Qué hacer en Castellón este fin de semana: Del SOM Festival al Rototom… y que no falten las risas

Este finde Castellón se mueve a base de música y risas. El SOM Festival trae la electrónica con alma de Mëstiza, el pop flamenco de Antoñito Molinay el humor afilado de Los Morancos. El Rototom cumple 30 años de reggae y cultura global, y en Benicàssim también suenan violines y guitarras con el Festival de Música de Cambra.

La agenda sigue con tributos a Camela, Barricada y Miguel Bosé, rock, jazz, magia, teatro de calle, cine bajo las estrellas y expos que dan la vuelta al mundo. Y para los que quieren reír a golpe de ritmo, el domingo Grison de La Revuelta llega con beatbox y humor sin pausa.

Mientras tanto, en los pueblos no hay tregua: Ayódar, GaibielNavajasVilafamésTodolella… todos en fiestas con orquestas, bous, disfraces y pistas de baile improvisadas.

Som Festival

El Real Club Náutico de Castelló se transformará en un escenario de pura energía con Mëstiza este 15 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Mëstiza. Dúo de DJs que fusiona electrónica, flamenco y cultura visual, con proyección internacional y residencia en Hï Ibiza. Su estilo mezcla house, techno melódico y raíces andaluzas con una fuerte identidad artística.

📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 26,90-75€

Antoñito Molina ofrecerá en directo su fusión musical el 16 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Antoñito Molina + Jarana. Cantautor gaditano que une pop y flamenco con letras emotivas, acompañado por el grupo local Jarana. Su música conecta tradición y frescura, con gran tirón en plataformas digitales.

📅 Sábado 16 | 🕒 21:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 28-60€

Los Morancos. / Mediterráneo

Los Morancos. Dúo cómico sevillano que combina sátira social, parodias y humor popular en su espectáculo “Bis a Bis”. Con más de cuatro décadas de trayectoria, siguen llenando teatros y conquistando generaciones.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 35-50€

Rototom Sunsplash

Festival Rototom 2025.jpg / Mediterráneo

Bajo el lema “Celebrating Life”, el festival celebra su 30ª edición con un legado de música, comunidad y transformación cultural. Con más de 200 conciertos, siete áreas culturales —ciencia, circo, arte urbano, cultura africana, agroecología y zona juvenil—, un ambiente sostenible y un firme compromiso social, se consolida como un espacio intergeneracional que recrea los “veranos de pueblo” con un toque global y solidario. Este año reúne a figuras internacionales como Burning Spear, Morgan Heritage, Tarrus Riley, Julian Marley, Third World, Morodo & Okoumé Lions, Aswad y Ana Tijoux, entre otros.

📅 Del sábado 16 al sábado 23 de agosto | 🕒 Desde las 18:00 | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Entradas

XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”

XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar” / Instagram

Cita imprescindible con el talento joven y la música clásica, con conciertos de alumnos, grupos de cámara y orquestas del XI Curs Internacional de Música de Benicàssim en escenarios emblemáticos de la localidad.

📅 Vie. 15 y Sáb. 16 | 🕒 22:30 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila y Espai Cultural de la Mar Vil·la Anna, Benicàssim | Más información

Tributo a Camela. Éxitos del dúo pop español en versión homenaje.

📅 Viernes 15 | 🕒 00:00 | 📍 Campo de fútbol, Ayódar | 🎟️ Gratuito

Orquesta El Legado. Verbena con repertorio para bailar toda la noche.

📅 Viernes 15 | 🕒 00:30 | 📍 Ayódar | 🎟️ Gratuito

Helen Helen. Dúo de country-punk-rock demoledor con sabor honky tonk desde EE. UU. y València.

📅 Viernes 15 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Rock en directo para encender la tarde.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Borriol | 🎟️ Gratuito

Tributo a Barricada. Sonido rockero en homenaje a la mítica banda navarra.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Ayódar | 🎟️ Gratuito

Els Rockin’xics – Splai Teatre. Rock & Roll para los más pequeños con bailes y canciones.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Veo, Alcudia de Veo | 🎟️ Gratuito

Rumba Sound. Sonidos latinos para animar la noche.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar, junto a Tourist Info, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Trío Melodía. Música en vivo junto al mar.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Norte, junto a Tourist Info, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

La Wilton Orquesta. Gran verbena con repertorio para todas las edades.

📅 Sábado 16 | 🕒 00:00 | 📍 Polideportivo, Almedíjar | 🎟️ Gratuito

Matt and the Peabody Ducks. Trío rockabilly a lo Elvis que arrasa con su directo salvaje y ritmo imparable.

📅 Sábado 16 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Trece. Rock en directo en un ambiente cercano.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Herbasana. Concierto de música folk en la plaza del pueblo.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Sueras

La Villa Experience: The Barband. Sesión de música en vivo con versiones y buen ambiente.

📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Rumba Sound + Boseído (Tributo a Miguel Bosé). Ritmos latinos y homenaje al icónico cantante.

📅 Sábado 16 | 🕒 22:30 | 📍 Aparcament Costa del Sol, Platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Gratuito

Castelló Tropical. Velada musical con Kawak & Blackbird Trio, Bandits y Boqueronians.

📅 Sábado 16 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Gaibiel | 🎟️ Gratuito

Chanela. Verbena popular con ritmos festivos.

📅 Domingo 17 | 🕒 00:00 | 📍 Navajas

Orquestra Miami Show. Espectáculo musical para bailar hasta el amanecer.

📅 Domingo 17 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés

Linòpia. Heavy metal castellonense con temas propios, actitud feroz y guiños al folk y al sinfónico.

📅 Domingo 17 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Las canciones de nuestra vida – Isabel Villagar. Clásicos populares para cantar y bailar.

📅 Domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo, Todolella | 🎟️ Gratuito

La Villa Experience: Xavi Gómez. Concierto en vivo en un ambiente íntimo.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

to de música electrónica y pop en viv

Los domingos mueren más personas (Iair Said, Argentina, 2024). Drama contemporáneo con humor ácido.

📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3€

Rototom Foro Social: Bob Marley: One love. Proyección sobre la vida del icono del reggae.

📅 Sábado 16 | 🕒 17:45 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Rototom Foro Social: Los sueños de Pepe – Movimiento 2052. Proyección de cine social dentro del festival reggae.

📅 Domingo 17 | 🕒 17:45 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El popular Grison con su gira "En Bucle" actúa en Vilafranca / Instagram

Monólogo: Grison – En Bucle. Espectáculo de beatbox con humor y ritmo a cargo del popular artista de La Revuelta.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza de toros, Vilafranca | 🎟️ 15€ (anticipada)

Vitae – Xateatre. Teatro de calle que reflexiona sobre la vida con humor y poesía.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça de la Bassa Nova, Càlig | 🎟️ Gratuito

El Rompe récords – Abraham Arzate. Humor con récords Guinness y pruebas absurdas.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça Major, Forcall | 🎟️ Gratuito

La Villa Experience. Festival al aire libre con ocio familiar, zona infantil, food trucks y espectáculos en un entorno mágico junto al mar.

📅 Hasta el viernes 30 de agosto | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Recinto La Villa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre (Zona Kids: 6 € empadronados / 8 € no empadronados)

Planes para hacer con niños

Diputació a Escena 2025 / Mediterráneo

Diputació a Escena 2025

Teatro, circo, música y poesía escénica en plazas y espacios singulares de los pueblos de Castellón.

Programación VIERNES 15 🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Olocau del Rey

🕒 11:14 | Parque infantil. 📍 Zorita del Maestrazgo

🕒 18:00 | “Wanted” – Xateatre. 📍 La Pobla de Benifassà

🕒 18:00 | Taller de cajón flamenco – Tukutrà!. 📍 Palanques

🕒 20:00 | “Les noves aventures de la bruixa Marruixa” – Xarxa Teatre. 📍 Aín

🕒 Hora s/e | Concierto coral – Cor de Catí Verge de l’Avellà. 📍 Catí SÁBADO 16 🕒 00:00 | Mascletà nocturna – Hnos. Caballer Pirotécnicos. 📍 Culla

🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Vilafamés

🕒 10:30 | Parque infantil. 📍 Torás

🕒 11:00 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Torreblanca

🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Fuentes de Ayódar

🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Villamalur

🕒 17:00 | Parque infantil. 📍 Sant Jordi / San Jorge

🕒 17:00 | “Contaventures, desventures i altres boges criatures” – Xiconiu Teatre. 📍 La Torre d’en Besora (El Boixar)

🕒 19:00 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Castell de Cabres

🕒 19:00 | “Eirene” – La Troupe Malabó. 📍 Higueras

🕒 19:00 | XLI Ciclo de Conciertos de Música Clásica “Ciudad de Peñíscola 2025”. 📍 Peñíscola

🕒 19:30 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Alcúdia de Veo

🕒 19:30 | “Motorpunk” – La Fam Teatre (itinerante). 📍 Olocau del Rey

🕒 23:00 | “Vola” – Pepet i Marieta. 📍 Villores

🕒 23:30 | Castelló Tropical (Kawak & Blackbird Trio, Bandits, Boqueronians). 📍 Gaibiel

🕒 23:30 | “Nyam Catering Xef” – Poika Teatral. 📍 Costur

🕒 Hora s/e | Concierto coral – Coral San Marc. 📍 Xert DOMINGO 17 🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Gaibiel

🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Algimia de Almonacid

🕒 12:00 | Parque infantil. 📍 Villores

🕒 16:30 | Parque infantil. 📍 Torreblanca

🕒 18:00 | Parque infantil. 📍 Aín

🕒 18:00 | Parque infantil. 📍 Palanques

🕒 18:00 | Taller de batucada & samba do Brasil – ESMUVI. 📍 Palanques

🕒 19:00 | “Las canciones de nuestra vida” – Isabel Villagar. 📍 Toga

🕒 20:00 | Abraham Arzate – “Auch!!! Un espectáculo dolorosamente divertido”. 📍 Forcall

🕒 22:30 | Bous per la vila (encierros infantiles). 📍 Llucena / Lucena del Cid

Wonka (Paul King, Reino Unido, 2023). Fantasía musical sobre el origen del chocolatero más famoso.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Magia en los barrios. Espectáculo de ilusionismo para toda la familia.

📅 Sábado 16 | 🕒 18:00 | 📍 Meridiano, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

La magia de un trotamundos – David Navares. Espectáculo de ilusionismo para todos los públicos.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Parc Municipal, Platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Gratuito

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Taller de Caixó Flamenc – Tukutrà!. Aprende a tocar el cajón flamenco.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito

Tukutrada Reciclada! – Tukutrà!. Construcción de instrumentos reciclados y concierto interactivo.

📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Calle de la Fuente, Torrechiva | 🎟️ Gratuito

Taller de Batucada & Samba do Brasil – Esmuvi. Percusión brasileña para todas las edades.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito

Colores del mundo – Exposición de National Geographic. 42 fotos icónicas de los mejores fotógrafos del planeta muestran el poder emocional y simbólico del color en culturas y paisajes de todo el mundo.

📅 Hasta el miércoles 3 de septiembre | 🕒 Abierto 24 h | Muelle de costa (Casino), Paseo Marítimo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre (visitas guiadas en horarios específicos)

‘Vagando por el laberinto’, de Dis Berlín. Geometrías y símbolos en un viaje visual entre lo abstracto y lo onírico.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Verbenas populares de verano. Música y baile al aire libre junto al mar.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar y Playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Visita nocturna Almassora medieval. Recorrido histórico por las calles del casco antiguo.

📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Major, Almassora | 🎟️ Gratuito (inscripción)

Albocàsser VIERNES 15 🕒 20:15 | Actuació del Grupo Latino Albocàsser: representació escenogràfica sobre el cultiu del cafè, ball de carranga, lectura de poesia de Ismael Enrique Arciniegas i ball popular. 📍 Escenari del barranc

🕒 23:00 | Ball de gala amb espectacle “Amb Coneixement” i orquestra Enjoy. 📍 Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25) SÁBADO 16 🕒 09:00 | Esmorzar de socis. 📍 Bar Eladio

🕒 10:30 | Exhibició de transhumància infantil amb ramaderia Hnos. Martorell. 📍 Plaça de l’església

🕒 11:00 | Pujada del caixo i prova del bou feréstec infantil. 📍 Pla la Font

🕒 11:00 | Missa en honor a Sant Roc.

🕒 11:30 | Entrada i matinal ramaderia Sergio RUA.

🕒 12:30 | Prova i exhibició bou “Desgreñado” (Hato Blanco).

🕒 13:15 | Prova i exhibició bou “Jerezano” (Monte Viejo).

🕒 14:00 | Dinar de germanor Colònia d’Albocàsser a Barcelona.

🕒 14:30 | Dinar de socis. 📍 Carrer Barranc

🕒 17:30 | Concurs de ramaderies i lliurament de premis infantils i de ramaderies.

🕒 22:45 | Ball pla a càrrec Sant Roc.

🕒 23:30 | Embolada infantil.

🕒 23:45 | Embolada bous provats (quadrilles B&I de Benassal i Alto Maestrazgo de Cantavella).

🕒 01:30 | Ball amb el grup La Tremenda. 📍 Carrer Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25) DOMINGO 17 🕒 12:30 | Entrà de bous i vaques (ramaderia Sergio RUA) i bous de carrer.

🕒 16:30 | “Tardeo” a càrrec de Quini, obert a tot el poble. 📍 Local dels jubilats

🕒 18:00 | Bous per la vila (ramaderia Sergio RUA) i eixida.

🕒 19:00 | Espectacle infantil “Katapuntum”. 📍 Carrer Barranc

🕒 22:00 | Sopar de carn de bou i pa-i-porta. 📍 Carrer Barranc

🕒 23:30 | Actuació musical “Ismael”. 📍 Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25)

Almedíjar VIERNES 15 🕒 13:30 | Entrada y prueba. 📍 Ganadería Germán Vidal

🕒 17:30 | Exhibición de ganado vacuno. 📍 Ganadería Germán Vidal

🕒 19:30 | Toro cerril. 📍 Ganadería La Gineta

🕒 23:30 | Toro embolado.

🕒 00:30 | Toro cerril embolado. SÁBADO 16 🕒 13:30 | Entrada y prueba. 📍 Ganadería Ramón Benet

🕒 17:30 | Exhibición de ganado vacuno. 📍 Ganadería Ramón Benet

Ayódar VIERNES 15 🕒 12:00 | Misa Mayor en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción.

🕒 12:30 | Apertura del mesón.

🕒 12:35 | Preparación de la tradicional cena del toro.

🕒 13:00 | Tardeo tributo a Barricada. 📍 Plaza de la Iglesia

🕒 15:00 | Reparto de la carne del toro en los lugares habituales.

🕒 00:30 | Inicio de baile con la espectacular orquesta “El Legado” y concurso de disfraces (a continuación, DJ’s). SÁBADO 16 🕒 12:00 | Apertura del mesón.

🕒 13:00 | Suelta de vacas de la ganadería Juan Faet.

🕒 17:00 | Tardeo con DJ en la Plaza de la Iglesia.

🕒 18:45 | Prueba del toro del pueblo “Avispado” de la ganadería Manolo Vázquez.

🕒 21:00 | Continuación de las vaquillas.

🕒 21:30 | Cena de sobaquillo en la Plaza de la Iglesia (a continuación, bingos).

🕒 23:00 | Suelta del toro del pueblo “Avispado”.

🕒 00:00 | Fiesta final “Mom Closing Festival” 📍 Campo de fútbol

Arañuel VIERNES 15 🕒 12:30 | Misa en honor a la Virgen de Agosto.

🕒 17:30 | Merienda para los jubilados y pasodoble.

🕒 18:00 | Juegos acuáticos infantiles.

🕒 20:00 | Toro embolado en el almacén.

🕒 21:30 | Procesión en honor a la Virgen de Agosto.

🕒 23:00 | Cena de sobaquillo.

🕒 00:30 | Bingo.

🕒 01:00 | Concurso de disfraces.

🕒 02:00 | Discomóvil con DJ Raque: Maravillay DJ Segux. SÁBADO 16 🕒 08:00 | Subida a la ermita para adornar el anda.

🕒 12:30 | Recibimiento del santo en la iglesia y continuación de la misa.

🕒 20:00 | Procesión de San Roque y subida en romería a su ermita.

🕒 23:00 | Cena de sobaquillo.

🕒 00:30 | Bingo.

🕒 01:00 | Entrega de premios.

🕒 02:00 | Gran actuación de la orquesta Nexus.

Les Coves de Vinromà VIERNES 15 – Dia de la Mare de Déu de l’Assumpció 🕒 08:00 | Despertà. 📍 A cargo de la Unió Musical Covarxina

🕒 17:30 | Concentración en la Plaça d’Espanya de la corporación municipal, damas y Unió Musical Covarxina para recoger a las reinas.

🕒 18:15 | Misa en honor a la patrona Mare de Déu de l’Assumpció.

🕒 19:00 | Procesión y ofrenda de flores a la Mare de Déu d’Agost.

🕒 20:00 | Actuación del Grup de Danses de les Coves. 📍 Plaça d’Espanya

🕒 23:00 | Ball del pla. 📍 Plaça d’Espanya

🕒 00:00 | Actuación de la orquesta Avalanxa. 📍 Pista de la Raualeta SÁBADO 16 – Dia de Sant Roc 🕒 08:00 | Despertà. 📍 A cargo de la Unió Musical Covarxina

🕒 16:00 | Subhasta de cadafals. 📍 Puerta del Ayuntamiento

🕒 17:30 | Concentración en la Plaça d’Espanya de la corporación municipal, damas y Unió Musical Covarxina para recoger a las reinas.

🕒 18:15 | Misa en honor a Sant Roc.

🕒 18:30 | Partido de pretemporada CD Vinromà. 📍 Camp de futbol El Temple

🕒 19:00 | Procesión y ofrenda de flores al porxo de Sant Roc.

🕒 20:00 | Actuación del Grup de Danses Infantil i Juvenil. 📍 Plaça d’Espanya

🕒 23:30 | Ball del pla con vestimenta típica. 📍 Plaça d’Espanya

🕒 00:30 | Nit Eivissenca con la orquesta Búfalo y discomóvil The End. 📍 Pista de la Raualeta DOMINGO 17 – Bou Embolat 🕒 12:00 | Ruta de la Sangria. 📍 Xaranga Ximraxà

🕒 15:00 | Construcción de la plaza de bous.

🕒 19:00–21:00 | Tardeo–tapeo con Jarabe Rumba (Kintos 25). 📍 Font del Plorón

🕒 00:00 | Bou embolat: vacas “La Guerrera” y “La Centella” de Gallo en asfalto (plaça limpia).

Sant Mateu VIERNES 15 🕒 21:00 | Cena de sobaquillo i bureo de verano amb balls tradicionals. 📍 Pla Mare de Déu de la Font DOMINGO 17 🕒 19:00 | Tardeo després del partit U.D. Sant Mateu – C.D. Onda. 📍 Camp de la Arboleda

Vilafranca VIERNES 15 – Dia de la Mare de Déu d’Agost 🕒 16:30 | Corro de vaques. 📍 Hnos. Bellés de la Torre d’en Besora, Plaça d’En Blasc

🕒 18:00 | Prova del bou “Pajarito” de Pascual Alcalá, n.º 76 G1 (patrocinat per El Ventanillo)

🕒 20:00 | Ball Pla infantil. 📍 Des del Parador de Festes

🕒 22:00 | Ball Pla. 📍 Plaça d’En Blasc

🕒 00:00 | Embolada del bou provat per la vesprada

🕒 00:30 | Tribut a Loquillo & Van Gogh, amb La Red de Pop, La Pica de Ross

🕒 03:00 | Discomòbil Eclipse amb DJ Rafa Marco SÁBADO 16 – Dia de Sant Roc 🕒 01:00 | Corro de vaques. 📍 La Espuela d’Alcor (Castella) a la Plaça d’En Blasc

🕒 16:30 | Corro de vaques. 📍 La Espuela d’Alcor (Castella) a la Plaça d’En Blasc

🕒 19:00 | Tardeo amb el grup Town Folke

🕒 22:00 | Embolada del bou “Lusitano” de la ramaderia Germans Bellés

🕒 23:30 | Corro embolat. 📍 Plaça d’En Blasc

🕒 00:30 | Discomòbil Eclipse amb DJ Dani Marzà DOMINGO 17 🕒 17:00 | Espectacle infantil “Muntaltxo Xou” amb pallasso Muntalto Xou i la Tica

🕒 18:00 | Espectacle de monòlegs amb Grison (Col·laboració Ajuntament de Vilafranca i Associació Cultural Taurina Bou per la Vila)

🕒 20:00 | Xaranga Gastband

🕒 23:00 | Corro embolat. 📍 Germán Vidal

🕒 01:00 | Corro embolat. 📍 Carrers de la Xalera

