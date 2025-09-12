Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
La agenda del 12, 13 y 14 de septiembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Este finde Castellón lo da todo entre fiestas, regresos y despedidas. El Grau vibra con el 40º aniversario de Big Twin Spain y el rock de Burning o Corizonas, mientras Benicàssim celebra el talento local con su Festival Pop. Peñíscola arranca sus fiestas grandes con el adiós de Andy & Lucas, Vila-real despide las suyas con Rafa Sánchez, La Guardia, Falete, y Segorbe también pone punto final a su semana grande.
La Vall d’Uixó hierve con el II Brutal Fest y la vuelta histórica de Templario tras años de silencio, junto a Vhaldemar e Injector. La cita mágica la pone L’Encesa de Culla, que ilumina el casco medieval con 8.000 velas. Y Castellón estrena una nueva edición del Street Park, un festival urbano gigante por toda laciudad, con más de 30 actividades, personajes animados y el tren turístico como novedad.
Para los peques, circo, magia, teatro familiar, desfiles de gegants y espectáculos para toda la familia completan un finde de no parar.
Street Park Castellón 2025
Este sábado 13 y domingo, 14 de septiembre, Castellón se convierte en un gran parque urbano con más de 30 actividades gratuitas, 19 personajes animados y un desfile inaugural. La gran novedad es el tren turístico, con recorridos de 30 minutos por el centro. El evento se reparte en 11 plazas del centro y el Grao, con hinchables, talleres, juegos, conciertos y cuentacuentos para toda la familia. Además, incluye el programa Otoño Sostenible, con talleres medioambientales, y propuestas especiales en el distrito marítimo.
Programa de actos
SÁBADO 13
- 10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h → Actividades en las plazas del centro y el Grao (hinchables, juegos gigantes, talleres, personajes animados).
- 10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h → Tren turístico desde C/ Colón (2 €, gratuito menores de 3 años).
- 11:00 h → Desfile inaugural con personajes animados (Plaza Mayor).
- 11:00 h → Concierto de Grupekes, mensajes medioambientales para peques (Plaza Tetuán).
- Todo el día (10:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00 h) → Circuito Otoño Sostenible con talleres creativos y juegos (Cardona Vives, Tetuán y Pescadería).
DOMINGO 14
- 10:00 – 14:00 h → Actividades en las plazas del centro y el Grao.
- 10:00 – 14:00 h → Tren turístico desde C/ Colón.
Benicàssim Pop Festival
Benicàssim se llenará de música, energía y talento local. ¡Prepárate para vivir un pedazo de evento que hará vibrar cada rincón de la ciudad!
Programación
- 11:00 h - Mercat Musical y jocs infantils a càrrec de Guixot de 8 i DJ XIS (Fernando) 📍 Plaça de la Constitució
- 13:00 h - ANDER TROYS📍 Plaça Estació –
- 19:00 h - REINA VUDÚ📍 Pàrquing Boulevard (front al pont de ferro)
- 20:00 h - NUBE NARANJA📍 Plaça els Dolors
- 21:00 h - BACK TO THE HILLS📍 Plaça de la Constitució
40 Aniversario de Big Twin Spain
Las 'Harleys' vuelven siempre en septiembre y llenan el Grau de Castelló de rock, motos custom y espíritu motero durante cuatro días de conciertos, rutas y exposiciones. Un encuentro imprescindible para amantes del motor y la música con bandas como Burning, Corizonas o Santero y Los Muchachos. | Comprar entradas
VIERNES 12
- 18:00 · Reciclaje + Anora Kito – Rock al aire libre (Pl. de Séte, Grau) · Entrada libre
- 20:00 · Corazones Eléctricos + Los Coronas + Santero y Los Muchachos + Delest + DJ Chori Gas – Macroconcierto motero (Pinar de Castelló, Grau) · 25-40 €
SÁBADO 13
- 09:00 · Exposición de motos + Ruta Biker por la costa – Pinar de Castelló, Grau · Entrada libre
- 12:00 · Reina Vudú – Concierto mediodía (Belumar, Benicàssim) · Entrada libre
- 19:00 · Will Jacobs & Marcos Coll Band + Burning + Corizonas + The Capaces + DJ Federik Rok – Festival rock (Pinar de Castelló, Grau) · 25 €
DOMINGO 14
- 12:30 · Dusting + Chori Gas DJ + Animal Caliente (Tributo a Barricada) + Comanche – Matinal rockera (Pinar de Castelló, Grau) · Entrada libre
Andy & Lucas
Después de más de 20 años de carrera repleta de éxitos e innumerables canciones conocidas por todo el mundo, Andy&Lucas se despiden en 2024 con su última gira titulada «Nuestros Últimos Acordes»
📅 Sábado 13 | 🕒 00:30 | 📍 Parador de Festes, Peñíscola | 🎟️ 15 € | Comprar entradas
Música
Djaleo. Flamenco fusión en plena montaña.
📅 Viernes 12 | 🕒 18:00 | 📍 Peña Heikefem, Montanejos | 🎟️ Entrada libre
Sonia y Sus Secuaces. Rumba, pop y diversión en vivo.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Santa Rosa de Lima, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Saturna. Rock psicodélico en un ambiente íntimo.
📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Gato Ventura + Extremo (Homenaje a Extremoduro). Tributo potente al rock estatal.
📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-16 €
JC Flowers & Belle de Z. Electrónica sofisticada junto al mar.
📅 Viernes 12 | 🕒 22:00 | 📍 Aloha Beach Club, Oropesa | 🎟️ Entrada libre
Gustavo Paradís. Pop melódico con voz en directo.
📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Sant Teodoro La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Orquesta La Viva. Verbena con versiones para bailar toda la noche.
📅 Sábado 13 | 🕒 01:00 | 📍 Montanejos, Montanejos | 🎟️ Entrada libre
Paco Vila & Jesús Gimeno. Jazz de calidad con aportación voluntaria.
📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa €
PK2. Tributo a la música de baile de los 80 y 90.
📅 Sábado 13 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Fiesta Toto: Venedita Von Dash + Pam Demia + Eco Delantro + Tituba + Tatorrass + Isaac Oz + Winged Monkey + Eevee Drag. Show drag, música y performance en ambiente queer.
📅 Sábado 13 | 🕒 17:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €
II Brutal Fest, con Los del Taller + Templario + Injector + Vhaldemar. Metal sin tregua con cuatro bandas potentes y con la reunión de Templario el mítico heavy de Castelló.
📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Recinte Firal, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Trobades de bandes de música de l’Alcalatén i Alt Millars. Encuentro comarcal con pasacalles y conciertos.
📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 (Por confirmar), Villahermosa del Río | 🎟️ Entrada libre
Faradaî. Fusión de sonidos con alma mediterránea.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €
Vanguard. Hard rock con sonido internacional.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Masacre + Human Carnage + Neton + Orthodoxy. Brutal death metal en estado puro.
📅 Sábado 13 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20-22 €
Varry Brava. Electro-pop divertido y bailable para cerrar la noche.
📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Paratge de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Akaskala. Mestizaje sonoro con ritmos balcánicos.
📅 Sábado 13 | 🕒 23:00 | 📍 Arrabal Rock, Segorbe | 🎟️ Entrada libre
Rafa Sánchez + La Guardia. Noche nostálgica con himnos del pop español.
📅 Sábado 13 | 🕒 23:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Discomòbil de la Penya Amics del Bar. Verbena festiva con Cosika de 2 y DJ Pinxo en las fiestas de Sant Xotxim.
📅 Sábado 13 | 🕒 23:30 | 📍 Calle Padre Tomás Lucas (bar Sant Xotxim), Nules | 🎟️ Entrada libre
Los Zigarros + Triscando en la Hierba (Tributo a Marea). Rock nacional en una noche sin tregua.
📅 Domingo 14 | 🕒 02:30 | 📍 Montanejos, Montanejos | 🎟️ Entrada libre
Falete. Emoción y arte en estado puro para cerrar el día.
📅 Domingo 14 | 🕒 20:30 | 📍 Plaza Mayor, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
JC Flowers & Belle de Z. Electrónica y groove para acabar el fin de semana.
📅 Domingo 14 | 🕒 22:00 | 📍 Irish Oropesa, Oropesa | 🎟️ Entrada libre
Cine
'La estrella azul' (Javier Macipe, España, 2023). Biografía musical con alma rockera.
📅 Viernes 12 y sábado 13 | 🕒 20:00 y 23:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
'La dansà del Pastor’. Projecció i col·loqui. Documental y debate sobre tradición y danza.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Teatro
Arts by the cave: Wanted + Dance Explorer + Here we go. Espectáculo multidisciplinar dentro de la cueva.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
'Contaventures, desventures i altres boges criatures', por Xiconiu Teatre. Comedia fantástica para todos los públicos.
📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Polifuncional, La Llosa | 🎟️ Entrada libre
Planes con niños
'Royal Circ' per La Finestra de Nou Circ. Acrobacias y humor para toda la familia.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Mayor, La Jana | 🎟️ Entrada libre
Laboratori Màgic. Espectáculo infantil con ciencia, humor y magia en las fiestas de Sant Xotxim.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Avenida Diagonal, Nules | 🎟️ Entrada libre
Mago Larsen, con 'Tonterías profesionale'. Ilusionismo y carcajadas en formato de calle.
📅 Viernes 12 | 🕒 23:00 | 📍 Penya Sunsum Corda - Carrer Betxí, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Divercuina de la Terreta. Talleres gratuitos para que niños de 6 a 12 años cocinen con productos frescos y locales.
📅 Sábado 13 | 🕒 10:00 y 12:00 | 📍 Plaza Miguel Peris y Segarra, Grau de Castelló | 🎟️ Inscripción previa por correo
Diputació a Escena: Malabares clown. Humor y acrobacias para todos los públicos.
📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça Na Violant d’Hongria, Moncofa | 🎟️ Entrada libre
Diputació a Escena: Tarambana & Cia, por Splai Teatre. Historias teatrales para público familiar.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Mayor, Sant Jordi | 🎟️ Entrada libre
Gegants de Festa. Desfile tradicional con gigantes por el centro.
📅 Sábado 13 | 🕒 20:30 | 📍 Plaça de la Vila, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
‘Tana’, por cia. TPO. Espectáculo sensorial para público familiar.
📅 Domingo 14 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 6 €
‘Encantados - Homenaje a Encanto’, por Eventime Producciones. Aventuras y canciones para disfrutar en familia.
📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ 1-2 €
Gastronomía
Show cooking “Castell Vell: la ruta de Oriente”. Joan Clement revive la cocina mozárabe con aromas y recetas medievales.
📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 y 17:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre (con reserva previa)
Cata-maridaje de espumosos y quesos. Cuatro vinos burbujeantes y cuatro quesos artesanos de Castelló en una experiencia sensorial guiada.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 964 Tasting Shop, Alcossebre | 🎟️ 22 €
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.
📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada Refugio Antiaéreo. Recorrido por la historia subterránea de la guerra.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada Torre de la Sal. Patrimonio defensivo frente al Mediterráneo.
📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Torre de la Sal, Cabanes | 🎟️ 1,5-3 €
Inauguración de 'Visión periférica', de Antonio Guerra. Fotografía contemporánea con mirada crítica.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
L’Encesa de Culla. El casco medieval se ilumina con 8.000 velas y música en directo en esta cita mágica, aplazada en su día por mal tiempo.
📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Centro histórico, Culla | 🎟️ Entrada libre
Fiestas en pueblos
Vila-real
VIERNES 12
- 12:30 · Entrada y suelta de vaquillas – C/ Zumalacárregui y Salvador
- 17:30 · Concierto solidario: Alejandro Díaz + Silver Fox – c/ Betxí
- 18:00 · Trabuc Bresquilla Fest – c/ Zumalacárregui
- 18:00 · Tardeo Peña Tifó con DJ Marc Vilanova – c/ Lluís Vives
- 18:00 · Xafarrà Fest vol. I – c/ Teruel
- 18:00 · VI Marcha solidaria Holi Colors – Pl. Major
- 18:30 · Suelta de vaquillas – Zona cadafals
- 18:30 · Jarana – Peña Xorles en Borles (c/ Tremedal)
- 18:30 · Bingo musical – Peña Fotuts (c/ Crist de la Penitència)
- 19:00 · Los Dalton – Bar Bárbaro (c/ Pere Gil)
- 19:30 · Rumba Sierra – Zona food trucks (Jardín Jaume I)
- 20:00 · Yotoco Son – Pl. Aliaga
- 20:30 · Toro embolado – Zona cadafals
- 21:00 · XXIII Macrocena de sobaquillo – Parque Maiorasga
- 22:00 · Discomóvil 15.º aniversario – Peña Xafarot
- 22:30 · Into Orquesta – Parque Maiorasga
- 23:00 · Mago Larsen – c/ Betxí (Peña Sursum Corda)
- 23:30 · Fiesta 18.º aniversario – Peña La Mare dels Locos (c/ Zumalacárregui)
- 23:30 · II Vermelló Fest con DJ Rojo Pastel – c/ Torre Motxa
- 23:30 · Vaquillas enfundadas – Zona cadafals
- 00:00 · Trecalà Fest – Peña Trecalà (c/ Climent)
- 00:00 · Resurrección Pop Rock – Peña El Balconet (c/ Zumalacárregui)
- 00:00 · TRVC Fest con DJ Marc Ferrer – Peña El Travaluc (c/ Cervantes)
- 00:00 · Electro Latino Macro Festival – Recinto de la Marcha
SÁBADO 13
- 11:00 · Entrada y suelta de vaquillas – Zona cadafals
- 11:00 · Jugant, jugant: fiesta infantil de espuma – Parque Maiorasga
- 12:30 · Vermut popular – Peña Xarxaua (c/ Comunió)
- 17:00 · III Jaleo Tardeo con DJ Amish – Peña Malfardats (c/ Sant Joan)
- 17:00 · Fiesta remember solidaria Aspanion – c/ Alfred Nobel
- 17:00 · Galisifori: comida y DJs – c/ Ecce Homo
- 17:00 · DJ Palmito + Esteban – Tasques (c/ Pare Molina)
- 17:30 · III Cariñena Fest con DJ Alex Marchal – c/ Carinyena
- 18:00 · DJ Guzmán – Peña Capçots (c/ Benicarló)
- 18:30 · Moron 5 – Peña Beu i Fuig (c/ Salvador)
- 18:30 · Toros por la vila (El Pilar, La Campana, Jandilla)
- 18:30 · Meydeys – Peña Els Xopos (c/ Bisbe Rocamora)
- 18:30 · Chanela – Peña Xarxaua (c/ Comunió)
- 19:00 · Culpables – Peña L’Esquella (c/ Pietat)
- 19:30 · Impostores – Zona food trucks (Jardín Jaume I)
- 20:00 · Cena de sobaquillo y baile – Asociación La Murà
- 20:30 · Gegants de festa – Pl. Vila
- 23:30 · Toro embolado – Zona cadafals
- 23:30 · Brava Closing Party – Peña Bravatell (c/ Bisbe Rocamora)
- 00:00 · Rafa Sánchez + La Guardia – Pl. Major
- 00:00 · Macro Closing Fest – Recinto de la Marcha
- 00:00 · DJ Marc Ferrer – Peña L’Estrepit (c/ Ecce Homo)
DOMINGO 14
- 07:00 · Desmontaje de cadafals
- 10:00 · XXV Concentración de SEAT 600 y clásicos – Parque Maiorasga
- 10:30 · Jugant, jugant: Summer Splash – Termet de la Virgen de Gracia
- 20:30 · Falete – Pl. Major
- 22:00 · Traca final + Vakalenta y Reality Show – Desde San Pascual hasta Pl. Major
- 22:30 · Castillo de fuegos – Jardín Jaume I
Peñíscola
VIERNES 12
- 10:00 · Concurso de Tiro al Plato – Campo de tiro Sant Antoni
- 11:00 · Sardinada popular – Lonja de Pescadores
- 12:00 · Toros (Ganadería El Saliner) – Pl. de Bous
- 12:30 · Juegos acuáticos infantiles – Puerto pesquero
- 17:30 · Toros (Ganadería Héctor López) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte
- 19:00 · Danza Tribal – Pl. Sta. María (Ménades de Irta)
- 19:00 · Tardeo Remember – Peña En Alímbar
- 20:00 · Actuación Raíces de Andalucía – Pl. Sta. María
- 00:30 · Concierto CAMELA – Parador de Fiestas
- 01:00 · Noche Ochentera – Parador de Fiestas
- 02:00 · Fiesta Vermood x Espardenya – Peña L’Espardenya
- 02:00 · VI Fluor Party – Peña En Alímbar
SÁBADO 13. Día del Turista
- 09:00 · Concurso de Pesca infantil – Puerto pesquero
- 12:00 · Toros (Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous
- 17:30 · Toros (Ganadería Hermanos Calí) + vaquillas – Pl. de Bous y Playa Norte
- 19:00 · Chocolatada popular – Puerto
- 19:00 · Música a la fresca: Generación Z – Pl. Sant Isidre
- 19:00 · Tardeo Alimbero – Peña En Alímbar
- 20:30 · Música a la fresca: Trebede – Pl. Sta. María
- 00:30 · Focs a la mar – Playa Norte
- 00:30 · Grupo Top Líder – Parador de Fiestas
- 01:00 · American en Alímbar – Peña En Alímbar
- 01:00 · Batalla DJ Reggeton – Peña L’Espardenya
DOMINGO 14
- 08:00 · Concurso de Pesca sénior – Muro del Puerto
- 12:00 · Toros (Ganadería Bous La Ribera) – Pl. de Bous
- 12:00 · Concierto de música clásica – Iglesia Sta. María
- 17:00 · Juegos infantiles – C/ Antonio Pascual
- 17:00 · Tardeo Fi de festes – Peña En Alímbar
- 17:30 · Concurso de ganaderías (Alberto Garrido Falcó + vaquillas Bous La Ribera) – Pl. de Bous y Playa Norte
- 20:30 · Pasacalles de la Reina y Corte – Desde Pl. de la Constitución hasta Tourist Info
Segorbe
VIERNES 12
- 11:30 · Transhumancia infantil – C/ Colón hasta Pl. Cueva Santa (Ganadería Germán Vidal)
- 14:00 · Entrada de toros y caballos – Fiesta de Interés Turístico Internacional (Ganadería Germán Vidal)
- 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería Daniel Machancoses (Picassent)
- → Continuación con toro en puntas
- → Homenaje a Juan Carlos Albiol Lozano
- 22:30 · Toro embolado infantil – Pl. Almudín
- 23:30 · Toro embolado – Ganadería Daniel Machancoses
- 01:00 · Toro embolado – Ganadería Germán Vidal (Patrocina Peña Cultural Taurina de Segorbe)
- 02:30 · Toro embolado – Pl. Almudín (Ganadería Hermanos Bellés, La Torre d’Embersora)
SÁBADO 13
- 14:00 · Entrada de toros y caballos – Ganadería Germán Vidal
- 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería La Espuela (Alcora)
- → Continuación con toro cerril
- 23:30 · Toro embolado – Ganadería La Espuela
- 01:00 · Toro embolado – Ganadería Germán Vidal
- 02:30 · Toro embolado – Comisión de Toros 2025
- 04:00 · Pasacalle de garitos – Desde C/ Colón (Acueducto) hasta Pl. Cueva Santa
- 06:00 · Becerrada – Ganadería Capota (Algimia de Almonacid)
DOMINGO 14
- 14:00 · Entrada de toros y caballos – Ganadería Germán Vidal (Segarra, Cabanes)
- 17:30 · Exhibición de ganado vacuno – Ganadería Germán Vidal
- → Toro en puntas
- → Continuación de la exhibición
