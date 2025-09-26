Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero
La agenda del 26, 27 y 28 de septiembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Este finde Castelló se convierte en un gran escenario al aire libre con el MUT!, que celebra su 10º aniversario, y con Vivart, un maratón cultural de charlas, arte, talleres y música. La agenda musical va desde rock psicodélico y punk clásico hasta flamenco con Kiki Morente y Manzanita, jazz, tributos y electrónica para trasnochar. También hay teatro con humor y reflexión, cine de autor y planes mágicos para peques. En el apartado gastronómico, toca disfrutar del esmorzaret por 8 € en 22 bares de Castelló y de las Jornadas del Pulpo en Benicarló. Y en fiestas, Benicàssim despide a Santo Tomás, Xilxes vive su semana grande y Betxí sigue con su programa a rebosar. Vamos, que aburrirse no es una opción.
Regreso a la Ciudad
Castelló se prepara para transformarse, un año más, en un gran escenario al aire libre. Y no es una edición cualquiera: el Festival Internacional de Teatre Sense Text MUT! celebra su 10º aniversario con una programación que confirma por qué se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario. 📅 Del jueves 26 al sábado 28 de septiembre | 🕒 Horarios según espectáculo | 📍 Plazas y calles, Castelló de la Plana | Más información
Programación Festival MUT! 2025
VIERNES 26
- 18:00 y 20:00 h. AMI-GO. Clown. Calles peatonales del centro
- 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros
- 22:30 h. THE GENESIS. Acrobacia. Pl. Mayor
SÁBADO 27
- 12:00 h. SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta
- 12:15 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta
- 12:45 h. LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta
- 17:00 h. SÓLO LEANDRE. Clown. Parque Ribalta
- 17:15 h. LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN. Teatro de objetos, títeres. Parque Ribalta
- 17:30 h. SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola
- 17:45 h. RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta
- 18:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta
- 18:30 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta
- 19:00 h. SU-SESO. Improvisación, teatro de calle. La Farola
- 19:00 h. COPYLEFT. Circo, malabares. Parque Ribalta
- 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros
- 19:45 h. RIEN D’INCLUS. Circo. Parque Ribalta
- 19:45 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta
- 20:00 h. MIRAGE. Danza. Plaza Mayor
- 20:15 h. NUOVA BARBERIA CARLONI. Multidisciplinar. Parque Ribalta
- 22:30 h. MIRAGE. Danza. Plaza Mayor
DOMINGO 28
- 11:30 h. CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta
- 12:00 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta
- 12:30 h. EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta
- 13:15 h. LLAR. Circo. Parque Ribalta
- 17:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta
- 17:30 h. CLÀSSICS. Títeres. Parque Ribalta
- 18:00 h. INERTIE. Circo, danza. Parque Ribalta
- 18:30 h. A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta
- 18:45 h. EMBOLIC. Clown, teatro de calle. Parque Ribalta
- 19:00 h. STRAMPALATI. Circo. Pl. Huerto Sogueros
- 19:30 h. A CIEGAS. Acrobacias, danza. Parque Ribalta
- 20:00 h. WEIGHT(LESS). Circo. Parque Ribalta
- 20:30 h. SOL BEMOL. Circo contemporáneo, teatro de calle. Plaza Mayor
Festival Vivart
Un día entero de cultura con charlas inspiradoras, arte en vivo, talleres, danza y conciertos al aire libre.
📅 Sábado 27 | 🕒 Desde las 10:30 | 📍 Auditori y exterior, Castelló | 🎟️ 15-25 € (mañana) · Entrada libre (tarde y noche) | Más información
Programa de actividades
- 09:30 Recepción y acreditaciones
- 10:00 Inauguración oficial y resumen de La Simulació
- 10:30 Ponencia de apertura con Santiago Arroyo
- 11:15 Mesa redonda con Rototom, ProWeekend, La Ravalera y La Exprimidora
- 12:30 Turno de preguntas del público
- 13:00 Dinámica "Busca tu aliado"
- 13:30 Comida networking con cátering
- 15:00 Presentación de Nexe y Genkoa
- 15:30Clínica Flash con especialistas del sector creativo
- 16:30 Sesión de autoestima y refuerzo emocional
- 17:00 Inicio de actividades artísticas + foodtrucks + barra
- 17:00 Taller de sevillanas con Lola Ramos
- 17:50 Taller de afrodance con Eibi Kikuia
- 18:40 Taller de salsa & mambo con Zergyo
- 18:00 Laboratorio de arte (jam session + micro abierto)
- 20:00 Teatro itinerante con Xa! Teatre
- 21:00 Danza contemporánea "Del amor y de ti"
- 21:30 Concierto de Bandits
- 22:40 Show de danza Be Yourself
- 23:30 Concierto de Sanspok
Pre Party Sixties Rock Weekend
Con The Night Times + The High Learys + Toni Valer-Oh. Psicodelia, fuzz y actitud para abrir el festival.
📅 Viernes 26 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 18-22 €
Música
Jornada popular, amb Nia Kirk & Anna Mira + Anna Millo + El Castellonero. Fusión de voces y estilos en una tarde festiva.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Plaça de les Corts, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Orquestra The Luxe. Repertorio bailable y popular para animar la tarde.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Avinguda Sant Josep Obrer, Betxí | 🎟️ Entrada libre
Marisma Rumba. Guitarras, palmas y sabor flamenco al aire libre.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 [Espacio sin especificar], Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Cómplices. Banda punk al más puro estilo de los Clash, surgida en Valencia en 1985, formada por José Alves "Nano" (guitarra y voz), Félix Espejo "Buelius" (bajo y coros) y Domingo Antunez "Buto" (batería y coros).
📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Automatic Lovers + Moon Runners. Doble concierto con electrónica envolvente y rock atmosférico.
📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €
JC Flowers & Belle de Z. Dúo pop-rock con versiones y temas propios en ambiente festivo.
📅 Viernes 26 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - Oktoberfest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre
La Edad de Oro del Pop Español con excantantes de OT. Hits nostálgicos con voces de Operación Triunfo.
📅 Viernes 26 | 🕒 23:00 | 📍 Frontón Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre
Rebelodic. Sesión electrónica para cerrar la noche bailando.
📅 Viernes 26 | 🕒 23:59 | 📍 Plaça de Mossèn Ballester, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Sepelaco. Rock desenfadado con letras directas y energía enérgica.
📅 Sábado 27 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Orquestra Kinky Band. Versiones con ritmo y mucha fiesta para animar la tarde.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:30 | 📍 L’Àgora, Betxí | 🎟️ Entrada libre
L’Estança Harmònica, en el cicle ‘Cúpules Blaves’. Concierto de música antigua en un espacio íntimo.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Església de Sant Blai, Burriana | 🎟️ Entrada libre
La Villavella és Flamenca, con Kiki Morente + Manzanita (hijo) + Patxi Ojana. Tarde de flamenco con grandes nombres y alma local.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça El Mercat, Vilavella | 🎟️ Entrada libre
Zed Leppelin. Tributo con energía a los clásicos de Led Zeppelin.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa €
Ana Torres Fest, con Annacrusa + Sagan Ummo + Nunnery + Osezno. Rock potente y alternativo en memoria de la gran Ana Torres.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Asin Tomaticos. Fusión de ritmos mediterráneos en clave festiva.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Lagarto Spok. Groove y funk sin filtros para mover el esqueleto.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
DJs Íker Nieto, Adrián Martínez y Quirós. Electrónica fresca para animar el sábado en la plaza.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza de la Puríssima, Betxí | 🎟️ Entrada libre
Plan B. Rock directo con letras que enganchan y mucha actitud.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Penya Batxocari, Betxí | 🎟️ Entrada libre
Pre fest Onda Metal Fest, con The Icons Tribute + Los del Taller. Guitarras pesadas y versiones cañeras para calentar motores.
📅 Sábado 27 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Rellamp, Onda | 🎟️ 12 €
JC Flowers & Belle de Z. Pop-rock accesible en formato festivo para todos los públicos.
📅 Sábado 27 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - Oktoberfest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre
La Perra Blanco. Rockabilly enérgico con voz poderosa y ritmo salvaje.
📅 Sábado 27 | 🕒 22:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18-22 €
I edición del Betxí Sona. Noche joven con música urbana y ambiente festivo.
📅 Domingo 28 | 🕒 01:00 | 📍 Frontón Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre
L’Estança Harmònica, en el cicle ‘Cúpules Blaves’. Música antigua en un templo histórico.
📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Església de Sant Bartomeu, Benicarló | 🎟️ Entrada libre
Dr. Tritón. Funk, jazz y soul al mediodía junto al mar.
📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Pölvora. Rock crudo y letras incendiarias en directo.
📅 Domingo 28 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Concierto de la Coral Polifónica de Betxí. Repertorio clásico y popular con voces locales.
📅 Domingo 28 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Municipal, Betxí | 🎟️ Entrada libre
Cine
'Noches blancas - Le notti bianche' (Luchino Visconti, 1957). Clásico romántico entre la soledad y el deseo.
📅 Sábado 27 y domingo 28 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Paco y Maite, ‘Matrimonio imperfecto’. Comedia con tintes ácidos sobre la vida en pareja y sus absurdos.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 2 €
'Adolescència infinita' per Pont Flotant. Teatro íntimo y reflexivo sobre crecer y no dejar de ser niño.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 6-8 €
'Mapache', con Sergio Caballero. Monólogo irónico sobre los excesos, la culpa y la necesidad de escapar.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 €
Diputació a Escena: 'La venganza de Ira Vamp', por Ambfiteatre. Comedia de terror con estética gótica y mucho humor.
📅 Domingo 28/09 | 🕒 18:00 | 📍 Saló Multiusos, La Pobla Tornesa | 🎟️ Entrada libre
Planes con niños
Taller 'Magia en los barrios'. Trucos, ilusión y risas para todas las edades.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Doctor Marañón, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'La casita de chocolate'. Versión divertida del clásico infantil con toques modernos.
📅 Domingo 28/09 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 2 €
Gastronomía
Gastroalmuerzos
Una ruta sabrosa para celebrar el esmorzar con propuestas irresistibles en bares y restaurantes de toda la provincia.
📅 Del jueves 25 al domingo 05 de octubre | 🕒 Horario de almuerzo
Locales participantes
- Cafetería Amado – Almuerzo Cafetería Amado – Castelló de la Plana
- Restaurante Casa Aljaro – El almuerzo del pueblo – Castelló de la Plana
- Asador Casa la Abuela – Almuerzo de la abuela – Castelló de la Plana
- Restaurante Carceller – Almuerzo Valenciano – Castelló de la Plana
- Restaurante L’Agullot – Almuerzo L’Agullot – Castelló de la Plana
- Restaurante Maños II – Bocadillo Los Maños – Castelló de la Plana
- Restaurante Torreón – Chivito de Lomo – Benicàssim
- El Cortijo Gregorio Anaya – Cristal Gourmet – Vila-real
- Bar Las Cholinas – Almuerzo Cholinas – Alfondeguilla
- Bar Casa Herminia – Plato Ciclista Casa Herminia – La Pobla Tornesa
- Asador Aguilar – Almuerzo Asador Aguilar – Segorbe
- Hotel Miramar – Almuerzo Miramar 360 – Torreblanca
- Bar Paquita – Almuerzo Bar Paquita – Eslida
- Tasca La Terreta – Almuerzo Montañés – Eslida
- Restaurante L’Ermita – Almuerzo L’Ermita – Moncofa
- Restaurante Pradas – Almuerzo Brasas Pradas – La Vall d’Uixó
- Venta El Maestrazgo – Almuerzo Maestrazgo – Xert
- Entrepistes – Almuerzo Entrepistes – Onda
- Restaurante Racó de Canya – Almuerzo del Racó – Almenara
II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló
22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.
📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información
Jornadas del Pincho
Dentro de la fiesta del pulpo, saborea el mar en forma de pinchos y tapas con pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.
📅 Hasta el sábado 5 de octubre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍 Bares y restaurantes, Benicarló | 🎟️ Desde 3,50 € | Programa y todos los locales participantes
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Presentación de 'Una casa en Manila', de Mónica Soldevila. Relato entre memorias familiares y aventuras tropicales.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Visita 'Santa Quiteria y su entorno'. Recorrido histórico por la ermita y el paisaje del Mijares.
📅 Sábado 27 | 🕒 11:00 | 📍 Ermita de Santa Quiteria, Almassora | 🎟️ Entrada libre
La Nit de Sant Miquel. Recorrido nocturno con exposiciones, instalaciones sonoras y visitas guiadas.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:30 | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Dis Berlin: Vagando por el laberinto. Pintura onírica y simbolismo moderno.
📅 Hasta el 28 de septiembre | 🕒 De jueves a domingo, de 18:00 a 21:00 | 📍 Villa Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.
📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Fiestas en pueblos
Benicàssim
Fiestas de Santo Tomás. Con una programación repleta de actos: conciertos, pasacalles, toros, actividades infantiles, gastronomía y tradiciones.
📅 Del viernes 19 al domingo 28 | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Benicàssim | Programa de fiestas completo
Programa de fiestas
VIERNES 26
- 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial
- 13:30 h.Encierro con la ganadería Iván Miró. Recinto taurino
- 17:00 h.Pasacalle hasta el recinto taurino. Calles del municipio
- 17:30 h.Tarde taurina con la ganadería Jaime Tárrega Lucas + Bous de Carretons. Recinto taurino
- 17:30 h.Torneo de ajedrez. C/ Leopoldo Querol, 41
- 19:30 h.Concierto de Marisma Rumba.
- 22:30 h.Vaquillas y toro embolado. Recinto taurino
- 23:30 h. Desfile de disfraces con la charanga Banana Boom. Calles del municipio
- 00:00 h.Baile de disfraces con la orquesta Máxima.
- 01:30 h.Fiesta joven Paripé Party con DJ Raúl Camacho.
SÁBADO 27
- 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial
- 11:00 h.Fiesta del confeti. Parking de “El Clot”
- 12:30 h.Actuación de Lamaar Music.
- 13:30 h.Encierro con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino
- 17:00 h.Pasacalle con la Unión Musical Santa Cecilia. Calles del municipio
- 17:30 h.Exhibición taurina de la ganadería Hermanos Bellés. Recinto taurino
- 18:30 h.Pasacalle folclórico XLII Encuentro de Santo Tomás. Calles del municipio
- 19:00 h.XLII Encuentro folclórico. Teatro Francesc Tàrrega
- 19:30 h.Actuación de David Berbel b2b Paguifest.
- 21:00 h.Concurso de pesca XIII Memorial Petete. Playa Heliópolis
- 22:30 h.Embolada del novillo + exhibición de vacas. Recinto taurino (Hermanos Bellés)
- 00:00 h.Orquesta Atlántida.
- 01:30 h.Fiesta joven Old School Reggaeton.
DOMINGO 28
- 11:00 h. Apertura del recinto ferial. Recinto ferial
- 12:30 h.Actuación de BeniCai.
- 13:30 h.Encierro con la ganadería Sergio Ruá. Recinto taurino
- 14:00 h.Comida homenaje a mayores de 80 años. Recinto ferial
- 17:00 h.Pasacalle con la Colla de Dolçainers i Tabaleters. Calles del municipio
- 17:30 h.Exhibición de anillas y recortes. Recinto taurino (Hermanos Bellés)
- 20:30 h.Correfocs de Els Deus del Foc y castillo acuático. Playa Torre San Vicent
Almassora
Para calentar motores de las fiestas del Roser, que serán del 3 al 12 de octubre, este fin de semana habrá actos taurinos en el párking de la calle San Pedro.
Programación Prefiestas
VIERNES 27
- 18:00 Clases prácticas de la Escuela Taurina (párking c/ San Pedro)
- Tarde Tardeo flamenco
- 23:00 Espectáculo tauroecuestre
SÁBADO 28
- 11:00 Concurso de recortadores
- 18:30 Gran Prix de Peñas
- Noche Vacas enfundadas
- Noche Tributo a Estopa
DOMINGO 29
- Tarde Tarde de vacas de José Arriazu e Hijos
- 00:00Concierto de Medina Azahara ❌ (CANCELADO) ❌
Xilxes
Fiestas del Crist de la Junquera 2025. Semana grande en Xilxes con toros, emboladas, música y tradición popular.
📅 Del sábado 20 al sábado 27 de septiembre | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos espacios, Xilxes | 🎟️ Entrada libre
Culla
VIERNES 26
- 17:30 PARC INFANTIL, patrocinat per la Diputació de Castelló
- 21:30 SOPAR DE PA I PORTA a la nau esportiva
- 23:30 Discomòbil DISCONIGHT LARGE
SÁBADO 27
- 13:00 MASCLETÀ a càrrec de l’empresa Germans Cavaller Pirotècnics S.L., en la pista poliesportiva, patrocinada per la Diputació de Castelló
- 14:00 DINAR de germanor a la nau esportiva
- 17:30 VAQUES DE CARRER de la ramaderia “German Vidal” Vesprada acompanyada per Disco JuanD
- 20:00 EMBOLADA de la vaca (803 Religiosa) patrocinada per la peña el callejón licoreto
23:00 EXHIBICIÓ D’EMBOLADORS.
- Emboladors “El piló” de Culla, emboladors “Hierro y arena” de Cabanes i emboladors “Cortes-Zucaina”.
- Bous de la ramaderia “German Vidal” (59 Amerindio, 27 Satureo, 29 Triton).
- A continuació embolada de la vaca (607 Chula) per la Comissió.
00:30 Actuació del grup GENERACION Z i seguidament discomòbil
Vilafamés
Las fiestas de Sant Miquel de Veremes en Vilafamés, son del 26 al 28 de septiembre.
Programa de actos
VIERNES 26
- Tarde Pasacalle con el Grupo de Bombos y Tambores d'Amics de l’Ermita de Sant Miquel
- Noche Cena de hermandad (polideportivo l’Estepar)
SÁBADO 27
- 10:00 Visita guiada al interior del planet de la iglesia
- 10:00 – 13:00 Juegos infantiles en la plaza la Tanca
- 12:30 – 19:00 Ermita abierta para visitas
- 17:00 Excursión por el Paraje Natural del Mollet
DOMINGO 28
- 09:30 – 11:30 Almuerzo popular en la ermita
- 14:30 Paella monumental
- 17:00 Misa en honor a Sant Miquel y fin de fiesta con bombos y tambores
Figueroles
Betxí
Mira aquí el program de fiestas
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
