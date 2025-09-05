Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Vila-real, Burriana, l'Alcora y Benicàssim están de fiesta

La agenda del 5, 6 y 7 de septiembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más

No te pierdas los mejores planes del fin de semana en Castellón.

Néstor Marín

Fede Navarro

Castellón

Este finde Castellón va de clásicos y fiesta sin tregua: Mägo de Oz + Reincidentes en L’Alcora, la energía eurovisiva de Melody en Segorbe, el regreso exclusivo de Duncan Dhu en Onda y la nostalgia romántica de Los Pecos en Castelló. El desmadre veraniego lo enciende King África, mientras Depol y Gonzalo Hermida ponen el toque pop en Vila-real. Y ojo al cruce de caminos: el sábado unos viven la locura con Mägo de Oz, y esa misma madrugada en Vila-real se suben al escenario Kabrönes, con varios exintegrantes históricos de la banda.

Además, Burriana, Vila-real y L’Alcora celebran sus fiestas patronales a golpe de orquestas, verbenas y pólvora, y en Benicàssim llega la magia vintage de La Belle Époque. Los peques tienen talleres, teatro de calle y circo, y la agenda se completa con flamenco, cine y mucho más.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Mägo de Oz + Reincidentes

Mägo de Oz y Reincidentes en l'Alcora.

Noche de rock legendario con dos bandas icónicas. Una noche que promete energía, espectáculo y buena música… ¡y con entrada gratuita!

📅 Sábado 6 | 🕒 23:00 | 📍 Pista Jardí, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre | Más información

Duncan Dhu

Duncan Dhu

Íntims al Castell. La banda que marcó una época vuelve a los escenarios. Duncan Dhu nos invita a revivir sus canciones inolvidables en un concierto lleno de emoción, nostalgia y grandes momentos. Concierto exclusivo en un enclave patrimonial.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Castell, Onda | 🎟️ 32,90 €

Melody

Melody, esa diva llega a las fiestas de Segorbe.

La representante de España en Eurovisión 2025, trae sus éxitos a una noche de fiesta en Segorbe. ¡Irrepetible!

📅 Viernes 5 | 🕒 23:30 | 📍 Pabellón Multiusos, Segorbe | 🎟️ 21 €

Benicàssim Belle Époque

Benicàssim Belle Époque

Recreaciones históricas, espectáculos, exposiciones, música y mercadillo en un viaje al siglo XIX frente al mar.

📅 Viernes 5 a domingo 7 | 🕒 Desde las 11:00 hasta las 00:00 | 📍 Paseo Pilar Coloma y Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación aquí

Música

Montecarlo + Evasión. Fiesta musical de madrugada con sonidos actuales.

📅 Viernes 5 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Resilientes. Concierto al aire libre con mensaje social y energía positiva.

📅 Viernes 5 | 🕒 17:00 | 📍 Les Tasaues de Vila-real, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Marisma Rumba. Rumba festiva y fusión para animar la tarde.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jose Insaciable. Rock acústico y letras directas en formato íntimo.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €

Gustavo Paradís. Canción de autor en plena calle con aire nostálgico.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Carrer Ricardo Portalés-Cova Santa, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Rumnba Sound + Samuel Serrano. Tarde de flamenco y fusión con sabor mediterráneo.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Honky Tonk Men - Homenaje a Stones. Rock clásico y actitud en un directo vibrante.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Bellako + A Tercio Pelao.

Bellako + A Tercio Pelao. / Instagram

Bellako + A Tercio Pelao. Doble descarga de metal y punk combativo. El punk y el hardcore revientan el Terra con Bellako presentando "Mala Hierba" y su nuevo single junto. Les acompaña A Tercio Pelao, que cierra gira con su mezcla cañera de punk, metal y actitud sin filtros.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

Pau Alabajos, en el Sopar Estellés. Versos y canción de autor bajo las estrellas.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:30 | 📍 Placeta de l'Ermita, Moncofa | 🎟️ 2,5 €

Certamen Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega: Final. La mejor guitarra clásica del mundo en escena.

📅 Viernes 5 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 15 €

Los Pecos, uno de los grupos más exitosos en la historia reciente de la música española.

Los Pecos. Noche nostálgica con los éxitos románticos de siempre.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:00 | 📍 Plaza de Toros, Castelló | 🎟️ 42,5 €

Razón de Odio. Hardcore directo y sin concesiones en ambiente alternativo.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:00 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Oropesa Flamenca: Alba María + Sylvia Pantoja. Cierre de jornada con flamenco elegante y potente.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:30 | 📍 Calle José Ribera Forner, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Gonzalo Hermida + Depol. Pop fresco y romántico bajo las estrellas.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Bombai. Buen rollo y sonidos veraniegos para bailar sin parar.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Orquestra Valhalla. Grandes éxitos y ritmos populares en formato orquesta.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:30 | 📍 Alcossebre | 🎟️ Entrada libre

Banda Municipal de Castelló, en el Concert per la Fundació de la ciutat de Castelló. Música solemne y festiva para conmemorar la historia.

📅 Sábado 6 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: CIM Centro Integral de Mayores + Coppélia “Estudio de Danza CS”. Flamenco y danza inclusiva en colaboración artística.

📅 Sábado 6 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Handsomes Wagon. Country y rock and roll americano para arrancar el vermut bailando.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Bitters. Tributo a The Beatles con energía y fidelidad sonora.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

N’Rockats. Rock’n’roll clásico con espíritu de los 50.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Rockumberos. Mezcla de rumba y rock para animar la tarde.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Jardín Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Trobadorets. Espectáculo musical infantil en valenciano lleno de ritmo y humor.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça, Castell de Cabres | 🎟️ Entrada libre

Brutal Freak. Sonido extremo y atmósfera underground.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Dolç Festival: Les Goles de Almassora. Música tradicional con dolçaina y percusión.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Cervera del Maestrat | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Jarana. Rumba y flamenco para levantar el ánimo.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Andrea Escudero + Amigos de Ginés. Copla, arte y emoción para cerrar la jornada.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:30 | 📍 Calle José Ribera Forner, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

King África, en una imagen promocional.

King África. El rey del verano hace saltar a todo el mundo con 'La Bomba' y sus himnos festivos.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:30 | 📍 Parque Hermanas Ferrer Bou, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre | Más información

Kabrones en Vila-real.

Kabrönes. Varios exintegrantes de los gloriosos años de Mägo de Oz vuelven a reunirse sobre los escenarios. Con José Andrëa y su voz inconfundible al frente, los míticos Frank y Carlitos a las guitarras, Salva al bajo, Joaquín Arellano "El Niño" en la batería, Ismael Filtho en los teclados y Santiago Vokram al violín, prometen hacernos vibrar con los himnos que marcaron una era del rock duro. Rock festivo para animar la madrugada en plenas fiestas.

📅 Domingo 7 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Orquesta The Luxe + Orquesta Wanda. Doble sesión de baile con ritmos populares y animación.

📅 Domingo 7 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Eddie y los Grasosos. Rockabilly salvaje directo desde México en su gira europea.

📅 Domingo 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Flitflac Fitness & Flamenco + Paradita Flamenca. Flamenco con coreografías dinámicas y sabor callejero.

📅 Domingo 7 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Hannah Aldridge. Americana y country rock con voz intensa y elegante.

📅 Domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Tribut a Nino Bravo. Las grandes canciones del mito valenciano en directo.

📅 Domingo 7 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Cine

'Nobert' (España, 2024). Drama intimista con toques de humor absurdo.

📅 Sábado 6 y domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

'The sleeper. El Caravaggio perdido' (Álvaro Longoria, España, 2025). Thriller documental sobre arte y misterio.

📅 Sábado 6 | 🕒 23:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Teatro

'Nit de contes al Castell Vell', per Noèlia Fajardo Franch i Patricia Gil Gas. Narración oral entre murallas con historias que atrapan.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La venganza de Ira Vamp, por Ambfiteatre. Rock teatralizado con estética vampírica.

📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo municipal, Cervera del Maestret | 🎟️ Entrada libre

Para niños

774 aniversari del Privilegi del Trasllat de Castelló: Racó Medieval Infantil. Talleres y actividades para niños ambientados en la Edad Media.

📅 Viernes 5 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

27º Festival Bagatge de Teatro de Calle y CircoBetxí se convierte en un gran escenario al aire libre, uno de los eventos culturales más esperados que marca el inicio de las fiestas patronales.

Programación

VIERNES 5

  • 🕠 18:30h | Pilots – La Finestra Nou Circ. Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano. Plazas del centro histórico
  • 🕢 19:30h | Eirenê – La Troupe Malabó. Bajo la carpa del cielo, un espectáculo para soñar. Plaza de la Pietat

SÁBADO 6

  • 🕠 17:30h | Sublunar – Bot Project. Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad. Plaza de la Pietat
  • 🕕 18:00h | Pols – Pepa Cases. Danza y teatro en un espacio emblemático. Patio del Palau
  • 🕡 18:30h | La Paradeta – Circ Vermut. Humor, improvisación y circo para todos. Plaza de la Puríssima
  • 🕢 19:30h | ¡Arre! – Aitor Esteban. Comedia y diversión en la Plaza Mayor. Plaza Mayor

DOMINGO 7

  • 🕕 18:00h | Orquestrina Vulpini – Circ Bover. Música, humor y circo en formato itinerante. Desde la Plaza Mayor
  • 🕖 19:00h | Piano Solo – Lolo Fernández. Un cierre íntimo y vibrante para despedir el festival. Plaza de la Puríssima

Teatre Musical Infantil. Espectáculo familiar con canciones y coreografías en directo.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Contacontes + Podcast ‘Marte puede esperar’, por Gemma Teodoro. Cuentos cósmicos para toda la familia con formato sonoro.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Gastronomía

Concurso de Escanciado de Sidra en El Colmado. Participa en una divertida competición con sidra y tapas asturianas dentro del Día de Asturias.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00-20:00 | 📍 El Colmado, Castelló | 🎟️ 8 € (incluye botella + tapa)

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Observaciones solares + Planetario en Vivo. Experiencia astronómica para descubrir el sol y el cosmos.

📅 Sábado 30 | 🕒 11:15, 12:15 y 13:00 | 📍 Planetari, Castelló | 🎟️ Inscripción previa

'Las trincheras de la Masmulleda'. Recorrido guiado por los vestigios de la Guerra Civil en Cabanes.

📅 Viernes 5 | 🕒 17:30 | 📍 Área de Servicio 40 Pies, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €

Visita guiada Torre de la Sal de Cabanes. Descubre la historia defensiva del litoral en esta visita comentada.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Torre de la Sal, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €

Inauguració de ‘Dibuixem província’, per USk Castelló & ECO Les Aules. Dibujos urbanos que retratan el paisaje y la vida local.

📅 Domingo 7 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Mercat, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Taller de cabuts i gegants. Actividad familiar para crear figuras festivas tradicionales.

📅 Domingo 7 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

LIVING LAB - Festival d’Art Marítim, Ciència i Biodeversitat. Experiencias creativas para reflexionar sobre el medio marino.

📅 Domingo 7 | 🕒 16:00 | 📍 Senda Azul del Parque Natural Costero de Belcaire, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Noticias relacionadas y más

Fiestas en pueblos

Vila-real

VIERNES 5

  • 13:00 · Apertura de la fiesta y food trucks – Jardín Jaume I
  • 13:45 · Inauguración del Recinto de la Marcha – Av. Europa
  • 17:00 · Rave del Carme 5.0
  • 17:00 · Concierto de Resilientes – Tasques
  • 19:00 · Patxi Ojana (Bar Bárbaro)
  • 19:00 · DJ Palmito (Peña Samfaina)
  • 19:00 · Beni Cai (Peña Tràfec)
  • 19:30 · The Mash – Food trucks
  • 20:00 · Cuerda Pa Rato – Peña Casal i Punt
  • 20:00 · Yotoco Son – Pl. Aliaga
  • 23:00 · Discomóvil Ferran DJ – Peña L’Aguait
  • 23:30 · DJ Rojo Pastel – Peña Els de Sempre
  • 23:30 · Boicot Fest 10 años
  • 23:59 · Monkey Band – Peña Beu i Fuig
  • 23:59 · Silver Fox – Peña El Mosset
  • 00:00 · Concierto: Depol + Gonzalo Hermida – Pl. Major
  • 00:00 · DJ Marc Ferrer – Peña Xarxaua
  • 00:00 · Vila-real DJ Festival – Recinto de la Marcha

SÁBADO 6

  • 11:00 · Entrada y suelta de vaquillas
  • 11:00 · Fiesta infantil: espuma y juegos – Pl. José Soriano
  • 12:30 · Concurso de paellas – Av. Murà
  • 13:00 · Pasacalle Vakalenta – Peña Beu i Fuig
  • 17:00 · Remember Tasques (DJ Añó, Micky, Juan Briz)
  • 17:00 · Encuentro Bestias de Fuego
  • 17:30 · Postisound – Peña El Postiguet
  • 17:30 · Bingo musical – Peña Xorles en Borles
  • 18:00 · Tardeo aniversario – Peña Xafarot
  • 18:30 · Toros por la vila (Victorino, Aldeanueva y más)
  • 18:30 · DJ Alex Marchal – Peña El Garbonet
  • 18:30 · Rumba Sierra + DJ Geri Hawk – Peña Vaitot
  • 18:30 · DJ Broch 90’s – Peña Kalauela
  • 19:30 · Crancs – Food trucks
  • 20:00 · Cena de sobaquillo + baile – Jubilados La Murà
  • 23:00 · Xiulà Xperience (DJ Vilanova y Nebot)
  • 23:00 · Toros embolados
  • 23:00 · DJ Requena – Peña La Jarana
  • 00:00 · Concierto: Kabrönes!!! – Pl. Major
  • 00:00 · Macro Festival – Recinto de la Marcha
  • 00:00 · XXXIV Carajillada + discomóvil – Peña El Sifó

DOMINGO 7

  • 08:00 · Diana con dolçainers
  • 10:30 · Tirada al plato – L’Alcora
  • 12:00 · Acrocircus – Pl. Estadio de la Cerámica
  • 14:00 · Mascletà – Parque Panderola
  • 16:00 · Campeonato ajedrez – Espai Jove
  • 17:30 · Concierto carillón – San Pascual
  • 23:00 · Tributo a Nino Bravo – Pl. Major
  • 23:30 · Fiesta de la espuma + discomóvil – Peña Fem Festa
  • 00:00 · Urban Festival – Recinto de la Marcha

BURRIANA

VIERNES 5

  • 18:00 · Toros: Matinal (Victorino Martín) y Habilidoso (Guerrero y Carpintero)
  • 18:00 · Flamenco en directo: Marisma Rumba + DJs Xay, Capella, Marcoins y Márquez – Pl. Mercé
  • 18:30 · Feria Kermesse – Pl. Mercé
  • 19:00 · JB Fest 20 años: Quimbala + DJ Sergio Ramia – Camí d’Onda
  • 19:00 · Fiesta tropical – Peña Xe que plou!
  • 23:00 · Duelo de DJs Xay & Indu – Peña Ha Tuke Tinporta
  • 23:30 · Toro embolado: (Germán Vidal)
  • 00:30 · Bombai – Pl. José Iturbi
  • 00:30 · Carpa de la festa: Jberen · Sergio Ramia · Nacho Carregui

SÁBADO 6

  • 13:00 · Toro y vaquillas (Luis López) – Peña Amics Els Serrano
  • 18:00 · Toros: Intruso (El Pilar) y Primillo (Cebada Gago)
  • 18:30 · Teatro musical infantil – Pl. José Iturbi
  • 18:30 · XX aniversario Peña On anem m’ho la peguem – Flamenco y DJ
  • 19:00 · Tortilla monumental – Pl. Mercé (5 €)
  • 21:00 · “Pa i porta” + DJ Xente – Peña Desmadre
  • 23:30 · Toro embolado: Primillo (Cebada Gago)
  • 23:45 · Fiesta Peña Ja anem bé – DJ Tubi
  • 00:00 · Discomóvil + baile de disfraces – Peña La Bota
  • 00:30 · Carpa de la festa: Juanjo García · Víctor Capella · Lowline

DOMINGO 7

  • 11:00 · Taller de gigantes y cabezudos – Pl. Mercé
  • 12:00 · Trashumancia urbana – C/ Carrera
  • 18:00 · Toro: Niñito (El Pilar)
  • 🐄 Vaquillas: Juan Faet
  • 🛠️ Al final, desmontaje de cadafales
  • 23:00 · XXI Desfilada de fanalets hasta el porrat – Con dolçainers

L’ALCORA

VIERNES 5

  • 12:00 · Vermut & tapas – Pl. Sant Antoni
  • 13:00 · Entrada y prueba de ganado – Hnos Cali
  • 17:00 · Novillada – Trofeo Manolo Madrid
  • 18:00 · Petardeo Show de Moon – Pub Studio
  • 18:00 · Hinchables, toro mecánico y maquillaje – Pl. la Sangre
  • 18:00 · Anillas y recortadores – Hnos Bellés – Pl. España
  • 19:00 · Grand Prix + vacas – Plaza portátil
  • 19:00 · Rumba con Jarana – Parque Hnas. Ferrer Bou
  • 20:30 · The Neón Party + hamburguesas – Pl. Sant Antoni
  • 21:00 · Cena bocatas + DJ Clare Apir, Diodeperfect y Álvaro Ruiz
  • 22:30 · Concierto Vudú – Pl. Sant Antoni
  • 23:00 · Orquesta La Kinky Band – Pub Studio
  • 23:00 · Vacas enfundadas – La Espuela
  • 00:00 · Discomóvil DS Events – Pista Jardín

SÁBADO 6

  • 09:00 · Tirada Compack Sporting – Campo de tiro
  • 12:00 · Vermut & tapas + Grupo Kalima – Pl. Sant Antoni
  • 13:00 · Entrada de Germans Princep y prueba de ganado
  • 13:05 · 30 aniversario peñas El Ses & Vint de Copes + 2&Roll – Pl. Piedra Caliente
  • 17:00 · Fun Fest MNH + foodtrucks – Parque Ferrer Bou
  • 17:00 · DJ Alvarito – Pl. Piedra Caliente
  • 18:00 · Fiesta DJs Gilo y M&M’s – Pub Studio
  • 18:00 · Hinchables, toro mecánico y taller de brochetas – Pl. la Sangre
  • 18:00 · Pasacalle con charanga Watekeros
  • 18:00 · 15 aniversario Peña Xa Tu Quin Retrio + Canal 69 – C/ José Mascarós
  • 18:30 · Grupo Beni-Cai – Pl. Sant Antoni
  • 19:00 · Tardeo con Los Indios – Pl. Piedra Caliente
  • 19:30 · Pop-rock con Pagafantas – Parque Ferrer Bou
  • 20:30 · The Neón Party + DJ Álvaro Ruiz y DJ Fran – Pl. Sant Antoni
  • 22:00 · ¡King África en concierto! – Parque Ferrer Bou
  • 22:30 · SPM x MDO Fest – Pub Studio
  • 23:00 · DJs Vicent Añó, Peku y Josvi – Pl. Sant Antoni
  • 23:00 · Emboladas
  • 23:00 · Mägo de Oz + Reincidentes – Pista Jardín
  • 23:30 · La Encerrona – Pub Manhattan
  • 00:00 · Rock con Five – Parque Ferrer Bou

DOMINGO 7

  • 18:00 · Pregón infantil + pasacalle ‘Personajes’
  • 🎪 Final en la Pista Jardín con ‘Sueños Encantados’ – Tchyminigagua
  • 🎈 ¡Globotà final!
  • 23:00 · Traca final de fiestas – Pl. Ayuntamiento

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!

