Qué hacer en Castellón este fin de semana: Del SOM Festival al Rototom… y que no falten las risas

Néstor Marín

Fede Navarro

Castellón

Este finde Castellón se mueve a base de música y risas. El SOM Festival trae la electrónica con alma de Mëstiza, el pop flamenco de Antoñito Molinay el humor afilado de Los Morancos. El Rototom cumple 30 años de reggae y cultura global, y en Benicàssim también suenan violines y guitarras con el Festival de Música de Cambra.

La agenda sigue con tributos a Camela, Barricada y Miguel Bosé, rock, jazz, magia, teatro de calle, cine bajo las estrellas y expos que dan la vuelta al mundo. Y para los que quieren reír a golpe de ritmo, el domingo Grison de La Revuelta llega con beatbox y humor sin pausa.

Mientras tanto, en los pueblos no hay tregua: Ayódar, GaibielNavajasVilafamésTodolellatodos en fiestas con orquestas, bous, disfraces y pistas de baile improvisadas.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Som Festival

El Real Club Náutico de Castelló se transformará en un escenario de pura energía con Mëstiza este 15 de agosto.

El Real Club Náutico de Castelló se transformará en un escenario de pura energía con Mëstiza este 15 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Mëstiza. Dúo de DJs que fusiona electrónica, flamenco y cultura visual, con proyección internacional y residencia en Hï Ibiza. Su estilo mezcla house, techno melódico y raíces andaluzas con una fuerte identidad artística.

📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 26,90-75€

Antoñito Molina ofrecerá en directo su fusión musical el 16 de agosto.

Antoñito Molina ofrecerá en directo su fusión musical el 16 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Antoñito Molina + Jarana. Cantautor gaditano que une pop y flamenco con letras emotivas, acompañado por el grupo local Jarana. Su música conecta tradición y frescura, con gran tirón en plataformas digitales.

📅 Sábado 16 | 🕒 21:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 28-60€

Los Morancos.

Los Morancos. / Mediterráneo

Los Morancos. Dúo cómico sevillano que combina sátira social, parodias y humor popular en su espectáculo “Bis a Bis”. Con más de cuatro décadas de trayectoria, siguen llenando teatros y conquistando generaciones.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Real Club Náutico de Castellón, Grau de Castelló | 🎟️ 35-50€

👉🏻 Información especial sobre transporte urbano especial para el SOM.

Rototom Sunsplash

Festival Rototom 2025.jpg

Festival Rototom 2025.jpg / Mediterráneo

Bajo el lema “Celebrating Life”, el festival celebra su 30ª edición con un legado de música, comunidad y transformación cultural. Con más de 200 conciertos, siete áreas culturales —ciencia, circo, arte urbano, cultura africana, agroecología y zona juvenil—, un ambiente sostenible y un firme compromiso social, se consolida como un espacio intergeneracional que recrea los “veranos de pueblo” con un toque global y solidario. Este año reúne a figuras internacionales como Burning Spear, Morgan Heritage, Tarrus Riley, Julian Marley, Third World, Morodo & Okoumé Lions, Aswad y Ana Tijoux, entre otros.

📅 Del sábado 16 al sábado 23 de agosto | 🕒 Desde las 18:00 | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Entradas

XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”

XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar”

XI Festival de Música de Cambra “Cordes a la Mar” / Instagram

Cita imprescindible con el talento joven y la música clásica, con conciertos de alumnos, grupos de cámara y orquestas del XI Curs Internacional de Música de Benicàssim en escenarios emblemáticos de la localidad.

📅 Vie. 15 y Sáb. 16 | 🕒 22:30 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila y Espai Cultural de la Mar Vil·la Anna, Benicàssim | Más información

+Música

Tributo a Camela. Éxitos del dúo pop español en versión homenaje.

📅 Viernes 15 | 🕒 00:00 | 📍 Campo de fútbol, Ayódar | 🎟️ Gratuito

Orquesta El Legado. Verbena con repertorio para bailar toda la noche.

📅 Viernes 15 | 🕒 00:30 | 📍 Ayódar | 🎟️ Gratuito

Helen Helen. Dúo de country-punk-rock demoledor con sabor honky tonk desde EE. UU. y València.

📅 Viernes 15 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Rock en directo para encender la tarde.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Borriol | 🎟️ Gratuito

Tributo a Barricada. Sonido rockero en homenaje a la mítica banda navarra.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Ayódar | 🎟️ Gratuito

Els Rockin’xics – Splai Teatre. Rock & Roll para los más pequeños con bailes y canciones.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Veo, Alcudia de Veo | 🎟️ Gratuito

Rumba Sound. Sonidos latinos para animar la noche.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar, junto a Tourist Info, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Trío Melodía. Música en vivo junto al mar.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Norte, junto a Tourist Info, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

La Wilton Orquesta. Gran verbena con repertorio para todas las edades.

📅 Sábado 16 | 🕒 00:00 | 📍 Polideportivo, Almedíjar | 🎟️ Gratuito

Matt and the Peabody Ducks. Trío rockabilly a lo Elvis que arrasa con su directo salvaje y ritmo imparable.

📅 Sábado 16 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Trece. Rock en directo en un ambiente cercano.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Herbasana. Concierto de música folk en la plaza del pueblo.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Sueras

La Villa Experience: The Barband. Sesión de música en vivo con versiones y buen ambiente.

📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Rumba Sound + Boseído (Tributo a Miguel Bosé). Ritmos latinos y homenaje al icónico cantante.

📅 Sábado 16 | 🕒 22:30 | 📍 Aparcament Costa del Sol, Platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Gratuito

Castelló Tropical. Velada musical con Kawak & Blackbird Trio, Bandits y Boqueronians.

📅 Sábado 16 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Gaibiel | 🎟️ Gratuito

Chanela. Verbena popular con ritmos festivos.

📅 Domingo 17 | 🕒 00:00 | 📍 Navajas

Orquestra Miami Show. Espectáculo musical para bailar hasta el amanecer.

📅 Domingo 17 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés

Linòpia. Heavy metal castellonense con temas propios, actitud feroz y guiños al folk y al sinfónico.

📅 Domingo 17 | 🕒 13:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Las canciones de nuestra vida – Isabel Villagar. Clásicos populares para cantar y bailar.

📅 Domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo, Todolella | 🎟️ Gratuito

La Villa Experience: Xavi Gómez. Concierto en vivo en un ambiente íntimo.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Cine

Los domingos mueren más personas (Iair Said, Argentina, 2024). Drama contemporáneo con humor ácido.

📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3€

Rototom Foro Social: Bob Marley: One love. Proyección sobre la vida del icono del reggae.

📅 Sábado 16 | 🕒 17:45 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Rototom Foro Social: Los sueños de Pepe – Movimiento 2052. Proyección de cine social dentro del festival reggae.

📅 Domingo 17 | 🕒 17:45 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Teatro

El popular Grison con su gira &quot;En Bucle&quot; actúa en Vilafranca

El popular Grison con su gira "En Bucle" actúa en Vilafranca / Instagram

Monólogo: Grison – En Bucle. Espectáculo de beatbox con humor y ritmo a cargo del popular artista de La Revuelta.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza de toros, Vilafranca | 🎟️ 15€ (anticipada)

Vitae – Xateatre. Teatro de calle que reflexiona sobre la vida con humor y poesía.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça de la Bassa Nova, Càlig | 🎟️ Gratuito

El Rompe récords – Abraham Arzate. Humor con récords Guinness y pruebas absurdas.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça Major, Forcall | 🎟️ Gratuito

Gastronomía

La Villa Experience. Festival al aire libre con ocio familiar, zona infantil, food trucks y espectáculos en un entorno mágico junto al mar.

📅 Hasta el viernes 30 de agosto | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Recinto La Villa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre (Zona Kids: 6 € empadronados / 8 € no empadronados)

Planes para hacer con niños

Diputació a Escena 2025

Diputació a Escena 2025 / Mediterráneo

Diputació a Escena 2025

Teatro, circo, música y poesía escénica en plazas y espacios singulares de los pueblos de Castellón.

Programación

VIERNES 15

  • 🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Olocau del Rey
  • 🕒 11:14 | Parque infantil. 📍 Zorita del Maestrazgo
  • 🕒 18:00 | “Wanted” – Xateatre. 📍 La Pobla de Benifassà
  • 🕒 18:00 | Taller de cajón flamenco – Tukutrà!. 📍 Palanques
  • 🕒 20:00 | “Les noves aventures de la bruixa Marruixa” – Xarxa Teatre. 📍 Aín
  • 🕒 Hora s/e | Concierto coral – Cor de Catí Verge de l’Avellà. 📍 Catí

SÁBADO 16

  • 🕒 00:00 | Mascletà nocturna – Hnos. Caballer Pirotécnicos. 📍 Culla
  • 🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Vilafamés
  • 🕒 10:30 | Parque infantil. 📍 Torás
  • 🕒 11:00 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Torreblanca
  • 🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Fuentes de Ayódar
  • 🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Villamalur
  • 🕒 17:00 | Parque infantil. 📍 Sant Jordi / San Jorge
  • 🕒 17:00 | “Contaventures, desventures i altres boges criatures” – Xiconiu Teatre. 📍 La Torre d’en Besora (El Boixar)
  • 🕒 19:00 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Castell de Cabres
  • 🕒 19:00 | “Eirene” – La Troupe Malabó. 📍 Higueras
  • 🕒 19:00 | XLI Ciclo de Conciertos de Música Clásica “Ciudad de Peñíscola 2025”. 📍 Peñíscola
  • 🕒 19:30 | “Royal Circ” – La Finestra Nou Circ. 📍 Alcúdia de Veo
  • 🕒 19:30 | “Motorpunk” – La Fam Teatre (itinerante). 📍 Olocau del Rey
  • 🕒 23:00 | “Vola” – Pepet i Marieta. 📍 Villores
  • 🕒 23:30 | Castelló Tropical (Kawak & Blackbird Trio, Bandits, Boqueronians). 📍 Gaibiel
  • 🕒 23:30 | “Nyam Catering Xef” – Poika Teatral. 📍 Costur
  • 🕒 Hora s/e | Concierto coral – Coral San Marc. 📍 Xert

DOMINGO 17

  • 🕒 10:00 | Parque infantil. 📍 Gaibiel
  • 🕒 11:00 | Parque infantil. 📍 Algimia de Almonacid
  • 🕒 12:00 | Parque infantil. 📍 Villores
  • 🕒 16:30 | Parque infantil. 📍 Torreblanca
  • 🕒 18:00 | Parque infantil. 📍 Aín
  • 🕒 18:00 | Parque infantil. 📍 Palanques
  • 🕒 18:00 | Taller de batucada & samba do Brasil – ESMUVI. 📍 Palanques
  • 🕒 19:00 | “Las canciones de nuestra vida” – Isabel Villagar. 📍 Toga
  • 🕒 20:00 | Abraham Arzate – “Auch!!! Un espectáculo dolorosamente divertido”. 📍 Forcall
  • 🕒 22:30 | Bous per la vila (encierros infantiles). 📍 Llucena / Lucena del Cid

Wonka (Paul King, Reino Unido, 2023). Fantasía musical sobre el origen del chocolatero más famoso.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Magia en los barrios. Espectáculo de ilusionismo para toda la familia.

📅 Sábado 16 | 🕒 18:00 | 📍 Meridiano, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

La magia de un trotamundos – David Navares. Espectáculo de ilusionismo para todos los públicos.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Parc Municipal, Platja Casablanca, Almenara | 🎟️ Gratuito

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Taller de Caixó Flamenc – Tukutrà!. Aprende a tocar el cajón flamenco.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito

Tukutrada Reciclada! – Tukutrà!. Construcción de instrumentos reciclados y concierto interactivo.

📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Calle de la Fuente, Torrechiva | 🎟️ Gratuito

Taller de Batucada & Samba do Brasil – Esmuvi. Percusión brasileña para todas las edades.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza del Ayuntamiento, Palanques | 🎟️ Gratuito

Colores del mundo – Exposición de National Geographic. 42 fotos icónicas de los mejores fotógrafos del planeta muestran el poder emocional y simbólico del color en culturas y paisajes de todo el mundo.

📅 Hasta el miércoles 3 de septiembre | 🕒 Abierto 24 h | Muelle de costa (Casino), Paseo Marítimo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre (visitas guiadas en horarios específicos)

‘Vagando por el laberinto’, de Dis Berlín. Geometrías y símbolos en un viaje visual entre lo abstracto y lo onírico.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Verbenas populares de verano. Música y baile al aire libre junto al mar.

📅 Viernes 15 | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar y Playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Visita nocturna Almassora medieval. Recorrido histórico por las calles del casco antiguo.

📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Major, Almassora | 🎟️ Gratuito (inscripción)

Albocàsser

VIERNES 15

  • 🕒 20:15 | Actuació del Grupo Latino Albocàsser: representació escenogràfica sobre el cultiu del cafè, ball de carranga, lectura de poesia de Ismael Enrique Arciniegas i ball popular. 📍 Escenari del barranc
  • 🕒 23:00 | Ball de gala amb espectacle “Amb Coneixement” i orquestra Enjoy. 📍 Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25)

SÁBADO 16

  • 🕒 09:00 | Esmorzar de socis. 📍 Bar Eladio
  • 🕒 10:30 | Exhibició de transhumància infantil amb ramaderia Hnos. Martorell. 📍 Plaça de l’església
  • 🕒 11:00 | Pujada del caixo i prova del bou feréstec infantil. 📍 Pla la Font
  • 🕒 11:00 | Missa en honor a Sant Roc.
  • 🕒 11:30 | Entrada i matinal ramaderia Sergio RUA.
  • 🕒 12:30 | Prova i exhibició bou “Desgreñado” (Hato Blanco).
  • 🕒 13:15 | Prova i exhibició bou “Jerezano” (Monte Viejo).
  • 🕒 14:00 | Dinar de germanor Colònia d’Albocàsser a Barcelona.
  • 🕒 14:30 | Dinar de socis. 📍 Carrer Barranc
  • 🕒 17:30 | Concurs de ramaderies i lliurament de premis infantils i de ramaderies.
  • 🕒 22:45 | Ball pla a càrrec Sant Roc.
  • 🕒 23:30 | Embolada infantil.
  • 🕒 23:45 | Embolada bous provats (quadrilles B&I de Benassal i Alto Maestrazgo de Cantavella).
  • 🕒 01:30 | Ball amb el grup La Tremenda. 📍 Carrer Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25)

DOMINGO 17

  • 🕒 12:30 | Entrà de bous i vaques (ramaderia Sergio RUA) i bous de carrer.
  • 🕒 16:30 | “Tardeo” a càrrec de Quini, obert a tot el poble. 📍 Local dels jubilats
  • 🕒 18:00 | Bous per la vila (ramaderia Sergio RUA) i eixida.
  • 🕒 19:00 | Espectacle infantil “Katapuntum”. 📍 Carrer Barranc
  • 🕒 22:00 | Sopar de carn de bou i pa-i-porta. 📍 Carrer Barranc
  • 🕒 23:30 | Actuació musical “Ismael”. 📍 Barranc (en acabar, Disco-night al pavelló, colla dels K25)

Almedíjar

VIERNES 15

  • 🕒 13:30 | Entrada y prueba. 📍 Ganadería Germán Vidal
  • 🕒 17:30 | Exhibición de ganado vacuno. 📍 Ganadería Germán Vidal
  • 🕒 19:30 | Toro cerril. 📍 Ganadería La Gineta
  • 🕒 23:30 | Toro embolado.
  • 🕒 00:30 | Toro cerril embolado.

SÁBADO 16

  • 🕒 13:30 | Entrada y prueba. 📍 Ganadería Ramón Benet
  • 🕒 17:30 | Exhibición de ganado vacuno. 📍 Ganadería Ramón Benet

Ayódar

VIERNES 15

  • 🕒 12:00 | Misa Mayor en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción.
  • 🕒 12:30 | Apertura del mesón.
  • 🕒 12:35 | Preparación de la tradicional cena del toro.
  • 🕒 13:00 | Tardeo tributo a Barricada. 📍 Plaza de la Iglesia
  • 🕒 15:00 | Reparto de la carne del toro en los lugares habituales.
  • 🕒 00:30 | Inicio de baile con la espectacular orquesta “El Legado” y concurso de disfraces (a continuación, DJ’s).

SÁBADO 16

  • 🕒 12:00 | Apertura del mesón.
  • 🕒 13:00 | Suelta de vacas de la ganadería Juan Faet.
  • 🕒 17:00 | Tardeo con DJ en la Plaza de la Iglesia.
  • 🕒 18:45 | Prueba del toro del pueblo “Avispado” de la ganadería Manolo Vázquez.
  • 🕒 21:00 | Continuación de las vaquillas.
  • 🕒 21:30 | Cena de sobaquillo en la Plaza de la Iglesia (a continuación, bingos).
  • 🕒 23:00 | Suelta del toro del pueblo “Avispado”.
  • 🕒 00:00 | Fiesta final “Mom Closing Festival” 📍 Campo de fútbol

Arañuel

VIERNES 15

  • 🕒 12:30 | Misa en honor a la Virgen de Agosto.
  • 🕒 17:30 | Merienda para los jubilados y pasodoble.
  • 🕒 18:00 | Juegos acuáticos infantiles.
  • 🕒 20:00 | Toro embolado en el almacén.
  • 🕒 21:30 | Procesión en honor a la Virgen de Agosto.
  • 🕒 23:00 | Cena de sobaquillo.
  • 🕒 00:30 | Bingo.
  • 🕒 01:00 | Concurso de disfraces.
  • 🕒 02:00 | Discomóvil con DJ Raque: Maravillay DJ Segux.

SÁBADO 16

  • 🕒 08:00 | Subida a la ermita para adornar el anda.
  • 🕒 12:30 | Recibimiento del santo en la iglesia y continuación de la misa.
  • 🕒 20:00 | Procesión de San Roque y subida en romería a su ermita.
  • 🕒 23:00 | Cena de sobaquillo.
  • 🕒 00:30 | Bingo.
  • 🕒 01:00 | Entrega de premios.
  • 🕒 02:00 | Gran actuación de la orquesta Nexus.

Les Coves de Vinromà

VIERNES 15 – Dia de la Mare de Déu de l’Assumpció

  • 🕒 08:00 | Despertà. 📍 A cargo de la Unió Musical Covarxina
  • 🕒 17:30 | Concentración en la Plaça d’Espanya de la corporación municipal, damas y Unió Musical Covarxina para recoger a las reinas.
  • 🕒 18:15 | Misa en honor a la patrona Mare de Déu de l’Assumpció.
  • 🕒 19:00 | Procesión y ofrenda de flores a la Mare de Déu d’Agost.
  • 🕒 20:00 | Actuación del Grup de Danses de les Coves. 📍 Plaça d’Espanya
  • 🕒 23:00 | Ball del pla. 📍 Plaça d’Espanya
  • 🕒 00:00 | Actuación de la orquesta Avalanxa. 📍 Pista de la Raualeta

SÁBADO 16 – Dia de Sant Roc

  • 🕒 08:00 | Despertà. 📍 A cargo de la Unió Musical Covarxina
  • 🕒 16:00 | Subhasta de cadafals. 📍 Puerta del Ayuntamiento
  • 🕒 17:30 | Concentración en la Plaça d’Espanya de la corporación municipal, damas y Unió Musical Covarxina para recoger a las reinas.
  • 🕒 18:15 | Misa en honor a Sant Roc.
  • 🕒 18:30 | Partido de pretemporada CD Vinromà. 📍 Camp de futbol El Temple
  • 🕒 19:00 | Procesión y ofrenda de flores al porxo de Sant Roc.
  • 🕒 20:00 | Actuación del Grup de Danses Infantil i Juvenil. 📍 Plaça d’Espanya
  • 🕒 23:30 | Ball del pla con vestimenta típica. 📍 Plaça d’Espanya
  • 🕒 00:30 | Nit Eivissenca con la orquesta Búfalo y discomóvil The End. 📍 Pista de la Raualeta

DOMINGO 17 – Bou Embolat

  • 🕒 12:00 | Ruta de la Sangria. 📍 Xaranga Ximraxà
  • 🕒 15:00 | Construcción de la plaza de bous.
  • 🕒 19:00–21:00 | Tardeo–tapeo con Jarabe Rumba (Kintos 25). 📍 Font del Plorón
  • 🕒 00:00 | Bou embolat: vacas “La Guerrera” y “La Centella” de Gallo en asfalto (plaça limpia).

Sant Mateu

VIERNES 15

  • 🕒 21:00 | Cena de sobaquillo i bureo de verano amb balls tradicionals. 📍 Pla Mare de Déu de la Font

DOMINGO 17

  • 🕒 19:00 | Tardeo després del partit U.D. Sant Mateu – C.D. Onda. 📍 Camp de la Arboleda

Vilafranca

VIERNES 15 – Dia de la Mare de Déu d’Agost

  • 🕒 16:30 | Corro de vaques. 📍 Hnos. Bellés de la Torre d’en Besora, Plaça d’En Blasc
  • 🕒 18:00 | Prova del bou “Pajarito” de Pascual Alcalá, n.º 76 G1 (patrocinat per El Ventanillo)
  • 🕒 20:00 | Ball Pla infantil. 📍 Des del Parador de Festes
  • 🕒 22:00 | Ball Pla. 📍 Plaça d’En Blasc
  • 🕒 00:00 | Embolada del bou provat per la vesprada
  • 🕒 00:30 | Tribut a Loquillo & Van Gogh, amb La Red de Pop, La Pica de Ross
  • 🕒 03:00 | Discomòbil Eclipse amb DJ Rafa Marco

SÁBADO 16 – Dia de Sant Roc

  • 🕒 01:00 | Corro de vaques. 📍 La Espuela d’Alcor (Castella) a la Plaça d’En Blasc
  • 🕒 16:30 | Corro de vaques. 📍 La Espuela d’Alcor (Castella) a la Plaça d’En Blasc
  • 🕒 19:00 | Tardeo amb el grup Town Folke
  • 🕒 22:00 | Embolada del bou “Lusitano” de la ramaderia Germans Bellés
  • 🕒 23:30 | Corro embolat. 📍 Plaça d’En Blasc
  • 🕒 00:30 | Discomòbil Eclipse amb DJ Dani Marzà

DOMINGO 17

  • 🕒 17:00 | Espectacle infantil “Muntaltxo Xou” amb pallasso Muntalto Xou i la Tica
  • 🕒 18:00 | Espectacle de monòlegs amb Grison (Col·laboració Ajuntament de Vilafranca i Associació Cultural Taurina Bou per la Vila)
  • 🕒 20:00 | Xaranga Gastband
  • 🕒 23:00 | Corro embolat. 📍 Germán Vidal
  • 🕒 01:00 | Corro embolat. 📍 Carrers de la Xalera

