Qué hacer en Castellón este fin de semana: Vila-real, Burriana, l'Alcora y Benicàssim están de fiesta

Este finde Castellón va de clásicos y fiesta sin tregua: Mägo de Oz + Reincidentes en L’Alcora, la energía eurovisiva de Melody en Segorbe, el regreso exclusivo de Duncan Dhu en Onda y la nostalgia romántica de Los Pecos en Castelló. El desmadre veraniego lo enciende King África, mientras Depol y Gonzalo Hermida ponen el toque pop en Vila-real. Y ojo al cruce de caminos: el sábado unos viven la locura con Mägo de Oz, y esa misma madrugada en Vila-real se suben al escenario Kabrönes, con varios exintegrantes históricos de la banda.

Además, Burriana, Vila-real y L’Alcora celebran sus fiestas patronales a golpe de orquestas, verbenas y pólvora, y en Benicàssim llega la magia vintage de La Belle Époque. Los peques tienen talleres, teatro de calle y circo, y la agenda se completa con flamenco, cine y mucho más.

Mägo de Oz + Reincidentes

Mägo de Oz y Reincidentes en l'Alcora. / Instagram

Noche de rock legendario con dos bandas icónicas. Una noche que promete energía, espectáculo y buena música… ¡y con entrada gratuita!

📅 Sábado 6 | 🕒 23:00 | 📍 Pista Jardí, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre | Más información

Duncan Dhu

Duncan Dhu / Instagram

Íntims al Castell. La banda que marcó una época vuelve a los escenarios. Duncan Dhu nos invita a revivir sus canciones inolvidables en un concierto lleno de emoción, nostalgia y grandes momentos. Concierto exclusivo en un enclave patrimonial.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Castell, Onda | 🎟️ 32,90 €

Melody

Melody, esa diva llega a las fiestas de Segorbe. / Instagram

La representante de España en Eurovisión 2025, trae sus éxitos a una noche de fiesta en Segorbe. ¡Irrepetible!

📅 Viernes 5 | 🕒 23:30 | 📍 Pabellón Multiusos, Segorbe | 🎟️ 21 €

Benicàssim Belle Époque

Benicàssim Belle Époque / Mediterráneo

Recreaciones históricas, espectáculos, exposiciones, música y mercadillo en un viaje al siglo XIX frente al mar.

📅 Viernes 5 a domingo 7 | 🕒 Desde las 11:00 hasta las 00:00 | 📍 Paseo Pilar Coloma y Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación aquí

Montecarlo + Evasión. Fiesta musical de madrugada con sonidos actuales.

📅 Viernes 5 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Resilientes. Concierto al aire libre con mensaje social y energía positiva.

📅 Viernes 5 | 🕒 17:00 | 📍 Les Tasaues de Vila-real, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Marisma Rumba. Rumba festiva y fusión para animar la tarde.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jose Insaciable. Rock acústico y letras directas en formato íntimo.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €

Gustavo Paradís. Canción de autor en plena calle con aire nostálgico.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Carrer Ricardo Portalés-Cova Santa, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Rumnba Sound + Samuel Serrano. Tarde de flamenco y fusión con sabor mediterráneo.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Honky Tonk Men - Homenaje a Stones. Rock clásico y actitud en un directo vibrante.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Bellako + A Tercio Pelao. / Instagram

Bellako + A Tercio Pelao. Doble descarga de metal y punk combativo. El punk y el hardcore revientan el Terra con Bellako presentando "Mala Hierba" y su nuevo single junto. Les acompaña A Tercio Pelao, que cierra gira con su mezcla cañera de punk, metal y actitud sin filtros.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

Pau Alabajos, en el Sopar Estellés. Versos y canción de autor bajo las estrellas.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:30 | 📍 Placeta de l'Ermita, Moncofa | 🎟️ 2,5 €

Certamen Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega: Final. La mejor guitarra clásica del mundo en escena.

📅 Viernes 5 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 15 €

Los Pecos actúan en la plaza de toros de Castelló. / Mediterráneo

Los Pecos. Noche nostálgica con los éxitos románticos de siempre.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:00 | 📍 Plaza de Toros, Castelló | 🎟️ 42,5 €

Razón de Odio. Hardcore directo y sin concesiones en ambiente alternativo.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:00 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Oropesa Flamenca: Alba María + Sylvia Pantoja. Cierre de jornada con flamenco elegante y potente.

📅 Viernes 5 | 🕒 23:30 | 📍 Calle José Ribera Forner, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Gonzalo Hermida + Depol. Pop fresco y romántico bajo las estrellas.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Bombai. Buen rollo y sonidos veraniegos para bailar sin parar.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Orquestra Valhalla. Grandes éxitos y ritmos populares en formato orquesta.

📅 Sábado 6 | 🕒 00:30 | 📍 Alcossebre | 🎟️ Entrada libre

Banda Municipal de Castelló, en el Concert per la Fundació de la ciutat de Castelló. Música solemne y festiva para conmemorar la historia.

📅 Sábado 6 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: CIM Centro Integral de Mayores + Coppélia “Estudio de Danza CS”. Flamenco y danza inclusiva en colaboración artística.

📅 Sábado 6 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Handsomes Wagon. Country y rock and roll americano para arrancar el vermut bailando.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Bitters. Tributo a The Beatles con energía y fidelidad sonora.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

N’Rockats. Rock’n’roll clásico con espíritu de los 50.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Rockumberos. Mezcla de rumba y rock para animar la tarde.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Jardín Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Trobadorets. Espectáculo musical infantil en valenciano lleno de ritmo y humor.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça, Castell de Cabres | 🎟️ Entrada libre

Brutal Freak. Sonido extremo y atmósfera underground.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Dolç Festival: Les Goles de Almassora. Música tradicional con dolçaina y percusión.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Cervera del Maestrat | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Jarana. Rumba y flamenco para levantar el ánimo.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Andrea Escudero + Amigos de Ginés. Copla, arte y emoción para cerrar la jornada.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:30 | 📍 Calle José Ribera Forner, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

King África, en una imagen promocional. / Mediterráneo

King África. El rey del verano hace saltar a todo el mundo con 'La Bomba' y sus himnos festivos.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:30 | 📍 Parque Hermanas Ferrer Bou, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre | Más información

Kabrones en Vila-real. / Instagram

Kabrönes. Varios exintegrantes de los gloriosos años de Mägo de Oz vuelven a reunirse sobre los escenarios. Con José Andrëa y su voz inconfundible al frente, los míticos Frank y Carlitos a las guitarras, Salva al bajo, Joaquín Arellano "El Niño" en la batería, Ismael Filtho en los teclados y Santiago Vokram al violín, prometen hacernos vibrar con los himnos que marcaron una era del rock duro. Rock festivo para animar la madrugada en plenas fiestas.

📅 Domingo 7 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Orquesta The Luxe + Orquesta Wanda. Doble sesión de baile con ritmos populares y animación.

📅 Domingo 7 | 🕒 00:00 | 📍 Plaza Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Eddie y los Grasosos. Rockabilly salvaje directo desde México en su gira europea.

📅 Domingo 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Oropesa Flamenca: Flitflac Fitness & Flamenco + Paradita Flamenca. Flamenco con coreografías dinámicas y sabor callejero.

📅 Domingo 7 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Mayor, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Hannah Aldridge. Americana y country rock con voz intensa y elegante.

📅 Domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Tribut a Nino Bravo. Las grandes canciones del mito valenciano en directo.

📅 Domingo 7 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

'Nobert' (España, 2024). Drama intimista con toques de humor absurdo.

📅 Sábado 6 y domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

'The sleeper. El Caravaggio perdido' (Álvaro Longoria, España, 2025). Thriller documental sobre arte y misterio.

📅 Sábado 6 | 🕒 23:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Nit de contes al Castell Vell', per Noèlia Fajardo Franch i Patricia Gil Gas. Narración oral entre murallas con historias que atrapan.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La venganza de Ira Vamp, por Ambfiteatre. Rock teatralizado con estética vampírica.

📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo municipal, Cervera del Maestret | 🎟️ Entrada libre

Para niños

774 aniversari del Privilegi del Trasllat de Castelló: Racó Medieval Infantil. Talleres y actividades para niños ambientados en la Edad Media.

📅 Viernes 5 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

27º Festival Bagatge de Teatro de Calle y Circo, Betxí se convierte en un gran escenario al aire libre, uno de los eventos culturales más esperados que marca el inicio de las fiestas patronales.

Programación VIERNES 5 🕠 18:30h | Pilots – La Finestra Nou Circ. Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano. Plazas del centro histórico

Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano. Plazas del centro histórico 🕢 19:30h | Eirenê – La Troupe Malabó. Bajo la carpa del cielo, un espectáculo para soñar. Plaza de la Pietat SÁBADO 6 🕠 17:30h | Sublunar – Bot Project. Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad. Plaza de la Pietat

Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad. Plaza de la Pietat 🕕 18:00h | Pols – Pepa Cases. Danza y teatro en un espacio emblemático. Patio del Palau

Danza y teatro en un espacio emblemático. Patio del Palau 🕡 18:30h | La Paradeta – Circ Vermut. Humor, improvisación y circo para todos. Plaza de la Puríssima

Humor, improvisación y circo para todos. Plaza de la Puríssima 🕢 19:30h | ¡Arre! – Aitor Esteban. Comedia y diversión en la Plaza Mayor. Plaza Mayor DOMINGO 7 🕕 18:00h | Orquestrina Vulpini – Circ Bover. Música, humor y circo en formato itinerante. Desde la Plaza Mayor

Música, humor y circo en formato itinerante. Desde la Plaza Mayor 🕖 19:00h | Piano Solo – Lolo Fernández. Un cierre íntimo y vibrante para despedir el festival. Plaza de la Puríssima

Teatre Musical Infantil. Espectáculo familiar con canciones y coreografías en directo.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça José Iturbi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Contacontes + Podcast ‘Marte puede esperar’, por Gemma Teodoro. Cuentos cósmicos para toda la familia con formato sonoro.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Concurso de Escanciado de Sidra en El Colmado. Participa en una divertida competición con sidra y tapas asturianas dentro del Día de Asturias.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00-20:00 | 📍 El Colmado, Castelló | 🎟️ 8 € (incluye botella + tapa)

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Observaciones solares + Planetario en Vivo. Experiencia astronómica para descubrir el sol y el cosmos.

📅 Sábado 30 | 🕒 11:15, 12:15 y 13:00 | 📍 Planetari, Castelló | 🎟️ Inscripción previa

'Las trincheras de la Masmulleda'. Recorrido guiado por los vestigios de la Guerra Civil en Cabanes.

📅 Viernes 5 | 🕒 17:30 | 📍 Área de Servicio 40 Pies, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €

Visita guiada Torre de la Sal de Cabanes. Descubre la historia defensiva del litoral en esta visita comentada.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Torre de la Sal, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €

Inauguració de ‘Dibuixem província’, per USk Castelló & ECO Les Aules. Dibujos urbanos que retratan el paisaje y la vida local.

📅 Domingo 7 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Mercat, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Taller de cabuts i gegants. Actividad familiar para crear figuras festivas tradicionales.

📅 Domingo 7 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

LIVING LAB - Festival d’Art Marítim, Ciència i Biodeversitat. Experiencias creativas para reflexionar sobre el medio marino.

📅 Domingo 7 | 🕒 16:00 | 📍 Senda Azul del Parque Natural Costero de Belcaire, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Vila-real

VIERNES 5 13:00 · Apertura de la fiesta y food trucks – Jardín Jaume I

y food trucks – Jardín Jaume I 13:45 · Inauguración del Recinto de la Marcha – Av. Europa

– Av. Europa 17:00 · Rave del Carme 5.0

17:00 · Concierto de Resilientes – Tasques

– Tasques 19:00 · Patxi Ojana (Bar Bárbaro)

(Bar Bárbaro) 19:00 · DJ Palmito (Peña Samfaina)

(Peña Samfaina) 19:00 · Beni Cai (Peña Tràfec)

(Peña Tràfec) 19:30 · The Mash – Food trucks

– Food trucks 20:00 · Cuerda Pa Rato – Peña Casal i Punt

– Peña Casal i Punt 20:00 · Yotoco Son – Pl. Aliaga

– Pl. Aliaga 23:00 · Discomóvil Ferran DJ – Peña L’Aguait

– Peña L’Aguait 23:30 · DJ Rojo Pastel – Peña Els de Sempre

– Peña Els de Sempre 23:30 · Boicot Fest 10 años

23:59 · Monkey Band – Peña Beu i Fuig

– Peña Beu i Fuig 23:59 · Silver Fox – Peña El Mosset

– Peña El Mosset 00:00 · Concierto: Depol + Gonzalo Hermida – Pl. Major

– Pl. Major 00:00 · DJ Marc Ferrer – Peña Xarxaua

– Peña Xarxaua 00:00 · Vila-real DJ Festival – Recinto de la Marcha SÁBADO 6 11:00 · Entrada y suelta de vaquillas

11:00 · Fiesta infantil : espuma y juegos – Pl. José Soriano

: espuma y juegos – Pl. José Soriano 12:30 · Concurso de paellas – Av. Murà

– Av. Murà 13:00 · Pasacalle Vakalenta – Peña Beu i Fuig

Vakalenta – Peña Beu i Fuig 17:00 · Remember Tasques (DJ Añó, Micky, Juan Briz)

(DJ Añó, Micky, Juan Briz) 17:00 · Encuentro Bestias de Fuego

17:30 · Postisound – Peña El Postiguet

– Peña El Postiguet 17:30 · Bingo musical – Peña Xorles en Borles

– Peña Xorles en Borles 18:00 · Tardeo aniversario – Peña Xafarot

– Peña Xafarot 18:30 · Toros por la vila (Victorino, Aldeanueva y más)

(Victorino, Aldeanueva y más) 18:30 · DJ Alex Marchal – Peña El Garbonet

– Peña El Garbonet 18:30 · Rumba Sierra + DJ Geri Hawk – Peña Vaitot

– Peña Vaitot 18:30 · DJ Broch 90’s – Peña Kalauela

– Peña Kalauela 19:30 · Crancs – Food trucks

– Food trucks 20:00 · Cena de sobaquillo + baile – Jubilados La Murà

– Jubilados La Murà 23:00 · Xiulà Xperience (DJ Vilanova y Nebot)

(DJ Vilanova y Nebot) 23:00 · Toros embolados

23:00 · DJ Requena – Peña La Jarana

– Peña La Jarana 00:00 · Concierto: Kabrönes!!! – Pl. Major

– Pl. Major 00:00 · Macro Festival – Recinto de la Marcha

– Recinto de la Marcha 00:00 · XXXIV Carajillada + discomóvil – Peña El Sifó DOMINGO 7 08:00 · Diana con dolçainers

10:30 · Tirada al plato – L’Alcora

– L’Alcora 12:00 · Acrocircus – Pl. Estadio de la Cerámica

– Pl. Estadio de la Cerámica 14:00 · Mascletà – Parque Panderola

– Parque Panderola 16:00 · Campeonato ajedrez – Espai Jove

– Espai Jove 17:30 · Concierto carillón – San Pascual

– San Pascual 23:00 · Tributo a Nino Bravo – Pl. Major

– Pl. Major 23:30 · Fiesta de la espuma + discomóvil – Peña Fem Festa

– Peña Fem Festa 00:00 · Urban Festival – Recinto de la Marcha

BURRIANA

VIERNES 5 18:00 · Toros : Matinal (Victorino Martín) y Habilidoso (Guerrero y Carpintero)

Matinal (Victorino Martín) y Habilidoso (Guerrero y Carpintero) 18:00 · Flamenco en directo: Marisma Rumba + DJs Xay, Capella, Marcoins y Márquez – Pl. Mercé

Marisma Rumba + DJs Xay, Capella, Marcoins y Márquez – Pl. Mercé 18:30 · Feria Kermesse – Pl. Mercé

– Pl. Mercé 19:00 · JB Fest 20 años : Quimbala + DJ Sergio Ramia – Camí d’Onda

: Quimbala + DJ Sergio Ramia – Camí d’Onda 19:00 · Fiesta tropical – Peña Xe que plou!

– Peña Xe que plou! 23:00 · Duelo de DJs Xay & Indu – Peña Ha Tuke Tinporta

– Peña Ha Tuke Tinporta 23:30 · Toro embolado: (Germán Vidal)

(Germán Vidal) 00:30 · Bombai – Pl. José Iturbi

– Pl. José Iturbi 00:30 · Carpa de la festa: Jberen · Sergio Ramia · Nacho Carregui SÁBADO 6 13:00 · Toro y vaquillas (Luis López) – Peña Amics Els Serrano

(Luis López) – Peña Amics Els Serrano 18:00 · Toros : Intruso (El Pilar) y Primillo (Cebada Gago)

: Intruso (El Pilar) y Primillo (Cebada Gago) 18:30 · Teatro musical infantil – Pl. José Iturbi

18:30 · XX aniversario Peña On anem m’ho la peguem – Flamenco y DJ

– Flamenco y DJ 19:00 · Tortilla monumental – Pl. Mercé (5 €)

– Pl. Mercé (5 €) 21:00 · “Pa i porta” + DJ Xente – Peña Desmadre

– Peña Desmadre 23:30 · Toro embolado: Primillo (Cebada Gago)

Primillo (Cebada Gago) 23:45 · Fiesta Peña Ja anem bé – DJ Tubi

– DJ Tubi 00:00 · Discomóvil + baile de disfraces – Peña La Bota

– Peña La Bota 00:30 · Carpa de la festa: Juanjo García · Víctor Capella · Lowline DOMINGO 7 11:00 · T aller de gigantes y cabezudos – Pl. Mercé

– Pl. Mercé 12:00 · Trashumancia urbana – C/ Carrera

– C/ Carrera 18:00 · Toro : Niñito (El Pilar)

: Niñito (El Pilar) 🐄 Vaquillas: Juan Faet

🛠️ Al final, desmontaje de cadafales

23:00 · XXI Desfilada de fanalets hasta el porrat – Con dolçainers

L’ALCORA

VIERNES 5 12:00 · Vermut & tapas – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 13:00 · Entrada y prueba de ganado – Hnos Cali

– Hnos Cali 17:00 · Novillada – Trofeo Manolo Madrid

– Trofeo Manolo Madrid 18:00 · Petardeo Show de Moon – Pub Studio

– Pub Studio 18:00 · Hinchables, toro mecánico y maquillaje – Pl. la Sangre

– Pl. la Sangre 18:00 · Anillas y recortadores – Hnos Bellés – Pl. España

– Hnos Bellés – Pl. España 19:00 · Grand Prix + vacas – Plaza portátil

– Plaza portátil 19:00 · Rumba con Jarana – Parque Hnas. Ferrer Bou

– Parque Hnas. Ferrer Bou 20:30 · The Neón Party + hamburguesas – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 21:00 · Cena bocatas + DJ Clare Apir, Diodeperfect y Álvaro Ruiz

22:30 · Concierto Vudú – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 23:00 · Orquesta La Kinky Band – Pub Studio

– Pub Studio 23:00 · Vacas enfundadas – La Espuela

– La Espuela 00:00 · Discomóvil DS Events – Pista Jardín SÁBADO 6 09:00 · Tirada Compack Sporting – Campo de tiro

– Campo de tiro 12:00 · Vermut & tapas + Grupo Kalima – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 13:00 · Entrada de Germans Princep y prueba de ganado

13:05 · 30 aniversario peñas El Ses & Vint de Copes + 2&Roll – Pl. Piedra Caliente

– Pl. Piedra Caliente 17:00 · Fun Fest MNH + foodtrucks – Parque Ferrer Bou

– Parque Ferrer Bou 17:00 · DJ Alvarito – Pl. Piedra Caliente

– Pl. Piedra Caliente 18:00 · Fiesta DJs Gilo y M&M’s – Pub Studio

– Pub Studio 18:00 · Hinchables, toro mecánico y taller de brochetas – Pl. la Sangre

– Pl. la Sangre 18:00 · Pasacalle con charanga Watekeros

18:00 · 15 aniversario Peña Xa Tu Quin Retrio + Canal 69 – C/ José Mascarós

– C/ José Mascarós 18:30 · Grupo Beni-Cai – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 19:00 · Tardeo con Los Indios – Pl. Piedra Caliente

– Pl. Piedra Caliente 19:30 · Pop-rock con Pagafantas – Parque Ferrer Bou

– Parque Ferrer Bou 20:30 · The Neón Party + DJ Álvaro Ruiz y DJ Fran – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 22:00 · ¡King África en concierto! – Parque Ferrer Bou

– Parque Ferrer Bou 22:30 · SPM x MDO Fest – Pub Studio

– Pub Studio 23:00 · DJs Vicent Añó, Peku y Josvi – Pl. Sant Antoni

– Pl. Sant Antoni 23:00 · Emboladas

23:00 · Mägo de Oz + Reincidentes – Pista Jardín

– Pista Jardín 23:30 · L a Encerrona – Pub Manhattan

– Pub Manhattan 00:00 · Rock con Five – Parque Ferrer Bou DOMINGO 7 18:00 · Pregón infantil + pasacalle ‘Personajes’

🎪 Final en la Pista Jardín con ‘Sueños Encantados’ – Tchyminigagua

🎈 ¡Globotà final!

23:00 · Traca final de fiestas – Pl. Ayuntamiento

