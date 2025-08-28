Qué hacer en Castellón este fin de semana: el MAC, el Tárrega y muchos pueblos en fiestas

Castellón exprime el verano con un nuevo fin de semana en el que habrá multitud de eventos interesantes. Como por ejemplo el MAC de Moncofa, que llena las calles del municipio de color y música.

Hablando de música, Onda vivirá una actuación muy interesante en el ciclo Íntims al Castell, de la mano de Israel Fernández. En Peñíscola y Benicàssim también tendremos la oportunidad de disfrutar de buenas canciones.

Mientras tanto, en los pueblos no hay tregua: Nules, Alcalà de Xivert, Vall d'Alba, Burriana... todos en fiestas con orquestas, bous, disfraces y pistas de baile improvisadas.

MAC de Moncofa

Circ Vermut. ofrecerá la función ‘La Paradeta’.

📅 29 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Plaza Na Violant d'Hongria, Moncofa | 🎟️ Gratuito

Las calles de Moncofa se llenan de fantasía con las actuaciones del MAC. / Miguel Ángel Sánchez

Concierto. Concierto extraordinario de la SUM Moncofa junto a Fat Bottomed Boys de tributo a Queen

📅 30 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Plaza Na Violant d'Hongria, Moncofa | 🎟️ Gratuito

Fase de preselección del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. Los candidatos podrán realizar un recital de hasta 15 minutos cada uno.

📅 29 de agosto | 🕒 10:00 y 17.00 h | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Festival Street Jazz Weekend. Con Sedajazz Young Septet y Voro García Quintet.

📅 29 de agosto | 🕒 20:30 y 23.00 h | 📍 Paseo marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Concierto en Benicàssim. Trío Triband.

📅 29 de agosto | 🕒 23:00 h | 📍 Peñismar junto a la oficina Tourist Info, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Fase de preselección del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. Los candidatos podrán realizar un recital de hasta 15 minutos cada uno.

📅 30 de agosto | 🕒 10:00 h | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

La Villa Experience. Actuación de Badlands.

📅 30 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍La Villa Experience, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Festival Street Jazz Weekend. Con Maria Carbonell Blue Mood y Chema Peñalver The King of Swing.

📅 30 de agosto | 🕒 20:30 y 23.00 h | 📍 Paseo marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

'Intims al Castell' en Onda. Actuación de Israel Fernández.

📅 30 de agosto | 🕒 22:00 h | 📍 Castillo de Onda | 🎟️ De 27,90 a 49,90 euros

Israel Fernández actúa en Onda. / Mediterráneo

Certamen Tárrega 2026. Concierto de Carlo Curatolo.

📅 31 de agosto | 🕒 20:00 h | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Festival Street Jazz Weekend. La Dancing Pepa Swing y Club de Músics Jam Sessions.

📅 31 de agosto | 🕒 20:30 y 23.00 h | 📍 Paseo marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Héroes de Central Park (Francia, 2023). Proyección matinal en la Casa de la Cultura.

📅 Jueves 28 | 🕒 11:30 | 📍 Casa de la Cultura, Onda | 🎟️ Entrada libre

Bob Marley: One Love. Cine a la fresca en la plaza Na Violant.

📅 Jueves 28 | 🕒 22:15 | 📍 Plaza Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Votemos (Santiago Requejo, España, 2025). Una sátira social en pantalla grande.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

📅 Sábado 30 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

📅 Domingo 31 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Dune: Parte Dos (Denis Villeneuve, EEUU, 2024). Cine épico en la playa bajo las estrellas.

📅 Viernes 29 | 🕒 22:30 | 📍 Playa Sud, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

¿Cuándo viene Samuel? – Cía Ultramarinos de Lucas. Teatro intimista con humor y filosofía en la Biblioteca del Mar.

📅 Jueves 28 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca del Mar, Benicàssim | 🎟️ 3 €

El Pirata Barba – Festival Teatre al Carrer. Aventura teatral con mucha imaginación frente al mar.

📅 Jueves 28 | 🕒 19:30 | 📍 Zona de Peñismar, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

La Villa Experience. Festival al aire libre con ocio familiar, zona infantil, food trucks y espectáculos en un entorno mágico junto al mar.

📅 Hasta el viernes 30 de agosto | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Recinto La Villa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre (Zona Kids: 6 € empadronados / 8 € no empadronados)

Circo

Circ & Bach – La Troupe Malabó. Malabares y humor con música de Bach en directo.

📅 Jueves 28 | 🕒 20:00 | 📍 Pista de patinaje municipal, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

La Paradeta – Circ Vermut. Circo fresco y divertido en plena plaza.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Observaciones solares + Planetario en Vivo. Experiencia astronómica para descubrir el sol y el cosmos.

📅 Sábado 30 | 🕒 11:15, 12:15 y 13:00 | 📍 Planetari, Castelló | 🎟️ Inscripción previa

NULES

VIERNES 29 DE AGOSTO Correbars X Aniversario L’Esgarró. Charanga All’s Sex May Cowen anima el recorrido festivo. 📅 Viernes 29 | 🕒 11:00–13:30 | 📍 Calles de Nules | 🎟️ Entrada libre Mesón de la tapa. Degustaciones gastronómicas en la plaza. 📅 Viernes 29 | 🕒 12:30–14:00 | 📍 Plaza Fray Asensi Nebot, Nules | 🎟️ Entrada libre 📅 Viernes 29 | 🕒 19:00–01:00 | 📍 Plaza Fray Asensi Nebot, Nules | 🎟️ Entrada libre Bou per la Vila – Modroñito (Román Sorando). Toro de la peña L’Esgarró por su décimo aniversario. 📅 Viernes 29 | 🕒 19:00 | 📍 Calles de Nules | 🎟️ Entrada libre Encierro infantil con carretillas. Diversión taurina para los más pequeños. 📅 Viernes 29 | 🕒 Tras el toro | 📍 Plaza Mayor, Nules | 🎟️ Entrada libre Tardeo con Sonakay. Música en directo para animar la plaza. 📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Fray Asensi Nebot, Nules | 🎟️ Entrada libre Bou embolat – Orive. Toro nocturno patrocinado por el Ayuntamiento. 📅 Viernes 29 | 🕒 23:30 | 📍 Calles de Nules | 🎟️ Entrada libre 10º Aniversario L’Esgarró. Humor con el Showman del Serrucho y sesión de DJs. 📅 Viernes 29 | 🕒 23:30 | 📍 Calle Santa Natalia, Nules | 🎟️ Entrada libre Discomóvil con Sergio Bulau y Kike GB. Fiesta hasta la madrugada. 📅 Viernes 29 | 🕒 01:00 | 📍 Calle Santa Cecilia con Enrique Giner, Nules | 🎟️ Entrada libre SÁBADO 30 DE AGOSTO Parque infantil temático. Hinchables de El Libro de la Selva y juegos con monitores. 📅 Sábado 30 | 🕒 11:00–14:00 | 📍 Local Multifuncional, Nules | 🎟️ Entrada libre Mesón de la tapa. Degustaciones en la plaza. 📅 Sábado 30 | 🕒 12:30–14:00 | 📍 Plaza Fray Asensi Nebot, Nules | 🎟️ Entrada libre L’Apalankà Fest. DJs y ambiente festivo en la calle. 📅 Sábado 30 | 🕒 19:00 | 📍 Cova Santa con carrer Ample, Nules | 🎟️ Entrada libre Bou per la Vila – Rehuelga y Sergio Centelles. Dos toros patrocinados por la Peña Cultural Taurina en su 20º aniversario. 📅 Sábado 30 | 🕒 19:00 | 📍 Calles de Nules | 🎟️ Entrada libre Tardeo con Poetas del Silencio. Tributo musical en directo en la plaza. 📅 Sábado 30 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Fray Asensi Nebot, Nules | 🎟️ Entrada libre Bou embolat – Rehuelga y Sergio Centelles. Exhibiciones nocturnas con motivo del 20º aniversario de la Peña Cultural Taurina. 📅 Sábado 30 | 🕒 23:00 | 📍 Calles de Nules | 🎟️ Entrada libre Discomóvil con Kike GB y Javi Quirós. Sesión festiva tras los toros. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:00 | 📍 Calle Santa Teresa, Nules | 🎟️ Entrada libre Efecto Pasillo + Macro discomóvil. Concierto en directo y fin de fiestas con L’Askampà Live Show by DJ Nixon. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:30 | 📍 Av. Marqués de Santa Cruz, Nules | 🎟️ Entrada libre

BURRIANA

VIERNES 29 DE AGOSTO Exposición Concurso de Minifallas. Creatividad fallera en el CMC la Mercé. 📅 29 ago–28 sep | 🕒 Inauguración: Sáb 30 a las 12:00 | 📍 CMC la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Exposición «Interiores» – Sandra Valls. Arte contemporáneo en el CMC la Mercé. 📅 29 ago–28 sep | 🕒 Inauguración: Sáb 30 a las 12:00 | 📍 CMC la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Mesón del Vino y la Tapa + Batucada CMA. Inauguración festiva con música y sabor. 📅 Viernes 29 | 🕒 14:00 | 📍 Terrassa Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre X Opening Party – Peña La Desfalcà. Fiesta inaugural con ambiente joven. 📅 Viernes 29 | 🕒 17:00 | 📍 C/ les Placetes, Burriana | 🎟️ Entrada libre Tardeo con Quimbala. Ritmos latinos en plena calle. 📅 Viernes 29 | 🕒 18:30 | 📍 C/ Sant Vicent con Mare de Déu del Roser, Burriana | 🎟️ Entrada libre Entrada de peñas infantil. Desfile con animación y charanga. 📅 Viernes 29 | 🕒 19:00 | 📍 De plaza Nou d’Octubre a plaza Major, Burriana | 🎟️ Entrada libre Discomóvil de peñas. Música en directo y DJs. 📅 Viernes 29 | 🕒 19:00 | 📍 C/ Maestrat, Burriana | 🎟️ Entrada libre Entrada de peñas + Pregoneras y L’Esclafit. Inicio oficial de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento. 📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Itinerario habitual hasta plaza Major, Burriana | 🎟️ Entrada libre Burriana Remember Fest – Misericordia Edition. Sesión con Miguel Serna, Monica X y DJ Josvi. 📅 Viernes 29 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre Concierto de Five. Noche musical organizada por la peña Passem de Mogudes. 📅 Viernes 29 | 🕒 00:00 | 📍 C/ els Arbrets, Burriana | 🎟️ Entrada libre Carpa de la Festa. Dumore, Lowline y Marcoins ponen ritmo a la madrugada. 📅 Viernes 29 | 🕒 00:30 | 📍 Burriana | 🎟️ Entrada libre SÁBADO 30 DE AGOSTO VI Concurso de Pesca al Rall. Competición en la playa del Arenal. 📅 Sábado 30 | 🕒 08:00–10:00 | 📍 Playa del Arenal, Burriana | 🎟️ Entrada libre Almuerzo popular de “tombet de bou”. Encuentro gastronómico con peña Els Braus. 📅 Sábado 30 | 🕒 09:30 | 📍 C/ Barranquet, Burriana | 🎟️ Entrada libre Memorial Asunción Enrique de Ajedrez. Torneo al aire libre frente al CMC la Mercé. 📅 Sábado 30 | 🕒 10:00 | 📍 CMC la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Exposición Concurso de Minifallas – Inauguración. Acto oficial de apertura. 📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 CMC la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Exposición «Interiores» – Inauguración. Arte de Sandra Valls en el CMC. 📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 CMC la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Encierro y exhibición de toros y vacas de corro. Festejo patrocinado por la peña Els Braus. 📅 Sábado 30 | 🕒 13:00 | 📍 Recorrido y plazas de cadafales, Burriana | 🎟️ Entrada libre Ruta de bares – Peña Ha Tuke Tinporta. Recorrido festivo con inscripciones abiertas. 📅 Sábado 30 | 🕒 17:00 | 📍 C/ Sant Josep, 19, Burriana | 🎟️ Entrada libre Toros de Adolfo Martín y Hermanos Tornay + Vaquillas Infantes. Exhibiciones desde la plaza Major. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 Recinto taurino, Burriana | 🎟️ Entrada libre Fira del coent. Gastronomía típica en la plaza. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00–22:30 | 📍 Plaza la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Tardeo de rumba – Una y nos vamos + El Colmao. Música en directo. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:30 | 📍 Plaza José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre Bravos Fest. Rumba Sierra, Showman del Serrucho y remember con DJ Sorret. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:30 | 📍 C/ la Carrera, Burriana | 🎟️ Entrada libre Juegos de madera infantiles. Actividad para peques en la plaza. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:30 | 📍 Plaza la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Toro embolado – Adolfo Martín “Verduras”. Embolada nocturna en el Pla. 📅 Sábado 30 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza el Pla, Burriana | 🎟️ Entrada libre Rumba 13 en concierto. Actuación festiva organizada por peña Després del Pet. 📅 Sábado 30 | 🕒 23:59 | 📍 C/ Sant Germà, 15 bajo, Burriana | 🎟️ Entrada libre Discomóviles de peñas. Sesiones de DJ en distintos puntos de la ciudad. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:00 | 📍 C/ Sant Vicent y C/ Juanito Varea, Burriana | 🎟️ Entrada libre Carpa de la Festa. Bumbum, Font y Carles Carbonell hasta el amanecer. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:30 | 📍 Burriana | 🎟️ Entrada libre DOMINGO 31 DE AGOSTO Trofeo provincial de Galotxa Misericordia 2025. Competición en el trinquete. 📅 Domingo 31 | 🕒 10:00–14:00 | 📍 Trinquet Municipal, Burriana | 🎟️ Entrada libre Encierro campero y exhibición de vaquillas y toro. Festejo popular en el recinto taurino. 📅 Domingo 31 | 🕒 10:30 | 📍 Recorrido habitual, Burriana | 🎟️ Entrada libre Toros de Peñajara y Montalvo + Vaquillas Infantes. Exhibiciones desde la plaza Major. 📅 Domingo 31 | 🕒 18:00 | 📍 Recinto taurino, Burriana | 🎟️ Entrada libre Bingo musical infantil. Juego y música para niños en la plaza. 📅 Domingo 31 | 🕒 18:30 | 📍 Plaza José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre Toro embolado – Peñajara “Saltarín” + Sonia González “Iris”. Cierre taurino con doble embolada. 📅 Domingo 31 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Major, Burriana | 🎟️ Entrada libre Carpa de la Festa. Sesión final con Rubén Márquez y Manuel Hidalgo. 📅 Domingo 31 | 🕒 00:30 | 📍 Burriana | 🎟️ Entrada libre

L’ALCORA

SÁBADO 30 DE AGOSTO – BOU PER LA VILA Montaje de cadafales. Preparativos taurinos en los lugares de costumbre. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Pasacalle Colla Gegants i Cabuts de l’Alcora. Desfile popular por las calles. 📅 Sábado 30 | 🕒 11:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Encierro de 6 toros cerriles – Carlos Núñez + Toros de corro Hnos. Bellés y prueba de vacas. Jornada taurina matinal. 📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 Calles de L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Fiesta Aniversario & Simple Fest. Celebración musical en pub Manhattan. 📅 Sábado 30 | 🕒 17:00 | 📍 Pub Manhattan, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Fiesta Al Terrat Showcase. Sesión de DJs en pub Studio. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 Pub Studio, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Prueba de toros. Continuación de la jornada taurina. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Actividades infantiles – Barredora, hinchables y perímetro deportivo. Diversión con Saltimbanquis. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 Parque de Playmobil, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre La Séquia Sona – Meter Mano Rara, Pelufo, Majin Blood y Montefuji. Conciertos en el parque Hermanas Ferrer Bou. 📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 Parque Hermanas Ferrer Bou, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Embolada de los toros probados. Exhibiciones taurinas nocturnas. 📅 Sábado 30 | 🕒 23:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Discomóvil con DJs invitados. Fiesta joven hasta la madrugada. 📅 Sábado 30 | 🕒 00:30 | 📍 Pista Jardín, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre DOMINGO 31 DE AGOSTO – FESTIVIDAD DEL CRIST DEL CALVARI Anuncio de la festividad. Toque matinal para despertar al pueblo. 📅 Domingo 31 | 🕒 08:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Tirada en foso universal. Competición de tiro deportivo. 📅 Domingo 31 | 🕒 09:00 | 📍 Campo de tiro Salvador Bartoll, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario. Celebración religiosa central de las fiestas. 📅 Domingo 31 | 🕒 19:00 | 📍 Basílica del Salvador, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Ofrenda de flores y procesión del Santísimo Cristo del Calvario. Acto emotivo y tradicional por las calles. 📅 Domingo 31 | 🕒 20:00 | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre Bingo musical 80s & 90s con Rubén KST. Sesión nostálgica en pub Manhattan. 📅 Domingo 31 | 🕒 23:00 | 📍 Pub Manhattan, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre XXXVII Serenata al Cristo del Calvario. Cierre solemne de las fiestas. 📅 Domingo 31 | 🕒 00:00 | 📍 Calle Calvario, L’Alcora | 🎟️ Entrada libre

