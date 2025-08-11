Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
El inicio del Rototom, el final del SOM Festival y mucho, mucho más, en la semana del 11 al 17 de agosto
Prepárate para una semana repleta de cultura, música y arte en la provincia de Castellón. Del 11 al 17 de agosto, te esperan planes para todos los públicos, desde el vibrante SOM Festival que encara ya la recta final de su quinta edición y el legendario Rototom Sunsplash, que celebra este 2025 su 30º aniversario, hasta el teatro callejero del ciclo Diputació a Escena que recorrerá los pueblos de la provincia. Sumérgete en la música de cámara de Benicàssim, el cine de verano y los fuegos artificiales de Orpesa. ¡Hay una aventura cultural esperándote en cada rincón!
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados de la semana:
1. Ciclo LEEINFLUENCERS 2025: María Velasco en Benicàssim El ciclo Leeinfluencers trae a Benicàssim a la reconocida dramaturga María Velasco, galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. Una oportunidad única para dialogar sobre su obra y las lecturas recomendadas, en una conversación moderada por Paz Palau. 📅 Lunes 11 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Vil·la Ana, Paseo Pilar Coloma | 🎟️ Gratuito (previa reserva)
2. XXX Rototom Sunsplash 2025: 30ª edición. El festival de reggae más grande de Europa celebra su 30º aniversario con una semana completa de música y cultura en Benicàssim. Con el lema Celebrating Life, el festival arranca el fin de semana del 16 y 17 de agosto con un cartel de lujo, incluyendo leyendas como Morgan Heritage y Tarrus Riley el sábado, y a Julian Marley, Burning Spear y Third World el domingo. Un evento imprescindible para los amantes del reggae y la buena energía. 📅 Sábado 16 al domingo 17 de agosto (en esta agenda) | 🕒 A partir de las 18:00 h (apertura de puertas) | 📍 Recinto de Festivales de Benicàssim | 🎟️ Precios por día y abonos disponibles en la web oficial
3. SOM Festival en el Real Club Náutico de Castellón El Real Club Náutico de Castellón se convierte en el epicentro de la música con el SOM Festival. Un fin de semana lleno de ritmo, con propuestas variadas que incluyen la electrónica con aires flamencos de Mëstiza, la energía de Antoñito Molina y Jarana, y el humor de Los Morancos. Un festival que aúna diferentes géneros para todos los públicos. 📅 Viernes 15 al domingo 17 de agosto | 🕒 A partir de las 20:00 h | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 26,90-75€
4. XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”. El clásico festival de Benicàssim celebra una nueva edición con una programación variada de conciertos que abarcan desde el violonchelo con guitarra y voz de Daniel Acebes, hasta un quinteto de cuerdas de jazz manouche y recitales de violín y piano. Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica y sus fusiones. 📅 Lunes 11 al viernes 15 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ 3€
5. Nilu: Poesía en movimiento para toda la familia. La compañía Infinit presenta un espectáculo de teatro familiar lleno de circo, música y poesía, que nos invita a reflexionar sobre la importancia del agua. Un viaje de resiliencia y amistad para mayores de 5 años. 📅 Jueves 14 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3€.
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 11 de agosto
- Exposición "Colores del Mundo" de National Geographic Muestra con 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic. 📅 Inauguración 21 de Julio | 🕒 12:00 h | 📍 Muelle Costa (junto al Gran Casino), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': El Show de los Despistes a cargo de Animación Monitors. Una obra de teatro divertida, llena de emociones y muy dinámica, con aventuras de piratas en busca de un tesoro. 📅 11 de agosto | 🕒 18:30 h | 📍 Piscina Municipal, Torrechiva | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Històries La Caixa Màgica a cargo de Escenasons. Historias contadas con la técnica japonesa del “KAMISHIBAI”, títeres y música en vivo. 📅 11 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Plaza Comunidad Valenciana, Castellnovo | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Wanted de Xateatre. Un espectáculo de humor absurdo con zancos, gadgets y mucha participación del público. 📅 11 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaça de l'Ajuntament, Xert | 🎟️ Gratuito
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: EL CHELISTA + cordes 📅 11 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ 3€
- Ciclo Leeinfluencers 2025: Encuentro literario con María Velasco Encuentro con la escritora, dramaturga y directora de escena María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. La conversación, moderada por Paz Palau, se centrará en su obra y las siguientes lecturas recomendadas: Contar es escuchar, de Ursula K Le Guin; Mi año de descanso y relajación, de Ottessa Mosfegh; Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enriquez; Derecho a cita, de Roberta Marrero y Primeros materiales para una teoría de la jovencita, de Tiqqun. 📅 11 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Vil·la Anna, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Cine: MI VIDA A LO GRANDE 📅 11 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2€
- Peque Disco – Las Hadas 📅 11 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaza María Cambrils Sendra y Playa Les Amplaries, Orpesa | 🎟️ Gratuito
- Street Flamenco Un espectáculo de baile y música flamenco al aire libre. 📅 11 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Anfiteatro Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
MARTES, 12 de agosto
- Obra invitada: Pareja de floreros (ca. 1650-1655) de Pedro de Camprobín Passano Exposición temporal de dos lienzos florales del s. XVII. 📅 Hasta el 31 de diciembre de 2025 | 📍 Sala patio de etnología, Museu de Belles Arts de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Formigues a cargo de Floc Teatre. Un espectáculo de calle que combina teatro, música en directo y canciones tradicionales. 📅 12 de agosto | 🕒 11:00 h | 📍 Local Polivalente, Canet lo Roig | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Tukutrada Reciclada! de Tukutrà! Un taller de construcción de instrumentos con material reciclado y un concierto interactivo. 📅 12 de agosto | 🕒 11:30 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Fuente la Reina | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Insectes a cargo de Xarop Teatre. Espectáculo itinerante con títeres de gran tamaño y bailarines que enseñan la importancia de los insectos. 📅 12 de agosto | 🕒 17:00 h | 📍 Desde las balsas, Portell de Morella | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': La Isla del Tesoro a cargo de Artèria Cultural. Una adaptación del clásico con teatro de títeres, humor y aventura. 📅 12 de agosto | 🕒 17:30 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Ayódar | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Anorak a cargo de Scura. Teatro de calle itinerante con elementos hinchables gigantes, danza y acrobacias. 📅 12 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Fuente la Reina | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Royal Circ a cargo de La Finestra Nou Circ. Un espectáculo de circo ambulante con malabares, equilibrios, magia y acrobacias. 📅 12 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Torrechiva | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Elsa y Pato a cargo de Javier Campos Soriano. Una obra teatral llena de interacción, música y bailes, ideal para público infantil. 📅 12 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Matet | 🎟️ Gratuito
- Cine: ¡SHAZAM 2!. LA FURIA DE LOS DIOSES 📅 12 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Playas - Heliòpolis, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: ACCORDS NÒMADES (Francia) 📅 12 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ 3€
- Cine: MI VIDA A LO GRANDE 📅 12 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2€
- Contacontes – Contes que ens transformen 📅 12 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Biblioteca Benafelí (Parc del Pitillo), Almassora | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'La Mar de Cultures': Sóc poeta A medio camino entre la lírica y lo íntimo, la arpista y compositora alicantina Alba Asensi presenta un programa en el que conviven la maternidad reciente, la poesía de autor y la música antigua. Le acompaña el percusionista David Gadea. Una propuesta sensible y abierta, con textos musicados de autores contemporáneos, que demuestra cómo la música de raíz también puede ser actual. 📅 12 de agosto | 🕒 20:00-21:00 horas | 📍 Espai Natura, Torreblanca | 🎟️ Gratuito
- Exposición | «Preludio de libertad» de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Exposición del festival Imaginària 2025, dedicada a un artista lituano que fusiona música y pintura. 📅 Hasta el 5 de octubre | 🕒 Martes a sábado, 10-14h y 16-20h; domingo, 10-14h | 📍 Museu de Belles Arts. Av. dels Germans Bou, 28, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito
MIÉRCOLES, 13 de agosto
- JAZZ BAJO LAS ESTRELLAS 2025: Robin Hatton Nixon. Concierto de jazz en el marco de una cena en un hotel de Benicàssim. 📅 13 | 🕒 A partir de las 20.30 horas | 📍 Club Palasiet, Benicàssim | 🎟️ 55€ (Cena + concierto). Se requiere reserva previa.
- Ciclo 'Diputació a Escena': Taller de Batucada & Samba do Brasil a cargo de Esmuvi. Taller de percusión con instrumentos brasileños, apto para todas las edades. 📅 13 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Ayuntamiento, Villanueva de Viver | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Elsa y Pato a cargo de Javier Campos Soriano. Una obra teatral llena de interacción, música y bailes, ideal para público infantil. 📅 13 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaza Nueva, Benafer | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': La Venganza de Ira Vamp a cargo de Ambfiteatre. Una comedia disparatada con dos actores que interpretan a todos los personajes. 📅 13 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Carretera de Fuentes de Ayodar, Fuentes de Ayodar | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Rock&Flama a cargo de Cayvon Produccions. Un concierto de Rock & Roll en vivo y en directo para bailar y disfrutar. 📅 13 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Teresa | 🎟️ Gratuito
- Festival Contes a Peu de Mar: Quan hi havia gegants 📅 13 de agosto | 🕒 19:15 h | 📍 Planetario de Castellón, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: Recital de Violí i Piano 📅 13 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ 3€
- Cine: MI VIDA A LO GRANDE 📅 13 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2€
- Ciclo 'La Mar de Cultures': Sóc poeta Con Alba Asensi y David Gadea. 📅 13 de agosto | 🕒 20:00-21:00 h | 📍 Espai Cultural Benafelí, Almassora | 🎟️ Gratuito
- Visitas marineras Visitas guiadas para conocer la historia marinera de la zona. 📅 13 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Batería del Calvario, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
- Ball de plaça Una velada de baile tradicional. 📅 13 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Plaça del Pastoret, Vila-real | 🎟️ Gratuito
- Exposición: 'Vilafranca en festes', de Ricardo Cases Muestra fotográfica de Ricardo Cases sobre las fiestas de Vilafranca. 📅 Hasta el 31 de agosto | 🕒 Mie-Dom: 10.00-13.30 h; Vie-Sáb: 16.00-18.00 h (consultar Oficina de Turismo) | 📍 Salas góticas del Ayuntamiento, C/ de Sant Roc, 1, Vilafranca | 🎟️ Gratuito
- Exposición "Same Same But Different" de Anna Fux en Benicàssim Exposición de fotolibro seleccionado por PhotoEspaña. Muestra hasta el 31 de agosto. Horario de la exposición: de miércoles a domingo, de 18:00 a 21:00 h. 📅 Hasta el 31 de agosto | 🕒 20:00 h. | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito (se requiere reserva previa para la visita comentada)
JUEVES, 14 de agosto
- Ciclo 'Diputació a Escena': Taller de Batucada & Samba do Brasil a cargo de Esmuvi. Taller de percusión con instrumentos brasileños, apto para todas las edades. 📅 14 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 C/ Major, c/ San Cristobal, c/ Ramon y Cajal, Traiguera | 🎟️ Gratuito
- Teatro familiar: NILU La compañía Infinit presenta un espectáculo de teatro familiar lleno de circo, música y poesía, que nos invita a reflexionar sobre la importancia del agua. Un viaje de resiliencia y amistad para mayores de 5 años. 📅 14 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3€
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: Concierto de profesores 📅 14 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Músic Vila, Benicàssim | 🎟️ 3€
- Castillo de Fuegos Artificiales Acuático 📅 14 de agosto | 🕒 23:59 h | 📍 Playa de La Concha, Orpesa | 🎟️ Gratuito
- XVIII Festival Teatre al carrer: Pixels Offline 📅 14 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Zona de Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
- Festa del Farolet 📅 14 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Parc del Pitillo, Almassora | 🎟️ Gratuito
VIERNES, 15 de agosto
- Ciclo 'Diputació a Escena': Wanted a cargo de Xateatre. Un espectáculo de humor absurdo con zancos, gadgets y mucha participación del público. 📅 15 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 La Pobla de Benifassà | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Taller de Caixó Flamenc a cargo de Tukutrà!. Un taller para aprender a tocar el cajón flamenco. 📅 15 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Les Noves Aventures de la Bruixa Marruixa a cargo de Xarxa Teatre. Una trepidante aventura para ayudar a seres vivos, de la mano del Hombre del Saco. 📅 15 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Pl./ José Sorribes Fuster, Pl/ Gimeno-Baron i C/ Major, Aín | 🎟️ Gratuito
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: Concierto de alumnos 📅 15 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Cine de verano: Wonka 📅 15 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
- Verbenas populares de verano 📅 15 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Peñismar y Playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
- Commemoració de la Carta de Poblament: Visita nocturna Almassora medieval 📅 15 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Plaça Major, Almassora | 🎟️ Gratuito (requiere inscripción)
- Concierto de Vudú 📅 15 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Borriol | 🎟️ Gratuito
- SOM Festival: Mëstiza DJ set con electrónica con aires flamencos. 📅 15 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 26,90-75€
SÁBADO, 16 de agosto
- Ciclo 'Diputació a Escena': Tukutrada Reciclada! a cargo de Tukutrà! Un taller de construcción de instrumentos con material reciclado y un concierto interactivo. 📅 16 de agosto | 🕒 11:00 h | 📍 Calle de la Fuente, Torrechiva | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Contaventures, Desventures i Altres Boges Criatures a cargo de Xiconiu Teatre. Una obra de teatro que te invita a la aventura con cuentos y chifladuras. 📅 16 de agosto | 🕒 17:00 h | 📍 Edificio municipal, el Boixar, La Pobla de Benifassà | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Royal Circ a cargo de La Finestra Nou Circ. Un espectáculo de circo ambulante con malabares, equilibrios, magia y acrobacias. 📅 16 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Plaça, Castell de Cabres | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Eirene a cargo de La Troupe Malabo. Espectáculo de circo para todos los públicos, con malabares, equilibrios, acrobacias y humor. 📅 16 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Frontón, Higueras | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Els Rockin’xics a cargo de Splai Teatre. Un show de Rock & Roll para los más pequeños, con bailes y canciones. 📅 16 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Veo, Alcudia de Veo | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Motorpunk a cargo de La Fam Teatre. Un espectáculo itinerante de teatro de calle con un estilo futurista y musical. 📅 16 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Itinerante, Olocau del Rey | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Vola a cargo de Pepet i Marieta. Una obra de teatro que invita a volar con la imaginación a través de la música y la danza. 📅 16 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Frontó, Villores | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Nyam Catering Xef a cargo de Poika Teatral. Un espectáculo de teatro con un chef divertido que cocinará risas y sorpresas. 📅 16 de agosto | 🕒 23:30 h | 📍 Pabellón Municipal, Costur | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Castelló Tropical Una velada musical con actuaciones de Kawak & Blackbird Trio, Bandits y Boqueronians. 📅 16 de agosto | 🕒 23:30 h | 📍 Plaza Mayor, Gaibiel | 🎟️ Gratuito
- XXX Rototom Sunsplash 2025: Lineup del día Artistas en el escenario principal y secundarios: Tarrus Riley, Morgan Heritage, Aswad, Morodo & Oukumé Lions, David Rodigan, Dukes of Roots meet Lasai, Nadia McAnuff, Mango Wood, Puman, Freddie Krueger, Greenlight & Footsie, Sinai, Shopsydoo, Omega Nebula, South Vibes ft. Emilio & Maca Carnevali, Afrobrunch, Dhamiano, Blaze Up, Crossfyah Sound, Mash Masters y The Ska Syndicate. 📅 16 de agosto | 🕒 A partir de las 18:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Consultar precios en web oficial
- XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”: Concierto de grupos de cambra y orquestas 📅 16 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Espai Cultural de la Mar Vil·la Anna, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Commemoració de la Carta de Poblament: Visita nocturna Almassora medieval 📅 16 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Plaça Major, Almassora | 🎟️ Gratuito (requiere inscripción)
- SOM Festival: Antoñito Molina + Jarana Concierto con la energía de Antoñito Molina, seguido de un grupo de rumbas y sevillanas, Jarana. 📅 16 de agosto | 🕒 21:00 h | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 28-60€
DOMINGO, 17 de agosto
- Ciclo 'Diputació a Escena': Taller de Batucada & Samba do Brasil a cargo de Esmuvi. Taller de percusión con instrumentos brasileños, apto para todas las edades. 📅 17 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Vitae a cargo de Xateatre. Una obra de teatro de calle que reflexiona sobre la vida de forma divertida y poética. 📅 17 de agosto | 🕒 18:30 h | 📍 Plaça de la Bassa Nova, Càlig | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Las canciones de nuestra vida a cargo de Isabel Villagar. Un concierto con canciones populares de siempre para recordar y bailar. 📅 17 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Polideportivo, Todolella | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': Auch!!! Un espectáculo dolorosamente divertido a cargo de Abraham Arzate. Un show de comedia de alto rendimiento para que no pares de reír. 📅 17 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaça major, Forcall | 🎟️ Gratuito
- Ciclo 'Diputació a Escena': El Rompe récords a cargo de Abraham Arzate. Un show de comedia con récords Guinness y pruebas absurdas. 📅 17 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaça major, Forcall | 🎟️ Gratuito
- XXX Rototom Sunsplash 2025: Lineup del día Artistas en el escenario principal y secundarios: Burning Spear, Julian Marley & The Uprising, Third World, Mortimer, Abakush, Big Red, Ana Tijoux, Kumbia Boruka, Vibronics & Professa Natti, Warrior Sound, Kaynixe, Edica+ ft. Lasai, No Ice Cream Sound, Follow The Party, Team Damp, DJ Depa, Kianka Town, Bonnot y Las Hijas de la Cumbia. 📅 17 de agosto | 🕒 A partir de las 18:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Consultar precios en web oficial
- SOM Festival: Los Morancos Show de humor a cargo del dúo de comedia. 📅 17 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 35-50€
