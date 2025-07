Qué hacer en Castellón este fin de semana: Alternativas al FIB hay muchas

Mientras Benicàssim recibe a The Black Keys, Foster The People o Thirty Seconds to Mars entre aplausos, polémicas y tirones de orejas, el resto de Castellón se marca un finde tan potente que ni falta hace cruzar la rotonda de la N-340.

Empezamos con el Festival de cine de Herbers, en Segorbe se celebra el Pride a ritmo de charanga y drag, Figueroles se transforma en un Riu Fest de rap y conciencia rural, y en Onda se sueltan toros y versiones ochenteras como si no hubiera lunes. Entre tanto, Moncofa saca su lado más vintage, Vilafranca presume de feria ganadera y Benicarló te seduce con moda, gastronomía y descuentos.

¿Más? Teatro clásico en las alturas del Papa Luna, vermuts punk en Burriana, jazz al atardecer en Castelló y rock familiar en Caudiel. Y por si fuera poco, sigue girando la gran noria del Sol Market en el Grau, con luces, foodtrucks y ambiente veraniego.

Vamos, que si este finde no sales, es porque te han encadenado al sofá. ¡Nos vemos en la calle!

Espígol Fest 2025

Cine social, debates, talleres y música en directo convierten Herbers en un vibrante espacio cultural en plena montaña. Durante cuatro días, este pueblo de solo 69 habitantes se transforma en un foro vivo de creación audiovisual y pensamiento crítico, con proyecciones al aire libre, coloquios con cineastas, exposiciones y propuestas participativas para todos los públicos. Bajo la dirección de Pau G. Guillén, el festival apuesta por una cultura sostenible, inclusiva y descentralizada, conectando cine y territorio con mirada transformadora.

📅 Del miércoles 17 al sábado 20 de julio | 📍 Herbers (Els Ports) | 🎟️ Entrada libre o precios populares

Espígol Fest 2025 / Instagram

Fiestas del Barrio El Castillo de Onda

Celebración de actos taurinos, verbenas, pasacalles, disfraces, espectáculo de variedades, fuegos artificiales y comidas de hermandad.

Sábado 19 de julio 18:00 | Exhibición de vaquillas de la ganadería Capota.

| Exhibición de vaquillas de la ganadería Capota. 19:00 | Exhibición de un toro del barrio desde la calle Albacete.

| Exhibición de un toro del barrio desde la calle Albacete. 19:30 | Exhibición del toro de los jóvenes de la ganadería Taurodemar , de nombre Pastoso , nº 11, desde la Plaza Miguel Hernández.

| Exhibición del toro de los jóvenes de la ganadería , de nombre , nº 11, desde la Plaza Miguel Hernández. 22:30 | Embolada infantil en la calle Jaén.

| Embolada infantil en la calle Jaén. 23:15 | Emblolada del toro del barrio en la calle Jaén.

Fiestas de Santa Anna en Artesa

Procesiones, música, toros y cenas populares llenan el frontón de vida durante una semana de tradición y convivencia.

📅 Del viernes 18 al sábado 27 de julio | 📍 Frontón y calles del pueblo, Artesa | 🎟️ Entrada libre

Fiestas de Santa Anna en Artesa. / Instagram

Programa del sábado 19 de julio 17:30h Encierro desde la calle l’Arquet de las reses de la ganadería Hnos Guillamón. A continuación, exhibición de las reses.

Encierro desde la calle l’Arquet de las reses de la ganadería Hnos Guillamón. A continuación, exhibición de las reses. 18:00h Apertura de la tasca en el parque de las garroferas, enfrente del frontón, y tardeo amenizado por el grupo Rumba 13.

Apertura de la tasca en el parque de las garroferas, enfrente del frontón, y tardeo amenizado por el grupo Rumba 13. 20:00h Exhibición del toro del pueblo de la prestigiosa ganadería Sancho Dávila.

Exhibición del toro del pueblo de la prestigiosa ganadería Sancho Dávila. 23:00h Embolada infantil a cargo de la Comisión de fiestas.

Embolada infantil a cargo de la Comisión de fiestas. 23:30h Embolada del toro a cargo de la Comisión de fiestas.

Fiestas de Santa María Magdalena en Moncofa

Música, mercado vintage, feria marinera, actividades infantiles y cultura popular junto al mar.

📅 Del 10 al 21 de julio | 📍Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Programa de fiestas de SÁBADO 19 🕒 10:00 a 00:00 | I Fira Tresorantic : feria de antigüedades, objetos vintage, monedas, sellos y curiosidades.📍 Av. Mare Nostrum

: feria de antigüedades, objetos vintage, monedas, sellos y curiosidades.📍 Av. Mare Nostrum 🕒 18:00 | III Moncofa Summer Festival: sesión de DJ Javi Boss, Raul Ortiz, Peku, Abel K’Kaña, Raul Platero, Josvi, Jose Coll, Paco Moliner, David DTX, Danny.A, Roberto Bustos i Dongi dj📍 Av. Generalitat (frente a la playa canina) DOMINGO 20 🕒 19:00 | Inauguración del nuevo Espai Jove : juegos, discomóvil y barra light para jóvenes.📍 C/ Sant Ramon

: juegos, discomóvil y barra light para jóvenes.📍 C/ Sant Ramon 🕒 22:30 | Concert líric amb la Coral Belcaire: repertorio clásico con solistas Julio Pifarré y Rafael Quirant.📍 C/ Vicent Ramon Alós

Festes de Sant Jaume 2025 en Pla de l’Arc

La pedanía de Vall d’Alba arranca sus festejos patronales con un programa cargado de actos taurinos, música, tradición, verbenas y con el Retroremember Festival 2025 que homenajea a Mr. Bartual y DJ Pirri, y sesiones de Tonet Marzà, DJ Josvi, Paco Moliner, Jorge Killer, Manolo Arsenal y Jose JJ.

Programa de actos de les Festes de Sant Jaume 2025 en Pla de l’Arc VIERNES 18 18:00 Bous de plaça – Concurso ramaderías: Laura Parejo

Bous de plaça – Concurso ramaderías: 20:00 Tardeo con DJ Fran Tejedor

Tardeo con DJ Fran Tejedor 23:30 Bou embolat de la misma ramadería

Bou embolat de la misma ramadería ➡️ A continuación: Orquesta The Luxe y discomóvil The Luxe XXL SÁBADO 19 16:00 Campeonato de guinyot

Campeonato de guinyot 18:00 Segundo día de bous de plaça – Ramadería Germán Vidal

Segundo día de bous de plaça – Ramadería 19:00 Pla de l’Arc Retroremember Festival 8ª edició

Pla de l’Arc Retroremember Festival 8ª edició 00:00 Bou embolat

Bou embolat 02:00Macro DJ’s Festival The Luxe XXL DOMINGO 20 18:00 Último día de bous de plaça – Ramadería Fernando Machancoses

Último día de bous de plaça – Ramadería ➡️ Entrega de premios del concurs de ramaderies y campionat de guinyot

➡️ Traca final de fiestas

Benicarló Viu el Comerç

Moda, música, gastronomía local y descuentos especiales llenan las calles para celebrar el comercio de proximidad.

📅 Viernes 18 y sábado 19 | 📍 Centro urbano y Mercat Central, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

VIERNES 18 20:00 Espectáculo de calle itinerante Ludinautes, de la Cia Scura Splats

Espectáculo de calle itinerante Ludinautes, de la Cia Scura Splats Hasta las 22:00 Horario comercial especial con descuentos, animación y sorpresas en los comercios participantes SÁBADO 19 a la Plaça del Mercat 19:00 Zona gastronómica

Zona gastronómica 20:00 Desfile de moda

Desfile de moda 23:30 Concierto con Dragon Rapide

Concierto con Dragon Rapide 📸 Photocall durante todo el evento para compartir en redes con el hashtag #BenicarlóViuComerç

XXVII Fira de la Magdalena de Vilafranca

Tres días con feria ganadera, música en directo, talleres, cultura ecuestre y actividades para todos los públicos.

📅 Del viernes 18 al domingo 20 de julio | 📍 Recinto Firal y calles del centro, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Actos destacados Viernes 18 19:00 | Presentación del libro La táctica del Alcaudón , de Valentín Miravet | Casa Social

de Valentín Miravet | Casa Social 22:30 | Concierto extraordinario: Sinfonía nº7 de Mahler por la Unió Musical | El Parador Sábado 19 09:00 | X XV Cross Popular | Plaça Peiró Escala

| Plaça Peiró Escala 12:00 | Inauguración oficial y taller de jabón casero

oficial y taller de jabón casero 12:30 | Vermut musical con The Veterans

con The Veterans 14:00 | Comida de hermandad de jinetes | Fonts del Llosar

de jinetes | Fonts del Llosar 17:30 | Exhibición de trashumancia con caballos | Plaça de Bous

| Plaça de Bous 17:30 | Parque infantil y tardeo con Mistelas & Tequilas | C/ Explorador Andrés

| C/ Explorador Andrés 22:30 | Gran noche de swing conBabalú Swing Band y flashmob | Plaça d’En Blasc Domingo 20 11:00 | Espectáculo de doma clásica y volteo con Carlos Cid | Plaça de Bous

y volteo con Carlos Cid | Plaça de Bous 12:00 | Taller de estampación con Javier Soligó

con Javier Soligó 21:00 | Clausura oficial de la feria

Segorbe Pride Fest

Fiesta por la igualdad con manifiesto, charanga, show drag, DJ y celebración arcoíris en el corazón del Alto Palancia.

📅 Sábado 19 | 🕒 Desde las 18:00 | 📍 Plaza del Agua Limpia y locales colaboradores, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Programa 18:00 | Lectura del manifiesto en la Plaza del Agua Limpia

| Lectura del manifiesto en la Plaza del Agua Limpia 18:30 | Charanga La Branca

| Charanga La Branca 19:00 | Show drag con Pamela + Rainbow Session con DJ Korazón Rojo

| Show drag con Pamela + Rainbow Session con DJ Korazón Rojo 21:30 | Cena de hermandad en Homer Bar-Burguer

| Cena de hermandad en Homer Bar-Burguer 23:00 | Fiesta Arcoíris en Pub Malavida

Festes de Santa Magdalena de Polpís

Música, tradición, disfraces, exposiciones y verbenas animan el inicio de fiestas patronales en este pueblo del Baix Maestrat.

📅 Del viernes 18 al domingo 20 | 📍 Diversos espacios, Santa Magdalena de Polpís | 🎟️ Entrada libre

Programa de actos VIERNES 18 DE JULIO 🕒 18:30 | Inauguración de exposiciones: pintura, bolillos, encajes y manualidades | Sala Polivalente

🕒 19:00 | Cabalgata de disfraces infantil

🕒 00:00 | Orquesta La Cruzada + Discomóvil The Luxe Show | Plaça Espanya SÁBADO 19 DE JULIO 🕒 11:00 | Juegos infantiles acuáticos | Piscina municipal

🕒 18:00 | Pasacalle con la Unió Musical Santa Magdalena

🕒 19:00 | Pregón de fiestas a cargo de Emilio Latorre + chupinazo

🕒 00:00 | Orquesta Montesol + Discomóvil The Luxe Show | Plaça Espanya DOMINGO 20 DE JULIO 🕒 08:00 | Despertà a cargo de los festeros y festeras

🕒 11:30 | Misa en honor a Santa Magdalena

🕒 12:30 | Procesión

🕒 14:00 | Mascletà

🕒 19:30 | Tardeo con el grupo Eufòria | Plaça Espanya

XXVIII Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola

El Castillo del Papa Luna se llena de voces eternas y pasiones escénicas en un festival que transforma el patrimonio en teatro vivo. Grandes nombres del teatro clásico y contemporáneo revisan a Eurípides, Lope, Shakespeare o Valle-Inclán bajo las estrellas de Peñíscola. ¡Un evento imprescindible para los amantes del teatro y de los escenarios con historia!

📅 Hasta el sábado 19 | 🕒 22:30 | 📍 Patio de Armas, Peñíscola | Más información

XXVIII Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola / Mediterráneo

Programación JUEVES 17 🕒 22:30 | LA REINA BRAVA. Una tragedia cómica con acento gaditano y espíritu shakesperiano donde el humor y la venganza se dan la mano. | 🎟️ 15€ SÁBADO 19 🕒 22:30 | TEBANAS. La saga de Edipo revive con fuerza coral en una poderosa revisión contemporánea de la tragedia griega. | 🎟️ 15€

FIB Benicàssim 2025. Tres días con lo mejor del indie, pop, electrónica y rock internacional en la costa. Con cerca de 130.000 asistentes previstos y artistas como The Black Keys, Foster the People o Thirty Seconds to Mars, el FIB mantiene su tirón a pesar de la controversia generada por la renuncia de ocho artistas —como Residente, Jimena Amarillo o Califato ¾— por la vinculación del festival con el fondo KKR y su presunto apoyo a Israel.

📅 Del jueves 17 al sábado 19 | 📍 Recinto FIB, Benicàssim | 🎟️ Desde 59,99 €

Festival Ebrefolk: música, baile y cultura popular. Talleres, charlas, actuaciones y bureo para celebrar el patrimonio etnomusical.

📅 Viernes 18 y sábado 19 de julio | 📍 Plaça de l’Ajuntament “La Placeta”, Benassal | 🎟️ Entrada libre (cena con reserva previa)

Programa de actos VIERNES 18 🕒 18:00 | Taller de baile tradicional con Miquel Flores

🕒 22:00 | Ronda musical con la Rondalla de Vilar de Canes SÁBADO 19 🕒 11:00 | Taller de castañuelas con Mario Vidal

🕒 12:15 | Charla “Les danses rituals del Nord del País Valencià” con Àlex Torres

🕒 17:00 | Taller de guitarra golpejada con Rafael García

🕒 18:00 | Taller de baile tradicional del nord d’Almeria i Granada con José Javier Moreno

🕒 20:00 | Presentación de la revista Caramella, 52 con Josep-Vicent Frechina

🕒 22:00 | Bureo con música en directo y baile participativo: Rondalla dels Ports, Rondalla de Xodos y Cuadrilleros Endémicos

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Sesión veraniega a orillas del mar.

📅 Viernes 18 | 🕒 18:00 | 📍 Rototom Beach, Castelló | 🎟️ Entrada libre

León de Mash. Fusión sonora con carácter.

📅 Viernes 18 | 🕒 19:00 | 📍 LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sesión DJ. Música de 19:00 a 22:00 para bailar en la arena.

📅 Viernes 18 | 🕒 19:00 | 📍 La Pinguina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

The Preacher’s Sons. Rock sureño eléctrico con humor y esencia hillbilly en directo.

📅 Viernes 18 | 🕒 19:30 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Bachatazo con DJ y animación. Ritmos latinos al caer la tarde.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rock para toda la familia con Grupekes. Concierto familiar lleno de ritmo y buen rollo.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Nueva, Caudiel | 🎟️ Entrada libre

Carlos Álvarez Trío, en el cicle Arrels. Jazz de raíz con toques mediterráneos en un espacio íntimo.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Grupekes, rock familiar. Concierto animado y apto para todas las edades.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Nueva, Caudiel | 🎟️ Entrada libre

Veus d’Almassora. Voces locales en un recital emotivo al aire libre.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Ermita del Roser del Mar, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Grup Castelló, danses regionals. Tradición y folklore en un entorno natural.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Parque Geólogo Royo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Associació Musical Ciutat de Benicarló, amb 'Concert de cinema'. Grandes bandas sonoras en versión sinfónica.

📅 Viernes 18 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de Sant Bartomeu, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Festival Lírico y de Música de Cámara "Alcossebre en-cant": Gala lírica de ópera y zarzuela con Marian Torres, Manuel Valero y Juan Carlos Cornelles.

📅 Viernes 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Espai d’Oci de Alcossebre | 🎟️ Consultar programa (Recaudación benéfica)

Programa del festival 'Alcossebre en-cant'. / MEDITERRÁNEO

'Joaquineando-Tributo a Sabina', por Pepe Andrés. Homenaje íntimo al genio de Úbeda con voz y guitarra.

📅 Viernes 18 | 🕒 22:30 | 📍 Torre de la Mar, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Banda Municipal de Castelló & Bosko Beuk. Fusión de clásica y sonidos balcánicos bajo las estrellas.

📅 Viernes 18 | 🕒 22:30 | 📍 Planetari, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Trío Adrenalina. Repertorio de versiones con ritmo y fiesta asegurada.

📅 Viernes 18 | 🕒 23:00 | 📍 Barrio del Castillo, Onda | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Concierto de rock en vivo junto al mar con una de las bandas más enérgicas del momento.

📅 Viernes 18 | 🕒 23:30 | 📍 La Mar Salà, Almassora Platja | 🎟️ Entrada libre

Vudú en La Mar Salà / Instagram

Orquesta Monkey. Verbena animada con versiones bailables hasta la madrugada.

📅 Sábado 19 | 🕒 00:00 | 📍 Artesa | 🎟️ Entrada libre

Benafest!. Jornada festiva con música, teatro, concursos y DJs en el corazón del Alto Maestrat.

📅 Sábado 19 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de l’Església, Benafigos | 🎟️ Entrada libre

No Valentine. Vermut punk rock con guitarras crudas y actitud directa.

📅 Sábado 19 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Celebration con animación. Fiesta vibrante a media tarde.

📅 Sábado 19 | 🕒 17:00 | 📍 Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

RiuFest. Festival rural con rap, punk, reggae, rock y conciencia ecológica.

📅 Sábado 19 | 🕒 17:00 | 📍 Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Riu Fest Figueroles. Festival a la vora del riu amb rap, punk, rock i activitats familiars en plena natura.

📅 Sábado 19 | 🕒 Desde las 17:00 | 📍 Entorno del río, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Riu Fest Figueroles. / Instagram

Programa detallado 17:00 | Apertura con actividades de aventura para público infantil a cargo de Viunatura 18:00 | Ecocançons (música + humor + teatro, desde Palanques) 19:00 | Sanspok (funk, punk i rock psicodèlic – Castelló) A continuación:

Los Malditos (rockabilly, garage, punk – València)

Tesa (rap en valencià – cap de cartell) 23:30 | En adelante: Arre-AK (ska punk – València)

Pvssydònia (punk fenici – Eivissa)

Kuerpospin (punk rock – l’Alcora) 🛍️ Mercado de artesanía | 🍹 Barra con comida y bebidas | ♻️ Espacio sostenible con recogida selectiva

Julio & Patillas DJs. Sesión doble de tarde y noche con ritmos para no parar de bailar.

📅 Sábado 19 | 🕒 Desde las 18:00 | 📍 La Mar Salà, Almassora Platja | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Buen ambiente y sonidos globales.

📅 Sábado 19 | 🕒 18:00 | 📍 Rototom Beach, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rumba 13. Guitarra, ritmo y fiesta en doble sesión.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:00 | 📍 B&B, Nules | 🎟️ Entrada libre

Los Dalton. Rockabilly en vivo para revivir la esencia de los 80 y 90 con sabor auténtico.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

El recreo. Pop fresco en una terraza junto al mar.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:30 | 📍 Terraza de l’Estany, Nules | 🎟️ Entrada libre

Orquesta AFB, en el Concert d'Estiu. Repertorio veraniego con gran formación sinfónica.

📅 Sábado 19 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Banda Simfònica del CIAC i Knabenmusik Schaffhausen. Encuentro musical internacional de gran nivel.

📅 Sábado 19 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça 9 d’Octubre, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Concerts al Macvac: Edith Fischer. Piano clásico en un entorno artístico incomparable.

📅 Sábado 19 | 🕒 20:00 | 📍 MACVAC, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Abejorrock. Festival rockero con bandas emergentes y tributo a AC/DC.

📅 Sábado 19 | 🕒 21:00 | 📍 Torrechiva | 🎟️ Entrada libre

Acadèmia CdM: Barca di Venetia per Padova. Concierto del Early Music Morella con música veneciana del Renacimiento.

📅 Sábado 19 | 🕒 22:30 | 📍 Convent de Sant Francesc, Morella | 🎟️ Consultar programa

VUUD. Música en directo con esencia playera.

📅 Sábado 19 | 🕒 23:00 | 📍 LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

El Rumbón Latino. Fusión tropical con DJs y directo.

📅 Sábado 19 | 🕒 23:30 | 📍 Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Belle de Z & JC Flowers. Noche de soul y rhythm & blues en directo.

📅 Domingo 20 | 🕒 00:22 | 📍 Irish Pub World, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Milk & Biscuits. Blues rock y energía noventera con tintes stoner e indie.

📅 Domingo 20 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Fringe EMM – Talento emergente. Jóvenes músicos abren la jornada del Early Music Morella.

📅 Domingo 20 | 🕒 12:30 | 📍 Teatro Municipal, Morella | 🎟️ 10 €

Suena El Bembé, en MillArts. Fusión afrocaribeña con ritmos festivos al mediodía.

📅 Domingo 20 | 🕒 13:00 | 📍 Argelita | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con RADIO ROTOTOM. Último baile del finde junto al mar.

📅 Domingo 20 | 🕒 18:00 | 📍 Rototom Beach, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taller de batucada & samba do Brasil, con ESMUVI. Percusión colectiva en clave brasileña.

📅 Domingo 20 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Villahermosa del Río | 🎟️ Entrada libre

Culpables. Concierto con personalidad en clave pop-rock.

📅 Domingo 20 | 🕒 19:00 | 📍 Bocana, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ian Harrison – Inventio. Propuesta sonora con instrumentos antiguos y creatividad contemporánea.

📅 Domingo 20 | 🕒 19:30 | 📍 Iglesia de San Juan, Morella | 🎟️ 10 €

Summer Sensual. Ritmos cálidos para una noche relajada.

📅 Domingo 20 | 🕒 20:00 | 📍 Dharma, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Singin in the Cave: Secret Boat. Concierto íntimo a bordo en las cuevas subterráneas.

📅 Domingo 20 | 🕒 20:30 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Quinteto con clarinete. Obras de Beethoven y Mozart en formato de cámara.

📅 Domingo 20 | 🕒 20:30 | 📍 Espai d’Oci, Alcossebre | 🎟️ Recaudación benéfica

Associació Verge de l’Ermitana, amb 'Bailables'. Repertorio festivo para mover el cuerpo en Peñíscola.

📅 Domingo 20 | 🕒 21:00 | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Del cinema al jazz, con Elle Sax. Saxofón y melodías de película bajo las estrellas.

📅 Domingo 20 | 🕒 22:30 | 📍 Plaza de la Virgen, Navajas | 🎟️ Entrada libre

Cabinet der Laute, de Eduardo Egüez. Laúd solista para cerrar la jornada del Early Music.

📅 Domingo 20 | 🕒 22:30 | 📍 Salón Gótico del Ayuntamiento, Morella | 🎟️ 10 €

Resilientes. Cierre musical con energía y actitud en la playa.

📅 Domingo 20 | 🕒 23:00 | 📍 LaPlaya, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'La familia que tú eliges' (EEUU, 2019). Comedia emotiva sobre la amistad inesperada.

📅 Viernes 18 y sábado 19 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'La familia Beneton' (España, 2024). Diversión familiar con enredos y ternura.

📅 Viernes 18 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça del Convent, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Hamburgo (España, 2025). Drama íntimo dirigido por Lino Escalera, con doble pase.

📅 Sábado 19 y domingo 20 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Padre no hay más que uno 4. Comedia familiar en la playa para todos los públicos.

📅 Domingo 20 | 🕒 22:00 | 📍 Playa les Amplàries, Orpesa | 🎟️ Entrada libre

Els tres porquets. Versión divertida y musical del clásico infantil.

📅 Viernes 18 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Mèxic, La Salzadella | 🎟️ Entrada libre

El mundo de las flores, por Teatro Pho. Espectáculo visual para todos los públicos con títeres y color.

📅 Viernes 18 | 🕒 20:00 | 📍 Casa de la Cultura, Viver | 🎟️ Entrada libre

Manual. Coriolis Teatro de Objetos presenta un espectáculo poético de objetos y emociones.

📅 Viernes 18 | 🕒 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 6 €

Límit, de Teatre de Caixó. Reflexión poética sobre los límites humanos.

📅 Sábado 19 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Benafigos | 🎟️ Entrada libre

Vitae, de Xateatre. Emotiva pieza teatral que entrelaza recuerdos y sentidos.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Loreto, Atzeneta del Maestrat | 🎟️ Entrada libre

Miliciana, de La Ravalera Teatre. Testimonio escénico sobre la lucha femenina en tiempos de guerra.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:30 | 📍 Casal Jove, Vistabella del Maestrat | 🎟️ Entrada libre

Wanted, de Xateatre. Teatro gestual con humor y acción para todos los públicos.

📅 Sábado 19 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza de la Font, Xodos | 🎟️ Entrada libre

La traviata (Verdi), desde el Teatro Real. Ópera en pantalla grande para todos los públicos.

📅 Sábado 19 | 🕒 21:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

La traviata (Verdi). / Instagram

Il cavalier Bertone, de Gioacchino Cocchi. Ópera cómica barroca en estreno nacional.

📅 Sábado 19 | 🕒 22:00 | 📍 Espai d’Oci, Alcossebre | 🎟️ Recaudación benéfica

Tebanas, de Ay Teatro. Comedia satírica sobre poder y política en el Festival del Castillo.

📅 Sábado 19 | 🕒 22:30 | 📍 Patio de Armas, Peñíscola | 🎟️ 15 €

La clínica dental y Pepet, sempre vas turbio. Dos sainetes valencianos cargados de humor popular.

📅 Sábado 19 | 🕒 22:30 | 📍 Plaça del Pastoret, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

📅 Domingo 20 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Xert | 🎟️ Entrada libre

Auch!!! Un espectáculo dolorosamente divertido. Monólogo físico de humor ácido y desternillante.

📅 Domingo 20 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Mayor, Sant Jordi/San Jorge | 🎟️ Entrada libre

Bienvenido Nosferatu, de Ameba Teatre. Divertida parodia vampírica en clave teatral y familiar.

📅 Domingo 20 | 🕒 20:00 | 📍 Parc Municipal de la platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Sol Market Castelló. Un gran mercado junto al mar con foodtrucks, moda, música, zona infantil, espectáculos y una noria gigante de 40 metros que transforma las noches del Grao en una experiencia única.

📅 Hasta el sábado 3 de agosto | 🕒 19:30 a 00:30 | 📍 Dársena Interior y plaza Setè del Grao, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Explorando el Sistema Solar, Dinosaurios y Desvelando el universo invisible. Sesiones divulgativas bajo la cúpula del Planetari.

📅 Viernes 18 | 🕒 18:00, 19:00 y 20:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Laboratorio de Verano + Ciclo de Cine de Ciencia Ficción. Experimentos y cine para mentes curiosas.

📅 Viernes 18 | 🕒 Desde las 18:00 | 📍 Planetaller, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sesiones del Planetari de Castelló. Proyecciones para descubrir el cosmos desde la orilla del mar.

📅 Sábado 19 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Programación 🕒 11:00 | Más allá del sol (VAL)

🕒 12:00 | Viajando con la luz (ES)

🕒 13:00 | Explorando el Sistema Solar (VAL)

🕒 18:00 | Dinosaurios (ES)

🕒 19:00 | Voyager: el viaje interminable (ES)

🕒 20:00 | Deep Sky (ES)

La búsqueda del tesoro. Juegos infantiles de los cinco continentes en la arena.

📅 Sábado 19 | 🕒 19:30 | 📍 Playa de La Concha, Orpesa | 🎟️ Entrada libre (con reserva)