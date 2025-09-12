Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete

Este finde Castellón lo da todo entre fiestas, regresos y despedidas. El Grau vibra con el 40º aniversario de Big Twin Spain y el rock de Burning o Corizonas, mientras Benicàssim celebra el talento local con su Festival Pop. Peñíscola arranca sus fiestas grandes con el adiós de Andy & Lucas, Vila-real despide las suyas con Rafa Sánchez, La Guardia, Falete, y Segorbe también pone punto final a su semana grande.

La Vall d’Uixó hierve con el II Brutal Fest y la vuelta histórica de Templario tras años de silencio, junto a Vhaldemar e Injector. La cita mágica la pone L’Encesa de Culla, que ilumina el casco medieval con 8.000 velas. Y Castellón estrena una nueva edición del Street Park, un festival urbano gigante por toda laciudad, con más de 30 actividades, personajes animados y el tren turístico como novedad.

Para los peques, circo, magia, teatro familiar, desfiles de gegants y espectáculos para toda la familia completan un finde de no parar.

Street Park Castellón 2025

Este sábado 13 y domingo, 14 de septiembre, Castellón se convierte en un gran parque urbano con más de 30 actividades gratuitas, 19 personajes animados y un desfile inaugural. La gran novedad es el tren turístico, con recorridos de 30 minutos por el centro. El evento se reparte en 11 plazas del centro y el Grao, con hinchables, talleres, juegos, conciertos y cuentacuentos para toda la familia. Además, incluye el programa Otoño Sostenible, con talleres medioambientales, y propuestas especiales en el distrito marítimo.

Programa de actos SÁBADO 13 10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h → Actividades en las plazas del centro y el Grao (hinchables, juegos gigantes, talleres, personajes animados).

10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h → Tren turístico desde C/ Colón (2 €, gratuito menores de 3 años).

11:00 h → Desfile inaugural con personajes animados (Plaza Mayor).

11:00 h → Concierto de Grupekes, mensajes medioambientales para peques (Plaza Tetuán).

Todo el día (10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h) → Circuito Otoño Sostenible con talleres creativos y juegos (Cardona Vives, Tetuán y Pescadería). DOMINGO 14 10:00 – 14:00 h → Actividades en las plazas del centro y el Grao.

10:00 – 14:00 h → Tren turístico desde C/ Colón.

Benicàssim se llenará de música, energía y talento local. ¡Prepárate para vivir un pedazo de evento que hará vibrar cada rincón de la ciudad!

Programación 11:00 h - Mercat Musical y jocs infantils a càrrec de Guixot de 8 i DJ XIS (Fernando) 📍 Plaça de la Constitució

13:00 h - ANDER TROYS 📍 Plaça Estació –

📍 Plaça Estació – 19:00 h - REINA VUDÚ 📍 Pàrquing Boulevard (front al pont de ferro)

📍 Pàrquing Boulevard (front al pont de ferro) 20:00 h - NUBE NARANJA 📍 Plaça els Dolors

📍 Plaça els Dolors 21:00 h - BACK TO THE HILLS📍 Plaça de la Constitució

40 Aniversario de Big Twin Spain

40 Aniversario de Big Twin Spain / Instagram

Las 'Harleys' vuelven siempre en septiembre y llenan el Grau de Castelló de rock, motos custom y espíritu motero durante cuatro días de conciertos, rutas y exposiciones. Un encuentro imprescindible para amantes del motor y la música con bandas como Burning, Corizonas o Santero y Los Muchachos. | Comprar entradas

VIERNES 12 18:00 · Reciclaje + Anora Kito – Rock al aire libre (Pl. de Séte, Grau) · Entrada libre

– Rock al aire libre (Pl. de Séte, Grau) · Entrada libre 20:00 · Corazones Eléctricos + Los Coronas + Santero y Los Muchachos + Delest + DJ Chori Gas – Macroconcierto motero (Pinar de Castelló, Grau) · 25-40 € SÁBADO 13 09:00 · Exposición de motos + Ruta Biker por la costa – Pinar de Castelló, Grau · Entrada libre

+ Ruta Biker por la costa – Pinar de Castelló, Grau · Entrada libre 12:00 · Reina Vudú – Concierto mediodía (Belumar, Benicàssim) · Entrada libre

– Concierto mediodía (Belumar, Benicàssim) · Entrada libre 19:00 · Will Jacobs & Marcos Coll Band + Burning + Corizonas + The Capaces + DJ Federik Rok – Festival rock (Pinar de Castelló, Grau) · 25 € DOMINGO 14 12:30 · Dusting + Chori Gas DJ + Animal Caliente (Tributo a Barricada) + Comanche – Matinal rockera (Pinar de Castelló, Grau) · Entrada libre

Andy & Lucas

Andy & Lucas / Instagram

Después de más de 20 años de carrera repleta de éxitos e innumerables canciones conocidas por todo el mundo, Andy&Lucas se despiden en 2024 con su última gira titulada «Nuestros Últimos Acordes»

📅 Sábado 13 | 🕒 00:30 | 📍 Parador de Festes, Peñíscola | 🎟️ 15 € | Comprar entradas

Djaleo. Flamenco fusión en plena montaña.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:00 | 📍 Peña Heikefem, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

Sonia y Sus Secuaces. Rumba, pop y diversión en vivo.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Santa Rosa de Lima, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Saturna. Rock psicodélico en un ambiente íntimo.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Gato Ventura + Extremo (Homenaje a Extremoduro). Tributo potente al rock estatal.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-16 €

JC Flowers & Belle de Z. Electrónica sofisticada junto al mar.

📅 Viernes 12 | 🕒 22:00 | 📍 Aloha Beach Club, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Gustavo Paradís. Pop melódico con voz en directo.

📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Sant Teodoro La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Orquesta La Viva. Verbena con versiones para bailar toda la noche.

📅 Sábado 13 | 🕒 01:00 | 📍 Montanejos, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

Paco Vila & Jesús Gimeno. Jazz de calidad con aportación voluntaria.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa €

PK2. Tributo a la música de baile de los 80 y 90.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Fiesta Toto en La Bohemia / Instagram

Fiesta Toto: Venedita Von Dash + Pam Demia + Eco Delantro + Tituba + Tatorrass + Isaac Oz + Winged Monkey + Eevee Drag. Show drag, música y performance en ambiente queer.

📅 Sábado 13 | 🕒 17:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

II Brutal Fest / Instagram

II Brutal Fest, con Los del Taller + Templario + Injector + Vhaldemar. Metal sin tregua con cuatro bandas potentes y con la reunión de Templario el mítico heavy de Castelló.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Recinte Firal, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Trobades de bandes de música de l’Alcalatén i Alt Millars. Encuentro comarcal con pasacalles y conciertos.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 (Por confirmar), Villahermosa del Río | 🎟️ Entrada libre

Faradaî. Fusión de sonidos con alma mediterránea.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €

Vanguard. Hard rock con sonido internacional.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Masacre + Human Carnage + Neton + Orthodoxy. Brutal death metal en estado puro.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20-22 €

Varry Brava. Electro-pop divertido y bailable para cerrar la noche.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Paratge de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Akaskala. Mestizaje sonoro con ritmos balcánicos.

📅 Sábado 13 | 🕒 23:00 | 📍 Arrabal Rock, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Rafa Sánchez + La Guardia. Noche nostálgica con himnos del pop español.

📅 Sábado 13 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Discomòbil de la Penya Amics del Bar. Verbena festiva con Cosika de 2 y DJ Pinxo en las fiestas de Sant Xotxim.

📅 Sábado 13 | 🕒 23:30 | 📍 Calle Padre Tomás Lucas (bar Sant Xotxim), Nules | 🎟️ Entrada libre

Los Zigarros + Triscando en la Hierba (Tributo a Marea). Rock nacional en una noche sin tregua.

📅 Domingo 14 | 🕒 02:30 | 📍 Montanejos, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

Falete pondrá el broche final al capítulo musical de los actos en honor a la Mare de Déu de Gràcia. / TVE

Falete. Emoción y arte en estado puro para cerrar el día.

📅 Domingo 14 | 🕒 20:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

JC Flowers & Belle de Z. Electrónica y groove para acabar el fin de semana.

📅 Domingo 14 | 🕒 22:00 | 📍 Irish Oropesa, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

'La estrella azul' (Javier Macipe, España, 2023). Biografía musical con alma rockera.

📅 Viernes 12 y sábado 13 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'La dansà del Pastor’. Projecció i col·loqui. Documental y debate sobre tradición y danza.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Arts by the cave: Wanted + Dance Explorer + Here we go. Espectáculo multidisciplinar dentro de la cueva.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

'Contaventures, desventures i altres boges criatures', por Xiconiu Teatre. Comedia fantástica para todos los públicos.

📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Polifuncional, La Llosa | 🎟️ Entrada libre

Planes con niños

'Royal Circ' per La Finestra de Nou Circ. / Instagram

'Royal Circ' per La Finestra de Nou Circ. Acrobacias y humor para toda la familia.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Mayor, La Jana | 🎟️ Entrada libre

Laboratori Màgic. Espectáculo infantil con ciencia, humor y magia en las fiestas de Sant Xotxim.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Avenida Diagonal, Nules | 🎟️ Entrada libre

Mago Larsen, con 'Tonterías profesionale'. Ilusionismo y carcajadas en formato de calle.

📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Penya Sunsum Corda - Carrer Betxí, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Divercuina de la Terreta. / Mediterráneo

Divercuina de la Terreta. Talleres gratuitos para que niños de 6 a 12 años cocinen con productos frescos y locales.

📅 Sábado 13 | 🕒 10:00 y 12:00 | 📍 Plaza Miguel Peris y Segarra, Grau de Castelló | 🎟️ Inscripción previa por correo

Diputació a Escena: Malabares clown. Humor y acrobacias para todos los públicos.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: Tarambana & Cia, por Splai Teatre. Historias teatrales para público familiar.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Mayor, Sant Jordi | 🎟️ Entrada libre

Gegants de Festa. Desfile tradicional con gigantes por el centro.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:30 | 📍 Plaça de la Vila, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

‘Tana’, por cia. TPO. / TPO

‘Tana’, por cia. TPO. Espectáculo sensorial para público familiar.

📅 Domingo 14 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 6 €

‘Encantados - Homenaje a Encanto’, por Eventime Producciones. Aventuras y canciones para disfrutar en familia.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ 1-2 €

Show cooking “Castell Vell: la ruta de Oriente”. Joan Clement revive la cocina mozárabe con aromas y recetas medievales.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 y 17:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre (con reserva previa)

Cata-maridaje de espumosos y quesos / Instagram

Cata-maridaje de espumosos y quesos. Cuatro vinos burbujeantes y cuatro quesos artesanos de Castelló en una experiencia sensorial guiada.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 964 Tasting Shop, Alcossebre | 🎟️ 22 €

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada Refugio Antiaéreo. Recorrido por la historia subterránea de la guerra.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada Torre de la Sal. Patrimonio defensivo frente al Mediterráneo.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Torre de la Sal, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €

Inauguración de 'Visión periférica', de Antonio Guerra. Fotografía contemporánea con mirada crítica.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

L'encesa de Culla / Instagram

L’Encesa de Culla. El casco medieval se ilumina con 8.000 velas y música en directo en esta cita mágica, aplazada en su día por mal tiempo.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Centro histórico, Culla | 🎟️ Entrada libre

Vila-real

VIERNES 12 12:30 · Entrada y suelta de vaquillas – C/ Zumalacárregui y Salvador

– C/ Zumalacárregui y Salvador 17:30 · Concierto solidario: Alejandro Díaz + Silver Fox – c/ Betxí

– c/ Betxí 18:00 · Trabuc Bresquilla Fest – c/ Zumalacárregui

– c/ Zumalacárregui 18:00 · Tardeo Peña Tifó con DJ Marc Vilanova – c/ Lluís Vives

con DJ Marc Vilanova – c/ Lluís Vives 18:00 · Xafarrà Fest vol. I – c/ Teruel

vol. I – c/ Teruel 18:00 · VI Marcha solidaria Holi Colors – Pl. Major

Holi Colors – Pl. Major 18:30 · Suelta de vaquillas – Zona cadafals

– Zona cadafals 18:30 · Jarana – Peña Xorles en Borles (c/ Tremedal)

– Peña Xorles en Borles (c/ Tremedal) 18:30 · Bingo musical – Peña Fotuts (c/ Crist de la Penitència)

– Peña Fotuts (c/ Crist de la Penitència) 19:00 · Los Dalton – Bar Bárbaro (c/ Pere Gil)

– Bar Bárbaro (c/ Pere Gil) 19:30 · Rumba Sierra – Zona food trucks (Jardín Jaume I)

– Zona food trucks (Jardín Jaume I) 20:00 · Yotoco Son – Pl. Aliaga

– Pl. Aliaga 20:30 · Toro embolado – Zona cadafals

– Zona cadafals 21:00 · XXIII Macrocena de sobaquillo – Parque Maiorasga

– Parque Maiorasga 22:00 · Discomóvil 15.º aniversario – Peña Xafarot

– Peña Xafarot 22:30 · Into Orquesta – Parque Maiorasga

– Parque Maiorasga 23:00 · Mago Larsen – c/ Betxí (Peña Sursum Corda)

– c/ Betxí (Peña Sursum Corda) 23:30 · Fiesta 18.º aniversario – Peña La Mare dels Locos (c/ Zumalacárregui)

– Peña La Mare dels Locos (c/ Zumalacárregui) 23:30 · II Vermelló Fest con DJ Rojo Pastel – c/ Torre Motxa

con DJ Rojo Pastel – c/ Torre Motxa 23:30 · Vaquillas enfundadas – Zona cadafals

– Zona cadafals 00:00 · Trecalà Fest – Peña Trecalà (c/ Climent)

– Peña Trecalà (c/ Climent) 00:00 · Resurrección Pop Rock – Peña El Balconet (c/ Zumalacárregui)

– Peña El Balconet (c/ Zumalacárregui) 00:00 · TRVC Fest c on DJ Marc Ferrer – Peña El Travaluc (c/ Cervantes)

on DJ Marc Ferrer – Peña El Travaluc (c/ Cervantes) 00:00 · Electro Latino Macro Festival – Recinto de la Marcha SÁBADO 13 11:00 · Entrada y suelta de vaquillas – Zona cadafals

– Zona cadafals 11:00 · Jugant, jugant: fiesta infantil de espuma – Parque Maiorasga

– Parque Maiorasga 12:30 · Vermut popular – Peña Xarxaua (c/ Comunió)

– Peña Xarxaua (c/ Comunió) 17:00 · III Jaleo Tardeo con DJ Amish – Peña Malfardats (c/ Sant Joan)

con DJ Amish – Peña Malfardats (c/ Sant Joan) 17:00 · Fiesta remember solidaria Aspanion – c/ Alfred Nobel

solidaria Aspanion – c/ Alfred Nobel 17:00 · Galisifori: comida y DJs – c/ Ecce Homo

comida y DJs – c/ Ecce Homo 17:00 · DJ Palmito + Esteban – Tasques (c/ Pare Molina)

– Tasques (c/ Pare Molina) 17:30 · III Cariñena Fest con DJ Alex Marchal – c/ Carinyena

con DJ Alex Marchal – c/ Carinyena 18:00 · DJ Guzmán – Peña Capçots (c/ Benicarló)

– Peña Capçots (c/ Benicarló) 18:30 · Moron 5 – Peña Beu i Fuig (c/ Salvador)

– Peña Beu i Fuig (c/ Salvador) 18:30 · Toros por la vila (El Pilar, La Campana, Jandilla)

(El Pilar, La Campana, Jandilla) 18:30 · Meydeys – Peña Els Xopos (c/ Bisbe Rocamora)

– Peña Els Xopos (c/ Bisbe Rocamora) 18:30 · Chanela – Peña Xarxaua (c/ Comunió)

– Peña Xarxaua (c/ Comunió) 19:00 · Culpables – Peña L’Esquella (c/ Pietat)

– Peña L’Esquella (c/ Pietat) 19:30 · Impostores – Zona food trucks (Jardín Jaume I)

– Zona food trucks (Jardín Jaume I) 20:00 · Cena de sobaquillo y baile – Asociación La Murà

y baile – Asociación La Murà 20:30 · Gegants de festa – Pl. Vila

– Pl. Vila 23:30 · Toro embolado – Zona cadafals

– Zona cadafals 23:30 · Brava Closing Party – Peña Bravatell (c/ Bisbe Rocamora)

– Peña Bravatell (c/ Bisbe Rocamora) 00:00 · Rafa Sánchez + La Guardia – Pl. Major

– Pl. Major 00:00 · Macro Closing Fest – Recinto de la Marcha

– Recinto de la Marcha 00:00 · DJ Marc Ferrer – Peña L’Estrepit (c/ Ecce Homo) DOMINGO 14 07:00 · Desmontaje de cadafals

10:00 · XXV Concentración de SEAT 600 y clásicos – Parque Maiorasga

– Parque Maiorasga 10:30 · Jugant, jugant: Summer Splash – Termet de la Virgen de Gracia

– Termet de la Virgen de Gracia 20:30 · Falete – Pl. Major

– Pl. Major 22:00 · Traca final + Vakalenta y Reality Show – Desde San Pascual hasta Pl. Major

– Desde San Pascual hasta Pl. Major 22:30 · Castillo de fuegos – Jardín Jaume I

Peñíscola

VIERNES 12 10:00 · Concurso de Tiro al Plato – Campo de tiro Sant Antoni

– Campo de tiro Sant Antoni 11:00 · Sardinada popular – Lonja de Pescadores

– Lonja de Pescadores 12:00 · Toros (Ganadería El Saliner) – Pl. de Bous

(Ganadería El Saliner) – Pl. de Bous 12:30 · Juegos acuáticos infantiles – Puerto pesquero

infantiles – Puerto pesquero 17:30 · Toros (Ganadería Héctor López) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte

(Ganadería Héctor López) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte 19:00 · Danza Tribal – Pl. Sta. María (Ménades de Irta)

– Pl. Sta. María (Ménades de Irta) 19:00 · Tardeo Remember – Peña En Alímbar

– Peña En Alímbar 20:00 · Actuación Raíces de Andalucía – Pl. Sta. María

– Pl. Sta. María 00:30 · Concierto CAMELA – Parador de Fiestas

– Parador de Fiestas 01:00 · Noche Ochentera – Parador de Fiestas

– Parador de Fiestas 02:00 · Fiesta Vermood x Espardenya – Peña L’Espardenya

– Peña L’Espardenya 02:00 · VI Fluor Party – Peña En Alímbar SÁBADO 13. Día del Turista 09:00 · Concurso de Pesca infantil – Puerto pesquero

– Puerto pesquero 12:00 · Toros (Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous

(Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous 17:30 · Toros (Ganadería Hermanos Calí) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte

(Ganadería Hermanos Calí) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte 19:00 · Chocolatada popular – Puerto

– Puerto 19:00 · Música a la fresca: Generación Z – Pl. Sant Isidre

– Pl. Sant Isidre 19:00 · Tardeo Alimbero – Peña En Alímbar

– Peña En Alímbar 20:30 · Música a la fresca: Trebede – Pl. Sta. María

– Pl. Sta. María 00:30 · Focs a la mar – Playa Norte

– Playa Norte 00:30 · Grupo Top Líder – Parador de Fiestas

– Parador de Fiestas 01:00 · American en Alímbar – Peña En Alímbar

– Peña En Alímbar 01:00 · Batalla DJ Reggeton – Peña L’Espardenya DOMINGO 14 08:00 · Concurso de Pesca sénior – Muro del Puerto

– Muro del Puerto 12:00 · Toros (Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous

(Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous 12:00 · Concierto de música clásica – Iglesia Sta. María

– Iglesia Sta. María 17:00 · Juegos infantiles – C/ Antonio Pascual

– C/ Antonio Pascual 17:00 · Tardeo Fi de festes – Peña En Alímbar

– Peña En Alímbar 17:30 · Concurso de ganaderías (Alberto Garrido Falcó + vaquillas Bous La Ribera) – Pl. de Bous y Playa Norte

(Alberto Garrido Falcó + vaquillas Bous La Ribera) – Pl. de Bous y Playa Norte 20:30 · Pasacalles de la Reina y Corte – Desde Pl. de la Constitución hasta Tourist Info

Segorbe

VIERNES 12 11:30 · Transhumancia infantil – C/ Colón hasta Pl. Cueva Santa (Ganadería Germán Vidal)

– C/ Colón hasta Pl. Cueva Santa (Ganadería Germán Vidal) 14:00 · Entrada de toros y caballos – Fiesta de Interés Turístico Internacional (Ganadería Germán Vidal)

– Fiesta de Interés Turístico Internacional (Ganadería Germán Vidal) 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería Daniel Machancoses (Picassent)

– Ganadería Daniel Machancoses (Picassent) → Continuación con toro en puntas

→ Homenaje a Juan Carlos Albiol Lozano

22:30 · Toro embolado infantil – Pl. Almudín

– Pl. Almudín 23:30 · Toro embolado – Ganadería Daniel Machancoses

– Ganadería Daniel Machancoses 01:00 · Toro embolado – Ganadería Germán Vidal (Patrocina Peña Cultural Taurina de Segorbe)

– Ganadería Germán Vidal (Patrocina Peña Cultural Taurina de Segorbe) 02:30 · Toro embolado – Pl. Almudín (Ganadería Hermanos Bellés, La Torre d’Embersora) SÁBADO 13 14:00 · Entrada de toros y caballos – Ganadería Germán Vidal

– Ganadería Germán Vidal 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería La Espuela (Alcora)

– Ganadería La Espuela (Alcora) → Continuación con toro cerril

23:30 · Toro embolado – Ganadería La Espuela

– Ganadería La Espuela 01:00 · Toro embolado – Ganadería Germán Vidal

– Ganadería Germán Vidal 02:30 · Toro embolado – Comisión de Toros 2025

– Comisión de Toros 2025 04:00 · Pasacalle de garitos – Desde C/ Colón (Acueducto) hasta Pl. Cueva Santa

– Desde C/ Colón (Acueducto) hasta Pl. Cueva Santa 06:00 · Becerrada – Ganadería Capota (Algimia de Almonacid) DOMINGO 14 14:00 · Entrada de toros y caballos – Ganadería Germán Vidal (Segarra, Cabanes)

– Ganadería Germán Vidal (Segarra, Cabanes) 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería Germán Vidal

– Ganadería Germán Vidal → Toro en puntas

→ Continuación de la exhibición

