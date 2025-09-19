Qué hacer en Castellón este fin de semana: Fiestas en Benicàssim para despedir el verano

Este finde Castelló se llena de teatro de calle con el festival Regreso a la Ciudad y conciertos para todos los gustos: desde el regreso de Mawot, nuestro representante en el Benidorm Fest, hasta punk, reggae, jazz o swing. En fiestas, Benicàssim honra a Santo Tomás con un programa a rebosar, mientras Peñíscola vive sus Moros y Cristianos y pueblos como Nules o Villamalur tiran de tradición taurina. Gastronomía, deporte y planes para peques completan un finde imposible de aburrirse.

Regreso a la Ciudad

Castelló se llena de títeres, clowns y espectáculos de calle con 24 compañías de 11 países en dos fines de semana de arte sin palabras.

📅 Del jueves 19 al sábado 21 (Clot i Fava) y del jueves 26 al sábado 28 de septiembre (MUT!) | 🕒 Horarios según espectáculo | 📍 Plazas y calles, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Programación VIERNES 19 18.00. Plaza de las Aulas. ¡Qué disparate! Cía. Cirko Psikario.

Plaza de las Aulas. Cirko Psikario. 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena

Plaza Huertos Sogueros. Cía. La Matatena 19.00. Plaza Mayor. Periquillo . Javier Ariza

Plaza Mayor. . Javier Ariza 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro

Plaza Huerto Sogueros. Pizzicatto Teatro 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El vendedor de humo. Cía. Disparatario

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Disparatario 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Ángeles de Trapo 20.00. Plaza Mayor. Tutankamón, el niño faraón. Cía. Teatro Mutis SÁBADO 20 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Maricastaña . Cía. Titiriteros de Binéfar

Plaza Huerto Sogueros. . Cía. Titiriteros de Binéfar 13.15. Plaza del Mercado. Calacas flacas siriquisiacas. Cía. La Matatena

Plaza del Mercado. Cía. La Matatena 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena

Plaza Huertos Sogueros. Cía. La Matatena 18.00. Plaza de las Aulas. Second Hand. Cía. Los Colgados

Plaza de las Aulas. Cía. Los Colgados 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro

Plaza Huerto Sogueros. Pizzicatto Teatro 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El abrazo. Cía. Titiriteros de Binéfar

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Titiriteros de Binéfar 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Ángeles de Trapo 20.30. Plaza Mayor. Artilusio. Markeliñe Mimo Taldea DOMINGO 21 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Second Hand. Cía. Los Colgados

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Los Colgados 13.00. Plaza de las Aulas. Kamishibai. Cía. Tragaleguas

Plaza de las Aulas. Cía. Tragaleguas 18.00. Plaza Huerto Sogueros. ¡Que viene el lobo! Cía. Kamante Teatro

Plaza Huerto Sogueros. Cía. Kamante Teatro 18.00. Plaza de las Aulas. Ridi Pagliaccio. Cía. Asaco Producciones

Plaza de las Aulas. Cía. Asaco Producciones 19.00. De la plaza de las Aulas a la plaza Mayor. Rag & Bone. Cía. Xip Xap

De la plaza de las Aulas a la plaza Mayor. Cía. Xip Xap 20.00. Plaza Mayor. Bichos do Brasil. Cía. Pia Fraus

Moron 5. Versiones gamberras y energía en directo.

📅 Viernes 19 | 🕒 18:00 | 📍 L'Àgora de Betxí, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Alejandro Díaz. Canción de autor con aire mediterráneo.

📅 Viernes 19 | 🕒 18:30 | 📍 Avinguda Reina Apòstols, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Main line 10 + The Hawaiians + Spin-off. Punk-rock y surf en una noche de guitarras afiladas.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €

Jam session by Jordi Vidal. Jazz libre y colaborativo en Because.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Maria Faubel, en el Sopar Estellés. Recital íntimo con sabor literario y musical.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Edifici Gòtic, Benicarló | 🎟️ 8 €

JC Flowers & Belle de Z. Rock elegante y sonidos nostálgicos en la October Fest.

📅 Viernes 19 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall-October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Mawot. Nuestro representante en el Benidorm Festival del año pasado en un concierto con mucha emoción.

📅 Viernes 19 | 🕒 22:40 | 📍 Plaza Mayor, Almassora | 🎟️ Entrada libre

La Monkey Band. Fiesta asegurada con versiones bailables hasta la madrugada.

📅 Viernes 19 | 🕒 23:00 | 📍 Plaça de la Palmera, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Trío Adrenalina. Rumbas, pop y alegría en estado puro.

📅 Viernes 19 | 🕒 23:00 | 📍 Avinguda Sant Josep Obrer, Betxí | 🎟️ Entrada libre

La Senda. Rock nacional con sello propio en directo.

📅 Viernes 19 | 🕒 23:30 | 📍 Coberta Municipal, Vilavella | 🎟️ Entrada libre

VI Feria Flamenca: Romería al paraje de Santa Quitèria. Jornada de música, tradición y ambiente andaluz con trajes, caballos y arte flamenco.

📅 Sábado 20 de septiembre | 🕒 Todo el día | 📍 Paraje de Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ 15 € (menores de 8 años, gratis)

Nitrofoscka Rock: DJ Sticky Hi Fi. Reggae, ska y vinilos al mediodía.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 | 📍 Recinto de la Fira, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Martha and the Bandarras. Rock and roll frenético con voz desgarradora y saxo incendiario.

📅 Sábado 21 de septiembre | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Los Gutiérrez - Tributo a Los Rodríguez. Rock argentino para cantar a pleno pulmón.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Camió Rock, amb Joan Mojo & The Zoccolos. Música sobre ruedas con mucho ritmo.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:45 | 📍 Al costat del Palau, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Calacas flacas siriquisiacas. Ritmo mexicano con títeres en la plaza.

📅 Sábado 20 | 🕒 13:15 | 📍 Plaza del Mercado, Castelló | 🎟️ Entrada libre

LB Breaking Band. Clásicos del rock y buen ambiente en Media Luna.

📅 Sábado 20 | 🕒 16:00 | 📍 Restaurante Media Luna, Llucena | 🎟️ Entrada libre

Trobada de bandes de música de la Plana Alta. Desfile de pasodobles y armonía.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 La Vall d'Alba, La Vall d'Alba | 🎟️ Entrada libre

Rock on the Beach Festival. Guitarras y energía con Mezara y Predicadores.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:30 | 📍 Calle Doctor Bellido, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Colla Les Goles + Andrea Rios (Ara). Música tradicional y circo contemporáneo en una misma tarde.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Los Saitis. Desde Xàtiva llegan los herederos del rock-garage-surf-yeyé en castellano. Con su sello personal, reinterpretan con frescura y vitalidad clásicos de los años sesenta y setenta, acercando a nuevas generaciones la esencia de una época dorada del rock en español.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Motosierras. Garage punk sin filtros ni concesiones.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

The Prockject. Rock progresivo con tintes sinfónicos en directo.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Moron 5 + Chanela + DJ Juanma Moreno. Tarde-noche musical con pop y ritmos festivos.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:30 | 📍 Avinguda Herminio Pérez, Betxí | 🎟️ Entrada libre

L’Estança Harmònica. Música de cámara en el marco del ciclo 'Cúpules Blaves'.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:30 | 📍 Església de Sant Bartomeu, Torreblanca | 🎟️ Entrada libre

Reggaen Fever Girl + Kike + Going Underground. Reggae, soul y ritmos jamaicanos en Terra.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Let’s rock, let’s dance, let’s cello!. Fusión de rock y chelos con Northern Cellos.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 4-5 €

Nitrofoscka Rock. Maratón de ska, punk y rock combativo con seis bandas en cartel.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Recinto de la Fira, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Bandidos. Covers de clásicos del rock para animar la October Fest.

📅 Sábado 20 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall-October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Evasión. Éxitos de siempre para bailar sin parar.

📅 Sábado 20 | 🕒 22:00 | 📍 Carpa Municipal, Vilavella | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Band The Cool. Repertorio bailable para una noche festiva.

📅 Domingo 21 | 🕒 00:00 | 📍 Frontón Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Valhala. Versiones para animar la madrugada.

📅 Domingo 21 | 🕒 00:00 | 📍 Villamalur | 🎟️ Entrada libre

Meri-Ahn and the Chasers. Blues vibrante con voz femenina y guitarra de fuego de Raúl Rabadan.

📅 Domingo 22 de septiembre | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Babalú Swing Band: Tribut a Sinatra. Elegancia, jazz y swing en la plaza.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Mayor, Almassora | 🎟️ Entrada libre

L’Estança Harmònica. Música barroca y clásica en el ciclo 'Cúpules Blaves'.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Iglesia de San Mateo, Azuébar | 🎟️ Entrada libre

Anem de festa, por Trobadorets. Música familiar con sabor valenciano.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Singin in the Cave: Jet Vesper. Concierto íntimo dentro de las cuevas. Jet Vesper es un enigmático intérprete y multiinstrumentista que firma un sonido tan atemporal como futurista.

📅 Domingo 21 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Gala lírica. Voces líricas en concierto con Cornelles, Torres y Valero.

📅 Domingo 21 | 🕒 22:30 | 📍 Casa de la Cultura, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Trío Triban. Boleros y clásicos para cerrar el fin de semana.

📅 Domingo 21 | 🕒 23:00 | 📍 Terrassa Brisamar, Betxí | 🎟️ Entrada libre

A la deriva. Retrato social chino por Jia Zhang-ke, en pantalla grande.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Marcela (una canción de Cervantes)'. Leticia Dolera dirige este viaje poético y feminista.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami' (Rebe al rebés). Una historia de resiliencia con mirada adolescente.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Auditorio Municipal, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

'Raïl' (Pepa Cases Dansa-Teatre). Danza y teatro se funden en un viaje emocional.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori Municipal, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Dolçainer de Tales. Teatro callejero con esencia valenciana por Xarxa Teatre.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza La Tanca, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

'Llar' (Federico Menini). Humor y sensibilidad en clave de teatro físico.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Auditorio Municipal, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

La Bohemia: Noche de chicas. Monólogo exclusivo de Sil de Castro solo para mujeres.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Spavil' (Improvisación teatral). Risas inesperadas con teatro espontáneo.

📅 Domingo 21 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Zarzuela y ópera: Dossom. Clásicos para cerrar el domingo con música escénica.

📅 Domingo 21 | 🕒 22:30 | 📍 Casa de la Cultura, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Planes con niños

Correfocs a cargo de La Diabòlica de Morvedre. Espectáculo de fuego y pirotecnia en las calles.

📅 Viernes 19 | 🕒 22:30 | 📍 Plaza Mayor, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Divercuina de la Terreta. Talleres gratuitos para que niños de 6 a 12 años cocinen con productos frescos y locales.

📅 Sábado 20 | 🕒 10:00 y 12:00 | 📍 Primer Molí, Grau de Castelló | 🎟️ Inscripción previa por correo

Dibujamos provincia con Urban Sketchers. Ruta de dibujo rápido por el casco antiguo.

📅 Domingo 21 | 🕒 Mañana | 📍 Espai Mercat y entorno, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Descubre Almassora: Taller en familia. Historia local y manualidades en el museo.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 Museo Municipal, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Clemembella' + 'Transhumància'. Títeres, cabras y un perro en un show interactivo.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Mayor, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Kamishibai + Que viene el lobo + Ridi Pagliaccio. Narración, clown y teatro para peques.

📅 Domingo 21 | 🕒 Desde las 13:00 | 📍 Plazas de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Nilu, por Infinit Cia. Teatro visual y poético para pequeños espectadores.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 1-2 €

Trobadorets: Anem de Festa. Música en valencià para toda la familia.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo Municipal, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar. Bares y restaurantes de Alcossebre sirven pinchos creativos con tomata de penjar y cerveza local La Nostra.

📅 Del domingo 22 de septiembre al sábado 12 de octubre | 🕒 Horario según local | 📍 Diferentes locales, Alcossebre | 🎟️ Precio según consumo

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Jornadas del Pincho

Sabores del mar en forma de pinchos y tapas con pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Del jueves 19 de septiembre al sábado 5 de octubre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍 Bares y restaurantes, Benicarló | 🎟️ Desde 3,50 € | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

El Bosc Invisible (Altea Grau). Naturaleza y sensaciones en una instalación inmersiva.

📅 Viernes 19 | 🕒 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Naturaleza en el limbo (Prades Mateu). Pintura introspectiva en clave naturalista.

📅 Viernes 19 | 🕒 Inauguración | 📍 Casa de Cultura, Onda | 🎟️ Entrada libre

Dis Berlin: Vagando por el laberinto. Pintura onírica y simbolismo moderno.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

El fisgón histórico. Anécdotas y curiosidades del pasado con humor.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 Rock’n Beer, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Feria del Estoc de Vila-real. Descuentos, talleres, sorteos y música llenan la plaza en una jornada para apoyar el comercio local.

📅 Sábado 20 de septiembre | 🕒 De 10:00 a 20:00 | 📍 Plaza Major, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada: Villa romana de Vinamargo. Recorrido histórico por los restos romanos.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 Villa romana de Vinamargo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Deportes

Torneo Internacional Ciudad de Benicàssim ITF BT50. El mejor tenis playa internacional frente al mar.

📅 Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 | 🕒 Viernes 15:00, sábado y domingo 8:00 | 📍 Playa Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Torneo MAVIC de balonmano. Equipos de base de la Comunitat y Cataluña compiten en un torneo solidario en favor de la investigación médica de Conquistando Escalones.

📅 Viernes 19 y sábado 20 | 🕒 De 9:00 a 20:00 | 📍 Pabellón Sebastián Mora, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

T100 Triathlon World Tour Orpesa. Los 20 mejores triatletas del mundo compiten en un recorrido extremo de 100 km por tierra y mar.

📅 Sábado 20 de septiembre | 🕒 09:00 (hombres) y 10:10 (mujeres) | 📍 Zona marítima y urbana, Orpesa | 🎟️ Entrada libre

Campeonato de Trial de la Comunitat Valenciana. Cortes de Arenoso se convierte en circuito natural para una competición espectacular con más de 50 pilotos en todas las categorías.

📅 Domingo 21 de septiembre | 🕒 09:30 | 📍 Entorno natural, Cortes de Arenoso | 🎟️ Entrada libre

Benicàssim

Fiestas de Santo Tomás. Con una programación repleta de actos: conciertos, pasacalles, toros, actividades infantiles, gastronomía y tradiciones.

📅 Del viernes 19 al domingo 28 | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Benicàssim | Programa de fiestas completo

Programa de fiestas VIERNES 19 12:00 Tradicional volteo de campanas para dar inicio a las fiestas.

para dar inicio a las fiestas. 17:00 Apertura del recinto ferial de Benicàssim.

de Benicàssim. 17:30 Apertura de la feria de atracciones (Av. Juan Carlos I).

(Av. Juan Carlos I). 19:00 Torneo de dardos (mayores de 18 años). Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

(mayores de 18 años). Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41. 20:30 Partido de fútbol (A.C.D. Benicense vs C.D. Drac de Castellón). Campo Municipal Torre San Vicente.

(A.C.D. Benicense vs C.D. Drac de Castellón). Campo Municipal Torre San Vicente. 20:30 Pasacalle hasta el recinto ferial.

hasta el recinto ferial. 21:00 Acto solemne de proclamación de reinas, festeros y festeras en la carpa de fiestas.

en la carpa de fiestas. 00:00 O rquesta Bella Donna en el recinto ferial.

en el recinto ferial. 01:30 Inauguración de la carpa joven con DJ Raúl Camacho. SÁBADO 20 08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis en la playa Torre San Vicente.

en la playa Torre San Vicente. 10:00 Torneo Star Wars Unlimited . Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41. 11:00 Exhibición de la Unidad Canina y homenaje a Nilo. Carpa de fiestas.

y homenaje a Nilo. Carpa de fiestas. 11:30 Pasacalle de peñas con la charanga Banana Boom.

de peñas con la charanga Banana Boom. 14:00 Comida monumental de hermandad de peñas en el recinto ferial.

de hermandad de peñas en el recinto ferial. 17:30 Grand Prix taurino con la ganadería “La Espuela”.

taurino con la ganadería “La Espuela”. 19:30 Actuación de Big Rock Experience.

20:00 Concurso de pesca en la playa Heliópolis.

en la playa Heliópolis. 00:00 Orquesta Valparaíso en el recinto ferial.

en el recinto ferial. 01:30 Fiesta joven Glitter Party con DJs Joel Tomás y Adri Bass. DOMINGO 21 08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis.

09:30 Torneo Magic. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41. 10:00 Gran fiesta del agua y espuma en la iglesia Santo Tomás.

en la iglesia Santo Tomás. 12:00 II Campeonato Interpeñas de futbolín. Lugar: C/ Bad Salzdetfurth, 5.

Lugar: C/ Bad Salzdetfurth, 5. 12:30 Actuación de BeniCai en el recinto ferial.

en el recinto ferial. 17:00 Exhibición del Club de Artística Benicàssim y capoeira en la carpa.

del Club de Artística Benicàssim y capoeira en la carpa. 19:30 Concierto de la Unión Musical Santa Cecilia en el Teatro Francesc Tàrrega.

en el Teatro Francesc Tàrrega. 21:00 Cena de sobaquillo popular y música con Trío Twin’s.

popular y música con Trío Twin’s. 01:30 Fiesta joven Jóvenes de Benicàssim.

Almassora

Viu la Vila 2025. Almassora se llena de arte, danza, circo y música gratuita para todas las edades.

Programación de Viu la Vila VIERNES 19 20:00 h. Pasacalle inaugural a cargo de Tambors de Passió.

a cargo de Tambors de Passió. Plaza de la Iglesia: actuaciones de bailes tradicionales por la Associació Cultural El Torrelló.

por la Associació Cultural El Torrelló. Plaza Mayor: entrega de los Premios Literarios Vila d’Almassora , amenizada por Free Bolero.

, amenizada por Free Bolero. 22:00 h. Concierto DJ Lost Keys.

22:40 h. Actuación de Roberto Comins (Mawot) con Raggio Di Sole. SÁBADO 20 18:00 h. Recorrido artístico por la Vila con baile y danza.

por la Vila con baile y danza. 19:00 h. Concierto de Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles en Plaza de la Iglesia.

Les Goles en Plaza de la Iglesia. Función de circo “Ara” de la Compañía Andrea Rios, fusionando teatro, danza y acrobacia aérea.

de la Compañía Andrea Rios, fusionando teatro, danza y acrobacia aérea. 22:30 h. Gala Almassora Cultural 2025 en Plaza Mayor. DOMINGO 21 Mañana. Urban Sketchers : dibujo rápido en distintos espacios de la Vila, dentro de la exposición itinerante Dibujamos Provincia.

: dibujo rápido en distintos espacios de la Vila, dentro de la exposición itinerante Dibujamos Provincia. 11:00 h. Museo Municipal: taller en familia Descubre Almassora.

taller en familia Descubre Almassora. 11:30 h.Plaza Mayor: espectáculo de títeres Clemembella a cargo de La Inestable Cía.

a cargo de La Inestable Cía. A continuación, Xip Xap Animació con Transhumància: pastores, cabras y perro interactúan con el público.

con Transhumància: pastores, cabras y perro interactúan con el público. 19:00 h.Tributo a Frank Sinatra con Babalú Swing Band, banda valenciana de jazz liderada por Juanjo Navarro.

Peníscola

La localidad acoge estos días las Fiestas de Moros y Cristianos.

VIERNES 19 19.30h: Pasacalles desde el Ayuntamiento hasta la ermita de la Virgen de Ermitana

desde el Ayuntamiento hasta la ermita de la Virgen de Ermitana 20.00h: Misa de presentación de estandartes - Lugar: Ermita de la Virgen de Ermitana

- Lugar: Ermita de la Virgen de Ermitana Al acabar la misa: P asacalles por la localidad . Recorrido: C. Santos Mártires, C. Olvido, C. Mayor, C. Príncipe, C. Atarazanas, portal de Sant Pere, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Pl. Constitución, Av. Akra Leuke, carpa situada en la explanada del puerto

. Recorrido: C. Santos Mártires, C. Olvido, C. Mayor, C. Príncipe, C. Atarazanas, portal de Sant Pere, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Pl. Constitución, Av. Akra Leuke, carpa situada en la explanada del puerto 00.30h: Baile gratuito abierto a todo el público y discomóvil hasta la madrugada - Lugar: Carpa situada en la explanada del puerto SÁBADO 20 19.00h: Desfile de entrada de Moros y Cristianos . Recorrido: (Inicio en Av. del Papa Luna 15 y 18) Av. del Papa Luna, Av. d'Espanya y Pl. de Bous

. Recorrido: (Inicio en Av. del Papa Luna 15 y 18) Av. del Papa Luna, Av. d'Espanya y Pl. de Bous 00.30h: Baile gratuito abierto a todo el público y discomóvil hasta la madrugada - Lugar: Carpa situada en la explanada del puerto DOMINGO 21 11.00h : Pasacalles por la localidad en honor a la Dama de los Moros y Cristianos y al Moro de l'Any. Recorrido: Explanada del puerto, Av. Akra Leuke, C. de Llevant, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Pl. Constitución, Av. Akra Leuke y explanada del puerto

en honor a la Dama de los Moros y Cristianos y al Moro de l'Any. Recorrido: Explanada del puerto, Av. Akra Leuke, C. de Llevant, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Pl. Constitución, Av. Akra Leuke y explanada del puerto 19.00h: Desfile de salida de Moros y Cristianos

Inicio escuadras cristianas: Pl. de Armas, C. Santos Mártires, C. Olvido

Inicio escuadras moras: Museu de la Mar, C. Mayor

Recorrido de ambas escuadras: Portal Fosc, Bajada del Portal Fosc, Pl. de Bous, Av. de la Mar, Av. d'Espanya y Pl. Constitución

Nules

Fiestas del barrio de Sant Xotxim. Tradición taurina con toros y toro embolado.

📅 Viernes 19 y sábado 20 | 🕒 18:00 y 23:00 | 📍 Barrio Sant Xotxim, Nules | 🎟️ Entrada libre

78 Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola. Muestra histórica del campo valenciano con zona ganadera ampliada, racós temáticos, degustaciones, comercio local y jornada técnica sobre agricultura regenerativa.

📅 Jueves 18 → Domingo 21 | 🕒 Todo el día | 📍 Avenida Constitución, Nules | 🎟️ Entrada libre

Villamalur

Jornadas taurinas Peña Taurina . Toros, vacas, emboladas y música para una jornada completa.

📅 Viernes 19 y sábado 20 | 🕒 Desde las 13:00 | 📍 Calles del pueblo, Villamalur | 🎟️ Entrada libre (comida monumental: 5 € no socios)

Xilxes

Fiestas del Crist de la Junquera 2025. Semana grande en Xilxes con toros, emboladas, música y tradición popular.

📅 Del sábado 20 al sábado 27 de septiembre | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Figueroles

Betxí

Mira aquí el program de fiestas

