La cascada que arrasa en redes este verano: 60 metros de caída y un rincón salvaje a una hora de Castelló

En plena comarca del Alto Palancia, se esconde un tesoro natural que enamorado a primera vista: el Salto de la Novia, nombre poético y legendario de la Cascada del Brazal, un salto de agua de 60 metros de altura rodeado de vegetación, riachuelos, miradores y senderos. Un lugar mágico y accesible, ideal para desconectar del ruido y reconectar con la naturaleza. Y lo mejor: está a tan solo una hora en coche desde Castelló.

Aunque su nombre real es Cascada del Brazal, todo el mundo la conoce como El Salto de la Novia, por la trágica y romántica leyenda que envuelve este enclave. La historia cuenta que antiguamente, en Navajas, las parejas que querían casarse debían superar una prueba: la novia debía saltar el río de una orilla a otra para demostrar la pureza del amor. Una vez, la corriente estaba tan fuerte que la joven cayó al agua. Su prometido se lanzó para salvarla, pero ambos murieron. Desde entonces, el salto de agua simboliza ese amor eterno y trágico.

Hoy, ese mismo paraje es un lugar de paz, con un entorno que invita a la contemplación y al disfrute al aire libre. La cascada simula el velo de la novia, y su caída sobre el río Palancia, especialmente en primavera, es un espectáculo sobrecogedor.

¿Cómo llegar al Salto de la Novia?

Llegar es muy fácil, incluso si no estás acostumbrado a hacer rutas. Si vas en coche, puedes aparcar en la Plaza del Olmo o en la Plaza del Matadero, donde encontrarás también el centro de interpretación. Desde allí, sigue la calle Bajada de las Fuentes, que te llevará, entre fuentes, vegetación y puntos de interés, hasta la entrada al paraje.

Una de las ventajas del Salto de la Novia es que se trata de una ruta accesible y apta para toda la familia: puedes hacerla con niños, con mascotas (con correa), con personas mayores o incluso con sillas de ruedas. El sendero está acondicionado y cuenta con señalización clara, zonas de descanso y espacios amplios para parar a hacer pícnic o simplemente disfrutar del entorno.

Además, a lo largo del recorrido puedes visitar otros lugares interesantes, como la Cascada del Tío Juan, el Mirador del Paraíso, la Senda del Último Beso o incluso continuar hasta la Torre Altomira o Segorbe si te animas a caminar un poco más.

Navajas

El Salto de la Novia es solo una parte del encanto de Navajas, un pueblo con historia, cultura y una gran oferta para el visitante. Allí podrás ver el olmo más antiguo del mundo, plantado en 1636 y de más de 13 metros de altura, que incluso forma parte del escudo local. También puedes recorrer su casco urbano con casas señoriales, fuentes centenarias y callejuelas con vistas a la montaña.

Precio de la entrada

El acceso al Salto de la Novia cuesta 2 euros por persona (mayores de 10 años) durante los fines de semana y los meses de julio, agosto y septiembre. Para niños pequeños, vecinos de Navajas y personas hospedadas en el municipio, la entrada es gratuita. También hay descuentos del 50% para grupos de más de 25 personas.

En cuanto al mejor momento para ir, lo ideal es visitar en primavera o a principios de otoño. El caudal del río está en su punto óptimo, hay menos visitantes que en verano y el paisaje está en plena explosión verde. Si vas en verano, evita los fines de semana para disfrutar del entorno con tranquilidad.

¿Se puede bañar uno en el Salto de la Novia?

Sí, puedes bañarte en el río Palancia, justo donde cae el agua. Eso sí, ten precaución con las rocas y la fuerza del agua, y ten en cuenta que el agua es muy fría, incluso en los meses más calurosos. También puedes colocarte debajo de la cascada, una experiencia emocionante (y refrescante) que muchos visitantes no olvidan.

Recuerda que los perros no pueden bañarse, aunque sí pueden acompañarte durante toda la visita si van atados.