Qué hacer en Castellón este fin de semana: los últimos días del Rototom, festival 90's y el hechizo de 'El Brujo'
La agenda del 22, 23 y 24 de agosto reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón exprime el verano con un nuevo fin de semana en el que habrá multitud de eventos interesantes. El Rototom, que cumple su 30ª edición, encara sus últimos días, pero no es ni mucho menos la única oportunidad para ver música en directo. El festival Love 90's, que también contará con la actuación de Los Rebeldes, es un buen ejemplo.
Y como siempre, también habrá una amplia agenda de cine y de teatro, con la visita de un coloso de las tablas como 'El Brujo'.
Mientras tanto, en los pueblos no hay tregua: Nules, Alcalà de Xivert, Vall d'Alba, Torre d'En Besora, Eslida o Villahermosa del Río… todos en fiestas con orquestas, bous, disfraces y pistas de baile improvisadas.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Rototom Sunsplash
Bajo el lema “Celebrating Life”, el festival está celebrando su 30ª edición con un legado de música, comunidad y transformación cultural. Con más de 200 conciertos, siete áreas culturales —ciencia, circo, arte urbano, cultura africana, agroecología y zona juvenil—, un ambiente sostenible y un firme compromiso social, se ha consolidado como un espacio intergeneracional que recrea los “veranos de pueblo” con un toque global y solidario. Este año cuenta con figuras internacionales como Burning Spear, Morgan Heritage, Tarrus Riley, Julian Marley, Third World, Morodo & Okoumé Lions, Aswad y Ana Tijoux, entre otros. Aprovecha solo quedan dos días.
Main Stage Conciertos de Ken Boothe, Saïan Supa Celebration y Misty In Roots.
📅 22 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €
Main Stage Último día del festival con las actuaciones de Eek-A-Mouse, The Meditations y Tiken Jah Fakoly.
📅 23 de agosto | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ 48 €
+Música
Música infantil en Herbers. La compañía Trobadorets presenta 'Anem de Festa!', un espectáculo de música para el público familiar
📅 22 de agosto | 🕒 18:00 h | 📍 Herbers | 🎟️ Gratuit
Tardeo en Benicàssim. Una sesión con varios DJ's en el espacio La Villa Experience
📅 22 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
Concert de flauta i guitarra en Almassora. Concierto del ciclo "Concerts a les Ermites" con la actuación de flauta y guitarra 'Arrels i ritmes'
📅 22 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Ermita de Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Gratuito
Música en Navajas. Arantxa Domínguez y Ricardo Belda presentan 'Cançons de Vida i Somnis', un concierto que mezcla jazz, improvisación y un toque mediterráneo
📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Navajas | 🎟️ Gratuito
Música en Peñíscola. Actuación del Dúo Hechizo en Peñismar.
📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia. Concierto de jazz latino con Maurizio Di Fulvio a la guitarra y Alessia Martegiani a la voz
📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10,51 €
Música en Catí y Vallibona. 'Tukutrada Reciclada!' y 'Cançons en la nostra llengua'
📅 23 de agosto | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Catí y Vallibona | 🎟️ Gratuito
Música en Benicàssim. El músico Alejandro Diaz y su grupo actúan en La Villa Experience
📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
V Festival de Música y Humor de Oropesa. Actuaciones del grupo musical Equipo M y el monologuista Marcos Arizmendi
📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Jardines del Faro, Oropesa | 🎟️ Gratuito
Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia. Concierto de guitarra flamenca con Carlos Piñana y Miguel Ángel Orengo a la percusión
📅 23 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Castillo del Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 10,51 €
Concierto de Los Rebeldes y Festival Love 90. Evento que forma parte de la programación de las fiestas de Benicarló.
📅 23 de agosto | 🕒 23:30 h | 📍 Recinto de fiestas, Benicarló | 🎟️ 8 €
Cine
Cine de verano en Almassora. Proyección de la película de animación familiar 'Guardiana de dragones'
📅 22 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Pl. Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Gratuito
Cine de verano en Peñíscola. Proyección de la película 'Aquaman y el reino perdido' (James Wan, 2024)
📅 22 de agosto | 🕒 22:30 h | 📍 Playa Sud de Peñíscola | 🎟️ Gratuito
Cine en Benicàssim Proyección de la película 'Bon voyage, Marie' (Enya Baroux, 2025)
📅 23 de agosto | 🕒 20:00 h y 23:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €
Cine de verano en Almassora. Proyección de la película de animación familiar 'Guardiana de dragones'
📅 23 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Platja del Pla de la Torre, Almassora | 🎟️ Gratuito
Cine en Benicàssim. Proyección de la película 'Bon voyage, Marie'
📅 24 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Visita teatralizada en el Museu Etnològic del Termet de Vila-real. Dentro de la programación Viu l'estiu al Termet, la compañía Paraules d'aire ofrece una visita teatralizada que convierte el recorrido por el museo en una experiencia divertida y entrañable
📅 22 de agosto | 🕒 19:30 h | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Gratuito
"Mi Vida en el Arte" con El Brujo .Función autobiográfica de Rafael Álvarez "El Brujo"
📅 22 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 15 €
Teatro en Benassal. La compañía Floc Teatre presenta 'Formigues', una obra del ciclo "Diputació a Escena"
📅 24 de agosto | 🕒 11:00 h | 📍 Benassal | 🎟️ Gratuito
Teatro en Alcalà de Xivert. La compañía Artes Visuales-Teatro-T presenta 'Insectopia', una obra del ciclo "Diputació a Escena"
📅 24 de agosto | 🕒 19:00 h | 📍 Alcalà de Xivert | 🎟️ Gratuito
Teatro en Almassora. La compañía Xateatre presenta 'Vitae', una obra del ciclo "Diputació a Escena"
📅 24 de agosto | 🕒 20:00 h | 🎟️ Gratuito
Gastronomía
La Villa Experience. Festival al aire libre con ocio familiar, zona infantil, food trucks y espectáculos en un entorno mágico junto al mar.
📅 Hasta el viernes 30 de agosto | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Recinto La Villa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre (Zona Kids: 6 € empadronados / 8 € no empadronados)
Planes para hacer con niños
Diputació a Escena 2025
Teatro, circo, música y poesía escénica en plazas y espacios singulares de los pueblos de Castellón.
Programación
VIERNES 22
- 🕒 16:30 | El viatge d’Estel – Poika Teatral. 📍 Costur
- 🕒 18:00 | Anem de festa! – Trobadorets. 📍 Herbers
- 🕒 19:00 | Cançons de vida i somnis – Arantxa Domínguez & Ricardo Belda. 📍 Navajas
SÁBADO 23
- 🕒 Hora s/e | Tukutrada reciclada! – Tukutrà. 📍 Cati
- 🕒 Hora s/e | Wanted – Xateatre. 📍 Pavías
- 🕒 Hora s/e | Cançons en la nostra llengua – Dossom. 📍 Vallibona
DOMINGO 24
- 🕒 Hora s/e | Insectopia – Artes Visuales-Teatro-T. 📍 Alcalà de Xivert
- 🕒 Hora s/e | Vitae – Xateatre. 📍 Almassora
- 🕒 Hora s/e | Formigues – Floc Teatre. 📍 Benassal
- 🕒 Hora s/e | Parque infantil. 📍 Benlloc
Circo
El Viatge d’Estel. Circo poético y visual de Poika Teatral.
📅 Viernes 22/08/2025 | 🕒 16:30 | 📍 Pabellón Municipal, Costur | 🎟️ Entrada libre
Contacontes a la Mar. Narración familiar con Erica Liquetece y su historia El viaje de la música.
📅 Viernes 22/08/2025 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca de Heliópolis, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Visita guiada por el refugio antiaéreo de Castelló. Recorrido histórico subterráneo.
📅 Viernes 22/08/2025 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Ruta guiada en Orpesa. 'El Reflejo del Atardecer en el Prat'. Se requiere reserva.
📅 Viernes 23/08/2025 | 🕒 18:00 | 📍 Oropesa del Mar | 🎟️ Gratuito con reserva previa
Nit de Beatbox con Fredy Beats. Ritmos vocales en vivo bajo las estrellas.
📅 Sábado 23/08/2025 | 🕒 23:00 | 📍 Templet Moll de Costa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Fiestas en pueblos
Sant Bartomeu de Nules
Sant Bartomeu de Nules
VIERNES 22
- 🕒 12:00 | Encuentro de peñas y Cridà de fiestas con charanga En Ambar. 📍 Convento → Plaza Mayor
- 🕒 12:30 | Fiesta de la espuma con discomóvil DJ Sergio Bulau. 📍 Plaza Mayor
- 🕒 12:30 | Mesón de la tapa. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 17:30 | Cridà infantil con parque acuático. 📍 Plaza Mayor
- 🕒 19:00 | Mesón de la tapa. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 20:00 | Inauguración mesón de la tapa + tardeo con Rumba Sierra. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 01:00 | Discomóvil Kike GB y Sergio Bulau. 📍 Calle Mercat
SABADO 23
- 🕒 12:30 | Mesón de la tapa. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 17:00 | Girats Fest 40 JR con varios DJ’s. 📍 Calle San Cristóbal
- 🕒 19:00 | Bou per la Vila – Ganadería Aldeanueva Nº11 G0. 📍 Calles de Nules
- 🕒 19:00 | Mesón de la tapa. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 19:30 | X aniversario tardeo con Quimbala. 📍 Calle Ramón y Cajal
- 🕒 20:00 | Tardeo con Los Makis. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 23:30 | Bou embolat – Ganadería Montalvo Nº96 G0. 📍 Calles de Nules
- 🕒 00:00 | X aniversario discomóvil Kike GB, Iker Nieto y Sbri’s DJ set. 📍 Calle Ramón y Cajal
- 🕒 01:00 | Discomóvil César Vera y Kike GB. 📍 Calle Colón (frente a la estación)
DOMINGO 24
- 🕒 09:30 | L’ApalanKlàssics: muestra de vehículos clásicos. 📍 Avenida Millars
- 🕒 12:30 | Mesón de la tapa. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 18:00 | Parque infantil con hinchables y juegos. 📍 Local Multifuncional
- 🕒 18:00 | Tardeo con Dúo Fantasía. 📍 Calle Calderón de la Barca
- 🕒 19:00 | Tardeo con Sentir del Sur. 📍 Plaza Fray Asensi Nebot
- 🕒 19:00 | Solemne Misa Mayor con Coral Veus de Cor CEAM Nules. 📍 Iglesia arciprestal San Bartolomé y San Jaime
- 🕒 20:00 | Solemne procesión en honor a San Bartolomé + fuegos artificiales. 📍 Plaza Mayor
- 🕒 20:00 | Eliminatorias 24h fútbol sala (masculina y femenina). 📍 Polideportivo municipal
- 🕒 22:00 | Discomóvil DJ Clare Apir y DJ Kilian Martínez. 📍 Calle Virgen de la Soledat
- 🕒 01:00 | Discomóvil Sergio Bulau y Guille Silvers. 📍 Calle Santa Ana
Alcalà de Xivert
Alcalà de Xivert
VIERNES 22
- 🕒 10:00 | Matí de Ioga. 📍 CESAL
- 🕒 10:00 | Fitcross Kids. 📍 Espai d’Oci
- 🕒 10:30 | Festa gran amb els nostres majors. 📍 Carrer Maestrat
- 🕒 16:00 | VIII Fitcross. 📍 Espai d’Oci
- 🕒 21:00 | Nit de la Xulla i actuació del trio Pentagrama. 📍 Plaça Justo Zaragozà
SÁBADO 23
- 🕒 07:00 | Concentració XX Marxa a Peu Irta. 📍 CESAL
- 🕒 08:00 | Eixida XX Marxa a Peu Irta. 📍 CESAL
- 🕒 08:00 | Tradicional plantà de cadafals i degustació de coca i cervesa. 📍 Carrers d’Alcalà
- 🕒 12:00 | Festa de l’escuma amb canó de colors. 📍 Carrer Dr. Seguer
- 🕒 12:00 | Inauguració Ruta de la Tapa 2025. 📍 Locals participants (Ca Luci, Cuadros, Rosaleda, Cantonet, Aquari)
- 🕒 13:00 | Volteig de campanes i coets d’inici de festes. 📍 Carrers d’Alcalà
- 🕒 23:00 | Acte de presentació i proclamació de les Festeres 2025 + Himne de la Comunitat Valenciana. 📍 Pati col·legi Lo Campanar
- 🕒 23:30 aprox. | Ball de gala amb Orquestra Saturno i Discomòbil K-Disco. 📍 Pati col·legi Lo Campanar
DOMINGO 24
- 🕒 11:30 | Regata de vela lleugera (Ràting R.F.E.V). 📍 Platja del Carregador, Alcossebre
- 🕒 12:00-14:00 | Ruta de la Tapa 2025. 📍 Locals participants (Ca Luci, Cuadros, Rosaleda, Cantonet, Aquari)
- 🕒 13:00 | Volteig general de campanes. 📍 Campanar d’Alcalà
- 🕒 18:30 | Partit de futbol C.F. Alcalà – C.F. Nou Jove. 📍 Camp de futbol San Fernando
- 🕒 19:00 | Pregó de Festes amb Festeres 2024 i 2025. 📍 Carrers d’Alcalà (eixida avinguda Herois del Marroc)
- 🕒 23:30 | Prime Fest amb DJ, llums i pirotècnia. 📍 Façana Ajuntament, carrer Dr. Seguer
Vall d'Alba
Vall d'Alba
VIERNES 22
- 🕒 13:00 | Anunci de les festes amb volteig de campanes. 📍 Plaça Major
- 🕒 19:00 | Xupinazo inici de festes i repartiment de cervesa (des de les 18:30). 📍 Plaça Major
- 🕒 19:30 | Actuació del grup Marisma Rumba. 📍 Plaça Major
- 🕒 20:00 | Campionat Beer Pong. 📍 Plaça Major
- 🕒 22:00 | Sopar monumental inici de festes + Discomòbil Bandalay. 📍 Plaça Bous / Plaça Major
- 🕒 23:00 | Actuació Cuarteto Adrenalina. 📍 Plaça Major
SÁBADO 23
- 🕒 10:00 | Campionat de guinyot. 📍 Seu social amics de les cartes
- 🕒 12:00 | Exhibició de transhumància infantil. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 13:00 | Entrada de bous i vaques – Ramaderia La Espuela. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 17:30 | Exhibició de bous i vaques – Ramaderia La Espuela. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 19:30 | Entrada membres A.C. Taurina L’Espolsó i prova del bou Cerril Nº 31 – Ramaderia Germán Vidal. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 19:45 | Actuació del grup Rockolas. 📍 C/ Artista Joan Ripollés – Plaça Museu
- 🕒 22:00 | Ball amb l’actuació de Fernando Rey. 📍 Seu Associació Gent Major l’Alba
- 🕒 23:30 | Bou embolat Cerril Nº 31 – Ramaderia Germán Vidal. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 00:30 | Orquestra La Flama + Discomòbil The End. 📍 Plaça Major
DOMINGO 24
- 🕒 10:00 | Final del Campionat de guinyot i esmorzar participants. 📍 Seu social amics de les cartes
- 🕒 12:00 | Tancament de bous “Cerrils” – Ramaderia Partido de Resina. 📍 Recorregut tancament
- 🕒 12:45 | Prova del bou Cerril Nº 47 – Ramaderia Partido de Resina + exhibició de vaques – Ramaderia Germán Vidal. 📍 Plaça de Bous
- 🕒 17:30 | Exhibició de bous i vaques – Ramaderia Germán Vidal. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 19:30 | Prova del bou Cerril Nº 48 – Ramaderia Partido de Resina + eixida de bous i vaques. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 19:45 | Actuació del grup Rumbologia. 📍 C/ Artista Joan Ripollés – Plaça Museu
- 🕒 23:00 | Bou embolat Cerril Nº 47 i Nº 48 – Ramaderia Partido de Resina. 📍 Recinte Bous al carrer
- 🕒 00:00 | Concurs “Tu cara me suena” especial centenari i bingo + Macro Discomòbil The End. 📍 Plaça Major
Villahermosa del Río
Villahermosa del Río
VIERNES 22
- 🕒 13:00 | XIII Torneo de Fútbol con Club Masters Castellón, C.D. Burriana y C.F. Alqueries. 📍 Campo de fútbol municipal
- 🕒 17:30 | Subida al Calvario y suelta de cajones. 📍 Recorrido habitual
- 🕒 19:00 | Recogida de Reinas y Juras en sus domicilios. 📍 Calles del pueblo
- 🕒 19:30 | Pasacalle con la Unión Musical de Cortes de Arenoso. 📍 Desde Plaza de la Iglesia
- 🕒 21:15 | Actuación de la orquesta Gamma Live. 📍 Plaza de la Iglesia
- 🕒 23:30 | Exhibición de vaquillas – Ganadería Hermanos Bellés. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 01:00 | Toro embolado de reses Hermanos Bellés. 📍 Plaza de Toros
SÁBADO 23
- 🕒 10:30 | II Jornada de juegos tradicionales. 📍 Plaza de la Iglesia
- 🕒 11:30 | Parque infantil con castillos hinchables y atracciones. 📍 Plaza de la Iglesia
- 🕒 12:00 | Fiesta de la espuma con charanga Llena el Bomb. 📍 Plaza de la Iglesia
- 🕒 13:00 | Entrada de reses de Hermanos Bellés. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 17:30 | Exhibición de vaquillas – Ganadería Hermanos Bellés. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 19:00 | Prueba de toro Nº 23 G6 “Espacible” – Ganadería José Vte. Machancoses. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 23:30 | Toro embolado Nº 23 G6 “Espacible” – Ganadería José Vte. Machancoses. 📍 Plaza de Toros
DOMINGO 24
- 🕒 11:30 | Santa misa en honor a San Bartolomé. 📍 Iglesia parroquial
- 🕒 12:30 | Pasacalle con la Unión Musical de Cortes de Arenoso. 📍 Calles del pueblo
- 🕒 13:00 | Entrada de reses de Germán Vidal. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 17:30 | Exhibición de vaquillas – Ganadería Germán Vidal. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 19:00 | Prueba de toro Nº 16 G1 “Velador” – Ganadería Germán Vidal. 📍 Plaza de Toros
- 🕒 23:30 | Toro embolado Nº 16 G1 “Velador” y Nº 26 G2 “Herrerillo” – Ganadería Germán Vidal. 📍 Plaza de Toros
Torre d'En Besora
Torre d'En Besora
SÁBADO 23
- 🕒 08:00 | Despertà. 📍 Carrers del poble
- 🕒 09:00 | Volteig de campanes. 📍 Església parroquial
- 🕒 10:30 | Chupinazo i inauguració caseta de la comissió. 📍 Plaça de les Eres
- 🕒 11:00 | Concurs d’engalanament de carrers amb xaranga Terry con Magno i sangria. 📍 Carrers del poble
- 🕒 12:30 | Entrada de bous i vaques – Ramaderia Hnos. Bellés. 📍 Carrers del poble
- 🕒 14:00 | Dinar del pollastre a l’ast. 📍 Local de festes
- 🕒 18:00 | Exhibició de bous i vaques – Ramaderia Hnos. Bellés. 📍 Carrers del poble
- 🕒 20:30 | Berenar/sopar tradicional. 📍 Local de festes
- 🕒 22:00 | Concert de Sin Documentos + Discomòbil Bandalay. 📍 Local de festes
DOMINGO 24
- 🕒 12:30 | Missa. 📍 Església parroquial
- 🕒 13:00 | Inici del concurs de paelles. 📍 Carrers del poble
- 🕒 15:00 | Dinar de paelles. 📍 Local de festes
- 🕒 16:30 | Tardeo amb el Showman del Serrucho + Discomòbil Bandalay. 📍 Local de festes
- 🕒 21:00 | Sopar d’hamburgueses. 📍 Local de festes
Eslida
Eslida
VIERNES 22
- 🕒 22:00 | Sopar de penyes. 📍 Zona Poliesportiva
- 🕒 00:00 | Orquestra Enjoy. 📍 Zona Poliesportiva
SÁBADO 23
- 🕒 16:00 | Tardeo amb el grup Sin Documentos. 📍 Zona Poliesportiva
- 🕒 00:00 | Discomòbil. 📍 Zona Poliesportiva
DOMINGO 24
- 🕒 11:00 | Processó del trasllat del Santíssim Crist del Calvari. 📍 De l’Ermita a l’Església
- 🕒 11:30 | Missa al Santíssim Sagrament amb Coral Polifònica i Rondalla d’Eslida. 📍 Església Parroquial
- 🕒 14:00 | Volteig general de campanes. 📍 Campanar
- 🕒 18:30 | Homenatge als majors amb el Grup de Danses de Sueras. 📍 Zona Poliesportiva
- 🕒 00:00 | Orquestra Bella Dona. 📍 Zona Poliesportiva
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
Suscríbete para seguir leyendo
- Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Bomberos de tres autonomías luchan en la extinción del incendio de Artana
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Héroes del día: un policía de paisano salva la vida a un bañista en Orpesa
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros