión electrónica con sabor veraniego.

📅 Sábado 5 | 🕒 19:00 | 📍 Chiringuito LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Silverfox. Actuación en directo con versiones pop-rock y mucho ritmo frente al mar.

📅 Sábado 5 | 🕒 19:00 | 📍 Terraza de l’Estany, Castelló | 🎟️ Entrada libre

The Sonoras. Catalogados como una de las nuevas promesas del surf mexicano, gracias a sus sonidos clásicos bañados de reverberantes guitarras y cálidos tonos que interpretan en todas y cada una de sus canciones.

📅 Sábado 5 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim| 🎟️ Taquilla inversa

Mash Masters Summer Fest 2025. / Instagram

Mash Masters Summer Fest 2025. Cartelazo con una explosiva mezcla de soul, ska y funk con bandas como Tito Ramírez, Black Fang y Natty Bo + Sweto sobre el escenario. Con autbús para subir y bajar a Borriol desde Castelló para no preocuparse de nada.

📅 Sábado 5 | 🕒 20:00 | 📍 Font de Peret, Borriol | 🎟️ 31,62 € | Más información

Indios. Concierto en vivo para animar la tarde.

📅 Sábado 5 | 🕒 20:00 | 📍 Chiringuito Bocana, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Laudística Daniel Fortea. Concierto de verano al aire libre con un repertorio para disfrutar de la música tradicional y clásica con sabor mediterráneo.

📅 Sábado 5 | 🕒 22:30 | 📍 Terraza de l’Estany, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Patraix Flamenca. Rumba y flamenco con sabor mediterráneo.

📅 Sábado 5 | 🕒 23:00 | 📍 Chiringuito LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Crooner: Daniel Diges & David Pastor Big Band. / Instagram

Crooner: Daniel Diges & David Pastor Big Band. Concierto gratuito que revive el glamour de Frank Sinatra, Nat King Cole o Dean Martin en la pista de baile del Paratge de Sant Josep.

📅 Sábado 5 | 🕒 23:00 | 📍 Pista de Baile del Paratge de Sant Josep, la Vall d’Uixó | 🎟️ Entrada libre

El Rumbón Latino. Fiesta caribeña con música en directo y DJ.

📅 Sábado 5 | 🕒 23:30 | 📍 Chiringuito Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Desert Vipers. Rock crudo y blues psicodélico con voz femenina demoledora para cerrar el fin de semana a lo grande.

📅 Domingo 6 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Reggae y buen rollo para cerrar el fin de semana.

📅 Domingo 6 | 🕒 18:00 | 📍 Chiringuito Rototom, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Con fusión. Música en vivo con mezcla de estilos frente al mar.

📅 Domingo 6 | 🕒 19:00 | 📍 Chiringuito Bocana, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Summer Sensual. Ritmos latinos para bailar al atardecer.

📅 Domingo 6 | 🕒 20:00 | 📍 Chiringuito Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

AR Latin. Fiesta tropical con música en directo hasta medianoche.

📅 Domingo 6 | 🕒 23:00 | 📍 Chiringuito LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Westworld (Almas de metal). Proyección gratuita del clásico de ciencia ficción donde androides se rebelan en un parque temático futurista.

📅 Viernes 4 | 🕒 18:00 | 📍 Planetari, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cinema d’Estiu – ¡Salta!. Comedia de ciencia ficción para todos los públicos en una noche de cine al aire libre.

📅 Viernes 4 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Entrada libre

📅 Sábado 5 | 🕒 22:00 | 📍 Espai Cultural Benafeli, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Una quinta portuguesa' (Cine) Proyección de este thriller español dirigido por Avelina Prat.

📅 Sábado 5 y domingo 6 | 🕒 20:00h y 23:00h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Proyección de la película 'Garfield' Cine familiar con las aventuras de Garfield.

📅 Domingo 6 | 🕒 22:00h | 📍 C/ Les Roquetes, Playa les Amplàries, Orpesa | 🎟️ Gratuito

'Señoras y señoras'. Diálogo ácido y feminista con María Guerra y Mariola Cubells.

📅 Viernes 4 | 🕒 23:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 6 €

Née – Cielo rasO. Solo íntimo de danza que explora la pérdida, el desencanto y la transformación personal.

📅 Sábado 5 | 🕒 19:30 | 📍 Auditorio Municipal, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Sujeto-verbo-predicado – CondeGalí SL. Pieza coreográfica que convierte la estructura gramatical en lenguaje escénico.

📅 Domingo 6 | 🕒 19:30 | 📍 Auditorio Municipal, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Explorando el Sistema Solar. Proyección astronómica para descubrir los planetas.

📅 Viernes 4 | 🕒 18:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dinosaurios. Viaje audiovisual al pasado prehistórico.

📅 Viernes 4 | 🕒 19:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Desvelando el universo invisible. Documental sobre los secretos del cosmos.

📅 Viernes 4 | 🕒 20:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

"Laboratorio de Verano" y Ciclo de Cine de Ciencia Ficción. Taller participativo y proyecciones futuristas.

📅 Viernes 4 | 🕒 18:00 | 📍 Planetaller, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'A la fresqueta': 'Besarse de risa' de Pacoenlaluna Inicio del XX Ciclo de Artes Escénicas en la Torre del Mar con Pacoenlaluna.

📅 Viernes 4 | 🕒 22:30h | 📍 Torre del Mar, Burriana | 🎟️ Gratuito

Más allá del sol. Proyección astronómica sobre la búsqueda de exoplanetas.

📅 Sábado 5 | 🕒 11:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Viajando con la luz. Viaje audiovisual por los secretos de la energía luminosa.

📅 Sábado 5 | 🕒 12:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Explorando el Sistema Solar. Recorrido inmersivo por los planetas vecinos.

📅 Sábado 5 | 🕒 13:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dinosaurios. Documental para descubrir cómo vivieron los grandes reptiles.

📅 Sábado 5 | 🕒 18:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Voyager: el viaje interminable. Historia de la legendaria sonda espacial.

📅 Sábado 5 | 🕒 19:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Deep Sky. Mirada profunda al universo con imágenes del telescopio espacial.

📅 Sábado 5 | 🕒 20:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Abuela Tierra. Proyección para entender el equilibrio natural del planeta.

📅 Domingo 6 | 🕒 11:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Voyager: el viaje interminable. Crónica visual de la nave que sigue explorando el espacio.

📅 Domingo 6 | 🕒 12:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dinosaurios. Aventuras prehistóricas contadas a través del cine.

📅 Domingo 6 | 🕒 13:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pequeplanetario en vivo. Actividad educativa para público infantil con astronomía participativa.

📅 Domingo 6 | 🕒 13:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El Museo del Prado en Burriana' Exposición al aire libre con reproducciones de obras del Museo del Prado.

📅 Hasta el domingo 3 de agosto | 📍 Avda. Mediterrània (Puerto), Burriana | 🎟️ Gratuito

‘Vagando por el laberinto’, de Dis Berlín. Geometrías y símbolos en un viaje visual entre lo abstracto y lo onírico.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Deporte

Competencia Crossfit BOXFIRE. Prueba física de alto nivel frente al mar.

📅 Sábado 5 | 🕒 10:00 | 📍 Chiringuito Bocana, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Torneos de tenis playa. Modalidad OPEN para todos los niveles.

📅 Sábado 5 | 🕒 De 18:00 a 22:00 | 📍 Playa del Gurugú, Castelló | 🎟️ Entrada libre

