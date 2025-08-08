Qué hacer en Castellón este fin de semana: Música para todas las edades con Camilo y Tom Jones en el SOM Festival

Este finde Castellón canta, baila… y disfruta. El SOM Festival pone la banda sonora del Grau con Marta Santos, Tom Jones y Camilo, en tres noches para sudar glamour frente al mar. En Benicàssim, la ópera entra en escena con zarzuelas, tangos y romanzas; y en el Castro Festival se mezclan marionetas, circo y teatro con sabor de calle y ambiente de verano.

¿Buscas más? Música en vivo, DJs, jazz entre pinos, cine bajo las estrellas, expos, rutas guiadas, magia y pasacalles con bichos imposibles. Mientras tanto, los pueblos están en plena fiesta: Onda, la Vall d’Uixó, Nules, Soneja, Xilxes, Vilafranca, Useres, Moncofa, Portell, Càlig, La Pobla Tornesa, Llucena y Ayódar lo dan todo con verbenas, orquestas, disfraces, toros, encierros y más bous al carrer que días tiene el finde.

¿Excusas? Cero. ¿Planes? Demasiados.

Toda la información completa, aquí abajo

Som Festival

Tres noches de conciertos únicos, el el Grau de Castelló, junto al mar con Marta Santos, Tom Jones y Camilo como protagonistas. Un cartel de lujo, un espacio privilegiado y un público cada vez más internacional confirman al SOM como el festival más interesante de Castelló. 👉🏻 Información especial sobre transporte urbano especial para el SOM.

La sevillana Marta Santos inaugura el fin de semana en el SOM Festival. / Instagram

La sevillana Marta Santos inaugura el fin de semana con su mezcla fresca de flamenco-pop y una energía que conquista escenarios tras arrasar en redes.

📅 Viernes 8 | 🕒 22:00 | 📍 Real Club Náutico, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 29,90 €

Horarios viernes 8, concierto de Marta Santos 🚌 Autobús Castelló ↔ Grau De Castelló (Plaza Borrull) al Grau (junto a Plaza de La Panderola )

al Grau (junto a ) Frecuencia habitual hasta las 23:00 h → cada 20 minutos

→ cada De 23:15 h a 1:15 h → cada 30 minutos 🚊 TRAM Servicio reforzado entre Castelló y el Grau

De 22:00 h a 3:00 h → cada 30 minutos

Tom Jones, leyenda viva de la música, abre su gira española en Castelló con clásicos como Sex Bomb o Delilah en una noche histórica frente al Mediterráneo.

📅 Sábado 9 | 🕒 22:00 | 📍 Real Club Náutico, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 59 €

Horarios sábado 9, concierto de Tom Jones 🚌 Autobús Castelló ↔ Grau Mismo horario que el viernes:

Hasta las 23:00 h → cada 20 minutos

De 23:15 h a 1:15 h → cada 30 minutos 🚊 TRAM Servicio reforzado

De 22:00 h a 3:00 h → cada 30 minutos

Ganador de seis premios Latin Grammy, Camilo es uno de los mayores artistas del momento. / MEDITERRÁNEO

Camilo cierra el festival con su pop latino vibrante y hits como Tutu o Vida de Rico, en un espectáculo que ya bate récords de expectación.

📅 Domingo 10 | 🕒 22:00 | 📍 Real Club Náutico, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 29,90€

Horarios domingo 10, concierto de Camilo 🚌 Autobús Castelló ↔ Grau Hasta las 23:00 h → cada 20 minutos

De 23:15 h a 1:15 h → cada 30 minutos 🚊 TRAM Servicio reforzado

De 22:00 h a 1:00 h → cada 30 minutos

Castro Festival

Castro Festival. / Instagram

Una propuesta cultural gratis, lúdica y familiar, que combina teatro, marionetas, circo, arte urbano y magia en espacios al aire libre y rincones con encanto.👉🏻 Más información

Programación 🕒 11:00 h | TALLER TITELLES VOLADORS. Cia. Lapinzón (Colòmbia) | 📍 Casa de Cultura, Azúebar

Cia. Lapinzón (Colòmbia) | 📍 Casa de Cultura, 🕒 12:30 h | CERCAVILA VOLADORS AL VENT. Cia. Lapinzón (Colòmbia) |📍 Sortida Casa de Cultura, Azúebar

Cia. Lapinzón (Colòmbia) |📍 Sortida Casa de Cultura, 🕒 20:00 h | PALLASSOS CLOWN CABARET. Cia. Omphaloz (Itàlia) |📍 Plaza La Glorieta, Azúebar [object Object] 🕒 12:30 h | TEATRE MONSTRUOS. Cia. Xarop Teatre (Castelló) |📍 Plaza La Glorieta, Azúebar [object Object] 🕒 20:00 h | TEATRE EN LA CADIERA. Cia. Viridiana (Aragó) |📍 Plaza La Glorieta, Azúebar [object Object][object Object][object Object]

XVII Festival Lírico Ópera Benicàssim

Festival Lírico Òpera / Instagram

Este fin de semana el Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim celebra la decimoséptima edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim. Un evento que celebra la ópera y el repertorio lírico con arias, romanzas, tangos y zarzuelas, ofreciendo una alternativa cultural a la música electrónica y de festivales que caracteriza al municipio.

VIERNES 8 🕒 21:00 | Ensayo abierto + charla coloquio de Yolanda Auyanet & Solistas de Valencia. |📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre SÁBADO 9 🕒 21:00 | XVII Festival Lírico Ópera Benicàssim: Gala zarzuela, emoción y tradición. |📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 12 € DOMINGO 10 🕒 21:00 | XVII Festival Lírico Ópera Benicàssim: joyas líricas y populares. |📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 30 €

Dune Ritual IV - Agua. Experiencia sensorial junto al mar que fusiona electrónica espiritual, percusión tribal y rituales participativos en un entorno natural.

📅 Viernes 9 | 🕒 16:00 a 00:00 | 📍 Bocana Lounge, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Los Rollings + Dj Font. Disfruta de una noche de rock y música en vivo.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00 | 📍 Carrer Calvari, Les Useres | 🎟️ Entrada libre

Roselles a Tempo, con 'La factoria de sons'. Pasa un rato divertido con este espectáculo musical para toda la familia.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça del Pastoret-Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

The Basement (Luisido + Boranimals). Vive una noche de música electrónica con djs locales.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Eva Gómez con Laura Miñarro. Disfruta de un concierto de cantautoras junto al mar.

📅 Viernes 8 | 🕒 22:30 | 📍 Passeig Marítim de la platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Cierra la noche con un concierto de rock en vivo.

📅 Viernes 8 | 🕒 23:00 | 📍 La Playa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Espadan Summer Fest: DJ RA + Vicente Añó + Dj Josvi + Toni Rico. Baila toda la noche con los mejores Djs de la zona.

📅 Viernes 8 | 🕒 23:30 | 📍 Alcudia de Veo, Alcudia de Veo | 🎟️ Entrada libre

Alessandro Bassi - Tenor lírico. Siente la pasión de la lírica con la increíble voz del tenor Alessandro Bassi.

📅 Viernes 8 | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Summer Fest Quinter: Dj Royo + Los Indi.os + Orquesta Xperience Music + Dj Juanma Moreno. Vive una fiesta con variedad de estilos musicales.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00 | 📍 Terrassa de l’Estany, Nules | 🎟️ Entrada libre

Impostores. Disfruta de un concierto de rock en vivo con esta banda local.

📅 Sábado 9 | 🕒 18:30 | 📍 Consultar lugar, Torre La Sal | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Cierra la tarde con un concierto de rock en vivo junto al mar.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00 | 📍 Playa Carmela Beach Club, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Plastic Soul. Disfruta de un concierto que te hará revivir los clásicos del soul.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00 | 📍 Moloko, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Sin Reputación. Siente la energía del rock en un concierto íntimo.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

XIII Dolç Festival: Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales. Disfruta de la música tradicional valenciana en un concierto.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00 | 📍 Consultar lugar, Benassal | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Summer Festival. / Instagram

Oropesa Summer Festival. Disfruta de una noche de música con DJs y bandas en vivo junto al mar.

📅 Sábado 9 | 🕒 Desde las 20:00 | 📍 C/ L’Embalss (Playa Les Amplàries), Oropesa del Mar | 🎟️ Entrada libre | Más información

Ñeku. Escucha un concierto acústico en un ambiente relajado.

📅 Sábado 9 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

The Walkintet, en Jazz a La Pineda. Disfruta de una velada de jazz en un entorno natural.

📅 Sábado 9 | 🕒 23:00 | 📍 La Pineda, Benlloc | 🎟️ Entrada libre

Tributo a Manolo García. Canta los grandes éxitos de Manolo García en un concierto homenaje.

📅 Sábado 9 | 🕒 23:00 | 📍 La Playa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Indocencia. Termina la noche bailando con la música de esta banda en vivo.

📅 Sábado 9 | 🕒 23:30 | 📍 Camí Cuquello, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Zetak + Dj Cuber. Disfruta de un concierto de música electrónica y pop en vivo.

📅 Domingo 10 | 🕒 00:30 | 📍 Plaza de toros de Vilafranca, Vilafranca | 🎟️ 9 €

Orquestra Bella Donna. Baila toda la noche con esta orquesta de música variada.

📅 Domingo 10 | 🕒 01:30 | 📍 Parc Municipal, Les Useres | 🎟️ Entrada libre

Rebelodic. Disfruta de un concierto acústico en un ambiente relajado.

📅 Domingo 10 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jarana. Vive una tarde de música en directo junto al mar.

📅 Domingo 10 | 🕒 19:30 | 📍 La Playa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pau Alabajos. Escucha un concierto acústico con letras de cantautor.

📅 Domingo 10 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Rock&Flama | Cayvon Produccions. Déjate llevar por la energía del rock.

📅 Domingo 10 | 🕒 21:30 | 📍 Plaza Los Bataneros, Los Cantos, Puebla de Arenoso | 🎟️ Entrada libre

Flaminog's Swing Band. Disfruta de un concierto de swing con mucho ritmo.

📅 Domingo 10 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza Font Seca y principales calles, Teresa | 🎟️ Entrada libre

'El color púrpura'. Revive la magia del cine con esta emocionante historia al aire libre.

📅 Viernes 8 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

'Abriendo camino. Groenlandia'. Disfruta de una jornada de cine de montaña con esta proyección documental.

📅 Viernes 8 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Oficina de Turismo de Cinctorres, Cinctorres | 🎟️ Entrada libre

'El Mejor Verano de mi Vida'. Ríe con esta comedia familiar en una noche de cine bajo las estrellas.

📅 Viernes 8 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Plaza Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'La mansión encantada' (Rob Minkoff, EEUU, 2023). Pasa una noche de cine al aire libre con esta aventura sobrenatural.

📅 Viernes 8 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Rafalafena (AVV La Caseta), Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El Mejor Verano de mi Vida'. Ríe con esta comedia familiar en una noche de cine bajo las estrellas.

📅 Sábado 9 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena 2025

Teatro, circo, música y poesía escénica en plazas y espacios singulares de los pueblos de Castellón.

VIERNES 8 🕒 18:00 | 'Grands' de Xateatre . Ríe con esta divertida obra que explora las grandes aventuras de la vida. 📍 Consultar lugar, Mata de Morella | 🎟️ Entrada libre

. Ríe con esta divertida obra que explora las grandes aventuras de la vida. 📍 Consultar lugar, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 | 'Senyor Tornavís' de Xarxa Teatre . Vive una pieza de teatro callejero llena de sorpresas.📍 Plaza Mayor de Arañuel, Arañuel | 🎟️ Entrada libre

. Vive una pieza de teatro callejero llena de sorpresas.📍 Plaza Mayor de Arañuel, | 🎟️ Entrada libre 🕒 23:00 | 'Abracadabra' de La Troupe Malabó . Déjate cautivar por un espectáculo que mezcla circo, magia y humor. 📍 Plaza Ayuntamiento, Sacañet | 🎟️ Entrada libre

. Déjate cautivar por un espectáculo que mezcla circo, magia y humor. 📍 Plaza Ayuntamiento, | 🎟️ Entrada libre 🕒 23:30 | 'De cómicos, vicios y otros oficios' de Xiconiu Teatre. Disfruta de un monólogo que explora la vida de los artistas de forma cómica. 📍 Plaza Eras, Vall d'Almonacid | 🎟️ Entrada libre SÁBADO 9 🕒 12:30 | 'Monstres' de Escenasons . Vive un espectáculo que combina teatro, música y mucho ritmo. 📍 Parque Glorieta, Azuébar | 🎟️ Entrada libre

. Vive un espectáculo que combina teatro, música y mucho ritmo. 📍 Parque Glorieta, | 🎟️ Entrada libre 🕒 20:00 | Músicas tradicionales valencianas sin aditivo con Citra Trio. Siente la tradición con este concierto de música popular. 📍 Consultar lugar, Forcall | 🎟️ Entrada libre DOMINGO 10 🕒 21:30 | 'Rock&Flama' de Cayvon Produccions . Disfruta de un espectáculo que fusiona teatro, música y pirotecnia. 📍 Consultar lugar, Puebla de Arenoso | 🎟️ Entrada libre

. Disfruta de un espectáculo que fusiona teatro, música y pirotecnia. 📍 Consultar lugar, | 🎟️ Entrada libre 🕒 22:00 | 'Flamingo's Swing Band' de Escandall Teatre . Asómbrate con un show de circo y música en vivo. 📍 Consultar lugar, Sueras | 🎟️ Entrada libre

. Asómbrate con un show de circo y música en vivo. 📍 Consultar lugar, | 🎟️ Entrada libre 🕒 22:30 | La fallera calavera, por Floc Teatre . Ríete con esta obra inspirada en el popular juego de cartas.📍 Consultar lugar, Vallat | 🎟️ Entrada libre

. Ríete con esta obra inspirada en el popular juego de cartas.📍 Consultar lugar, | 🎟️ Entrada libre 🕒 23:00 | Monólogo de Victor Malasombra. Pasa una noche de risas con este monólogo de humor. 📍 Consultar lugar, Ayódar | 🎟️ Entrada libre

Musiquetes a l’ermita: La factoria de sons a càrrec de Roselles a Tempo. Pasa un rato divertido con este espectáculo musical para toda la familia.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça del Pastoret, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Señor Tornavís | Xarxa Teatre. Disfruta de una pieza de teatro callejero llena de sorpresas.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00 | 📍 Pl. Major, Arañuel | 🎟️ Entrada libre

Royal Circ | La Finestra Nou Circ. Asómbrate con un show de circo innovador.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Alcudia de Veo | 🎟️ Entrada libre

Royal Circ | La Finestra Nou Circ. Vive una función de circo que mezcla arte y diversión.

📅 Viernes 8 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de l’Ajuntament, La Torre d'en Doménec | 🎟️ Entrada libre

Fiesta Infantil Especial: 'Las Habilidades'. Los más pequeños se divierten con pruebas y juegos en la playa.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:30 | 📍 Playa de La Concha (junto a la pirámide de cuerdas), Oropesa del Mar | 🎟️ Entrada libre

Monòleg humor Víctor Malasombra | La Ludoneta. Ríe a carcajadas con este monólogo de humor para todos los públicos.

📅 Domingo 10 | 🕒 23:00 | 📍 Pl. de l’Església, Ayódar | 🎟️ Entrada libre

La Fallera Calavera | Floc Teatre. Vive una divertida aventura teatral inspirada en un popular juego de cartas.

📅 Domingo 10 | 🕒 22:30 | 📍 Edificio Multifuncional, Vallibona | 🎟️ Entrada libre

La Villa Experience. Festival al aire libre con ocio familiar, zona infantil, food trucks y espectáculos en un entorno mágico junto al mar.

📅 Hasta el viernes 30 de agosto | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Recinto La Villa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre (Zona Kids: 6 € empadronados / 8 € no empadronados)

Planes para hacer con niños

Parque infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Viernes 8 | 🕒 11:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Almedíjar | 🎟️ Entrada libre

Parc infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Viernes 8 | 🕒 10:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Mata de Morella | 🎟️ Entrada libre

Taller de magia, dentro de 'Magia en los barrios'. Aprende a hacer trucos de magia en un taller para todos los públicos.

📅 Viernes 8 de agosto | 🕒 12:00 | 📍 Urbanización La Galera, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Contacontes a la Mar (familiar): Irene Reina con 'Cuentos crudos'. Disfruta de narraciones que exploran historias con humor y sin censura.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Parc Infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Sábado 9 | 🕒 18:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Benassal | 🎟️ Entrada libre

Parc infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Sábado 9 | 🕒 11:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Jérica | 🎟️ Entrada libre

Visita teatralizada al Museu de la Mar con 'La memoria de las olas'. Descubre la historia marítima de una forma divertida.

📅 Domingo 10 | 🕒 11:00 | 📍 Museu de la Mar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Parc infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Domingo 10 | 🕒 12:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Pobla de Tornesa | 🎟️ Entrada libre

Parc infantil. Los más pequeños se divierten con juegos y actividades al aire libre.

📅 Domingo 10 | 🕒 16:00 | 📍 Consultar al ayuntamiento, Ayódar | 🎟️ Entrada libre

Gran Circo Acrobático de China. Asómbrate con las acrobacias espectaculares y la magia del circo milenario.

📅 Domingo 10 | 🕒 20:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 30 €

Circ a la Mar: Pausa, cia niMú. Disfruta de un espectáculo de circo con mucho humor y emoción.

📅 Domingo 10 | 🕒 20:00 | 📍 Platja del Pla de la Torre (Carabineros), Almassora | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Visita guiada al refugio antiaéreo de Castelló. Explora este espacio histórico restaurado de la Guerra Civil española.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Botigues al Carrer 2025. Aprovecha para hacer tus compras en una jornada al aire libre con ofertas exclusivas.

📅 Sábado 9 | 🕒 Por la tarde | 📍 Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada al Museu Etnològic del Termet de Vila-real por Arqueocas. Descubre la historia de la cerámica a través de un interesante recorrido.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00 | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Visita teatralizada al Museu de la Mar con 'La memoria de las olas'. Descubre la historia marítima de una forma divertida.

📅 Domingo 10 | 🕒 11:00 | 📍 Museu de la Mar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Colores del mundo – Exposición de National Geographic. 42 fotos icónicas de los mejores fotógrafos del planeta muestran el poder emocional y simbólico del color en culturas y paisajes de todo el mundo.

📅 Hasta el miércoles 3 de septiembre | 🕒 Abierto 24 h | Muelle de costa (Casino), Paseo Marítimo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre (visitas guiadas en horarios específicos)

‘Vagando por el laberinto’, de Dis Berlín. Geometrías y símbolos en un viaje visual entre lo abstracto y lo onírico.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Onda Medieval

La localidad se sumergirá en la Edad Media a partir de hoy viernes y hasta el domingo con la celebración de Onda Medieval, una nueva iniciativa cultural y turística que convertirá el castillo de las 300 Torres en un auténtico escenario del medievo. Durante tres días, vecinos y visitantes disfrutarán de desfiles, espectáculos de fuego, exhibiciones ecuestres y animación continua dentro del recinto amurallado y en el entorno de la fortaleza.

Esta es la programación VIERNES 8 18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Gran bienvenida en el castillo en el interior de las murallas

en el interior de las murallas 19:00 h. Exposición de trajes de época en el museo del castillo

en el museo del castillo 20.00 h. Gran desfile inaugural con participación ecuestre

con participación ecuestre 21.00 h. Inauguración escenario principal

escenario principal 22.30 h. Música en directo

23.30 h. Desfile ecuestre en el castillo

en el castillo 00.00 h. Espectáculo de fuego SÁBADO 9 18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Animación artística en el castillo

artística en el castillo 19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo

en el museo del castillo 20.00 h. Desfile de la caballería

20.45 h. Cierre de desfile (espacio escénico)

(espacio escénico) 22.30 h. Introducción musical

23.00 h. Espectáculo ecuestre (doma y artes escénicas)

(doma y artes escénicas) 00.30 h. Cierre con fuego (escenario principal) DOMINGO 10 18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Animaciones variadas en el interior del castillo

variadas en el interior del castillo 19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo

en el museo del castillo 19.30 h. Torneo de justas a caballo en el albacar del castillo

en el albacar del castillo 21:00 h. Photocall con artistas

con artistas 22.00 h. Desfile de antorchas con los jinetes del show

con los jinetes del show 22.30 h. Gran final con fuego en el escenario principal

Les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Entre los actos no faltará el concurso nacional de ganaderías, los encierros, los disfraces y la música en vivo

Programa de actos VIERNES 8 12:00 h. Pasacalle del Dia de les Xarangues, patrocinado por la Caixa Sant Vicent, con las charangas Salsa Rosa y La Patalea. Salida desde la plaça de l'Assumpció, plaça del Centre, carrer Joaquin París, mesón del Mercado, plaça del Parc y recinto ferial.

Pasacalle del Dia de les Xarangues, patrocinado por la Caixa Sant Vicent, con las charangas Salsa Rosa y La Patalea. Salida desde la plaça de l'Assumpció, plaça del Centre, carrer Joaquin París, mesón del Mercado, plaça del Parc y recinto ferial. 12:30 h. Animación con castillos hinchables acuáticos en el recinto ferial.

Animación con castillos hinchables acuáticos en el recinto ferial. 14:30 h. Comida de hermandad y reparto de raciones de caldereta en el recinto ferial, patrocinado por FACSA. Al finalizar, Gran Bingo Les Penyes en Festes.

Comida de hermandad y reparto de raciones de caldereta en el recinto ferial, patrocinado por FACSA. Al finalizar, Gran Bingo Les Penyes en Festes. 16:00 h. Duelo y batalla final de las charangas en el recinto ferial. A continuación, actuación de la orquesta Montesol.

Duelo y batalla final de las charangas en el recinto ferial. A continuación, actuación de la orquesta Montesol. 20:00 h. Actuación de Cosika de 2.

Actuación de Cosika de 2. 22:30 h. Actuación de Five.

Actuación de Five. 23:59 h. Concierto de Iberia Sumergida (Tributo a Héroes del Silencio), en el escenario Clínica Dental Manuel Bernad, patrocinado por la peña Indefinida. Al finalizar, gran fiesta Remember con los djs Markus, Fran Corredera, Toni Rico, Jose Coll, Ismael Lora i Abel K Kaña. SÁBADO 9 07:00 h. Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show patrocinada por la Caixa Sant Vicent.

Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show patrocinada por la Caixa Sant Vicent. 08:00 h. Encierro de toros y prueba de vacas de Hermanos Bellés (Torre d’en Doménec).

Encierro de toros y prueba de vacas de Hermanos Bellés (Torre d’en Doménec). 17:30 h. XXXVIII Concurso de Ganaderías con Laura Parejo (Cabanes).

XXXVIII Concurso de Ganaderías con Laura Parejo (Cabanes). 20:00 h. Actuación de Lamaar Music en el escenario Caixa La Vall San Isidro.

Actuación de Lamaar Music en el escenario Caixa La Vall San Isidro. 22:30 h. Actuación de Gen Z en el escenario Caixa La Vall San Isidro.

Actuación de Gen Z en el escenario Caixa La Vall San Isidro. 00:30 h. Gran fiesta 52 aniversario de La Garba con el espectáculo Tallarina On Tour, en el escenario Clínica Dental Manuel Bernad. Al finalizar, fiesta con la dj Clare Apir. DOMINGO 10 07:00 h. Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show patrocinada por la Caixa Sant Vicent.

Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show patrocinada por la Caixa Sant Vicent. 08:00 h. Encierro de toros y prueba de vacas de Fernando Machancoses (Xest, València).

Encierro de toros y prueba de vacas de Fernando Machancoses (Xest, València). 17:30 h . XXXVII Concurso de Ganaderías con Fernando Machancoses (Xest, València).

. XXXVII Concurso de Ganaderías con Fernando Machancoses (Xest, València). 20:00 h. Actuación del dj Pedro Medina en el escenario Caixa La Vall San Isidro.

Actuación del dj Pedro Medina en el escenario Caixa La Vall San Isidro. 23:59 h. Castillo de fuegos artificiales en la estación de autobuses, a cargo de Pirotecnia Penyarroja.

Sant Roc, en la playa de Nules

La primera quincena del mes de agosto en Nules es sinónimo de fiestas populares, las que se desarrollan en el casco urbano marítimo hasta el día 16

Programa de actos VIERNES 8 18:00 h. En la avenida Illes Columbretes, vacas de la ganadería Juan Faet.

En la avenida Illes Columbretes, vacas de la ganadería Juan Faet. 23:00 h. En la avenida Illes Columbretes, bou embolat de la ganadería Juan Faet. SÁBADO 9 10:00 h. En la avenida Illes Columbretes, matinal de vacas en asfalto de la ganadería Benavent.

En la avenida Illes Columbretes, matinal de vacas en asfalto de la ganadería Benavent. 17:00 h. En la Terrassa de l'Estany, Summer Fest Quinter. Actuaciones en directo de Los Indios, orquesta Xperience Music y DJ Royo y DJ Juanma Moreno.

En la Terrassa de l'Estany, Summer Fest Quinter. Actuaciones en directo de Los Indios, orquesta Xperience Music y DJ Royo y DJ Juanma Moreno. 18:30 h. En la avenida Illes Columbretes, dos bous al carrer de Sergio Centelles (Nº 36 G1) y Ángel Gómez (Nº1 G1). Al finalizar, suelta de vacas de Juan Faet.

En la avenida Illes Columbretes, dos bous al carrer de Sergio Centelles (Nº 36 G1) y Ángel Gómez (Nº1 G1). Al finalizar, suelta de vacas de Juan Faet. 19:00 h. En la fachada histórica, frente a les casetes, a la orilla del mar. (avenida Mallorca, acceso desde la calle Font de la Salud y calle Canal), literatura por toda la familia.

En la fachada histórica, frente a les casetes, a la orilla del mar. (avenida Mallorca, acceso desde la calle Font de la Salud y calle Canal), literatura por toda la familia. 23:00 h. En la avenida Illes Columbretes, bous embolats de Sergio Centelles (Nº 36 G1) y Ángel Gómez (Nº 1 G1). DOMINGO 10 De 08:00h a 12:00 h. En l'Estany, concurso de pesca de agua dulce. Organizado por el club de pesca deportiva El Galfi.

En l'Estany, concurso de pesca de agua dulce. Organizado por el club de pesca deportiva El Galfi. 10:30 h. En el Faro, III Trobada Scketchers (niños/se, jóvenes y adultos). Dibujamos Les Casetes. Bases en línea, con obsequio por los participantes.

En el Faro, III Trobada Scketchers (niños/se, jóvenes y adultos). Dibujamos Les Casetes. Bases en línea, con obsequio por los participantes. 13:00 h. En el Faro, exposición y entrega de reconocimientos II Premis Blavó. Concurso de dibujo/pintura infantil/juvenil Valores del paisaje cultural de Nules.

En el Faro, exposición y entrega de reconocimientos II Premis Blavó. Concurso de dibujo/pintura infantil/juvenil Valores del paisaje cultural de Nules. 19:00 h. En la fachada histórica frente a les casetes, en la orilla del mar. Visita guiada: Descubrimos el origen les casetes, en el marco de la programación Casetes Obertes Quarta Edició - El Cor de les Platges de Nules.

En la fachada histórica frente a les casetes, en la orilla del mar. Visita guiada: Descubrimos el origen les casetes, en el marco de la programación Casetes Obertes Quarta Edició - El Cor de les Platges de Nules. 20:00 h. En el Faro, concierto de Laia Pizà acompañada de Enric Pizá y Marc Miralles, con No sé escriure cançons, dentro de la programación Casetes Obertes Quarta Edició - El Cor de les Platges de Nules.

En el Faro, concierto de Laia Pizà acompañada de Enric Pizá y Marc Miralles, con No sé escriure cançons, dentro de la programación Casetes Obertes Quarta Edició - El Cor de les Platges de Nules. 22:00 h. En la Terrassa de l'Estany, baile para la gente mayor.

Soneja

En Soneja, el Ayuntamiento y los Mayorales 2025 organizan del 1 al 9 de agosto una intensa agenda de actos para la Semana Taurina 2025, con propuestas de ocio para todos los públicos.

Programa de actos VIERNES 8 AGOSTO 08:00 Despertà a cargo de la Colla Romario.

a cargo de la Colla Romario. 10:00 Tradicional almuerzo de sobaquillo en el Almudín.

de sobaquillo en el Almudín. 13:00 Entrada de carretotes.

14:00 Tradicional entrada por la Calle Nueva a cargo de la Ganadería El Saltiner. A continuación, prueba de ganado.

por la Calle Nueva a cargo de la A continuación, prueba de ganado. 18:00 Exhibición de ganado vacuno a cargo de la Ganadería Santos Zapatería (Vílloreno, Navarra).

vacuno a cargo de la (Vílloreno, Navarra). 21:30 Prueba de ganado a cargo de la Ganadería El Saltiner.

a cargo de la 22:00 Tradicional suelta de vaquillas.

A continuación la charanga “Sucre Alt” recorrerá las calles del pueblo.

23:30 Toro embolado de concurso a cargo de la Ganadería Santos Zapatería.

de concurso a cargo de la A continuación, segundo toro embolado a cargo de la Ganadería Santos Zapatería.

a cargo de la Ganadería Santos Zapatería. 03:30 Macrodiscomóvil en el Polideportivo Municipal. SÁBADO 9 AGOSTO 08:00 Despertà a cargo de la Colla Romario.

a cargo de la Colla Romario. 10:00 Tradicional almuerzo de sobaquillo en el Almudín.

de sobaquillo en el Almudín. 14:00 Tradicional entrada por la Calle Mayor a cargo de la Ganadería El Saltiner. A continuación, prueba de ganado.

por la Calle Mayor a cargo de la Ganadería El Saltiner. A continuación, prueba de ganado. 18:00 Exhibición de ganado vacuno a cargo de la Ganadería Las Chotas.

de ganado vacuno a cargo de la 21:00 Embolada en la Placica de la Iglesia a cargo de “Los Artistas del Gremio”.

en la Placica de la Iglesia a cargo de “Los Artistas del Gremio”. 21:30 Prueba de ganado a cargo de la Ganadería El Saltiner.

a cargo de la 22:00 Suelta de vaquillas.

A continuación, acto solidario en beneficio de la Semana Taurina.

23:30 Toro embolado de concurso a cargo de la Ganadería El Saltiner.

de concurso a cargo de la 01:30 Actuación de la Orquesta Invictus .

. A continuación discomóvil en el Polideportivo Municipal.

Ayódar

Se celebran las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción. Durante la semana de fiestas se programan actuaciones musicales, comidas de hermandad, actos culturales y deportivos que completan la semana mas intensa del año.

Programa de actos VIERNES 8 18:00 - Inauguración del mesón de la Plaza de la Iglesia.

de la Plaza de la Iglesia. 00:00 - "REGGAETON SUMMER FESTIVAL" en el frontón. SÁBADO 9 12:00 - Apertura del mesón.

12:30 - Entrada de vacas de la conocida ganadería Juan Faet.

de la conocida ganadería 16:00 - Pasacalle por las calles del pueblo con la XARANGA "MANXISA".

por las calles del pueblo con la XARANGA "MANXISA". 17:30 - Suelta de vacas de la renombrada ganadería Juan Faet .

de la renombrada ganadería . 18:45 - Prueba del toro del pueblo de la prestigiosa ganadería Rocío de la Cámara de nombre "PISTOLERO" n.º 46.

del pueblo de la prestigiosa ganadería Rocío de la Cámara de nombre "PISTOLERO" n.º 46. 19:00 - Tardeo DJ en la plaza de la iglesia.

en la plaza de la iglesia. 19:15 - Continuación de las vaquillas.

21:00 - Cena de sobaquillo en la Plaza de la Iglesia. A continuación, los tradicionales bingos.

en la Plaza de la Iglesia. A continuación, los tradicionales bingos. 23:30 - Embolada del toro del pueblo "PISTOLERO".

del pueblo "PISTOLERO". 00:00 - Actuación de la espectacular orquesta "GAMMA LIVE". A continuación, FESTIVAL DJ'S. DOMINGO 10 12:00 - Apertura del mesón.

14:00 - Concurso de fideuàs en el frontón.

en el frontón. 16:30 - Parque infantil con colchonetas y música para los niños en el frontón.

con colchonetas y música para los niños en el frontón. 21:00 - Cena de sobaquillo en la Plaza de la Iglesia. A continuación, los tradicionales bingos.

en la Plaza de la Iglesia. A continuación, los tradicionales bingos. 23:30 - Espectáculo del monologuista "VICTOR MALASOMBRA" patrocinado por la Diputación de Castellón.

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!