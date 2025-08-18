Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Esta semana del 18 al 24 de agosto, la provincia de Castellón se viste de reggae para celebrar el 30º aniversario del Rototom Sunsplash en Benicàssim, pero la agenda cultural va mucho más allá. Te esperan noches de teatro con El Brujo, cine de verano, risas con monólogos, rutas guiadas por la naturaleza y visitas a la historia local. ¡Prepara tu semana y no dejes escapar la oportunidad de disfrutar de la cultura en su máxima expresión!

1. Ciclo LEEINFLUENCERS 2025: Bob Pop en Benicàssim Dentro de la programación literaria de Benicàssim, el escritor y crítico cultural Bob Pop participa en un encuentro único para hablar sobre libros y sus experiencias. Una ocasión perfecta para los amantes de la lectura de conocer a uno de los personajes más destacados del panorama cultural actual. 📅 Lunes 18 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

2. XXX Rototom Sunsplash 2025: 30ª edición. El festival de reggae más grande de Europa celebra su 30ª edición en Benicàssim con una semana de música, cultura y conciencia social. Disfruta de un cartel de lujo con leyendas del género como The Wailers, Shaggy, Alborosie y Steel Pulse, entre muchos otros. Más allá de la música, el festival ofrece un sinfín de actividades culturales en sus diferentes áreas. 📅 Del 16 al 23 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Precios por día y abonos disponibles en la web oficial

The Wailers serán protagonistas en la 30ª edición del Rototom Sunsplash de Benicàssim esta semana. / MEDITERRÁNEO

3. Contacontes a la Mar (Benicàssim) y Contes a Peu de Mar (Castelló). Esta semana los cuentacuentos son protagonistas con dos ciclos diferentes. En Castelló, el Planetari acoge el miércoles a Sorgina Txirulina con 'El viaje de la música', mientras que en Benicàssim, el jueves, Erica Liquete te sumerge en las 'Historias del Baserri'. Citas imprescindibles para los más pequeños. 📅 Miércoles 20 y Jueves 21 de agosto | 🕒 Varios horarios | 📍 Planetari de Castelló y Anfiteatro Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

4. Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia-Peñíscola. Peñíscola acoge este prestigioso festival dedicado al instrumento clásico, con un programa que abarca desde la música de cámara hasta el flamenco y el jazz. Esta semana, el Salón Gótico del Castillo del Papa Luna será el escenario para conciertos de dúos de violín y guitarra, jazz latino y guitarra flamenca, con artistas como El Barouki–Nunes, Maurizio Di Fulvio y Carlos Piñana. 📅 Del 20 al 23 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ Desde 10 €

5. Mi Vida en el Arte, con Rafael Álvarez "El Brujo". Un espectáculo autobiográfico del aclamado actor y director Rafael Álvarez "El Brujo", que narra su trayectoria vital y artística con su característico estilo que mezcla humor y profundidad. Una oportunidad única para disfrutar de uno de los referentes del teatro español contemporáneo. 📅 Viernes 22 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 15 €

'El Brujo' regresa a la provincia de Castellón para presentar en Benicàssim su espectáculo más autobiográfico. / Pablo Lorente

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 18 de agosto

Exposición "Colores del Mundo" de National Geographic Muestra con 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic. 📅 Inauguración 21 de Julio | 🕒 12:00 h | 📍 Muelle Costa (junto al Gran Casino), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Muestra con 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic. 📅 Inauguración 21 de Julio | 🕒 12:00 h | 📍 Muelle Costa (junto al Gran Casino), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Música en Vilafamés El festival de las fiestas de Vilafamés presenta la actuación de Reina Mora y Kawak para comenzar la noche con buena música en directo. 📅 18 de agosto | 🕒 00:30 h | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Gratuito

El festival de las fiestas de Vilafamés presenta la actuación de y para comenzar la noche con buena música en directo. 📅 18 de agosto | 🕒 00:30 h | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Gratuito Taller de Batucada & Samba Do Brasil Una actividad del ciclo "Diputació a Escena" que invita a participar en un taller de batucada en Todolella. 📅 18 de agosto | 🕒 16:30 h | 📍 Todolella | 🎟️ Gratuito

Una actividad del ciclo "Diputació a Escena" que invita a participar en un taller de batucada en Todolella. 📅 18 de agosto | 🕒 16:30 h | 📍 Todolella | 🎟️ Gratuito Conferencia Rototom El Foro Social del festival acoge la charla 'Celebrando la vida-La sociedad del futuro' con Agustín Ostos y Quinndy Akeju . 📅 18 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El Foro Social del festival acoge la charla 'Celebrando la vida-La sociedad del futuro' con y . 📅 18 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito Teatro en Cirat y Circo en Espadilla 'Les Noves Aventures de la Bruixa Marruixa' y 'Eirene' de La Troupe Malabo. 📅 18 de agosto | 🕒 18:30 h | 📍 Cirat y Espadilla | 🎟️ Gratuito

'Les Noves Aventures de la Bruixa Marruixa' y 'Eirene' de La Troupe Malabo. 📅 18 de agosto | 🕒 18:30 h | 📍 Cirat y Espadilla | 🎟️ Gratuito Circo en Villahermosa y Villanueva 'Hi havia una vegada un circ' y 'Royal Circ'. 📅 18 de agosto | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Villahermosa del Río y Villanueva de Viver | 🎟️ Gratuito

'Hi havia una vegada un circ' y 'Royal Circ'. 📅 18 de agosto | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Villahermosa del Río y Villanueva de Viver | 🎟️ Gratuito Rototom: Main Stage Música en directo de artistas como Big Youth , Nadine Sutherland y The Wailers . 📅 18 de agosto | 🕒 A partir de las 20:30 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €

Música en directo de artistas como , y . 📅 18 de agosto | 🕒 A partir de las 20:30 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 € Cine en el Teatre Municipal de Benicàssim Proyección de la comedia francesa 'Una cena...y lo que surja' (Olivier Ducray, Wilfried Méance, 2024), una historia sobre una pareja que se enfrenta a la monotonía de su relación con una propuesta de sus vecinos. 📅 18 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Proyección de la comedia francesa 'Una cena...y lo que surja' (Olivier Ducray, Wilfried Méance, 2024), una historia sobre una pareja que se enfrenta a la monotonía de su relación con una propuesta de sus vecinos. 📅 18 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 € Arte en Algimia y Teatro en Paviás 'El mundo de las flores' y 'Vitae' de Xateatre. 📅 18 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Algimia de Almonacid y Paviás | 🎟️ Gratuito

'El mundo de las flores' y 'Vitae' de Xateatre. 📅 18 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Algimia de Almonacid y Paviás | 🎟️ Gratuito Danza: Street Flamenco Actuación de baile flamenco que forma parte de la programación cultural de verano de la ciudad. 📅 18 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Anfiteatro Peñismar de Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Actuación de baile flamenco que forma parte de la programación cultural de verano de la ciudad. 📅 18 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Anfiteatro Peñismar de Peñíscola | 🎟️ Gratuito Música en Montan Actuación de "Acústics al Carrer" con una variedad de artistas locales como Bluet, Nadia Sheikh o Kawak. 📅 18 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Montan | 🎟️ Gratuito

MARTES, 19 de agosto

Obra invitada: Pareja de floreros (ca. 1650-1655) de Pedro de Camprobín Passano Exposición temporal de dos lienzos florales del s. XVII. 📅 Hasta el 31 de diciembre de 2025 | 📍 Sala patio de etnología, Museu de Belles Arts de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Exposición temporal de dos lienzos florales del s. XVII. 📅 Hasta el 31 de diciembre de 2025 | 📍 Sala patio de etnología, Museu de Belles Arts de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ Exposición | «Preludio de libertad» de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Exposición del festival Imaginària 2025, dedicada a un artista lituano que fusiona música y pintura. 📅 Hasta el 5 de octubre | 🕒 Martes a sábado, 10-14h y 16-20h; domingo, 10-14h | 📍 Museu de Belles Arts. Av. dels Germans Bou, 28, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 20 de agosto

JAZZ BAJO LAS ESTRELLAS 2025: Ernest Orts. Concierto de jazz en el marco de una cena en un hotel de Benicàssim. 📅 13 | 🕒 A partir de las 20.30 horas | 📍 Club Palasiet, Benicàssim | 🎟️ 55€ (Cena + concierto). Se requiere reserva previa.

Conferencia Rototom El Foro Social del festival acoge la charla 'Ante el colapso, Cuéntame una historia' con Gonzo y Flavita Banana . 📅 20 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El Foro Social del festival acoge la charla 'Ante el colapso, Cuéntame una historia' con y . 📅 20 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito Música en Benlloc Actuación de Vudú en el marco del programa "Diputació a Escena". 📅 20 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Benlloc | 🎟️ Gratuito

Actuación de en el marco del programa "Diputació a Escena". 📅 20 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Benlloc | 🎟️ Gratuito Contes a peu de mar La narradora y música Sorgina Txirulina presenta 'El viaje de la música', un espectáculo para niños donde se exploran diferentes estilos musicales a través de cuentos. 📅 20 de agosto | 🕒 19:15 h | 📍 Esplanada Planetari, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

La narradora y música presenta 'El viaje de la música', un espectáculo para niños donde se exploran diferentes estilos musicales a través de cuentos. 📅 20 de agosto | 🕒 19:15 h | 📍 Esplanada Planetari, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Monólogo en Onda El ciclo "Onda Show" trae al cómico José Campoy . 📅 20 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Plaza de España, Onda | 🎟️ Gratuito

El ciclo "Onda Show" trae al cómico . 📅 20 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Plaza de España, Onda | 🎟️ Gratuito Música en Almassora El ciclo "La Mar de Cultures" presenta el concierto de Gani Mirzo Trio. 📅 20 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Espai Cultural Benafelí de Almassora | 🎟️ Gratuito

Gani Mirzo actuará en Torreblanca y Almassora gracias al ciclo 'La Mar de Cultures' de este 2025. / MEDITERRÁNEO

Rototom: Main Stage Conciertos de Cimarons , Ky-Mani Marley ft Alborosie y L'Entourloop . 📅 20 de agosto | 🕒 A partir de las 20:45 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €

Conciertos de , y . 📅 20 de agosto | 🕒 A partir de las 20:45 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 € Cine en el Teatre Municipal de Benicàssim Proyección de la película 'Una cena...y lo que surja'. 📅 20 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Proyección de la película 'Una cena...y lo que surja'. 📅 20 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 € Teatro por las calles de Oropesa La compañía David Cebrián presenta 'WC', una comedia no verbal y absurda para todos los públicos. 📅 20 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Oropesa | 🎟️ Gratuito

La compañía David Cebrián presenta 'WC', una comedia no verbal y absurda para todos los públicos. 📅 20 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Oropesa | 🎟️ Gratuito Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia Concierto del dúo de violín y guitarra El Barouki–Nunes. 📅 20 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10 €

Concierto del dúo de violín y guitarra El Barouki–Nunes. 📅 20 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10 € Exposición: 'Vilafranca en festes', de Ricardo Cases Muestra fotográfica de Ricardo Cases sobre las fiestas de Vilafranca. 📅 Hasta el 31 de agosto | 🕒 Mie-Dom: 10.00-13.30 h; Vie-Sáb: 16.00-18.00 h (consultar Oficina de Turismo) | 📍 Salas góticas del Ayuntamiento, C/ de Sant Roc, 1, Vilafranca | 🎟️ Gratuito

Exposición "Same Same But Different" de Anna Fux en Benicàssim Exposición de fotolibro seleccionado por PhotoEspaña. Muestra hasta el 31 de agosto. Horario de la exposición: de miércoles a domingo, de 18:00 a 21:00 h. 📅 Hasta el 31 de agosto | 🕒 20:00 h. | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito (se requiere reserva previa para la visita comentada)

JUEVES, 21 de agosto

Teatro en Torás Dentro de "Diputació a Escena", se presenta 'Les noves aventures de la Bruixa Marruixa', una obra de la compañía Xarxa Teatre. 📅 21 de agosto | 🕒 10:30 h | 📍 Plaza Iglesia, Torás | 🎟️ Gratuito

Dentro de "Diputació a Escena", se presenta 'Les noves aventures de la Bruixa Marruixa', una obra de la compañía Xarxa Teatre. 📅 21 de agosto | 🕒 10:30 h | 📍 Plaza Iglesia, Torás | 🎟️ Gratuito Cine en Onda La Casa de la Cultura proyecta la película de animación familiar 'Amigos imaginarios' (Estados Unidos, 2024), que trata sobre una niña que puede ver a los amigos invisibles que han sido olvidados. 📅 21 de agosto | 🕒 11:30 h | 📍 Casa de la Cultura de Onda | 🎟️ Gratuito

La Casa de la Cultura proyecta la película de animación familiar 'Amigos imaginarios' (Estados Unidos, 2024), que trata sobre una niña que puede ver a los amigos invisibles que han sido olvidados. 📅 21 de agosto | 🕒 11:30 h | 📍 Casa de la Cultura de Onda | 🎟️ Gratuito Conferencia Rototom El Foro Social del festival acoge la charla 'Celebrando la vida, defendiendo Palestina' con Raquel Martí y Gonzo . 📅 21 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El Foro Social del festival acoge la charla 'Celebrando la vida, defendiendo Palestina' con y . 📅 21 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Gratuito Circo en Herbers El ciclo "Diputació a Escena" presenta 'El Rompe Récords', un espectáculo de circo con el artista Abraham Arzate. 📅 21 de agosto | 🕒 18:30 h | 📍 Herbers | 🎟️ Gratuito

Festival Teatre al Carrer de Peñíscola Representación de la obra 'Monstruos' en la zona de Peñismar. 📅 21 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Representación de la obra 'Monstruos' en la zona de Peñismar. 📅 21 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Peñíscola | 🎟️ Gratuito Música en Benicàssim El músico Quimbala actúa en el espacio La Villa Experience. 📅 21 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El músico actúa en el espacio La Villa Experience. 📅 21 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Circo en la ermita de Vila-real Dentro del ciclo Viu l'estiu al Termet, la compañía Kanbahiota Trup presenta el espectáculo 'La Coquette', una obra de circo con trapecio, acrobacias y humor ambientada en los años 50. 📅 21 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaça del Pastoret, Vila-real | 🎟️ Gratuito

Rototom: Main Stage Conciertos de Ky-Mani Marley ft Alborosie , L'Entourloop y Steel Pulse . 📅 21 de agosto | 🕒 A partir de las 20:30 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €

Conciertos de , y . 📅 21 de agosto | 🕒 A partir de las 20:30 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 € Contacontes a la Mar La narradora Erica Liquete presenta 'Historias del Baserri', un espectáculo de narración oral con música en directo que traslada al público a un caserío. 📅 21 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

La narradora presenta 'Historias del Baserri', un espectáculo de narración oral con música en directo que traslada al público a un caserío. 📅 21 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Cine en el Teatre Municipal de Benicàssim Proyección de la película 'Una cena...y lo que surja'. 📅 21 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Proyección de la película 'Una cena...y lo que surja'. 📅 21 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 € Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia Doble concierto del Dúo Accademia & Italian Reverie Duo. 📅 21 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo de Peñíscola | 🎟️ 10,51 €

VIERNES, 22 de agosto

Rototom: Main Stage Conciertos de Ken Boothe , Saïan Supa Celebration y Misty In Roots . 📅 22 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €

Conciertos de , y . 📅 22 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 € Circo en Costur El ciclo "Diputació a Escena" presenta 'El Viatge d'Estel' de la compañía Poika Teatral. 📅 22 de agosto | 🕒 16:30 h | 📍 Costur | 🎟️ Gratuito

El ciclo "Diputació a Escena" presenta 'El Viatge d'Estel' de la compañía Poika Teatral. 📅 22 de agosto | 🕒 16:30 h | 📍 Costur | 🎟️ Gratuito Música infantil en Herbers La compañía Trobadorets presenta 'Anem de Festa!', un espectáculo de música para el público familiar. 📅 22 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Herbers | 🎟️ Gratuito

La compañía Trobadorets presenta 'Anem de Festa!', un espectáculo de música para el público familiar. 📅 22 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Herbers | 🎟️ Gratuito Visita guiada: Refugio antiaéreo Una visita guiada que recorre el refugio de la plaza Tetuán para conocer la historia de la Guerra Civil en Castellón. Se requiere reserva previa. 📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito

Una visita guiada que recorre el refugio de la plaza Tetuán para conocer la historia de la Guerra Civil en Castellón. Se requiere reserva previa. 📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito Contacontes a la Mar La narradora y música Sorgina Txirulina presenta 'El viaje de la música', un espectáculo para el público familiar. 📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Biblioteca de Helipolis, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Tardeo en Benicàssim Una sesión con varios DJ's en el espacio La Villa Experience. 📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Una sesión con varios DJ's en el espacio La Villa Experience. 📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Visita teatralizada en el Museu Etnològic del Termet Dentro de la programación Viu l'estiu al Termet, la compañía Paraules d'aire ofrece una visita teatralizada que convierte el recorrido por el museo en una experiencia divertida y entrañable. 📅 22 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Gratuito

Dentro de la programación Viu l'estiu al Termet, la compañía ofrece una visita teatralizada que convierte el recorrido por el museo en una experiencia divertida y entrañable. 📅 22 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Gratuito Concert de flauta i guitarra en Almassora Concierto del ciclo "Concerts a les Ermites" con la actuación de flauta y guitarra 'Arrels i ritmes'. 📅 22 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Ermita de Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Gratuito

Concierto del ciclo "Concerts a les Ermites" con la actuación de flauta y guitarra 'Arrels i ritmes'. 📅 22 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Ermita de Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Gratuito V Festival de Música y Humor de Oropesa Actuaciones de Rumbología y el monologuista Sebas El Rayo . 📅 22 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Jardines del Faro, Oropesa | 🎟️ Gratuito

Actuaciones de y el monologuista . 📅 22 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Jardines del Faro, Oropesa | 🎟️ Gratuito Cine de verano en Almassora Proyección de la película de animación familiar 'Guardiana de dragones'. 📅 22 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Pl. Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Gratuito

Música en Navajas Arantxa Domínguez y Ricardo Belda presentan 'Cançons de Vida i Somnis', un concierto que mezcla jazz, improvisación y un toque mediterráneo. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Navajas | 🎟️ Gratuito

y presentan 'Cançons de Vida i Somnis', un concierto que mezcla jazz, improvisación y un toque mediterráneo. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Navajas | 🎟️ Gratuito Cine de verano en Peñíscola Proyección de la película 'Aquaman y el reino perdido' (James Wan, 2024). 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Playa Sud de Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Proyección de la película 'Aquaman y el reino perdido' (James Wan, 2024). 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Playa Sud de Peñíscola | 🎟️ Gratuito Música en Peñíscola Actuación del Dúo Hechizo en Peñismar. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Actuación del en Peñismar. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Gratuito Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia Concierto de jazz latino con Maurizio Di Fulvio a la guitarra y Alessia Martegiani a la voz. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10,51 €

Concierto de jazz latino con a la guitarra y a la voz. 📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10,51 € Teatro: "Mi Vida en el Arte" con El Brujo Función autobiográfica de Rafael Álvarez "El Brujo". 📅 22 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 15 €

SÁBADO, 23 de agosto

Rototom: Main Stage Último día del festival con las actuaciones de Eek-A-Mouse, The Meditations y Tiken Jah Fakoly. 📅 23 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €

Ruta guiada en Oropesa 'El Reflejo del Atardecer en el Prat'. Se requiere reserva. 📅 23 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Oropesa del Mar | 🎟️ Gratuito con reserva previa

'El Reflejo del Atardecer en el Prat'. Se requiere reserva. 📅 23 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Oropesa del Mar | 🎟️ Gratuito con reserva previa Música en Cati y Vallibona 'Tukutrada Reciclada!' y 'Cançons en la nostra llengua'. 📅 23 de agosto | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Cati y Vallibona | 🎟️ Gratuito

'Tukutrada Reciclada!' y 'Cançons en la nostra llengua'. 📅 23 de agosto | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Cati y Vallibona | 🎟️ Gratuito Cine en Benicàssim Proyección de la película 'Bon voyage, Marie' (Enya Baroux, 2025). 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h y 23:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Proyección de la película 'Bon voyage, Marie' (Enya Baroux, 2025). 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h y 23:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 € Música en Benicàssim El músico Alejandro Diaz y su grupo actúan en La Villa Experience. 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

El músico y su grupo actúan en La Villa Experience. 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito V Festival de Música y Humor de Oropesa Actuaciones del grupo musical Equipo M y el monologuista Marcos Arizmendi . 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Jardines del Faro, Oropesa | 🎟️ Gratuito

Actuaciones del grupo musical y el monologuista . 📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Jardines del Faro, Oropesa | 🎟️ Gratuito Cine de verano en Almassora Proyección de la película de animación familiar 'Guardiana de dragones'. 📅 23 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Platja del Pla de la Torre, Almassora | 🎟️ Gratuito

Proyección de la película de animación familiar 'Guardiana de dragones'. 📅 23 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Platja del Pla de la Torre, Almassora | 🎟️ Gratuito Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia Concierto de guitarra flamenca con Carlos Piñana y Miguel Ángel Orengo a la percusión. 📅 23 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10,51 €

DOMINGO, 24 de agosto

Teatro en Benassal La compañía Floc Teatre presenta 'Formigues', una obra del ciclo "Diputació a Escena". 📅 24 de agosto | 🕒 11:00 h | 📍 Benassal | 🎟️ Gratuito

La compañía Floc Teatre presenta 'Formigues', una obra del ciclo "Diputació a Escena". 📅 24 de agosto | 🕒 11:00 h | 📍 Benassal | 🎟️ Gratuito Teatro en Alcalà de Xivert La compañía Artes Visuales-Teatro-T presenta 'Insectopia', una obra del ciclo "Diputació a Escena". 📅 24 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Alcalà de Xivert | 🎟️ Gratuito

La compañía Artes Visuales-Teatro-T presenta 'Insectopia', una obra del ciclo "Diputació a Escena". 📅 24 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Alcalà de Xivert | 🎟️ Gratuito Cine en Benicàssim Proyección de la película 'Bon voyage, Marie'. 📅 24 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Proyección de la película 'Bon voyage, Marie'. 📅 24 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 € Teatro en Almassora La compañía Xateatre presenta 'Vitae', una obra del ciclo "Diputació a Escena". 📅 24 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Almassora | 🎟️ Gratuito

Andreu Valor actuará en Benicàssim dentro de la programación de La Villa Experience. / m