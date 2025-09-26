Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero

Este finde Castelló se convierte en un gran escenario al aire libre con el MUT!, que celebra su 10º aniversario, y con Vivart, un maratón cultural de charlas, arte, talleres y música. La agenda musical va desde rock psicodélico y punk clásico hasta flamenco con Kiki Morente y Manzanita, jazz, tributos y electrónica para trasnochar. También hay teatro con humor y reflexión, cine de autor y planes mágicos para peques. En el apartado gastronómico, toca disfrutar del esmorzaret por 8 € en 22 bares de Castelló y de las Jornadas del Pulpo en Benicarló. Y en fiestas, Benicàssim despide a Santo Tomás, Xilxes vive su semana grande y Betxí sigue con su programa a rebosar. Vamos, que aburrirse no es una opción.

Regreso a la Ciudad

Regreso a la Ciudad / Ayuntamiento de Castelló

Castelló se prepara para transformarse, un año más, en un gran escenario al aire libre. Y no es una edición cualquiera: el Festival Internacional de Teatre Sense Text MUT! celebra su 10º aniversario con una programación que confirma por qué se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario. 📅 Del jueves 26 al sábado 28 de septiembre | 🕒 Horarios según espectáculo | 📍 Plazas y calles, Castelló de la Plana | Más información

Programación Festival MUT! 2025 VIERNES 26 18:00 y 20:00 h. AMI-GO. Clown. Calles peatonales del centro

AMI-GO. Clown. Calles peatonales del centro 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros

STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros 22:30 h. THE GENESIS. Acrobacia. Pl. Mayor SÁBADO 27 12:00 h. SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta

SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta 12:15 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta

INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta 12:45 h. LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta

LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta 17:00 h. SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta

SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta 17:15 h. LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta

LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta 17:30 h. SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola

SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola 17:45 h. RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta

RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta 18:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta

WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta 18:30 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta

INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta 19:00 h. SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola

SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola 19:00 h. COPYLEFT. Circo, malabares. Parque Ribalta

COPYLEFT. Circo, malabares. Parque Ribalta 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros

STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros 19:45 h. RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta

RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta 19:45 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta

WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta 20:00 h. MIRAGE. Danza. Plaza Mayor

MIRAGE. Danza. Plaza Mayor 20:15 h. NUOVA BARBERIA CARLONI. Multidisciplinar. Parque Ribalta

NUOVA BARBERIA CARLONI. Multidisciplinar. Parque Ribalta 22:30 h. MIRAGE. Danza. Plaza Mayor DOMINGO 28 11:30 h. CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta

CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta 12:00 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta

INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta 12:30 h. EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta

EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta 13:15 h. LLAR. Circo. Parque Ribalta

LLAR. Circo. Parque Ribalta 17:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta

WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta 17:30 h. CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta

CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta 18:00 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta

INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta 18:30 h. A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta

A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta 18:45 h. EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta

EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros

STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros 19:30 h. A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta

A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta 20:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta

WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta 20:30 h. SOL BEMOL. Circo contemporáneo, teatro de calle. Plaza Mayor

SOL BEMOL. Circo contemporáneo, teatro de calle. Plaza Mayor

Festival Vivart

Un día entero de cultura con charlas inspiradoras, arte en vivo, talleres, danza y conciertos al aire libre.

📅 Sábado 27 | 🕒 Desde las 10:30 | 📍 Auditori y exterior, Castelló | 🎟️ 15-25 € (mañana) · Entrada libre (tarde y noche) | Más información

Programa de actividades 09:30 Recepción y acreditaciones

Recepción y acreditaciones 10:00 Inauguración oficial y resumen de La Simulació

Inauguración oficial y resumen de La Simulació 10:30 Ponencia de apertura con Santiago Arroyo

Ponencia de apertura con 11:15 Mesa redonda con Rototom, ProWeekend, La Ravalera y La Exprimidora

Mesa redonda con 12:30 Turno de preguntas del público

Turno de preguntas del público 13:00 Dinámica "Busca tu aliado"

Dinámica 13:30 Comida networking con cátering

Comida networking con cátering 15:00 Presentación de Nexe y Genkoa

Presentación de y 15:30 Clínica Flash con especialistas del sector creativo

con especialistas del sector creativo 16:30 Sesión de autoestima y refuerzo emocional 17:00 Inicio de actividades artísticas + foodtrucks + barra

Inicio de actividades artísticas + foodtrucks + barra 17:00 Taller de sevillanas con Lola Ramos

Taller de con 17:50 Taller de afrodance con Eibi Kikuia

Taller de con 18:40 Taller de salsa & mambo con Zergyo

Taller de con 18:00 Laboratorio de arte (jam session + micro abierto)

Laboratorio de arte (jam session + micro abierto) 20:00 Teatro itinerante con Xa! Teatre

Teatro itinerante con 21:00 Danza contemporánea "Del amor y de ti"

Danza contemporánea 21:30 Concierto de Bandits

Concierto de 22:40 Show de danza Be Yourself

Show de danza 23:30 Concierto de Sanspok

Pre Party Sixties Rock Weekend

Pre Party Sixties Rock Weekend / Instagram

Con The Night Times + The High Learys + Toni Valer-Oh. Psicodelia, fuzz y actitud para abrir el festival.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 18-22 €

Jornada popular, amb Nia Kirk & Anna Mira + Anna Millo + El Castellonero. Fusión de voces y estilos en una tarde festiva.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça de les Corts, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Orquestra The Luxe. Repertorio bailable y popular para animar la tarde.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Avinguda Sant Josep Obrer, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Marisma Rumba. Guitarras, palmas y sabor flamenco al aire libre.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 [Espacio sin especificar], Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Cómplices. Banda punk al más puro estilo de los Clash, surgida en Valencia en 1985, formada por José Alves "Nano" (guitarra y voz), Félix Espejo "Buelius" (bajo y coros) y Domingo Antunez "Buto" (batería y coros).

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Automatic Lovers + Moon Runners. Doble concierto con electrónica envolvente y rock atmosférico.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €

JC Flowers & Belle de Z. Dúo pop-rock con versiones y temas propios en ambiente festivo.

📅 Viernes 26 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - Oktoberfest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

La Edad de Oro del Pop Español con excantantes de OT / Instagram

La Edad de Oro del Pop Español con excantantes de OT. Hits nostálgicos con voces de Operación Triunfo.

📅 Viernes 26 | 🕒 23:00 | 📍 Frontón Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Rebelodic. Sesión electrónica para cerrar la noche bailando.

📅 Viernes 26 | 🕒 23:59 | 📍 Plaça de Mossèn Ballester, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Sepelaco. Rock desenfadado con letras directas y energía enérgica.

📅 Sábado 27 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Orquestra Kinky Band. Versiones con ritmo y mucha fiesta para animar la tarde.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:30 | 📍 L’Àgora, Betxí | 🎟️ Entrada libre

L’Estança Harmònica, en el cicle ‘Cúpules Blaves’. Concierto de música antigua en un espacio íntimo.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Església de Sant Blai, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Kiki Morente + Manzanita + Patxi Ojana / Instagram

La Villavella és Flamenca, con Kiki Morente + Manzanita (hijo) + Patxi Ojana. Tarde de flamenco con grandes nombres y alma local.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça El Mercat, Vilavella | 🎟️ Entrada libre

Zed Leppelin. Tributo con energía a los clásicos de Led Zeppelin.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €

Ana Torres Fest, con Annacrusa + Sagan Ummo + Nunnery + Osezno. Rock potente y alternativo en memoria de la gran Ana Torres.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Asin Tomaticos. Fusión de ritmos mediterráneos en clave festiva.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Lagarto Spok. Groove y funk sin filtros para mover el esqueleto.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

DJs Íker Nieto, Adrián Martínez y Quirós. Electrónica fresca para animar el sábado en la plaza.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza de la Puríssima, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Plan B. Rock directo con letras que enganchan y mucha actitud.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Penya Batxocari, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Pre fest Onda Metal Fest, con The Icons Tribute + Los del Taller. Guitarras pesadas y versiones cañeras para calentar motores.

📅 Sábado 27 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Rellamp, Onda | 🎟️ 12 €

JC Flowers & Belle de Z. Pop-rock accesible en formato festivo para todos los públicos.

📅 Sábado 27 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - Oktoberfest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

La Perra Blanco. Rockabilly enérgico con voz poderosa y ritmo salvaje.

📅 Sábado 27 | 🕒 22:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18-22 €

I edición del Betxí Sona. Noche joven con música urbana y ambiente festivo.

📅 Domingo 28 | 🕒 01:00 | 📍 Frontón Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre

L’Estança Harmònica, en el cicle ‘Cúpules Blaves’. Música antigua en un templo histórico.

📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Església de Sant Bartomeu, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Dr. Tritón. Funk, jazz y soul al mediodía junto al mar.

📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Pölvora. Rock crudo y letras incendiarias en directo.

📅 Domingo 28 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Concierto de la Coral Polifónica de Betxí. Repertorio clásico y popular con voces locales.

📅 Domingo 28 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre

'Noches blancas - Le notti bianche' (Luchino Visconti, 1957) / Instagram

'Noches blancas - Le notti bianche' (Luchino Visconti, 1957). Clásico romántico entre la soledad y el deseo.

📅 Sábado 27 y domingo 28 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Paco y Maite, ‘Matrimonio imperfecto’. Comedia con tintes ácidos sobre la vida en pareja y sus absurdos.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 2 €

'Adolescència infinita' per Pont Flotant. Teatro íntimo y reflexivo sobre crecer y no dejar de ser niño.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 6-8 €

'Mapache', con Sergio Caballero. Monólogo irónico sobre los excesos, la culpa y la necesidad de escapar.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 €

Diputació a Escena: 'La venganza de Ira Vamp', por Ambfiteatre. Comedia de terror con estética gótica y mucho humor.

📅 Domingo 28/09 | 🕒 18:00 | 📍 Saló Multiusos, La Pobla Tornesa | 🎟️ Entrada libre

Planes con niños

Taller 'Magia en los barrios'. Trucos, ilusión y risas para todas las edades.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Doctor Marañón, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'La casita de chocolate'. Versión divertida del clásico infantil con toques modernos.

📅 Domingo 28/09 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 2 €

Gastroalmuerzos

Una ruta sabrosa para celebrar el esmorzar con propuestas irresistibles en bares y restaurantes de toda la provincia.

📅 Del jueves 25 al domingo 05 de octubre | 🕒 Horario de almuerzo

Locales participantes Cafetería Amado – Almuerzo Cafetería Amado – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante Casa Aljaro – El almuerzo del pueblo – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Asador Casa la Abuela – Almuerzo de la abuela – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante Carceller – Almuerzo Valenciano – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante L’Agullot – Almuerzo L’Agullo t – Castelló de la Plana

t – Castelló de la Plana Restaurante Maños II – Bocadillo Los Maño s – Castelló de la Plana

s – Castelló de la Plana Restaurante Torreón – Chivito de Lomo – Benicàssim

– Benicàssim El Cortijo Gregorio Anaya – Cristal Gourmet – Vila-real

– Vila-real Bar Las Cholinas – Almuerzo Cholinas – Alfondeguilla

– Alfondeguilla Bar Casa Herminia – Plato Ciclista Casa Herminia – La Pobla Tornesa

– La Pobla Tornesa Asador Aguilar – Almuerzo Asador Aguilar – Segorbe

– Segorbe Hotel Miramar – Almuerzo Miramar 360 – Torreblanca

– Torreblanca Bar Paquita – Almuerzo Bar Paquita – Eslida

– Eslida Tasca La Terreta – Almuerzo Montañés – Eslida

– Eslida Restaurante L’Ermita – Almuerzo L’Ermita – Moncofa

– Moncofa Restaurante Pradas – Almuerzo Brasas Pradas – La Vall d’Uixó

– La Vall d’Uixó Venta El Maestrazgo – Almuerzo Maestrazgo – Xert

– Xert Entrepistes – Almuerzo Entrepistes – Onda

– Onda Restaurante Racó de Canya – Almuerzo del Racó – Almenara

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas del Pincho

Dentro de la fiesta del pulpo, saborea el mar en forma de pinchos y tapas con pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el sábado 5 de octubre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍 Bares y restaurantes, Benicarló | 🎟️ Desde 3,50 € | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Presentación de 'Una casa en Manila', de Mónica Soldevila. Relato entre memorias familiares y aventuras tropicales.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita 'Santa Quiteria y su entorno'. Recorrido histórico por la ermita y el paisaje del Mijares.

📅 Sábado 27 | 🕒 11:00 | 📍 Ermita de Santa Quiteria, Almassora | 🎟️ Entrada libre

La Nit de Sant Miquel. Recorrido nocturno con exposiciones, instalaciones sonoras y visitas guiadas.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:30 | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dis Berlin: Vagando por el laberinto. Pintura onírica y simbolismo moderno.

📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Benicàssim

Fiestas de Santo Tomás. Con una programación repleta de actos: conciertos, pasacalles, toros, actividades infantiles, gastronomía y tradiciones.

📅 Del viernes 19 al domingo 28 | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Benicàssim | Programa de fiestas completo

Programa de fiestas VIERNES 26 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial

Apertura del recinto ferial. Recinto ferial 13:30 h. Encierro con la ganadería Iván Miró. Recinto taurino

con la ganadería Iván Miró. Recinto taurino 17:00 h. Pasacalle hasta el recinto taurino. Calles del municipio

hasta el recinto taurino. Calles del municipio 17:30 h. Tarde taurina con la ganadería Jaime Tárrega Lucas + Bous de Carretons. Recinto taurino

con la ganadería Jaime Tárrega Lucas + Bous de Carretons. Recinto taurino 17:30 h. Torneo de ajedrez. C/ Leopoldo Querol, 41

C/ Leopoldo Querol, 41 19:30 h. Concierto de Marisma Rumba .

. 22:30 h. Vaquillas y toro embolado . Recinto taurino

. Recinto taurino 23:30 h. Desfile de disfraces con la charanga Banana Boom. Calles del municipio

con la charanga Banana Boom. Calles del municipio 00:00 h. Baile de disfraces con la orquesta Máxima.

con la orquesta Máxima. 01:30 h.Fiesta joven Paripé Party con DJ Raúl Camacho. SÁBADO 27 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial

Apertura del recinto ferial. Recinto ferial 11:00 h. Fiesta del confet i. Parking de “El Clot”

i. Parking de “El Clot” 12:30 h. Actuación de Lamaar Music.

de Lamaar Music. 13:30 h. Encierro con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino

con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino 17:00 h. Pasacalle con la Unión Musical Santa Cecilia. Calles del municipio

con la Unión Musical Santa Cecilia. Calles del municipio 17:30 h. Exhibición taurina de la ganadería Hermanos Bellés. Recinto taurino

de la ganadería Hermanos Bellés. Recinto taurino 18:30 h. Pasacalle folclórico XLII Encuentro de Santo Tomás. Calles del municipio

folclórico XLII Encuentro de Santo Tomás. Calles del municipio 19:00 h. XLII Encuentro folclórico . Teatro Francesc Tàrrega

. Teatro Francesc Tàrrega 19:30 h. Actuación de David Berbel b2b Paguifest.

de David Berbel b2b Paguifest. 21:00 h. Concurso de pesca XIII Memorial Petete. Playa Heliópolis

XIII Memorial Petete. Playa Heliópolis 22:30 h. Embolada del novillo + exhibición de vacas. Recinto taurino (Hermanos Bellés)

+ exhibición de vacas. Recinto taurino (Hermanos Bellés) 00:00 h. Orquesta Atlántida .

. 01:30 h.Fiesta joven Old School Reggaeton. DOMINGO 28 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial

Apertura del recinto ferial. Recinto ferial 12:30 h. Actuación de BeniCai.

de BeniCai. 13:30 h. Encierro con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino

con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino 14:00 h. Comida homenaje a mayores de 80 años. Recinto ferial

homenaje a mayores de 80 años. Recinto ferial 17:00 h. Pasacalle con la Colla de Dolçainers i Tabaleters. Calles del municipio

con la Colla de Dolçainers i Tabaleters. Calles del municipio 17:30 h. Exhibición de anillas y recortes. Recinto taurino (Hermanos Bellés)

de anillas y recortes. Recinto taurino (Hermanos Bellés) 20:30 h.Correfocs de Els Deus del Foc y castillo acuático. Playa Torre San Vicent

Almassora

Para calentar motores de las fiestas del Roser, que serán del 3 al 12 de octubre, este fin de semana habrá actos taurinos en el párking de la calle San Pedro.

Programación Prefiestas VIERNES 27 18:00 Clases prácticas de la Escuela Taurina (párking c/ San Pedro)

Clases prácticas de la Escuela Taurina (párking c/ San Pedro) Tarde Tardeo flamenco

Tardeo flamenco 23:00 Espectáculo tauroecuestre SÁBADO 28 11:00 Concurso de recortadores

Concurso de recortadores 18:30 Gran Prix de Peñas

Gran Prix de Peñas Noche Vacas enfundadas

Vacas enfundadas Noche Tributo a Estopa DOMINGO 29 Tarde Tarde de vacas de José Arriazu e Hijos

Tarde de vacas de 00:00Concierto de Medina Azahara ❌ (CANCELADO) ❌

Xilxes

Fiestas del Crist de la Junquera 2025. Semana grande en Xilxes con toros, emboladas, música y tradición popular.

📅 Del sábado 20 al sábado 27 de septiembre | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Fiestas del Crist de la Junquera 2025. / Instagram

Sant Miquel Culla 2025 / Instagram

VIERNES 26 17:30 PARC INFANTIL, patrocinat per la Diputació de Castelló

PARC INFANTIL, patrocinat per la Diputació de Castelló 21:30 SOPAR DE PA I PORTA a la nau esportiva

SOPAR DE PA I PORTA a la nau esportiva 23:30 Discomòbil DISCONIGHT LARGE SÁBADO 27 13:00 MASCLETÀ a càrrec de l’empresa Germans Cavaller Pirotècnics S.L., en la pista poliesportiva, patrocinada per la Diputació de Castelló

MASCLETÀ a càrrec de l’empresa Germans Cavaller Pirotècnics S.L., en la pista poliesportiva, patrocinada per la Diputació de Castelló 14:00 DINAR de germanor a la nau esportiva

DINAR de germanor a la nau esportiva 17:30 VAQUES DE CARRER de la ramaderia “German Vidal” Vesprada acompanyada per Disco JuanD

VAQUES DE CARRER de la ramaderia “German Vidal” Vesprada acompanyada per Disco JuanD 20:00 EMBOLADA de la vaca (803 Religiosa) patrocinada per la peña el callejón licoreto 23:00 EXHIBICIÓ D’EMBOLADORS. Emboladors “El piló” de Culla, emboladors “Hierro y arena” de Cabanes i emboladors “Cortes-Zucaina”.

Bous de la ramaderia “German Vidal” (59 Amerindio, 27 Satureo, 29 Triton).

A continuació embolada de la vaca (607 Chula) per la Comissió.



00:30 Actuació del grup GENERACION Z i seguidament discomòbil



Vilafamés

Las fiestas de Sant Miquel de Veremes en Vilafamés, son del 26 al 28 de septiembre.

Programa de actos VIERNES 26 Tarde Pasacalle con el Grupo de Bombos y Tambores d'Amics de l’Ermita de Sant Miquel

Pasacalle con el Grupo de Bombos y Tambores d'Amics de l’Ermita de Sant Miquel Noche Cena de hermandad (polideportivo l’Estepar) SÁBADO 27 10:00 Visita guiada al interior del planet de la iglesia

Visita guiada al interior del planet de la iglesia 10:00 – 13:00 Juegos infantiles en la plaza la Tanca

Juegos infantiles en la plaza la Tanca 12:30 – 19:00 Ermita abierta para visitas

Ermita abierta para visitas 17:00 Excursión por el Paraje Natural del Mollet DOMINGO 28 09:30 – 11:30 Almuerzo popular en la ermita

Almuerzo popular en la ermita 14:30 Paella monumental

Paella monumental 17:00 Misa en honor a Sant Miquel y fin de fiesta con bombos y tambores

Betxí

Festes Majors de Setembre Betxí / Mediterráneo

Mira aquí el program de fiestas

